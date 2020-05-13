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الرئيسية | مجتمع | منع تحرك الطلبة بين المدن يرهن الامتحانات في الجامعات المغربيّة

منع تحرك الطلبة بين المدن يرهن الامتحانات في الجامعات المغربيّة

منع تحرك الطلبة بين المدن يرهن الامتحانات في الجامعات المغربيّة
هسبريس ـ محمد بلقاسم
الأربعاء 13 ماي 2020 - 14:00

جدد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التأكيد أن الدراسة الحضورية انتهت، وأنه لا يمكن لأي مكون من المنظومة أن يعود قبل شهر شتنبر المقبل، مشددا على أن هذا الأمر يعني جميع المستويات، سواء التربية الوطنية أو التعليم العالي أو التكوين المهني.

جاء ذلك ضمن اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اليوم الأربعاء، تفاعلا مع طلبات عدد من الفرق، تصب في التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لوباء فيروس كورونا داخل فضاء المؤسسات التعليمية والجامعية.

وقال أمزازي إن تدبير فترة الامتحانات بالنسبة للتعليم العالي سيتم إعلانها ضمن عدد من السيناريوهات، تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية، وبالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، موضحا أن "المشكل هو حركية الطلبة الذين توجهوا نحو منازلهم بسبب إغلاق الأحياء الجامعية، باستثناء الدولية منها فقط".

وفي هذا الصدد أوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن تنقل الطلبة سيشكل مشكلا، وأيضا استضافتهم في الداخليات قد تطرح الإشكال نفسه"، مبرزا أن الوزارة تدرس الإمكانيات المتاحة وسيتم إعلانها.

وكانت المعطيات التي كشفتها الوزارة في ما يتعلق بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي أكدت أن الجامعات المغربية تمكنت من إنتاج أكثر من 100 ألف مورد رقمي متنوع، موضحة أنها همت بين 70 و100 بالمائة من المضامين البيداغوجية المبرمجة، وتم نشرها على البوابات الإلكترونية للجامعات والمؤسسات التابعة لها. كما اعتمدت مختلف المؤسسات على خدمات عدة منصات رقمية ومواقع إلكترونية وأنظمة معلوماتية للتفاعل مع طلبتها.

وأطلقت الوزارة برنامجا لتمويل مشاريع بحث في مجالات ذات الصلة بجائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، خصص له غلاف مالي يبلغ 10 ملايين درهم، بهدف المساهمة في مواجهة هذه الجائحة، موضحة أن مشاريع البحث تهم الجوانب العلمية والطبية والتكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية والسياسية والإدارية.

وفي هذا الإطار، توصل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بـ 400 مشروع بحثي، سيتم في مرحلة أولى تقييم 200 منها حصلت على رأي جد إيجابي من طرف الأقطاب الجامعية الجهوية التي أحدثت لهذا الغرض.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - المنحة الأربعاء 13 ماي 2020 - 14:04
لكن المنحة التي تم الإفراج عنها مؤخرا بالنسبة لبعض المستويات قد تضطرهم للتنقل
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8
2 - حي بالمسيرة الجامعي الأربعاء 13 ماي 2020 - 14:13
اتساءل و أترقب بعد انقطاع الدراسة الحضورية و ذهاب الطلبة الى منازلهم مامصير الاشهر التي تم اداؤها مسبقا للأحياء الحامعية الخاصة دون الاستفادة منها...
؟؟؟؟؟؟
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3
3 - citoyen الأربعاء 13 ماي 2020 - 14:21
لاخذ الاحتياطات ان تكون الامتحانات الجامعية حوالي منتصف شهر غشت.....والباكالوريا كذلك لنعطي مهلة للتعرف على مدى التغلب على هذا الوباء....ويشتد الحر ربما سيضعف لان له غشاء دهني.....شيء من الحذر...والامتحان سيمر ويصحح....ويمكن استئناف السنة الدراسية المقبلة 2020/2021 مع بداية اوكتوبر.....يبقى هذا استثناء لا مفر منه
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-1
4 - طالب جامعي الأربعاء 13 ماي 2020 - 14:23
و مشكل الكراء ؟ لازلنا نؤدي واجبته رغم عدم استغلالنا له ... نظرا لعدم وجود حي جامعي بالقرب من العديد من المؤسسات الجامعية ك ENSAM CASA مثلا ، نرجو إتاحة رخصة لنتنقل لمدن الدراسة لجلب حاجياتنا و تفادي تأدية شهري 7 و 8 في هذه الظروف المادية المزرية ( لا حنين لا رحيم)
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2
5 - Amine الأربعاء 13 ماي 2020 - 14:24
ماذا بخصوص مواعيد اجراء الامتحانات الجامعية؟ أو على الأقل متى قد يتم الإعلان عنها؟
يعيش الطلبة حالة من التخبط، فنحن لا ندري مصير هذا العام الدراسي وكثر القيل والقال في الموضوع. ننتظر من هسبريس، كجريدة مغربية ومصدر موثوق، البحث في الأمر والتخفيف عن وطأة هذا الانتظار.
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0
6 - عابر سبيل الأربعاء 13 ماي 2020 - 14:25
ليس فقط في الجامعات بل حتي في الثانويات.. فكما تعلمون عدد لا يستهان به من تلاميذ البكالوريا يقطنون في البوادي ويدرسون في المدن القريبة منهم.. الشيء الذي يحتم عليهم التنقل من مقر سكناهم إلى مراكز اجتياز الامتحانات.. مما يوجب على الحكومة التفكير في حل لهذه الفئة!
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7 - عبد الله الأربعاء 13 ماي 2020 - 14:25
رقم 100 الف مورد رقمي غير صحيح ومستحيل ان يتحقق العدد لن يتجاوز 3000 مورد رقمي علي الاكثر. اعتي الجامعات لاتنتج هذا الرقم فما الغاية من وراء التدليس في الارقام وبعض مواقع الجامعات على الانترنت بدائية اذا صح التعبير ومن يريد ان يتاكد فليدخل إلى موقع لاحدي ليتاكد بام عينه.
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