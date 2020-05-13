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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجّل 94 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 94 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 94 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:10

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 94 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6512 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 69358 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليستقر عدد الوفيات في 188 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 140 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3131 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - حكمة الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:18
عمرو بن العاص رضي الله عنه، أمر الناس في طاعون عمواس أن يتفرقوا في الجبال فقد حثهم على ما يعرف الان بالتباعد الاجتماعي. وكانت النتيجة حماية الناس من الخطر. فهل نتعظ ونسجن أنفسنا في بيوتنا لعل الله يرفع عنا الوباء
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127
2 - ali الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:19
لن نثق في هذا الانخفاض.
لاننا سنسمع ضعفه في الايام القادمة.
امزازي قال اليوم استعدوا للتعايش مع الفيروس لمدة سنة كاملة
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36
3 - أين مستحقاتي الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:19
يجب الرد على الذين لم يتوصل بمسحقاتهم من صندوق التضامن برسالة نصية تخبرهم بالقبول أو الرفض أما ترك رسائلهم هكذا دون رد فهذا يشعرهم بالغبن ويجعل ولائهم للوطن في الحضيض
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123
4 - noura الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:20
السلام عليكم. سبب زيادة إنتشار الوباء هو التجمعات بالليل والنهار وكل الأحياء الشعبية تتجاهل الحجر الصحي ناهيك على الإكتظاظ في الشوارع والأزقة وبالمحلات التجارية، وأمام المخابز وفي "السويقات..." ناهيكم على المخدرات التي تباع بالليل والنهار وأمام أعين السلطات. وفي الأخير السلطات تتحمل مسؤوليتها.
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62
5 - الفرج الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:20
نتمنى ان تكون هذه بداية الفرج.لايجب التراخي في هذه المحنة.هذا سباق للنجاة لهذا وجبت السرعة النهائية للقضاء على هذا الوباء.الحمد لله.
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49
6 - brahim الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:20
الحمد لله والشكر لله اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
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69
7 - بن حسن الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:21
انخفاض مفرح الحمد لله يارب ابقى على هاد النحو حيت من 200 ل 94 راه إيجابية جدا
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56
8 - شفاء الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:21
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى اللهم زد وبارك في الشفاء هذه اخبار مفرحة ياربي تفاجيها علينا وعلى الامة الاسلامية جمعاء اجب الدعاء يارب ببركة هذا الشهر الفضيل وهذه العشر الأواخر آمين يارب
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53
9 - اعصيم سمير الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:21
اللهم اعرف عنا هذا البلاء.واحفظ جميع المغاربة من هذا الوباء كوفيد 19.لله الا مبعد منا اش بينا وبينك اكورونا كوفيد 19.حنا غير درواش .
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19
10 - redwane الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:21
أنا خايف والله إلى خايف على المغرب ، لا حكومة لا شعب ، الحقيقة المرة .
كلشي يبغي بلغاه ،
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-36
11 - AYOUB الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:22
قل : لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين على نية رفع البلاء
(لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً)
لن تأخذ من وقتك دقيقة فقط
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71
12 - سعيد الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:22
الحصيلة خفيفة وهذا مؤشر إيجابي على أننا في الطريق الصحيح التزموا بيوتكم وسيكون خيرا بإدن الله
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36
13 - روداني الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:23
كلمة 0 حالة التي نطق بها مدير الاوبئة فيما يخص عدد الوفيات عندها وقع خاص .
اتمنى من الله داك اليوم ليقول لنا 0 حالة اصابة .
يارب استجب لنا في هده العشر الاواخر اكثرو من الدعاء عند الافطار .وفي صلاة التهجد .
يارب
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75
14 - taha الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:23
االهم الطف بعبادك في هذا الشهر المبارك . نتمنى من العلي القدير ان يحفظ الجميع من هذا الوباء . الحمد لله وحده .
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22
15 - الناظور الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:24
بغينا نفهمو من وزارة الصحة واش الفيروس بعد عشرين يوم بلا أي حالة في اقليم الناظور، ظهرت اليوم حالة مؤكدة في الاقليم! واش مبقاتش المعايير على 14 اليوم هي مدة حضانة الفيروس؟
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23
16 - أحمد من الداخلة الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:24
الحمد لله رب العالمين أصبحنا نشهد ارتفاع حالات الشفاء على حالات الإصابة وهدا مؤشر إيجابي مع عدم تسجيل أي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي هدا من فضل ربي
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20
17 - مواطن الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:25
لا يمكن للمغرب أن يتبع النموذج الصيني أو الأوروبي من أجل تدبير الحجر الصحي. النموذج المغربي خارجيا جيد و يحسد عليه و حتى من طرف الدول الكبرى في تدبير أزمة كورونا، أما داخليا نرى الهشاشة الإجتماعية، الفقر، عدم قدرة العائلات الفقيرة على البقاء في البيوت مقابل الصبر على الجوع و إجبار أطفالهم الصغار كذلك على التحمل و هذا شهر رمضان.. هناك من كان يعمل في مجال النقل، المقاهي، المطاعم، السياحة، الحمامات، المخابز، التجارة، الحرف الصغرى… و ما أكثرهم، كلهم متضررين ماديا و معنويا و حتى الذين تمكنوا من أخذ المنحة الهزيلة 800 أو 1000 درهم..
وهناك من يعيش في ظروف مادية جيدة، يخرج لشراء مستلزماته المعيشية من الأسواق الممتازة ويلتزم بيته مناشدا المخزن بالصرامة في تطبيق الحجر الصحي وضرب بيد من حديد كل من يخالف الطوارئ الصحية واصفا الفئة الهشة بالمستهترة والامكترثة.. للأسف الشديد نعيش في تناقض كبير، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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38
18 - Abdessamad الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:25
الحمد لله على كل حال ياربي إزيل علينا هذا الوباء وتعود الأمور كيف عادتها والمواطنين خاصهم إلتازموا بالحجر الصحي باش نتهناوا.
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9
19 - هشام الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:25
تحية للشعب المغربي الذي إلتزم بالإجراءات الصحية والوقائية...
يبقى الدور على الدولة لكي تتحمل مسؤوليتها فيما يخص السيطرة على البؤر في السجون والمصانع والثكنات العسكرية.
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16
20 - MED الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:26
الحمد لله، تفاءلوا. نحو رفع الحجر الصحي تدريجيا إن شاء الله.
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13
21 - najad الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:29
الحمد لله الامور بدأت تتحسن ياربي ارفع عنا هذا الوباء في اقرب الاجال صلو على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قولو امين
على العموم نتمنو صادقين اكون من هنا ل20 ماي 0حالة في البلاد يارب العالمين
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5
22 - Brahim الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:29
يالله إخواني نبقاو فأقل من 100 الله يرحم لكم الوالدين. والله حتى نقدرو ماعايكم إلا تمتاثلو للحجر على حقوق وطريقو. أنا والله حتى عاجبني الحجر عاد وليت كنعرف داري شنو فيها وشنو خاصها. وقاضي الغرض عن بعد فمهنتي بجودة ومردودية أفضل من عن قرب. إوا يالاه .. نصبرو غير شي أيام ؤنخرجو كاملين مرفوعين الرأس إن شاء الله.
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2
23 - عروبي الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:29
تدبدب عدد الإصابات ناجم عن البؤر الصناعية اللتي تظهر من حين لآخر يجب على السلطات أن تراقب المناطق الصناعية بشكل يومي لأن أصحاب الشكارة لا يهمهم سوى عدم توقف أنشطتهم بدون الإنفاق على التعقيم و الوقاية
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11
24 - حمزة أوفيد الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:30
اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالم كل خفية، يا صارف كل بلية، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعفت قوتنا،  وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، وتداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
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5
25 - Yassine الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:30
و لا زال 9000 مخالط بدون تحاليل إلى غاية يوم القيامة ...
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12
26 - محارب كوفيد19 الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:35
094 حالة مؤكدة
140 حالة شفاء اضافية
000 صفر حالة وفاة
......
ارقام دالة على ان الفرج قريب ان شاء الله
هنيئا للطواقم الطبية وكل الساهرين على اخراجنا من هذه الجائحة بأقل الخسائر
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11
27 - زهير الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:38
الحمد لله والشكر لله لليوم الثالث على التوالي ولا وفات واحدة
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3
28 - ،،،؟؟؟ الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:41
يجب تزويد حاجيات الشعب راه وصلت بنا العظم
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5
29 - المحلل الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:48
من خلال قراءتي التعاليق يتبين أن الناس لازالت لم تستوعب هذا الفيروس بعد، وهذا راجع لعدم شرح المسؤولين مدى خطورة إنتشاره حتى لا يسود الهلع و الاحباط عند المواطنين. ليس من المنطق آن تسجل 200 حالة في يوم و 90 حالة بعد يومين، اين مخالطي ال 200 حالة الأولى. عدم مواجهة المواطنين بالحقيقة و بيع الأوهام هو اكبر خطر.
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0
30 - HBM الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:53
عدد الإصابات في الدارالبيضاء وحدها (62) تشكل ضعف (الدوبل) ما سجل في باقي ربوع المملكة (32).
ستقرر السلطات التشدّد في السماح بتنقل المواطنين بين هده المدينة والمدن الأخرى خصوصا في اتجاه الجنوب الدي ما زال نسبيا سليم 
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3
31 - salim الأربعاء 13 ماي 2020 - 16:54
أتمنى قريبا وصول 10000 تحليلة يوميا لنهجم على الوباء في البؤر قبل أن تصبح بؤر، نسبقها باختبارات الكشف اليومية في المعامل والشركات والمؤسسات دون تضرر الإقتصاد الوطني، في نظري هذا ممكن إن شاء الله
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1
32 - طنجة في خطر الأربعاء 13 ماي 2020 - 17:01
الحمد لله خاصنا نتعايشوا مع كورونا دابا ولا واحد منا غير رفعوا علينا الحجر الفاشل
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-2
33 - عبدو الأربعاء 13 ماي 2020 - 17:05
وهذ 9000 مخالط واش فديورهم ولا فالمستشفى .الا كانو فديورهم راه كل واحد ايعادي اخرين ويصبح لهؤلاء الاخرين مخالطون وهكذا دواليك الى ان ينفخ في الصور .
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2
34 - Yassine الأربعاء 13 ماي 2020 - 17:10
بالنسبة ا سي 22-ابراهيم الى كان عاجبك الحجر بقا ف دارك حتا واحد مغادي يخرجك بسيف علك را سيد صاحب التعليق 17عطاك خلاصة القول الى كنتي نتا خدام من دار و كتخلص بنادم را معندوش باش يشري سكر و اتاي باش يفطر ب اتاي و الخبز .هداك تمر و الشباكية لي نتا مكتوصلش ليهم حيت كتنفخ بنادم كيشوفهم غير ف تلفزة هادي ابسط حاجة بنادم اناني حسبنا الله و نعم الوكيل
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