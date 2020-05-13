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كُتّاب وآراء
المغرب يسجّل 94 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 94 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6512 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 69358 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليستقر عدد الوفيات في 188 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 140 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3131 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
لاننا سنسمع ضعفه في الايام القادمة.
امزازي قال اليوم استعدوا للتعايش مع الفيروس لمدة سنة كاملة
كلشي يبغي بلغاه ،
(لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً)
لن تأخذ من وقتك دقيقة فقط
اتمنى من الله داك اليوم ليقول لنا 0 حالة اصابة .
يارب استجب لنا في هده العشر الاواخر اكثرو من الدعاء عند الافطار .وفي صلاة التهجد .
يارب
وهناك من يعيش في ظروف مادية جيدة، يخرج لشراء مستلزماته المعيشية من الأسواق الممتازة ويلتزم بيته مناشدا المخزن بالصرامة في تطبيق الحجر الصحي وضرب بيد من حديد كل من يخالف الطوارئ الصحية واصفا الفئة الهشة بالمستهترة والامكترثة.. للأسف الشديد نعيش في تناقض كبير، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
يبقى الدور على الدولة لكي تتحمل مسؤوليتها فيما يخص السيطرة على البؤر في السجون والمصانع والثكنات العسكرية.
على العموم نتمنو صادقين اكون من هنا ل20 ماي 0حالة في البلاد يارب العالمين
140 حالة شفاء اضافية
000 صفر حالة وفاة
......
ارقام دالة على ان الفرج قريب ان شاء الله
هنيئا للطواقم الطبية وكل الساهرين على اخراجنا من هذه الجائحة بأقل الخسائر
ستقرر السلطات التشدّد في السماح بتنقل المواطنين بين هده المدينة والمدن الأخرى خصوصا في اتجاه الجنوب الدي ما زال نسبيا سليم