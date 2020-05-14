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الرئيسية | مجتمع | مغاربة يخرقون الحجر بسلوكات غريبة.. جنازة جماعية وحمام بالشارع

مغاربة يخرقون الحجر بسلوكات غريبة.. جنازة جماعية وحمام بالشارع

مغاربة يخرقون الحجر بسلوكات غريبة.. جنازة جماعية وحمام بالشارع
هسبريس من الرباط
الخميس 14 ماي 2020 - 09:00

من خروقات عادية لحالة الطوارئ الصحية مرتبطة بالتجول اليومي، إلى أخرى تكتسي طابع الغرابة، يمضي المغاربة نحو إتمام الشهر الثاني من الحجر الصحي على إيقاع انتقادات حادة لسلوكات متهورة، تتقدمها جنازة جماعية، واستحمام في الشارع العام.

ففي مدينة الدار البيضاء، اجتمع ما يقارب المائة شخص من أجل توديع جار متوفى، في صلاة جنازة لاقت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تفاعلت معها وزارة الداخلية بالتحقيق مع رئيس محلقة عين الشق.

غير بعيد عن الجنازة، وفي المدينة ذاتها، تجمع شبان شبة عراة وتوجهوا نحو خط الطرامواي حيث نزعوا ملابسهم ليستحموا في الشارع العام، وهو ما لاقى تأسفا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالب باعتقال المتورطين.

وفي نظر محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فإن خروج الناس لصلاة الجنازة بحي عين الشق مرده إلى "غياب عنصر الإشباع الروحي خلال شهر رمضان الحالي، الذي جاء مغايرا لعادته".

وأضاف بنزاكور، في تصريح لهسبريس، أن "مثل هذه السلوكات كانت متوقعة بالنظر إلى عدم مواكبة حاجيات المغاربة على المستوى الروحي، عكس ما تم النجاح فيه اجتماعيا وصحيا"، مؤكدا ضرورة استدراك هذا الأمر.

وبشأن واقعة الاستحمام في الشارع العام، أشار الأستاذ الجامعي ذاته إلى أن "الأمر يكتنز استهتارا بكل ما تحمل الكلمة من معنى"، داعيا السلطات إلى اتخاد الإجراءات اللازمة، مسجلا وصول المغاربة إلى مرحلة العياء، وهو ما يستوجب إعادة شحذ الهمم.

وأبرز بنزاكور أن "طول مدة الحجر الصحي، وتزامنه مع شهر رمضان، تسببا في ذلك أيضا"، مطالبا السلطات بالعودة إلى الاشتغال عن قرب لإخراج المغاربة من وضع العياء الذي يعيشونه، معتبرا ما يجري عاديا قياسا بموقف الإنسان من مختلف الظواهر (نكران. استئناس. اعتراف. عياء).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - متتبعة الخميس 14 ماي 2020 - 09:10
هادي هيا اللي كانقولو عليها كلاوه جنابو ( اقصد من استحمو في الشارع)
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28
2 - Ahmed الخميس 14 ماي 2020 - 09:11
الصرامة فالحجر غادي ترجع مع حلول عيد الفطر. اعوام السلطة غادي يكونوا فاطرين مقهويين شاربين (الماء) شابعين نعاس...دابا فرمضان صعيب عليهم ياديو المهام ديالهم (الشاقة جدا) خاصة من الجهة العصبية والنفسية
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27
3 - zaki from germany الخميس 14 ماي 2020 - 09:13
هذا فقط ما تم تصويره او توثيقه.. لكن ما خفي كان أعظم... اذهبوا إلى مدينة سلا... تجمعات في كل راس حومة... أسواق مكتضة الكتف على الكتف... الجيران والصدقاء يُقبلون بعضهم البعض ياربع قُبلات... الله يستر او صافي
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30
4 - mohamed الخميس 14 ماي 2020 - 09:15
يجب اتخاد التدابير الازمة ومناسبة لجميع المواطنين
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6
5 - هذا لا يحدث إلا في المغرب الخميس 14 ماي 2020 - 09:16
وأين السلطات؟ ولمذا هذا التراخي؟ هاؤلاء المستهترون لا رادع لهم سوى القانون لكن مع الأسف يتبين أن السلطات قدا عليها الصيام
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5
6 - تيزنيتي الخميس 14 ماي 2020 - 09:16
سبحان الله دعم الكسابة
كيلو دلحم 80 dh
حولي دلعيد 3000dh
لمادا هدا الدعم ماهي الخدمة التي يقدمها مقابل ذلك الدعم
يجب التفكير في طريقة اشتغاله الوسطاء هم المستفيذين في جميع المجالات
الدعم خاص للفقراء والمحتاجين والطبقات الضعيفة
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-9
7 - لطفك يارب الخميس 14 ماي 2020 - 09:17
اذا رفع الحجر يوم 20 ماي ، ننتظر الأسوء , سينطلق الجميع كما ينطلق الحيوان المحجوز ، الشوارع والأسواق ستكتظ والزيارات ستعم خصوصا أن هذه الأيام توافق ليلة القدر وعيد الفطر , لسنا كالشعوب الواعية المنضبطة التي تطبق التعليمات وتحترمها , اتتمنى على الحكومة تأجيل الرفع الى مابعد العيد.
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42
8 - مروان الخميس 14 ماي 2020 - 09:17
دخلنا مرحلة العياء من الحجر..ودخلنا مرحلة تفشي الوباء بسبب عدم الصرامة الشرطة تعتقل والوكيل يأمر باطلاق السراح
لا تلوموا الشرطة و لكن لوموا القضاء وسوء تدبير الأزمة
لو كانت الصرامة من الاول لما وصلنا لهذه الحالة.
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19
9 - بقا ف دارك الخميس 14 ماي 2020 - 09:18
واش هداك لتوفى الله يرحمو اكتشف لهم لقاح الفيروس ..والله يستر ويحفظ اوصافي .
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3
10 - مصطفى الخميس 14 ماي 2020 - 09:19
الشعب المغربي سيدفع الثمن غاليا بسبب تهوره وجهله واستهزاء بالمرض بكسره الحجر الصحي والخروج إلى الشوارع بدون سبب هذا لا نلوم الحكومة لأنها قامت بمجهودات جبارة احترازية استباقية لتصدي لهذه الجائحة بشهادة معضم دول العالم في الآونة الأخيرة وبشكل مفاجئ تحولت معظم الشوارع والازقة مدن إخرى إلى فضاءات مكتظة بالمواطنين ما يبرز حالة التراخي التي تمر منها البلاد الحل الوحيد هو تمديد الحجر الصحي شهرا اظافيا مع إنزال أمني مكثف بمشاركة الجيش
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17
11 - سعاد الخميس 14 ماي 2020 - 09:21
كل السلوكيات الطائشة واللامسؤولة من طرف المواطن هي نتاج لأزمة فكر وتربية حيث أنه أبان كوفيد 19 رغم تكاثف جهود السلطة والاعلام والجمعيات المدنية المواطن لا يستوعب ولا يستجيب ليبقى ذلك رهين بتكوين مواطن واع متحضر ضابط لسلوكاته في أي زمان ومكان وصالح في كل الظروف ولن يتأتى ذلك حتى ساعة الأزمة بل بجعل المواطن المشروع الأول ببرامج تعليمية ناجحة واعلام ناجح واسرة ناجحة وواقع مناسب يضمن سبل العيش والكرامة للجميع حتى لا يقع الارتباك في عز الازمة بين البحث عن سبل العيش للفئة المسحوقة وممارسة السلوكات المألوفة للفئة المتهورة
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9
12 - الوعي الخميس 14 ماي 2020 - 09:24
السلام،الحكومة فعلت ما عليها الحجر مبكرا لكن هل قمنا بالواجب عدد كبير لكن يحترم الحجر ،تونس،الأردن سلاووووو.....لان المواطن واعي
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5
13 - [email protected] الخميس 14 ماي 2020 - 09:31
قبل أن نلوم هؤلاء يجب ان نلوم مسؤولي البلاد مند (الإستقلال) على سياساتهم الاقتصادية و الاجتماعية الفاشلة و التي أنتجت مثل هؤلاء من البشر ... لا وعي لا حياء . فقر و جهل إنها قنبلة موقوتة
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13
14 - محمد المانيا الخميس 14 ماي 2020 - 09:31
شاهدو من يدرس خارج الوطن كمنصف السلاوي أو غيره . دماغهم مليء بالدكاء و شاهدو من يدرس في البلاد دماغهم مليء بالفضلات ( لا أعمم) التربية و التعليم هم أساس الأخلاق.
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7
15 - Maya الخميس 14 ماي 2020 - 09:31
تبارك الله على السي الدكتور
معتبرا ما يجري عاديا قياسا بموقف الإنسان من مختلف الظواهر (نكران. استئناس. اعتراف. عياء).
لا لست متفقة الأمر يعتبر استهتارا في كلتا الحالتين يستوجب إنزال غرامات ثقيلة على كل من شارك في مثل هذه الأعمال التي يمكن تصنيفها في خانة الجرم.
الردع بالغرامات هو الذي سيوقف خرق الحجر.
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10
16 - أمين الخميس 14 ماي 2020 - 09:31
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ان كنا نلوم السلطات على بعض التقصير ف تقصير بعض المواطنين أفظع
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8
17 - salwan الخميس 14 ماي 2020 - 09:34
كل موظف خرج بدون كمامة يختصم منه يوم عمل ويؤدى إلى صندوق كورونا
كل أجير خرج بدون كمامة يختصم منه يوم عمل و يؤدى إلى صندوق كورونا
كل طالب خرج بدون كمامة تختصم منه نقطة من المعدل العام
و كل شخص آخر خرج بدون كمامة يؤدي مائة درهم للصندوق
كل صاحب متجر أو مصنع أو ورشة لم يطبق قوانين السلامة يختصم منه مقابل مدخول يوم واحد و يؤدى مباشرة الى صندوق كورونا
خلال شهر واحد سوف نقضي على كورونا و إما بالتغلب على السفهاءأو بملئ صندوق تضامن كورونا و بالتالي يمكن مساعدة الناس الفاقدين للشغل
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13
18 - العبد الفقير الخميس 14 ماي 2020 - 09:35
هاؤلآء محتاجون للضرب بيد من حديد هاؤلآء من لآدين لهم ولآعقل ولآ أصل
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6
19 - Abdel الخميس 14 ماي 2020 - 09:37
التباعد الاجتماعي يلعب دورا كبيرا احسن من الحجر الصحي لان منهم في الحجر الصحي لايتوفرون على شروط التهوية في البيت وربما البيت صغير وكثرة الأولاد لدى يجب على الحكومة ان تسهل ظروف الحجر الصحي إبتداء من المدن التي تخلو من الفيروس لان الاقتصاد ضروري في هذه المرحلة
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2
20 - أستاذ الخميس 14 ماي 2020 - 09:40
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
المغاربة قسمان.1-قسم مغربي حقا .يحب وطنه واع بما يفعل ويقوم به إتجاه نفسه وإتجاه الآخرين .
2-قسم لا يفهم حتى نفسه لا يحترم أي شيء ولا يبالي بأي شيء. وهذا نوع خطير جدا يجب محاربته بشتى الطرق حتى لا يتسبب في كوارث للآخرين الملتزمين بما تفرضه عليم الظروف حتى نمر إلى بر الأمان.لكن للأسف مادام النوع الثاء لم تؤخذ في حقهم ما يستحقون من عقوبات فكلنا في خطر بسببهم.والله يحفظ بلدنا من الوباء ومن الجهلة.
وعاش الملك وعاش المغاربة الأحرار والله الموفق
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2
21 - aziz الخميس 14 ماي 2020 - 09:40
لاعلاقة لهؤلاء بغياب عنصر الإشباع الروحي،بل هو غياب العقل،ووجود غباء قل نظيره،وجود استهثار،على السلطات الضرب بقبضة من حديد،مع مثل هؤلاء،نحن في جائحة؛وليس وقت التهور
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3
22 - Najm kari الخميس 14 ماي 2020 - 09:41
كاتعطيوهم مبررات باش ازيدو كتر كلنا دوزنا الحجر الصحي ولتازمنا ومادرناش هاد زبايل
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4
23 - النتتبع الخميس 14 ماي 2020 - 09:43
هؤاا، الناس ليس لهم حس المواطنة والمسؤولبة وهناك تقصير من طرف السلطات والقضاء لان اناس التزموا بالحجر وهاهم يؤدون عجرفة اناس طايشين
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2
24 - مواطن الخميس 14 ماي 2020 - 09:43
اما في ما يتعلق بالاستحمام في الشارع الله يكون في عون دوك الناس لي كاريين بيت مع الجيران و عندهم اطفال كيف تكون نظافتهم الحمام العمومي مسدود اين هو الحل .
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1
25 - Hitachi الخميس 14 ماي 2020 - 09:44
Des idiots de la famille ont même fait venir un coiffeur a la maison !!!!!!!! J'ai pas pu le croire
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26 - سعيد الخميس 14 ماي 2020 - 09:49
بوجود هذه النوعية من البشر خصوصا المدن الكبرى وفي غياب احكام رادعة اهم
ما هي الفائدة من تمديد الحجر .
اضافة ان الحجر الصحي لم يعطي نتائج حتى في الدول ذات منضومات صحية متطورة ودعم اجتماعي سلس وقامت برفع الحجر لانها مقتنعة ان الحجر ليس هو الحل فما بالك بالمغرب
بنية اجتماعية معقدة :الفقر .الجوع . الاقصاء
و دعم اجتماعي ضعيف جدا وغير منضم
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2
27 - طنجاوي غيور الخميس 14 ماي 2020 - 09:50
هاد شي غير لي تصور اما لي خافي اكثر من هاد شي .. راه وخا يعطيونا عام د الحجر الصحي لي فراس بنادم هو هذا .. نطلبو من الله غير شي سيمانة د المطر متجبر حتى واحد كيدور فزنقة
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-1
28 - البيضاوي الخميس 14 ماي 2020 - 09:54
المشكلة مسألة وعي و ضبط فلا غرابة ان نرى هذه السلوكات و من جهة ثانية طول مدة الحجر أثّر على الناس خاصة أن هذه العملية صار فيها تراخي و تجاوز منذ الايام الاولى لرمضان ثم حين سمح لبعض الشركات غير الطبية بالاشتغال فشهرين لذلك فلن يكون الأمر أكثر سوءا لو رفع الحجر بعد العيد و يتعلّم الناس ان يتحمّلوا مسؤوليتهم في الحفاظ على صحتهم و صحة ذويهم
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29 - بسمة منتصر الخميس 14 ماي 2020 - 09:54
لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العضيم ياعباذ الله رحمونا ورحمو أنفسكم احنا محصورين فمذينة غير مذينتنا وصابرين وكانطلبو الله نتشافاو من هاذ المرض باش انرجعو لذيورنا وشي بعض الناس الله يهذيهم ممسوقينش قاتلهم الجهل
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30 - وقت الإنضباط الخميس 14 ماي 2020 - 09:57
الوقت الحالي وقت الإنضباط والسلوك المسؤول... وإن لم يكن فالصرامة والضرب على اليد اللتي تريد إحدات تقب في الزورق الجماعي حتى الوصول إلى بر الأمان.
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31 - القاءد زوريل الخميس 14 ماي 2020 - 09:57
على الدولة ان تسحب دعم راميد لكل مخالف للحجر الصحي
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32 - الحمد لله الخميس 14 ماي 2020 - 09:59
تحية إلى الأخ SALWAN اقتراح في محله ربما هذا هو الحل الأمثل لتفادي الكارثة
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33 - رشيد الخميس 14 ماي 2020 - 10:03
الله يكون في عون الدولة اللتي تحارب الوباء و الغباء . شربنا الجهل حتا الثمالة. . حسبي الله و نعم الوكيل
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34 - مواطن2 الخميس 14 ماي 2020 - 10:04
الغريب في الامر ان مطالب المغاربة لا تنتهي.ولما تطالب الدولة بالحجر الصحي للحفاظ على الارواح وللحد من انتشار الوباء تجد الكثير لا يبالي ويتعامل مع الوباء وكانه محصنا منه.والاكثر غرابة هي الجنازة التي التف حولها عدد كبير من الناس في وقت لا زالت فيه العدوى منتشرة .قد يفعل الجهل بصاحبه ما لا يفعله العدو بعدوه. من الامور الغربة كذلك ان الاسواق تعرف حركة كبيرة بدون اية احتياطات.والكمامة التي فرضت كوقاية تستعمل بشكل يثير الضحك.وكان البعض يضعها فقط خوفا من المتابعة ولمدة لا حصر لها.كمامات متسخة لكثرة استعمالها. غالبا ما توضع تحت الذقن .المهم ان الجهل او التمرد اصبح سمة المرحلة.
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