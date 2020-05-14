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كُتّاب وآراء
مغاربة يخرقون الحجر بسلوكات غريبة.. جنازة جماعية وحمام بالشارع
من خروقات عادية لحالة الطوارئ الصحية مرتبطة بالتجول اليومي، إلى أخرى تكتسي طابع الغرابة، يمضي المغاربة نحو إتمام الشهر الثاني من الحجر الصحي على إيقاع انتقادات حادة لسلوكات متهورة، تتقدمها جنازة جماعية، واستحمام في الشارع العام.
ففي مدينة الدار البيضاء، اجتمع ما يقارب المائة شخص من أجل توديع جار متوفى، في صلاة جنازة لاقت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تفاعلت معها وزارة الداخلية بالتحقيق مع رئيس محلقة عين الشق.
غير بعيد عن الجنازة، وفي المدينة ذاتها، تجمع شبان شبة عراة وتوجهوا نحو خط الطرامواي حيث نزعوا ملابسهم ليستحموا في الشارع العام، وهو ما لاقى تأسفا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالب باعتقال المتورطين.
وفي نظر محسن بنزاكور، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، فإن خروج الناس لصلاة الجنازة بحي عين الشق مرده إلى "غياب عنصر الإشباع الروحي خلال شهر رمضان الحالي، الذي جاء مغايرا لعادته".
وأضاف بنزاكور، في تصريح لهسبريس، أن "مثل هذه السلوكات كانت متوقعة بالنظر إلى عدم مواكبة حاجيات المغاربة على المستوى الروحي، عكس ما تم النجاح فيه اجتماعيا وصحيا"، مؤكدا ضرورة استدراك هذا الأمر.
وبشأن واقعة الاستحمام في الشارع العام، أشار الأستاذ الجامعي ذاته إلى أن "الأمر يكتنز استهتارا بكل ما تحمل الكلمة من معنى"، داعيا السلطات إلى اتخاد الإجراءات اللازمة، مسجلا وصول المغاربة إلى مرحلة العياء، وهو ما يستوجب إعادة شحذ الهمم.
وأبرز بنزاكور أن "طول مدة الحجر الصحي، وتزامنه مع شهر رمضان، تسببا في ذلك أيضا"، مطالبا السلطات بالعودة إلى الاشتغال عن قرب لإخراج المغاربة من وضع العياء الذي يعيشونه، معتبرا ما يجري عاديا قياسا بموقف الإنسان من مختلف الظواهر (نكران. استئناس. اعتراف. عياء).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
كيلو دلحم 80 dh
حولي دلعيد 3000dh
لمادا هدا الدعم ماهي الخدمة التي يقدمها مقابل ذلك الدعم
يجب التفكير في طريقة اشتغاله الوسطاء هم المستفيذين في جميع المجالات
الدعم خاص للفقراء والمحتاجين والطبقات الضعيفة
لا تلوموا الشرطة و لكن لوموا القضاء وسوء تدبير الأزمة
لو كانت الصرامة من الاول لما وصلنا لهذه الحالة.
معتبرا ما يجري عاديا قياسا بموقف الإنسان من مختلف الظواهر (نكران. استئناس. اعتراف. عياء).
لا لست متفقة الأمر يعتبر استهتارا في كلتا الحالتين يستوجب إنزال غرامات ثقيلة على كل من شارك في مثل هذه الأعمال التي يمكن تصنيفها في خانة الجرم.
الردع بالغرامات هو الذي سيوقف خرق الحجر.
كل أجير خرج بدون كمامة يختصم منه يوم عمل و يؤدى إلى صندوق كورونا
كل طالب خرج بدون كمامة تختصم منه نقطة من المعدل العام
و كل شخص آخر خرج بدون كمامة يؤدي مائة درهم للصندوق
كل صاحب متجر أو مصنع أو ورشة لم يطبق قوانين السلامة يختصم منه مقابل مدخول يوم واحد و يؤدى مباشرة الى صندوق كورونا
خلال شهر واحد سوف نقضي على كورونا و إما بالتغلب على السفهاءأو بملئ صندوق تضامن كورونا و بالتالي يمكن مساعدة الناس الفاقدين للشغل
المغاربة قسمان.1-قسم مغربي حقا .يحب وطنه واع بما يفعل ويقوم به إتجاه نفسه وإتجاه الآخرين .
2-قسم لا يفهم حتى نفسه لا يحترم أي شيء ولا يبالي بأي شيء. وهذا نوع خطير جدا يجب محاربته بشتى الطرق حتى لا يتسبب في كوارث للآخرين الملتزمين بما تفرضه عليم الظروف حتى نمر إلى بر الأمان.لكن للأسف مادام النوع الثاء لم تؤخذ في حقهم ما يستحقون من عقوبات فكلنا في خطر بسببهم.والله يحفظ بلدنا من الوباء ومن الجهلة.
وعاش الملك وعاش المغاربة الأحرار والله الموفق
ما هي الفائدة من تمديد الحجر .
اضافة ان الحجر الصحي لم يعطي نتائج حتى في الدول ذات منضومات صحية متطورة ودعم اجتماعي سلس وقامت برفع الحجر لانها مقتنعة ان الحجر ليس هو الحل فما بالك بالمغرب
بنية اجتماعية معقدة :الفقر .الجوع . الاقصاء
و دعم اجتماعي ضعيف جدا وغير منضم