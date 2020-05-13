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الرئيسية | مجتمع | الهولدينغ الملكي يقدم أطنان المساعدات الغذائية لآلاف الأسر المعوزة

الهولدينغ الملكي يقدم أطنان المساعدات الغذائية لآلاف الأسر المعوزة

الهولدينغ الملكي يقدم أطنان المساعدات الغذائية لآلاف الأسر المعوزة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:35

أعلنت مؤسسة المدى، اليوم الأربعاء، إطلاقَ المرحلة الثانية لمبادرتها التضامنية لمواجهة جائحة "كوفيد-19"، تزامنا مع شهر رمضان الكريم.

وأوضح بلاغ للمؤسسة، أن هذه العملية تتمثل في تقديم مساعدات غذائية للأسر الأكثر هشاشة، موردا أن المرحلة الأولى همت منح مليون كمامة من فئة FFP2 للأطقم الطبية في الصفوف الأمامية، الذين يعالجون المرضى المصابين بـ"كوفيد-19".

ووفق البلاغ ذاته، سيتم توزيع 1778 طنا من المواد الغذائية ومنتجات النظافة بقيمة تفوق 22 مليون درهم على 50.000 أسرة، ما يمثل في المجموع حوالي 250.000 شخص.

وستسلم هذه المساعدات إلى السلطات المحلية لكل جهة، "على أن تتولى هذه الأخيرة توزيعها على الأسر المستفيدة، علما أن هذه العملية ستحظى بدعم لوجستيكي من طرف مجموعة مرجان"، وفق البلاغ.

وأضاف البلاغ أنه ومن خلال هذه المبادرة، ووفاء لالتزاماتها الأولى ولدوافع وجودها، "تساهم مؤسسة المدى في تدعيم الجهود الجماعية وسلسلة التضامن الوطنية للقضاء على هذه الجائحة".

يُذكر أن مؤسسة المدى تعمل في مجال الثقافة والتعليم ودعم الابتكار في صفوف المقاولات والتراث الحي، "وهي تجسد القيم التي تتبناها مجموعة المدى وتترجمها على أرض الواقع لفائدة الفئات المعوزة، من خلال مبادرات تستهدف مواكبة هذه الفئات على المدى الطويل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - أيوب الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:49
•••أودي الله يرفع علينا هاد الوباء يارب
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25
2 - محمد أنس الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:50
وفقك الله مولانا أمير المؤمنين لما فيه خير للأمة و العباد .
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11
3 - رأي الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:51
مبادرة في وقتها، تستحق التنويه والاشادة
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7
4 - زكرياء الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:53
نصرك الله ورعاك ملكنا.لكن الحكومة ماعطنا والو داكشي غيل بالمعرفة ديالهم اما حنا مشفنا والو.انا سائق طاكسي في مدينة الرشيدية والله العظيم مالقيت مانوكل لولادي الى غيل كنتسلف باش نوكل اولادي.حشومة اوعيب.التزمنا بالحجر الصحي لاكن الغالب الله.
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13
5 - عاقل الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:54
شكرا لمرجان على الاقل افضل من بيم التركية التي تاتي و تاخد الارباح و تهرب لدعم الاقتصاد و المنتجات التركية ... بيم لم تقدم درهم واحد لمحاربة كورونا ... ازمة كورونا اظهرت ان استهلاك المنتوج المغربي يدعم الاقتصاد و في الاخير لن تجد بجانبك سوى ابن بلدك ... ديما الموغريب
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11
6 - عادل الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:54
ماداها فينا حد من غير الملك و الناس ديالو، الله الله فيناهوما الاحزاب و صحاب خويا صوت عليا اطالب بحل الاحزاب صافي انتها دورها
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8
7 - رشيدة الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:54
الناس المحتاجة كايتشكاو من عدم وصول المساعدات. ترى من المسؤول!!؟
الناس اللي مامحتاجينش ماتاخدوش المساعدة، خليو الناس مساكن اللي محتاجين يستافدو من الإعانات .
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16
8 - د. عبد الله بن أهنية الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:54
حفظ الله أمير المؤمنين وكافة أسرته بما حفظ به الذكر الحكيم
وجعل الله هذا العمل الخيري في ميزان حسناته.
نسأل الله تعالى أن يخرج الجميع من هذه الجائحة سالمين.
إنه سميع مجيب الدعوات،،،صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تحياتي للجميع،،،
د. عبد الله بن أهنية
خبير في مجال التربية التعليم الثقافة
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2
9 - سعيد الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:55
اعتقد ان سياسة الاستجداء والصدقة لاتنفع قفة واحدة تستهلك في يوم واحد مع العلم ان ايام السنة 365 يوم
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9
10 - لهلالي الرباط الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:56
التفاتة سامية تنخرط بفعالية تجاه الفئات المعوزة ويبقى على اليات التوزيع ان تكون في المستوى على نطاق الجهات المعنية .
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11 - محمد لعيوني الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:57
دائما في الموعد.درس للاخرين للتبرع والله يا سادة يا اصحاب الملايير لن ينفعكم الا ما تصدقتم به .اما ما تتركونه حين وفاتكم فالورتة له بالمرصاد قبل اربعينيتكم في القبر.
افعلوا الخير وتبنوا المساجد والمدارس ودور العجزة اطعموا المساكين .
كورونا كم اظهرت لنا بان الدنيا لا تساوي جناح بعوضة كما قال سبحانه وتعالى
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12 - ولد الشعب الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:57
الله يخلف ويزيد عليه الخير عل كل واحد اعط وانفق وساهم في تخفيف الحاجة عل شي مسكين
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2
13 - Mostafa الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:58
ملكنا الحبيب ولي من أولياء الله الصالحين اطال الله في عمره
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-5
14 - مول تبن الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:58
قبل كورونا كنت نخدم ليل نهار جلت نتزوج ندير وليذات من بعذ طول سينين داكشي لجمعتو كلتو ذابا ههههه عرفت براسي ذنيا مخاصكتش تجمع ليها خاصك توكل على الله وصافي اما دعم صندوق كورونا ماشفت والو مهم الله يجزي اخ ديالي باقا عدو شي باراكا باركين ناكلو فيها هههه الله غالب
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3
15 - جواد الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:58
أتمنى أن توزع بالعدل على من يستحقها و أن يتقوا الله أعوان السلطة عند جرد لوائح المستحقين.
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16 - الرحالي الأربعاء 13 ماي 2020 - 21:58
لو ان المسؤولين يطبقون اوامر صاحب الجلالة احسن تطبيق ماوجدت فقيرا واحدا بالمغرب حفظك الله يامولاي وسدد خطاك
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-4
17 - سعاد الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:00
مبادرة طيبة وارجو للموزعين ان يكونوا حياديين و يسلموا المعونات لمستحقيها لا لانفسهم و أهليهم. فقد سئمنا من الزبونية فارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء..
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18 - المساعدات الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:01
نتمنى أن تتوزع بطريقة عادلة و للأسر التي هي في حاجة إليها و لايستغلونها أصحاب النفوذ لمصالحهم الحزبية و الانتخابية
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19 - زعيتر الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:04
احسن الله اليكم جلالة الملك باسم الهولدينغ الملكي
بادرة طيبة يرجى من اثرياء المغرب القيام بمثلها
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-2
20 - الضحك على الذقون الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:04
80% من الاقتصاد بالمغرب يملكه الهولدينغ
من اجل هذا الامر ليست هنالك استثمارات اجنبية بالمغرب لان الهوليدنغ سيفرض اخذ اكثر من نصف الارباح التي ستكسبها هذه الاستثمارات وفي الاخير المستثمر يجد نفسه في خسارة مع الهولدينغ ويضطر الى الرحيل واغلاق اوراشه
في المغرب يوجد هوليدنغ نعم ولكن ليس هنالك مايسمى اقتصاد مغربي
لتصحيح فقط.....
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21 - والله أعلم الأربعاء 13 ماي 2020 - 22:07
راه ملي بدا هاد الحجر الصحي وحنا كنسمعوا المساعدات موصلنا والوا .معرفناش هاد المساعدات فاين كيمشيو ؟(تطوان)
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