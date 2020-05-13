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كُتّاب وآراء
الهولدينغ الملكي يقدم أطنان المساعدات الغذائية لآلاف الأسر المعوزة
أعلنت مؤسسة المدى، اليوم الأربعاء، إطلاقَ المرحلة الثانية لمبادرتها التضامنية لمواجهة جائحة "كوفيد-19"، تزامنا مع شهر رمضان الكريم.
وأوضح بلاغ للمؤسسة، أن هذه العملية تتمثل في تقديم مساعدات غذائية للأسر الأكثر هشاشة، موردا أن المرحلة الأولى همت منح مليون كمامة من فئة FFP2 للأطقم الطبية في الصفوف الأمامية، الذين يعالجون المرضى المصابين بـ"كوفيد-19".
ووفق البلاغ ذاته، سيتم توزيع 1778 طنا من المواد الغذائية ومنتجات النظافة بقيمة تفوق 22 مليون درهم على 50.000 أسرة، ما يمثل في المجموع حوالي 250.000 شخص.
وستسلم هذه المساعدات إلى السلطات المحلية لكل جهة، "على أن تتولى هذه الأخيرة توزيعها على الأسر المستفيدة، علما أن هذه العملية ستحظى بدعم لوجستيكي من طرف مجموعة مرجان"، وفق البلاغ.
وأضاف البلاغ أنه ومن خلال هذه المبادرة، ووفاء لالتزاماتها الأولى ولدوافع وجودها، "تساهم مؤسسة المدى في تدعيم الجهود الجماعية وسلسلة التضامن الوطنية للقضاء على هذه الجائحة".
يُذكر أن مؤسسة المدى تعمل في مجال الثقافة والتعليم ودعم الابتكار في صفوف المقاولات والتراث الحي، "وهي تجسد القيم التي تتبناها مجموعة المدى وتترجمها على أرض الواقع لفائدة الفئات المعوزة، من خلال مبادرات تستهدف مواكبة هذه الفئات على المدى الطويل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
الناس اللي مامحتاجينش ماتاخدوش المساعدة، خليو الناس مساكن اللي محتاجين يستافدو من الإعانات .
وجعل الله هذا العمل الخيري في ميزان حسناته.
نسأل الله تعالى أن يخرج الجميع من هذه الجائحة سالمين.
إنه سميع مجيب الدعوات،،،صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تحياتي للجميع،،،
د. عبد الله بن أهنية
خبير في مجال التربية التعليم الثقافة
افعلوا الخير وتبنوا المساجد والمدارس ودور العجزة اطعموا المساكين .
كورونا كم اظهرت لنا بان الدنيا لا تساوي جناح بعوضة كما قال سبحانه وتعالى
بادرة طيبة يرجى من اثرياء المغرب القيام بمثلها
من اجل هذا الامر ليست هنالك استثمارات اجنبية بالمغرب لان الهوليدنغ سيفرض اخذ اكثر من نصف الارباح التي ستكسبها هذه الاستثمارات وفي الاخير المستثمر يجد نفسه في خسارة مع الهولدينغ ويضطر الى الرحيل واغلاق اوراشه
في المغرب يوجد هوليدنغ نعم ولكن ليس هنالك مايسمى اقتصاد مغربي
لتصحيح فقط.....