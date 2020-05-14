24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4405:2412:2916:0819:2520:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ديوان المائدة ـ19ـ: لحم وشحم .. قواسم مشتركة بين الطبخ والشعر (5.00)

  2. جدارية "طبيب الإنسانية" تستحضر التضحيات بفاس (5.00)

  3. اليابان تصادق على اتفاقية الاستثمارات مع المغرب (5.00)

  4. معاملات "مناجم" ترتفع إلى أكثر من مليار درهم (5.00)

  5. تمديد "الحجر الصحي" ينذر بـ"سكتة قلبية قاتلة" للاقتصاد المغربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | مستجدات "كوفيد-19" في المغرب .. عدد المتعافين يتجاوز المصابين

مستجدات "كوفيد-19" في المغرب .. عدد المتعافين يتجاوز المصابين

مستجدات "كوفيد-19" في المغرب .. عدد المتعافين يتجاوز المصابين
هسبريس من الرباط
الخميس 14 ماي 2020 - 10:35

تخطى عدد المتعافين من كورونا في المغرب، صباح اليوم الخميس، مجموع الحالات التي تتلقى العلاج من الفيروس بمستشفيات المملكة، وفقا لما كشفه تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات المكتشفة خلال الساعات الـ18 الماضية وصل إلى 81، لترتفع الحصيلة التراكمية إلى 6593 حالة، بينما عدد المتعافين زاد 91 ليبلغ مجموعهم 3222، وحالة وفاة جديدة جعلت عدد الوفيات 189.

وحسب Covid.Hespress.Com؛ بعد تحليل المعطيات نفسها، فإن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة لا يتخطى 3182؛ ما يقل عن عدد حالات الشفاء التي تعادل 3222 حتى الآن.

ووفق المصدر نفسه فإن نسبة التعافي من "كوفيد-19" 48,87% بالمغرب، بينما نسبة الاستشفاء ترتبط بـ48,26% من الإصابات المعلنة، ونسبة الفتك 2,87% بناء على الوفايات الـ189 المرتبطة بأعراض كورونا.

جدير بالذكر أن الإصابات الـ81 الجديدة، المسجلة بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، تهم 36 حالة في جهة الدار البيضاء سطات و17 على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.

كما اكتشفت 11 حالة جديدة في جهة مراكش آسفي و10 أخرى بجهة الرباط سلا القنيطرة، زيادة على تأكيد الفحوصات وجود 6 إصابات إضافية في جهة فاس مكناس وحالة واحدة في جهة سوس ماسة.

تحديث معطيات الوضع الوبائي من لدن وزارة الصحة يجعل الحصيلة التراكمية مرتبطة بـ1850 إصابة معلن عنها في جهة البيضاء و1238 في جهة مراكش آسفي، و938 بجهة طنجة و917 في فاس مكناس.

كما وصل المجموع نفسه إلى 661 في جهة الرباط و584 بدرعة تافيلالت، و177 في جهة الشرق و107 ببني ملال خنيفرة، و72 في جهة سوس و43 بكلميم وادي نون، و4 في جهة العيون و2 بالداخلة وادي الذهب.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - أبو عبد الله الخميس 14 ماي 2020 - 10:45
81 عوض 87
جدير بالذكر أن الإصابات الـ87 الجديدة، المسجلة بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، تهم 36 حالة في جهة الدار البيضاء سطات و17 على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وامسح هاذ التعليق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
2 - مواطن ملالي الخميس 14 ماي 2020 - 10:46
هذه اخبار تبشر بالخير والله الحمد بلدنا في تحسن بفضل الله تعالى والمجهودات واتمنى ان يزول عنا هذا الوباء في الاقرب العاجل لنعود الى حياتنا الطبيعية والمرجو الاعتماد هسبريس عن بيانات وزارة الصحة في في مايخص عدد الاصابات الجهوية لانكم تعتمدون على النسبة المئوية وهذا غير صحيح المرجو التأكد للتوضيح فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
3 - حسين الخميس 14 ماي 2020 - 10:47
هدا من فضل الله المجهودات المبذولة للحد من تفشي الوباء وقد حان الوقت لزيادة عدد الفحوصات اليومية لمحاصرة الانتشار الوبائي اللهم ارفع عنا الوباء واحفض بلادنا من من كل سوء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
4 - مجرد رأي الخميس 14 ماي 2020 - 10:52
يا ربي يستمر الناس في اخذ الاحتياط لتجنب العدوى حتى نخرج من هذا السجن الذي لم نقم فيه بأي جنح ولا جناية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - الوضع في تحسن الخميس 14 ماي 2020 - 10:55
الحمدلله ابشروا بالخير ان شاء الله
نسبة الوفايات قلة نسبة الشفايات طلعت باقي غير عدد الاصابات تزيد تنقص
هانحن بخير ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - Rabat cym الخميس 14 ماي 2020 - 10:55
إدا رفع الحجر الصحي الى درجة أعلى فإننا إنشاء الله سنصل الى نتائج جد مهمة . هناك بعض الأحياء الله يهديهم الشرطة تقوم بعملها و لاكن البعض ينجاوزون كل شيء إدا زرتم أحياء قبل الإفطار و بعض كحي أمل 4 و ج5 بيعقوب المنصور الرباط . خصوصا داخل الأحياء الأطفال يلعبون الكرة و هناك الشباب يبر الجوانات أمام أبواب الناس . الله يهدي ما خلق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
7 - جميل الخميس 14 ماي 2020 - 10:56
ههههه كضحكوني زيدو تحليلات راه فضيحتنا فضاحا تونس جمعات وطوات وخرجو ناس تاعها وحنا مزال كندويو علا كرونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-33
8 - اديب الخميس 14 ماي 2020 - 10:58
الصبر مفتاح الفرج والكلاخ يراكم من الإصابات عام وشمن عام هذا الله بلطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
9 - AdilH الخميس 14 ماي 2020 - 11:01
السلام عليكم
نرجو من الحكومة اخذ قرار صائب وهو رفع الحجر الصحي لأن التمديد سيكون كارثة للاقتصاد الوطني وسيعمق من أزمة كارثية للطبقة الهشة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
10 - جابر الخميس 14 ماي 2020 - 11:04
هكذا تنبأ الپروڤيسور راوول الذي قال أن هذه الجائحة ستتلاشى رويدا رويدا كسابقتها من الإنفلونزا . وستظهر هنا وهناك بعض الحالات المتفرقة العادية، وهذا شيء طبيعي لا يدعو إلى القلق، ولن تكون هناك موجة ثانية، حيث إعتبر هذا الإعتقاد، مجرد كلام فاضي لا أساس له من الصحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
11 - كاري حنكو الخميس 14 ماي 2020 - 11:05
لماذا لا توقف الدولة صرف رواتب الوزراء وكبار المسؤولين وتحولهم للإستفادة من صندوق كورونا لتلقي مبلغ 800 درهم شهريا ؟
ألا يفترض في القطاع العام أن يكون هو السباق للإجراءات التقشفية قبل القطاع الخاص ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
12 - ولد حمو الخميس 14 ماي 2020 - 11:06
تشهد معظم الاحياء الشعبية بالدار البيضاء خرقا سافرا للحجر الصحي ودلك بسبب قلة الوعي لدى الساكنة واستهتارهم بالمرض وعدم تشديد المراقبة من طرف السلطات المحلية ..اعداد الحالات بهذه المدينة ستستمر في الارتفاع...لاوجود للحجر الصحي في اغلب احياء الدار البيضاء..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
13 - متتبع الخميس 14 ماي 2020 - 11:08
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إما أنا مفهمت والو أو أنتم عالجتم المصابين ديال شي دولة أخري، (عدد المتعافين أكتر من عدد المصابين)
لفهم يفهمنا معاه
وشكرا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
14 - محلل اج الخميس 14 ماي 2020 - 11:09
شيء جميل أن نسمع أن عدد المتعافين بدأ يفوق عدد المصابين :لكن الأجمل هو أن نسمع على أن يصبح عدد المصابين في الأيام المقبلة لا يتجاوز تلات أو أربع حالات في اليوم في جميع الجهات إلى أن يختفي الفيروس نهائيا من بلادنا العزيزة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
15 - asb9 الخميس 14 ماي 2020 - 11:15
13 متتبع.يضهر أنك لست بمتتبع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - ahmed الخميس 14 ماي 2020 - 11:22
الشفاء ان شاء للجميع في هذا الشهر المبارك . فقط مزيدا من الصبر . نعم هناك ازمات اقتصادية واجتماعية ونفسية ولكن الصحة هي كل شيء .وغالبا سيكون هناك تمديد على الأقل الأسبوع الثاني من شهر يونيو يعني محاولة تجنب تجمعات المناسبات الدينية . ومع ذلك يجب احترام المسافات بين المواطنين وارتداء الكمامات .
اللهم ارفع عنا هذا الوباء واشفي الجميع ، ياحنين ياكريم ياغفار . اغفر لأمتك . امين يارب العالمين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - محمد الخميس 14 ماي 2020 - 11:23
لماذا لا نتوصل بكل المعلومات؟
هذه المواقع التي تقدم لنا الحصيلة ينقصها التفصيل
والتدقيق لكل جهة بالمغرب ولذلك أرى أنه يجب الإشارة إلى:
1:عدد الاصابات الجديدة وعدد الشفاء وعدد الفتك حسب كل اقيم أو مدينة .
2 وليتبين لنا تطور الحالة الوبائية وجب وضع جدول يضم كل المعطيات حسب كل الجهات منذ أول إصابة في المغرب إلى اليوم.
اللهم احفظ بلدنا العزيز من كل داء يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - مواطن الخميس 14 ماي 2020 - 11:26
بعضنا في القطاع الخاص انقطع رزقه، و ألبعض أصبحت أجرته لا تتجاوز 2000 درهم. و الناس لي خدامين في العمومي كيتخلصو عادي بيليكي بلا خدمة بلا ردمة خلصة كاملة. منين هاد الخلصة؟ من واجبات الرسوم و الضرائب لي كنا كانخلصوها عليهم حنا لي خدامين في القطاع الخاص...الدولة خصها تصفيت الموضفين موقتا إلى الشوماج الجزئي لأن المداخيل ديالها نقصات من الضرائب لي كتخذ من القطاع الخاص...و يمشو يشدو 2000 درهم من صندوق الضمان الإجتماعي كيف ما دارو لينا حنا في القطاع الخاص حتى تسالي الأزمة و يردو لهم الخلصة كاملة...
كيفاش لي خدام فالعمومي باقي كيتخلص خلصة كاملة علما أنه كيتخلص من الضرائب ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
19 - Cartier de rabat الخميس 14 ماي 2020 - 11:26
أسي العثماني الله يهديكم علينا الناس تشتكي من الشمكرية و باعة الحشيش و ضجيج الأطفال و الكلام الفاحش في الأسواق و الأزقة. نحن نشتكي سواء في زمان كورونا أم في الأيام العادية متى ستقوم الحكومة بعملها لكي يعم الأمن الله يهديكم علينا. احبسو مخالف الحجر حتى يمر الحجز الصحي هاده هي أحسن طريقة لكي يحترموا القانون .و الكل يتحمل مسؤوليته لان المخالط يمكن يعادي الجميع و ربما يصل لكم أنتم. فاللهم هدي الجميع لحترام الجميع .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
20 - راي آخر الخميس 14 ماي 2020 - 11:29
نتمنى ان يتم رفع الحجر الصحي في موعده المحدد سلفا بطريقة تدريجية مع الاتزام بكل الوسائل الوقائية، و شكرا لكل الساهرين على التصدي لهذه الجائحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
21 - رشيد العلمي الخميس 14 ماي 2020 - 11:37
هذا ولله الحمد بفضل دعوات الصائمين والصائمات والمعتكفين والمعتكفات لاتفوت هذه العشر الاواخر إن شاءالله حتى يبشرنا الله بزوال الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - ادريس كعالي الخميس 14 ماي 2020 - 11:38
الحمد لله على النتائج السارة التي تشجع كل الغيورين على هذا الوطن والذين يبذلون قصارى جهودهم كل حسب اختصاصه جزاهم الله خير ا
عندي اقتراح اذا كانت جهة خالية من الوباء تماما لماذا يبقى الحظر مفروضا عليها يجب أن يرفع ليقع التنافس على بلوغ النتائج ويتابع هكذا رفع الحظر تدريجيا واذا سجلت حالة في الجهة التي رفع عنها الحظر تعود ثانية الحظ ر لان مواطنيها لم يلتزموا بالاتفاق وهكذا حتى نعيش على أمل الخروج من الوراء فتتناقل أخبار بأن أي منطقة خالية من الوباء ستعود إلى الوضع الطبيعي فيصبح التنافس الشريف سيد الموقف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - محمد عليوي الخميس 14 ماي 2020 - 11:43
الحمد لله على كل حال سوف يأتي اليوم الذي نسمع فيه 0 اصابة ونسبة تعافي تصل إلى 100% ويعود كل شيئ كما كان عليه من قبل ولكن هذا لن يتحقق إلا بتظافر جهودنا واحترام قواعد النظافة المعمول بها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.