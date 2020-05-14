مستجدات "كوفيد-19" في المغرب .. عدد المتعافين يتجاوز المصابين

هسبريس من الرباط

تخطى عدد المتعافين من كورونا في المغرب، صباح اليوم الخميس، مجموع الحالات التي تتلقى العلاج من الفيروس بمستشفيات المملكة، وفقا لما كشفه تحديث معطيات الوضع الوبائي من طرف وزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات المكتشفة خلال الساعات الـ18 الماضية وصل إلى 81، لترتفع الحصيلة التراكمية إلى 6593 حالة، بينما عدد المتعافين زاد 91 ليبلغ مجموعهم 3222، وحالة وفاة جديدة جعلت عدد الوفيات 189.

وحسب Covid.Hespress.Com؛ بعد تحليل المعطيات نفسها، فإن عدد الحالات التي تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة لا يتخطى 3182؛ ما يقل عن عدد حالات الشفاء التي تعادل 3222 حتى الآن.

ووفق المصدر نفسه فإن نسبة التعافي من "كوفيد-19" 48,87% بالمغرب، بينما نسبة الاستشفاء ترتبط بـ48,26% من الإصابات المعلنة، ونسبة الفتك 2,87% بناء على الوفايات الـ189 المرتبطة بأعراض كورونا.

جدير بالذكر أن الإصابات الـ81 الجديدة، المسجلة بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الخميس، تهم 36 حالة في جهة الدار البيضاء سطات و17 على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة.

كما اكتشفت 11 حالة جديدة في جهة مراكش آسفي و10 أخرى بجهة الرباط سلا القنيطرة، زيادة على تأكيد الفحوصات وجود 6 إصابات إضافية في جهة فاس مكناس وحالة واحدة في جهة سوس ماسة.

تحديث معطيات الوضع الوبائي من لدن وزارة الصحة يجعل الحصيلة التراكمية مرتبطة بـ1850 إصابة معلن عنها في جهة البيضاء و1238 في جهة مراكش آسفي، و938 بجهة طنجة و917 في فاس مكناس.

كما وصل المجموع نفسه إلى 661 في جهة الرباط و584 بدرعة تافيلالت، و177 في جهة الشرق و107 ببني ملال خنيفرة، و72 في جهة سوس و43 بكلميم وادي نون، و4 في جهة العيون و2 بالداخلة وادي الذهب.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.