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الرئيسية | مجتمع | مباريات وزارة الصحة في زمن "كورونا" لا تُغري أطباء وممرضين

مباريات وزارة الصحة في زمن "كورونا" لا تُغري أطباء وممرضين

مباريات وزارة الصحة في زمن "كورونا" لا تُغري أطباء وممرضين
هسبريس من الرباط
الخميس 14 ماي 2020 - 14:00

تجري وزارة الصحة، اليوم الخميس، مباريات لتوظيف أطباء وممرضين وتقنيين ومروضين وقابلات ومساعدين اجتماعيين، وذلك لتعزيز مستشفيات المملكة بالأطر الطبية والتقنية لمواجهة الخصاص في القطاع بعد تركيز جل الموارد البشرية تقريباً في مواجهة "كوفيد 19".

ورغم أن وزارة الصحة قررت إجراء هذه المباريات عن بعد في ظل إجراءات الحجر الصحي، ومنع التنقل بين المدن، إلا أن عدد المترشحين في التخصصات الأساسية (أطباء وممرضين) لم يصل إلى المناصب الشاغرة التي حددتها وزارة الصحة.

وترشح لمباراة توظيف طبيب من الدرجة الأولى (سلم 11) 158 شخصاً، علماً أن الوزارة حددت المناصب الشاغرة في 299 منصباً.

ونفس الأمر بالنسبة لمباراة توظيف ممرض من الدرجة الأولى (سلم 10)؛ فقد ترشح فقط 321 شخصاً لاجتياز المقابلة الشفوية بينما عدد المناصب المطلوبة محصور في 357 منصباً.

في مقابل ذلك، تجاوز عدد الترشيحات المناصب المطلوبة في تخصص قابلة، إذ بلغت لائحة المترشحين المدعوين لاجتياز المباراة في هذا المنصب 1438 للتباري على 271 منصباً شاغراً.

وكانت وزارة الصحة، بعد ضخ أموال في ميزانيتها من "صندوق كورونا"، أطلقت مباريات الشهر الماضي لتوظيف ما مجموعه 1151 إطارا.

ويبدو عدم إقبال الأطر الطبية على مباريات التوظيف مثيراً، خصوصا أن الدولة في حاجة إلى موارد بشرية لمواجهة الخصاص والضغط على القطاع الذي يقاوم يومياً فيروس "كورونا" المستجد، وهو الأمر الذي أنهك العاملين في مصالح "كوفيد 19".

رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، المنتظر العلوي، قال إن القطاع العمومي للصحة لم يعد جذاباً منذ زمان وليس هذا بأمر جديد، مشيرا إلى أن "الأحداث المتراكمة والمتتالية في القطاع تجعله منفراً أكثر فأكثر".

وأضاف الدكتور العلوي في تصريح لهسبريس: "الأطر الطبية اليوم وضعت ملفها المطلبي جانباً لتركيز الجهود على مواجهة الجائحة، حتى لا يُقال عنا إننا انتهازيون"، وزاد أن قطاع الصحة في زمن "كورونا" شهد التفاتة استثنائية فعلاً بعد ضخ موارد مالية، صرفت في تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال والتجهيزات.

نقيب أطباء القطاع العام يرى أن التحسن في ظروف العمل نوعا ما خلال فترة الوباء لا يكفي لجذب الأطر إلى القطاع، مشيرا إلى أن "الحكومة لم تقدم تحفيزات للأطر الطبية المتواجدة في الصفوف الأمامية اليوم كما فعلت عدة دول، بل شملها الاقتطاع من أجور الموظفين لفائدة صندوق كورونا".

ولفت المصدر ذاته إلى أن تكوين موارد بشرية يحتاج إلى سنوات ولا يكون بين عشية وضحاها، وقدر الخصاص، وفق إحصائيات سابقة، بحوالي 100 ألف ما بين أطباء وممرضين، ما يشكل ضغطاً على العاملين في مستشفيات المملكة.

وأورد رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن القطاع الصحي العمومي ينتظر إعادة الاعتبار له، بعدما أبانت الجائحة عن دوره الرئيسي في حماية أرواح المواطنين، وختم بأن "الأطباء يريدون فقط حقوقهم وليس مطالب جديدة من قبيل التعويض عن الساعات الإضافية والحراسة معادلة الشواهد وملفات أخرى عالقة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - موظف في الصحة الخميس 14 ماي 2020 - 14:17
انا موظف في الصحة منذ عشر سنوات والمشكل في القطاع هو نفس مشاكل القطاعات الأخرى فوضى وفساد وقلة عاملين... وبيني وبينكم كنشوف شي ناس متيخدموش نهائيا من اطباء وممرضي واداريين... وديما تنقول ان نظام الوظيفة العمومية خصو يتغير لان بزاف الموظفين عندهم قاعدة " سواء خدمت ولا مخدمتش نفس الصالير غادي يدوز اذن علاش نعذب راسي" واللي أصبح موظف تيولي كسول صافي بحالا كيوصل لدكشي الي كان يحلم بيه مانضا مضمونة وتغطية صحية وهذشي خص الدولة تبدل النظام بصفة عامة ياش يولي الأجرة مقابل الإنتاجية primé de rendement انا عارف ماغاديش يعجب بزاف الناس هدرتي لكني حر في رأيي سلام عليكم
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79
2 - عبدالإله الخميس 14 ماي 2020 - 14:18
بطبيعة الحال لأنه لولا كورونا لما كان العرض هكذا. تفكرون في مصلحتكم قبل مصلحة الآخر. أين كنتم من قبل
كما تدين تدان
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19
3 - متتبع الخميس 14 ماي 2020 - 14:18
لماذا يتم استثناء الممرضين المجازين من طرف المعاهد الخاصة؟ ان لهم كفاءات احسن بكثير من المجازين من الدولة
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-27
4 - Ismail الخميس 14 ماي 2020 - 14:19
شيء عادي جدا قطاء مهترئ لا يعقل ان يقضي طااب الطب 7 سنوات واكثر من الدراسة ليحصل على 8000 درهم كأجرة في حين ان يتقاضى برلماني امي بشاهدة الابتدائي 40000 درهم اين المنطق اللهم القطاع الخاص
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54
5 - كمال المنصوري الخميس 14 ماي 2020 - 14:21
عندما كانوا يُطالبون بالتوظيف و يخرجون للتظاهر كانت الحكومة تحتج بعدم وجود موارد مالية لدى وزارة المالية لإحداث مناصب شغل جديدة، و تُرسلون إليهم شرطة مكافحة الشغب ليُشبِعوهم ضربا...
الغريب في هذا البلد هو المواطن الذي يدرس لسنوات طويلة لا يحصل على وظيفة مرموقة، بينما الذي دخل الميدان السياسي و نجح بفضل كذبه و نفاقه و مساندة حزبه له، فهو يصبح وزير ثمَّ سفر أو قنصل...بينما أصحاب الشهادات العليا يأكلون العصا أمام البرلمان!
الدولة اليوم تبحث عن الممرضين الذين طردتهم في الماضي، و اليوم قد هاجر أغلبهم لكندا و فرنسا...
نفس الشيئ سيحصل مع المهاجرين الذين ذاقوا اليوم من مرارة سوء تسيير الدولة لكن اغلبهم أقسم على أن يُعطي ظهره للوطن، و سيأتي اليوم الذي تندم فيه الدولة على سياستها الغبية.
على الدولة أن تأخذ العبر من فاجعة كورونا و أن تغير ساستها و أتمنى مستقبلا أن لا تُعطى المناصب الوزارية او المناصب العليا للسياسيين بل للكفاءات و أصحاب الخبرات و الشهادات العليا هذا إذا أرادت السلطة العليا للبلاد التقدم بالوطن للأمام
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37
6 - محمد الخميس 14 ماي 2020 - 14:24
هههههه اذا كنت في المغرب لا تستغرب فئة تستفيذ للمرة الثانية اليوم في الدعم ونحن لم نستفيذ اي مرة لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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5
7 - مغربية الخميس 14 ماي 2020 - 14:26
ما الفائدة و ما الهدف من بقاء الاطر الطبية في عطالة اختيارية ( طالما ان الدولة فتحت باب التوظيف) الى حين تحسين ظروف اشتغال الاطباء و الممرضين حسب تصورهم الخاص؟ اليس من الواجب اصلاح الاخطاء من الداخل؟ الا يحتاج منهم الوطن الذي درسهم مجانا ان يدعموه فيما يعانيه حاليا جراء الجائحة؟ الا يستحق المغرب كبلد بعيدا عن اشكالية موظفيه هل افلحوا ام لم يفلحوا في ادارة مسؤولياتهم؛ الا يستحق منا هذا الوطن الذي يجمعنا ان نعمل كل من جهته على تحسينه؟
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-14
8 - متتبع الخميس 14 ماي 2020 - 14:28
حيف كبير أن تعامل دكتوراه الطب كماستر في منظومة الأجور بالمغرب.
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16
9 - مواطنه مغربيه الخميس 14 ماي 2020 - 14:29
التطلعات ديال الأطباء ولات كبيره. الله يسخر لهم
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2
10 - الحقيقة العلمية الخميس 14 ماي 2020 - 14:30
عدد المترشحين من أطباء وممرضين لن ولن يصل إلى العدد المطلوب لسبب ضعف الاجرة وغياب تحفيزات وتعويضات وخصوصا في زمن كرونا في الوقت الذي جل دول ضاعفت او منحت تعوضات لاطرها الصحية. وان لم تستدرك الدولة تهتم بهدا القطاع فأغلبية الاطر الصحية وخصوص الشباب ستهاجر. وإتووا بمنتقديهم للعمل مكانهم.
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13
11 - حسن الخميس 14 ماي 2020 - 14:30
كيف يطالهم الاقتطاع وهم رغم الأخطار يضحون بحياتهم ،ونلاحظ تزايد عدد المشافيين يوميا بفظل الله و تضحياتهم اطباء وممرصون، ؟؟ لم افهم شيئا
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15
12 - ملاحظ الخميس 14 ماي 2020 - 14:30
قطاع متهالك لم يساير التزايد السكاني السريع ،ربما للتخلص منه وخوصصة ما تبقى . الاطر الصحية في المرمى بدون تعويضات معقولة . الامتيازات التي يستحوذ عليها البرلمانيون وبعض القطاعات الاخرى كان من الاجدر ان يتمتع بها الممرضون والاطباء . اما وبعد كل هذا يجب توظيف ابناء هؤلاء في المستشفيات عوض توظيفهم في الدواوين الوزارية او البرلمانية كما فعل السيد رءيس الحكومة السابق .
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7
13 - مواطنة الخميس 14 ماي 2020 - 14:31
من الافضل ان تقدم هذه المباراة في هذه الضروف لنعرف من لديه روح الانساية والمواطنة ولمدفعوش هناونا ومعدنا منديرو بيهم وراء الجائحة
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-2
14 - مهاجر 2.0 الخميس 14 ماي 2020 - 14:31
مافهمت والو،،،سنوات وحاملي الشهادة يقفون أمام البرلمان من أجل التوضيف،والأن لهم فرصة من دهب والقليل فقط من إستجاب،يعني الجندي والشرطي،ورجل المطافئ إلى حفض الله وجأت حروب أو كوارث يتخلاو عن الوضيفة!!خدو العبرة من إسبانيا،رغم المشاكل وسوء تسير الأزمة إلا أن الأطقم الطبية كانت في المستوى،هناك حالات لناس حاملة لشواهد وتعمل في قطاعات أخرى،تنازلو عن العمل من أجل سد الخصاص في القطاع الصحي،هناك الآف المتقاعدين رغم سنهم عادو لأداء الواجب منهم من توفي وهو يزاول مهنته،هده هي المواطنة،أما فقط الدفاع عن الأجرة والشعارات الفضفاضة،لا تسمن في هده الأوقات،تبين أن الإنسان المغربي سواء في سدة الحكم أو موضف صغير،الكل عجينة وحدة.
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-6
15 - hani الخميس 14 ماي 2020 - 14:35
لا يعقل ان يتقاضى الطبيب 8500 درهم شهريا ، بينما برلماني بدون شهادة مدرسية او حتى بشهادة باكالوريا يتقاضى 35000درهم شهريا بدون احتساب التعويضات من هنا وهناك ! واش حسابكوم المغاربة ما كيفهموش ! باراكا من الحكرة ، واستاعدو لكرونات الجايين ..
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7
16 - مواطن الخميس 14 ماي 2020 - 14:36
قاليك القطاع الصحي أبان عن دوره في حماية المواطنين..؟؟؟ واش من نيتكم زعما؟؟ تتهدرو على القطاع الصحي في المغرب نيت ولا شي سويسرا ولا فنلندا؟؟ أش دارو ليهم بالسلامة سدو عليهم في غرف أشبه بالزنزانة و مستوى نظافة كارثي و أكل دون المستوى و خلاوهم تما كأنهم ليسو بشر، الأغلبية لم تكن فيهم أعراض أصلا و سدو عليهم مدة حتى قالو سيرو فحالكم و هم لا يلاحظون أي فرق في صحتهم و ما نفعاتهم غير المناعة ديالهم الطبيعية أما الاطباء و الممرضين تايهدرو معاهم خلف الابواب كلشي خايف على راسو؟ كلشي عارف الوضعية المزرية للمستشفيات العمومية كفى من تغطية الشمس بالغربال و الركوب على الموجة سياسة كلشي زين لم تعد مقبولة في هذا العصر يجب اعادة ترتيب حقيقية للأوليات بعدما دوز هاد الأزمة
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3
17 - البطالة الخميس 14 ماي 2020 - 14:39
كم ستعطي الدولة لطبيب يربح على الاقل 3000 درهم في اليوم الواحد ..هدا بغض النضر ادا كان جراحا..
بلا ما يكول ليا شي واحد زدتي فيه راه داك اللي مكجيش لاكبين ديالو غير نص نهار كي دير عل اقل 15 فيزيتا ب200 درهم
اغلب اللي خدام معا الدولة عندو كابيني ديالو
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0
18 - connaisseur الخميس 14 ماي 2020 - 14:41
Ce qu'on nous cache, c est qu'une partie des médecins qui font face au Coronavirus dans les hôpitaux publics n'ont meme pas de contrat, ni de
couverture médicale
Leurs contrat ont expiré, et l administration fait la sourde oreille
Au CHU de Marrakech par exemple
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1
19 - انس الخميس 14 ماي 2020 - 14:42
سي العلوي النقابي أشار إلى أن "الحكومة لم تقدم تحفيزات للأطر الطبية المتواجدة في الصفوف الأمامية." و قدر سي العلوي الخصاص، وفق إحصائيات سابقة، بحوالي 100 ألف ما بين أطباء وممرضين، ما يشكل ضغطاً على العاملين في مستشفيات المملكة.
حينما تحدث عن التحفيز أشار للأطباء فقط و حينما أراد أن يشير إلى الخصاص جمع الأطباء مع الممرضين حتى يهول من أرقام الخصاص مع العلم أن الخصاص الأكبر هو في فئة الممرضين فعمد إلى دمج خصاص الفئتين في استغلال واضح لفئة لحساب أخرى..
يا أخي اذا أردت استغلال الخصاص المهول الحاصل في فئة الممرضين (والحاصل في فئة الأطباء بدرجة أقل) كان من الممكن أن تطالب بالتحفيز للفئتين و يكفيك ذلك شر الاستغلال.. بئس النضال
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0
20 - ملاحظ الخميس 14 ماي 2020 - 14:43
ليس هادا وقت افراغ الزيت على النار . القطاع يعيش معظلة منذ مدة و لكن أرواح ناس على المحك حاليا بعض التعاليق تقول انكم تزرعون ما حصدتم و تعاليق تقارن اجر الطبيب باجر البرلماني اللي حنا أصلا اللي وصلناه لداك المنصب. نهاية نخليو الناس تخدم و باراكا من التشويش راه روح ديال مواطن مغربي بين يديهم. اللي دار شي حاجة في سبيل الله، الله يرحم ليه الوالدين راه انقد عائلات. و شكرا
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0
21 - بنعبدالسلام الخميس 14 ماي 2020 - 14:44
إذا علمنا أن التغطية الطبية ( عدد الأطباء بالنسبة لعدد السكان) في المغرب هي الأضعف بين دول المغرب الكبير ، حيث تجاوزت هذه النسبة 1,8 طبيب لكل مائة الف نسمة في الجزائر ، في الوقت الذي لا تتعدى فيه هذه النسبة 0.7 في بلادنا ، هناك فقط ندرك مخاطر السياسة العوجاء التي ينهجها المغرب في الميادين الإجتماعية عامة والصحية منها على الخصوص.
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0
22 - مخمد جلولي الخميس 14 ماي 2020 - 14:44
السلام عليكم.في رايي ان هذا النفور مبني اساسا على انعدام الققة في وزارة الصحة بالنظر الى وضعها في الاحوال العادية.لذا على الطاقم الطبيان يتحاور مع الوزارة المعنية و يطلع على برنامجها ليدرس الايجابي والسلبي فيتسنى له الحسم في القرار.وكل هذا ليس بسهل لانه يتطلب عملا جادا فهل الاثنان على استعداد لخوض المغامرة الصعبة؟؟
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