24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:44
|05:24
|12:29
|16:08
|19:25
|20:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حصيلة الشفاء من "كوفيد-19" تبلغ 119 في مليلية
- فرنسا تتشبث بحق الجميع في نيل "لقاحات كورونا"
- مجهودات تحاول احتواء أزمة سياسية في السودان
- السلطة تشدد دوريات مراقبة احترام "الطوارئ الصحية" بالدار البيضاء
- الدكالي يقارب السياسات العمومية بمحاضرة رقمية
المستشفى الميداني بالدار البيضاء يقترب من استقبال "مرضى كورونا" (5.00)
- "بلاد عدوة" .. الجزائر ترفض تصريحات منسوبة إلى قنصل المغرب - (280)
- الجزائر تستدعي السفير المغربي للاحتجاج على وصف "بلاد عدوة" - (212)
- ترامب يعيّن المغربي منصف السلاوي مستشاراً لتطوير لقاح "كورونا" - (159)
- الداودي يدعو إلى طبع النقود لتوفير حاجيات المغرب من النقد الأجنبي - (141)
- "الهاكا" تتوصل بشكاية لإيقاف سلسلة "سوحليفة" - (102)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إطلاق منصة رقمية لحرية الرأي والتعبير في المغرب
أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، منصة تفاعلية بشأن حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، من أجل التفاعل مع المختصين والمعنيين وعموم الرأي العام حول هذا الحق وتقييداته، من خلال المبادئ الدولية التي تكرس حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
ويأتي إطلاق هذه المنصة "اعتبارا للدور الأساسي والمحوري لحرية الرأي والتعبير وأهمية هذه الحرية في المجتمع الديمقراطي"، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، وتضيف: "الحق في حرية التعبير حق أساسي في حد ذاته وأيضا حق يمكن من إعمال حقوق وحريات الأخرى. على هذا الأساس، توصف حرية التعبير بأنها حجر الزاوية في كل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية".
ويطمح المجلس عبر إطلاق هذه المنصة، وفق ما جاء في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى المساهمة في النقاش العمومي حول كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بضمان ممارسة الأشكال الجديدة من حرية الرأي التعبير والتفكير الجماعي في الأبعاد المتعلقة بأخلاقيات استعمال التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات لممارسة الحريات.
ولذلك فإن هذه المبادرة، يؤكد البلاغ، تهدف كذلك إلى التفكير في كيفية استلهام بعض التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال من أجل بلورة ميثاق وطني لأخلاقيات استعمال الفضاء الرقمي في المجال العام.
تجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذه المنصة التفاعلية يأتي إعمالا لاختصاصات المجلس وولايته الشاملة، كما تحددها مقتضيات أحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس ومبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما يأتي إطلاق المنصة اعتبارا للاستنتاج العام لتقرير المجلس السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، الذي اعتبر أن توسيع الحريات بالفضاء العام يعد أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة، بالخصوص حرية التعبير، بشكل عام، وحرية التعبير في الفضاء الرقمي، بشكل خاص؛ وتفعيلا لتوصيته بفتح نقاش عمومي ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين ويأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في الفضاء الرقمي، ولاسيما منصات التواصل الاجتماعي، بما يكفل حرية الرأي والتعبير دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد، وفق المصدر ذاته.