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الرئيسية | مجتمع | الملك يواسي أسرة الراحل عبد الرحمان السعيدي

الملك يواسي أسرة الراحل عبد الرحمان السعيدي

الملك يواسي أسرة الراحل عبد الرحمان السعيدي
هسبريس من الرباط
الخميس 14 ماي 2020 - 15:05

بعث الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم عبد الرحمان السعيدي.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأفراد أسرة المرحوم، ومن خلالهم لكافة أهلهم وذويهم، عن أحر التعازي وصادق المواساة "في هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، سائلينه سبحانه وتعالى أن يشمل الراحل بعفوه، ببركات هذا الشهر الفضيل، وأن يعوضكم عن فقدانه جميل الصبر وحسن العزاء".

وأضاف الملك "وإذ نستحضر ما كان يتحلى به فقيدكم المبرور من تفان وإخلاص في مختلف المهام والمسؤوليات السامية التي تقلدها، فإننا ندعو الله العلي القدير أن يتقبله في عداد الصالحين من عباده، وأن يوفيه أحسن الجزاء عما أسداه لوطنه من خدمات جليلة، وما قدم بين يدي ربه من صالح الأعمال، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا".

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