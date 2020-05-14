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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تفكك عددا من كليات الآداب والحقوق

الحكومة تفكك عددا من كليات الآداب والحقوق

الحكومة تفكك عددا من كليات الآداب والحقوق
هسبريس من الرباط
الخميس 14 ماي 2020 - 22:50

قامت حكومة سعد الدين العثماني بتفكيك ثلاث كليات في المغرب، يدرس فيها الطلبة الآداب والعلوم والإنسانية، والعلوم القانونية والسياسية.

مشروع مرسوم أعدته الحكومة وعرضته على مجلسها المنعقد اليوم الخميس، لتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية، نص على تقسيم ثلاث مؤسسات جامعية، في مقدمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، التي ستتحول إلى كليتين، هما كلية اللغات والآداب والفنون، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

كما نص مشروع المرسوم ذاته على تقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالقنيطرة إلى كلية خاصة بالعلوم القانونية والسياسية، وكلية للاقتصاد والتدبير، وتقسيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات إلى كلية للعلوم القانونية والسياسية، وكلية للاقتصاد والتدبير.

وقالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن هذا المشروع هدفه تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتنويع التكوينات بالجامعات بما يستجيب لانتظارات ومتطلبات سوق الشغل، مبرزة أهمية تحسين ظروف التأطير بالمؤسسات الجامعية، وكذلك ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - sami الخميس 14 ماي 2020 - 23:02
هذه مقاربة امنية ليس الا...تكتيك لمواجهة جائحة العنف الجامعي
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2 - آلهواري الخميس 14 ماي 2020 - 23:12
بالنسبة لفصل كلية آلإقتصاد عن آلدراسات آلقانونية فهو آلأصل وقد تأخر كثيرا . لم يكن يوم ما منطقيا إبقاء آلدراسات آلإقتصادية قائمة تحت يافطة كلية آلحقوق آللهم آلتبعية للنظام آلتعليمي آلفرنسي.
أؤكد ، وجب فصل آلدراسات آلإقتصادية وتنويع آلتكوينات من داخلها يغني عن إنشاء مدارس دات آلإستقطاب آلمحدود.
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5
3 - مغربي الخميس 14 ماي 2020 - 23:18
كليات لملئ النظري و الشفوي في رؤوس الطلبة الذين سينسوه بعد اعوام معدودة بسبب كثرة العطل و الراحة و الاستجمام و بعدها البحث عن عمل في الدولة.
المغرب في حاجة الى مهارات علمية و تقنية و معلوماتية لأن المعلومات اصبحت موجودة في الانترنت و الحاسوب و الهاتف و لاداعي لاعادة تخزينها في ادمغة الطلبة
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0
4 - مواطن مغربي الخميس 14 ماي 2020 - 23:20
غريب جدا لماذا لم يتم تقسيم كلية الحقوق والإقتصاد بمراكش ؟ رغم أنها أضخم كلية في المغرب
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5
5 - تايكة غرماد الخميس 14 ماي 2020 - 23:24
اكيد هناك مخطط قديم لتفكيك التعليم والتثقيف لمحاربة الوعي !! لان الوعي هو عدو لسلطة التحكم ولوبي السيطرة لان المواطن الواعي يعتبر خطر على مصالحه !!وقد وصل هذا المخطط لمراحله الاخيرة .
لان الدولة العميقة لن تسمح بتدعيم ونشر الوعي !! وتعمل بكل الوساءل المتاحة لمحاربته من بين هذه الوساءل تمييع التعليم والتقليل من الاموال المرصودة له ونشر الاستحمار بتدعيم قنوات الصرف الصحي والكرة ومهرجانات والمواسم والزوايا بحيث اصبحت من القطاعات الحيوية ( الكرة والمهرجانات والزوايا ومواسم الاولياء )لإغراق الشعب في البلادة والتفاهات
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6 - عبد الله بن عبد الرحمن الخميس 14 ماي 2020 - 23:52
ربما هي إجراءات ضمن أخرى تسبق إرساء نظام البكالوريوس المزمع تطبيقه مع انطلاقة الموسم الجامعي القادم.
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