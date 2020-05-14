24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4405:2412:2916:0819:2520:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ديوان المائدة ـ19ـ: لحم وشحم .. قواسم مشتركة بين الطبخ والشعر (5.00)

  2. اليابان تصادق على اتفاقية الاستثمارات مع المغرب (5.00)

  3. كراء "خزانات سامير" يُثير غضب عمال المصفاة (5.00)

  4. تمديد "الحجر الصحي" ينذر بـ"سكتة قلبية قاتلة" للاقتصاد المغربي (5.00)

  5. وكالة التنمية الاجتماعية تدعم المقاولات الصغيرة جدا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 95 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 95 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 95 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 14 ماي 2020 - 16:06

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 95 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6607 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 71315 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة إضافية، ليصل عدد الوفيات إلى 190 حالة إلى حدود الرابعة زوالا.

فيما تم تسجيل 179 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3310 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.