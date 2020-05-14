"وزارة التربية" تفرج عن منح الطلبة بالتعليم العالي

هسبريس من الرباط

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم عموم الطلبة أنه سيشرع في صرف الشطر الثالث من منح التعليم العالي بمختلف المستويات الدراسية ابتداء من يوم السبت القادم.

وأضافت الوزارة أن هذه العملية تهمّ صرف المنح لما يقارب 380.000 طالب وطالبة، يتابعون دراستهم بمختلف الأسلاك الجامعية، وذلك بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 800 مليون درهم.