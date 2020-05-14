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الرئيسية | مجتمع | "وزارة التربية" تفرج عن منح الطلبة بالتعليم العالي

"وزارة التربية" تفرج عن منح الطلبة بالتعليم العالي

"وزارة التربية" تفرج عن منح الطلبة بالتعليم العالي
هسبريس من الرباط
الخميس 14 ماي 2020 - 16:30

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم عموم الطلبة أنه سيشرع في صرف الشطر الثالث من منح التعليم العالي بمختلف المستويات الدراسية ابتداء من يوم السبت القادم.

وأضافت الوزارة أن هذه العملية تهمّ صرف المنح لما يقارب 380.000 طالب وطالبة، يتابعون دراستهم بمختلف الأسلاك الجامعية، وذلك بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 800 مليون درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - mahroucha الخميس 14 ماي 2020 - 16:38
وما مصير مستحقات التيسير بالنسبة للابتدائي و الاعدادي
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3
2 - طلب الخميس 14 ماي 2020 - 16:44
يرجى من الوزارة تمكين الطلبة الذين لم يتوصلوا بالمنحة من رقم أخضر لاستقبال شكاياتهم
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3 - متدرب الخميس 14 ماي 2020 - 16:48
ماذا عن متدربي التكوين المهني ؟؟
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8
4 - أبوياسر الخميس 14 ماي 2020 - 16:56
هل من تدخل من قبل هذه الوزارة لدى مؤسسات التعليم الخاص لإيجاد حل توافقي بين آباء وأولياء التلاميذ وأصحاب هذه المدارس بخصوص أداء الأقساط الشهرية، لأنه من غير المعقول أدائها كاملة والظروف الحالية لا تسمح بذلك.
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5 - عسكر حتى لقبر الخميس 14 ماي 2020 - 17:00
جات ف وقتها الله إجازي بخير الوزارة
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