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كُتّاب وآراء
حالة 91 % من المصابين بكورونا بسيطة .. ووضعية 1 % "حرجة"
كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن 91 في المائة من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد التي توجد قيد العلاج ليست لديها أي أعراض مرضية نهائياً، أو حالاتها بسيطة.
وأوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أن نسبة 8 في المائة من الأشخاص الذين يخضعون للعلاج حالتهم الصحية لا تدعو إلى القلق، فيما فقط واحد في المائة حالتهم متقدمة أو حرجة.
ويبلغ معدل عمر الأشخاص الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المملكة 35 سنة، 58 في المائة منهم ذكور، و42 في المائة إناث.
وأوردت وزارة الصحة أن نصف عدد الحالات المؤكدة المسجلة في الأربع وعشرين ساعة الماضية تقريبا، البالغ مجموعها 95 حالة، تم رصدها بجهة الدار البيضاء سطات، فيما توزعت الحالات الأخرى بأعداد متقاربة ما بين جهات مراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة.
ولم تسجل أي إصابة في جهات عدة منذ أيام، وهي جهات العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون وبني ملال خنيفرة، بينما باتت جهة الشرق وجهة سوس ماسة تسجلان حالات قليلة.
ومن بين الحالات الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، تم اكتشاف 81 حالة ضمن عملية تتبع المخالطين، وهو ما يرفع إجمالي المخالطين منذ بداية الوباء إلى 37290. وتواصل مصالح الوزارة مراقبة أزيد من سبعة آلاف مخالط.
وأعلن مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في التصريح الصحافي لليوم الخميس، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 190 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 179 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3310 حالات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
وهناك من يعيش في ظروف مادية جيدة، يخرج لشراء مستلزماته المعيشية من الأسواق الممتازة ويلتزم بيته مناشدا المخزن بالصرامة في تطبيق الحجر الصحي وضرب بيد من حديد كل من يخالف الطوارئ الصحية واصفا الفئة الهشة بالمستهترة والامكترثة.. للأسف الشديد نعيش في تناقض كبير، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
طلقونا للفراجة خلاص
1) Il faut trouver un moyen plus efficace pour arrêter la spirale des contaminations dans les foyers connus.
2) Décider une prorogation du confinement jusqu’au 10 Mai.
Une autre alternative consiste à réfléchir à un deconfinement par region en gardant les barrières inter régionales.
Je
اما عندنا اصبح الدخول للاسواق بالرخصة لسكان المنطقة و عندما دخلت اليه هدا اليوم لاحظت كثرة المتسولين فهل كلهم يسكنون في حينا ام انهم معفيين من الرخص و لكن الصراحة دايرين الكمامات ام ان حتى الدي كان يخجل خرج للتسول لان الكمامة لا تظهر وجهه مع الطاقية او القب او الفولار وخا يكون جارك لن تعرفه