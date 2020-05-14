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الرئيسية | مجتمع | حالة 91 % من المصابين بكورونا بسيطة .. ووضعية 1 % "حرجة"

حالة 91 % من المصابين بكورونا بسيطة .. ووضعية 1 % "حرجة"

حالة 91 % من المصابين بكورونا بسيطة .. ووضعية 1 % "حرجة"
هسبريس من الرباط
الخميس 14 ماي 2020 - 16:50

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن 91 في المائة من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد التي توجد قيد العلاج ليست لديها أي أعراض مرضية نهائياً، أو حالاتها بسيطة.

وأوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أن نسبة 8 في المائة من الأشخاص الذين يخضعون للعلاج حالتهم الصحية لا تدعو إلى القلق، فيما فقط واحد في المائة حالتهم متقدمة أو حرجة.

ويبلغ معدل عمر الأشخاص الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المملكة 35 سنة، 58 في المائة منهم ذكور، و42 في المائة إناث.

وأوردت وزارة الصحة أن نصف عدد الحالات المؤكدة المسجلة في الأربع وعشرين ساعة الماضية تقريبا، البالغ مجموعها 95 حالة، تم رصدها بجهة الدار البيضاء سطات، فيما توزعت الحالات الأخرى بأعداد متقاربة ما بين جهات مراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة.

ولم تسجل أي إصابة في جهات عدة منذ أيام، وهي جهات العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون وبني ملال خنيفرة، بينما باتت جهة الشرق وجهة سوس ماسة تسجلان حالات قليلة.

ومن بين الحالات الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، تم اكتشاف 81 حالة ضمن عملية تتبع المخالطين، وهو ما يرفع إجمالي المخالطين منذ بداية الوباء إلى 37290. وتواصل مصالح الوزارة مراقبة أزيد من سبعة آلاف مخالط.

وأعلن مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في التصريح الصحافي لليوم الخميس، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 190 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 179 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3310 حالات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - غرابة الخميس 14 ماي 2020 - 16:57
نستبشر خيرا في المغربي السلاوي الذي عينه الرئيس الامريكي لتطوير لقاح جديد للوباء أن يعينه الله لتحقيق ذلك، وسيكون العقل المغربي مساهما في أهم انجاز سيساعد البشرية بعد الله سبحانه من التعافي من كابوس انطلق من الصين لاكثر من نرة. بالتوفيق
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22
2 - طبيب من الدار البيضاء الخميس 14 ماي 2020 - 16:58
الحمد لله على كل حال ايكون خير على كل حال
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5
3 - مواطن الخميس 14 ماي 2020 - 16:59
لا يمكن للمغرب أن يتبع النموذج الصيني أو الأوروبي من أجل تدبير الحجر الصحي. النموذج المغربي خارجيا جيد و يحسد عليه و حتى من طرف الدول الكبرى في تدبير أزمة كورونا، أما داخليا نرى الهشاشة الإجتماعية، الفقر، عدم قدرة العائلات الفقيرة على البقاء في البيوت مقابل الصبر على الجوع و إجبار أطفالهم الصغار كذلك على التحمل و هذا شهر رمضان.. هناك من كان يعمل في مجال النقل، المقاهي، المطاعم، السياحة، الحمامات، المخابز، التجارة، الحرف الصغرى… و ما أكثرهم، كلهم متضررين ماديا و معنويا و حتى الذين تمكنوا من أخذ المنحة الهزيلة 800 أو 1000 درهم..
وهناك من يعيش في ظروف مادية جيدة، يخرج لشراء مستلزماته المعيشية من الأسواق الممتازة ويلتزم بيته مناشدا المخزن بالصرامة في تطبيق الحجر الصحي وضرب بيد من حديد كل من يخالف الطوارئ الصحية واصفا الفئة الهشة بالمستهترة والامكترثة.. للأسف الشديد نعيش في تناقض كبير، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم
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42
4 - التهاون الخميس 14 ماي 2020 - 17:00
مثل هذه المعلومات تزيد في استهتار بعض المتهورين.لا يجب الإستهانة بهذا الوباء.اللهم لطفك
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-8
5 - سعيد الخميس 14 ماي 2020 - 17:00
اللهم أشفي مرضنا وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين بدأت تظهر نتائج الطوارئ الصحية والحمدلله حالات الشفاء في ارتفاع و هذا مهم جداً وحالات الإصابات في إنخفاض وحالات الوفيات مستقرة والمزيد من الحيطة والحذر
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4
6 - المراكشي الخميس 14 ماي 2020 - 17:02
الله ابشركم بالخير
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7
7 - توفيق الخميس 14 ماي 2020 - 17:08
إيوا باراكا من هاد الحجر الصحي. و الله راني شفت الناس لاعبين ماتش ديال الكورة في حي بلخياط في فاس. بحال إذا مكاينة لا سلطات لا حرج لا والو.
طلقونا للفراجة خلاص
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5
8 - الغرباوي الخميس 14 ماي 2020 - 17:09
الله هو ابتلا عباده،لكي نلتجأ ونتضرع اليه بالدعاء،لكي يرفع عنا البلاء بأمره،والله عندما يأمر البلاء عن هذه الأمة لحظة لم ترى اي إصابة في كل العالم وكل تحاليل سلبية،لأن الله سبحانه وتعالى ، اذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
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4
9 - Momo الخميس 14 ماي 2020 - 17:09
قال امس عالم ايطالي شهير ضمن خلية الازمة الصحية في ايطاليا ان فيروس كورونا لم يعد قويا كما كان في الاشهر الاولى و اصبح مختلفا تماما حيث يدخل المصابون الجدد الى المستشفيات و هم في صحة جيدة و لا يحتاجون الى الانعاش او الاكسجين،و يتعافون بسرعة،في المغرب نسجل حالات اصابة بدون اعراض و في صحة جيدة و انخفاض كبير في الوفيات مع ارتفاع نسبة الشفاء و ربما كلام هذا العالم يسري علينا كذلك.
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10 - Otmane الخميس 14 ماي 2020 - 17:15
الحمد لله ياربي ينتهي هذا الوباء قبل خروج رمضان إنشاء الله
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5
11 - Sabrina الخميس 14 ماي 2020 - 17:16
انصح وزارة الصحة بالبدء باجراء اختبارات عشوائية للبحت عن الاجسام المضادة بالدم لكورونا لدى السكان.لمعرفة نسبة المناعة الجماعية المكتسبة في المغرب.فلربما نكون قد وصلنا لحالة النسبة المطلوبة .
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12 - sondage الخميس 14 ماي 2020 - 17:21
يجب دراسة العامل المشترك عند دوي الحالة المستعصية وتقييم واستنتاج خلاصة وإبلاغ بها لكي يفهم الناس الذين ينطبق عليهم تلك المعطيات حتى يتحدون وقاية عالية
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0
13 - بلاد الفزعة الخميس 14 ماي 2020 - 17:23
ملي تتشوفهم تيغوتو وتيبكيو وتيتشكاو من كلشي تقول هادو بقا ليهم هي نهار في الدنيا+هدوك لي باغين المعامل تسد ويتخلصو ههههه دول وصل فيها ل 100 و 200 الف و 27 الف او 40 الف ميت وساكتين وخدامين باش تبقى البلاد واقفة.6 الاف حالة 1 في المئة لي خطيرة وبنادم مخلوع ومفزوع وقلبها دعاء واستغفار
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14 - fouad الخميس 14 ماي 2020 - 17:25
Je pense que les chiffres ne sont pas catastrophiques mais ne permettent pas d’aller au deconfinement.
1) Il faut trouver un moyen plus efficace pour arrêter la spirale des contaminations dans les foyers connus.
2) Décider une prorogation du confinement jusqu’au 10 Mai.
Une autre alternative consiste à réfléchir à un deconfinement par region en gardant les barrières inter régionales.
Je
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15 - Warzazi الخميس 14 ماي 2020 - 17:28
أمي عالقة في الرباط و نحن بوارزازات، هل يمكن إيجاد حل للتنقل بين المدن؟ نرجو من هسبريس كتابة مقال في هذا الموضوع لان العديد عالقين في مدن اخرى بعيدين عن ذويهم و اهلهم .. يا رب فرج
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16 - ولد حميدو الخميس 14 ماي 2020 - 17:28
صراحة ما فهمت والو فاغلبية التونسيين لا يبالون بالوباء و رغم دلك لم تسجل و لو حالة لايام متتالية الاعلام استجوب مواطنين و فيهم من طالب بفتح المقاهي في رمضان
اما عندنا اصبح الدخول للاسواق بالرخصة لسكان المنطقة و عندما دخلت اليه هدا اليوم لاحظت كثرة المتسولين فهل كلهم يسكنون في حينا ام انهم معفيين من الرخص و لكن الصراحة دايرين الكمامات ام ان حتى الدي كان يخجل خرج للتسول لان الكمامة لا تظهر وجهه مع الطاقية او القب او الفولار وخا يكون جارك لن تعرفه
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17 - ياسين الخميس 14 ماي 2020 - 17:28
والله معرفت حاجا فناس معلبهومش بفيروس كين لمعندو مايدير بارا او خارج يتسرا فزنقة لا كممة لا والو الله يهدي الجاميع بغينا ا لمياه تولي لمجاريها او الله ما يارب بعد عنا البلاء وشفينا من كل داء فانت شافي فلا شفاء الا شفاؤك امين
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