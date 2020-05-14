حالة 91 % من المصابين بكورونا بسيطة .. ووضعية 1 % "حرجة"

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن 91 في المائة من الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد التي توجد قيد العلاج ليست لديها أي أعراض مرضية نهائياً، أو حالاتها بسيطة.

وأوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أن نسبة 8 في المائة من الأشخاص الذين يخضعون للعلاج حالتهم الصحية لا تدعو إلى القلق، فيما فقط واحد في المائة حالتهم متقدمة أو حرجة.

ويبلغ معدل عمر الأشخاص الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المملكة 35 سنة، 58 في المائة منهم ذكور، و42 في المائة إناث.

وأوردت وزارة الصحة أن نصف عدد الحالات المؤكدة المسجلة في الأربع وعشرين ساعة الماضية تقريبا، البالغ مجموعها 95 حالة، تم رصدها بجهة الدار البيضاء سطات، فيما توزعت الحالات الأخرى بأعداد متقاربة ما بين جهات مراكش آسفي وطنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة.

ولم تسجل أي إصابة في جهات عدة منذ أيام، وهي جهات العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب وكلميم واد نون وبني ملال خنيفرة، بينما باتت جهة الشرق وجهة سوس ماسة تسجلان حالات قليلة.

ومن بين الحالات الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، تم اكتشاف 81 حالة ضمن عملية تتبع المخالطين، وهو ما يرفع إجمالي المخالطين منذ بداية الوباء إلى 37290. وتواصل مصالح الوزارة مراقبة أزيد من سبعة آلاف مخالط.

وأعلن مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في التصريح الصحافي لليوم الخميس، أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 190 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 179 حالة شفاء إضافية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3310 حالات.