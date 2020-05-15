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الرئيسية | مجتمع | منيب: المدارس الخاصة "سوبيرمارشيات" للربح السريع في المغرب

منيب: المدارس الخاصة "سوبيرمارشيات" للربح السريع في المغرب

منيب: المدارس الخاصة "سوبيرمارشيات" للربح السريع في المغرب
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 15 ماي 2020 - 01:45

انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، السياسة التعليمية المتّبعة من طرف الدولة، وقالت إن عددا من رؤساء الجامعات "ولاو بحال الطاشرونات، كيبنيو غير فالحيوط، وكيضيّعو علينا الفلوس والإمكانيات، لأن الدولة لا تولي أهمية لبناء الإنسان".

واعتبرت منيب، في لقاء مع مجلة صوت الشباب، أن هناك علاقة جدلية بين تردّي التعليم والفشل في التنمية، مشيرة إلى أن التعليم المغربي "يسير بخمْس سرعات"؛ فيما وصفت مؤسسات التعليم الخصوصي بـ"سوبير مارشي الربح السريع، إلا من رحم ربي".

ووجّهت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد انتقادات قوية إلى المستثمرين في التعليم الخصوصي، بعد مطالبتهم الحكومة بالاستفادة من دعم صندوق تدبير جائحة كورونا، قائلة: "غير بان لهم الصندوق خرّجو عينيهم وقالوا اعطيونا الفلوس"، قبل أن تردف: "المدارس الحرة ليست أولوية في ظل هذه الجائحة، الأولوية هم الفقراء والفئات الهشة التي يجب دعمها".

كما انتقدت منيب عدم إيلاء الدولة الأهمية اللازمة للتعليم، مشيرة في هذا الإطار إلى أن التعليم عن بُعد، الذي لجأت إليه الحكومة بعد تعليق الدراسة، "بيّن الشرخ الاجتماعي الكبير وزاد من توسيع الفوارق، حيث إن الجميع ليس متوفرا على الحواسيب والربط بالأنترنيت، وأظهر أنه ليس هناك تكافؤ للفرص بين جميع فئات المجتمع".

وبخصوص الإجراءات المتخذة من لدن الحكومة لتدبير جائحة كورونا، قالت منيب، جوابا عن سؤال حول رؤيتها لرفع الحجر الصحي، إن بؤر انتشار هذا الوباء لا تزال تظهر على بُعد أسبوع فقط من الموعد المقرر لرفع الحجر، معتبرة أن هذا يعني "أن الدولة لم تصل بعد إلى مرحلة السيطرة على الفيروس".

ودعت الزعيمة السياسية اليسارية الحكومة إلى تبني مقاربة شاملة في تدبير الأزمة الحالية، تقوم على تمكين الفئات الهشة من الدعم، لإبقاء المواطنين في بيوتهم، قائلة: "هناك مواطنون حاملون لبطاقة راميد لم يستفيدوا من الدعم، ولكي يبقوا في بيوتهم يجب تقديم المساعدة لهم، والتعامل معهم باحترام دون عنف، إذا خرجوا من بيوتهم".

وبخصوص رأيها في مسودة مشروع القانون المتعلق بتقنين وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات المفتوحة، قالت منيب إن الحكومة "تريد أن تصنع لنا كمامة نهائية ويسدو فامنا، وخاصة الشباب الذين يستعملون وسائل التواصل بشكل مكثف ويمارسون من خلالها حقهم في التعبير عن آرائهم".

وأضافت: "بغاو يشدو ليكم يديكم ويسدو لكم عينيكم وفامكم باش ما تشاركوش فهاد الثورة الرقمية، لأن هناك ارتفاعا للوعي لدى الشباب، الذي يطرح أسئلة كبيرة حول ما بعد كورونا، وأسئلة عميقة حول توزيع الثروات والحقوق، وهناك أشخاص اعتباريون مثل الأطباء وغيرهم أصبحوا بدورهم يتحدثون ويشاركون في النقاش العام، بعد أن تراجع التافهون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - المواطنة المالية الجمعة 15 ماي 2020 - 01:59
نعم أحسنت بالاضافة إلى سوبيرمارشيات. منهم كذلك البورجوازيات الكومبرادورية.
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40
2 - سعيد الجمعة 15 ماي 2020 - 02:04
بل اقول معامل هدفها تسليع التعليم،هدفها الربح السريع وما يترتب عن ذلك من استنزاف ممنهج لجيوب المواطنين ،أن جائحة كورونا اسقطت ورقة التوت التي كانت تحجب الصورة الحقيقية لارباب هاته المقاولات الجشعة التي سنين طويلة وهي تنهب دون حسيب أو رقيب وفي وقت الضائقة تنكرت للوطن،انه لا من المؤسف جدا أن تعمل على ابتزاز المواطنين لضرورة استخلاص شهر مارس إلى شهر يونيه دون أن تقدم شيئا يذكر،لقد حان الوقت لإعادة النضر في التعليم الخصوصي بالمغرب.
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51
3 - مغربي الجمعة 15 ماي 2020 - 02:08
بخصوص مهزلة المؤسسات التعليمية الخاصة و"جشعهم"، ما رأيكم في إطلاق عريضة\حملة إلكترونية تكون موجهة لوزارة التربية الوطنية وللمؤسسات التعليمية والتكوينية الخاصة من أجل إجبار هذه الأخيرة على خفض واجبات التمدرس والتكوين الشهرية إلى 40-50% داخل فترة الحجر الصحي التي ٱبتدأت منذ الـ 16 من مارس؟ إذا وصل هذا التعليق لألف إعجاب على الأقل سوف أبدأ الحملة إن شاء الله. شكرا.
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107
4 - عابر سبيل الجمعة 15 ماي 2020 - 02:09
باراكا من التبوحيط
حسبي عدد المدارس العمومية وعدد التلاميذ المسجلين فيها
وحسبي عدد المدارس الخصوصية وعدد المسجلين فيها
وقارني بين المتميزين في الجانبين
ستجدين النسبة أعلى في الخصوصي( المقارنة فقط في المستويات الإشهادية وتحديدا الإمتحانات الموحدة لكي لا يقول قائل بأن الخصوصي ينفخ في النقط : قارنوا فقط نقط الموحد .فهذا الأخير يتم في مدارس عمومية يحرس فيها معلموا القطاع العام وليس معلموا الخاص ومع ذلك نسب المتميزين مرتفعة بين الخاص أكثر من العام فلم كل هذا التحامل على الخاص؟)
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5 - أحمد الجمعة 15 ماي 2020 - 02:09
صراحة المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة هم من استنزفوا نصف مداخيل الطبقة الوسطى نضرا لتدني مستوى المدارس والمستشفيات العامة
توغل الرأسمالية وجشعها يقلب موازين العدالة الاجتماعية إلا في حالة تدخل الدولة
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6 - عروبي الجمعة 15 ماي 2020 - 02:10
هاد شي في ميريكان لي هيا دولة أم الرأسمالية و اليبرالية أو ما كاينش... كاين مدرسة عمومية أو كتخلص الواجب السنوي لي ما شي مبلغ خيالي مقارنة مع أضعف أجر هاد شي كاين غير فالمغرب حيث الشعب ما كي دويش على حقو بنادم كي تسلف باش إدخل ولدو مدرسة شوفو ولدي كي قرا في مدرسة decarte أو كي فوح بها قمة الكلخ ...ملي كي شوف ولدو كي دوي بالفرنسية كي فرح عاد راسو ولدو غيطلع نابغة
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7 - اين هو الدعم؟؟ الجمعة 15 ماي 2020 - 02:10
ماهي المعايير التي يعتمد عليها لتقديم الدعم للقطاع غير المهيكل؟

بنادم عاندو عطاواه و الاف بل ملايين المحتاجين مازالوا ينتظرون...قالك المرحلة الثانية على اساس اننا استفدنا من المرحلة الأولى.

صدق من قال انه في البلاد التي يعتمد فيها على المعلومات التي يقدمها المقدم ماعمرها تقدم.
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8 - الريسوني الجمعة 15 ماي 2020 - 02:15
ولكن من يسمعك يا سيدتي.....الدولة رفعت يديها من التعليم منذ زمان...وبالنسبة ليها الاستثمار فتعليم البشر راه غير تخربيق ..المهم هو الزواق قدام الخارج...اول tgv فافريقيا ...اكبر ميناء في المتوسط...اطول برج ...اكبر مسجد...اما التنمية البشرية فنحن في اسفل سافلين ......فاي تنمية بشرية وقطاع التعليم الذي هو اساس كل مجتمع ترك في يد السماسرة والطاشرونات يتاجرون ويقامرون بمستقبل ملايين الاطفال المغاربة.....لابديل عن تعليم عمومي بجودة معقولة موحد ومفتوح امام الجميع.اما مانراه الان هو الطريق السريع نحو المجهول...
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9 - Wins05 الجمعة 15 ماي 2020 - 02:22
لصاحب التعليق رقم 5. كان بالاحرى اقتراح عريضة ضد الوزارة الوصية التي لازالت تمضي في مشروعها الهادف لتهميش المدرسة العمومي و خوصصة القطاع.
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10 - adil الجمعة 15 ماي 2020 - 02:24
هكذا كان يتكلم باقي الأحزاب .لكن بمجرد دخولهم الحكومة يقلقون الفيستة. هذه هي السياسة في العالم مع الاسف
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11 - اسامة الجمعة 15 ماي 2020 - 02:25
عامة الناس يسجلون ابنائهم في مدارس خصوصية
وهده حقيقة تابتة. يحزني في نفسي حينما ارى التعليم الخصوصي مهيأ بسياسة البريكولاج
يحزني في نفسي ايضا حينما ارى ان 99 فالمئة لايقنون ولو لغة واحدة
باش نكونوا مفاهمين انا عندي 22 سنة معايا طلبة مجتهدين لكن فقدهم للغة جعلهم يكونوا ضعفاء
وفسوق الشغل اللغة مهمة
وفي البحت العلمي اللغة مهمة
وفي كل شئ اللغة مهمة
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12 - من اب الجمعة 15 ماي 2020 - 02:25
السلام عليكم نعم مع التعليق رقم 3
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13 - الساعات التجارية الإضافية الجمعة 15 ماي 2020 - 02:27
وماذا عن الساعات الاضافية الشبه اجبارية في المدارس العمومية أليست بدورها عقلية شبه ميكروماركيتية ؟ القضية ليست في التعليم الخصوصي بل في العقلية الانتهازية التي اصبحت تعتبر المدرسة فضاءا للربح والمتاجرة في حقوق التلاميذ بدعوى الدعم والتقوية .
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14 - عادل الجمعة 15 ماي 2020 - 02:33
الدولة المسؤول الأول عن بزنسة التعليم...فأصحاب هذه المؤسسات لا يؤمنون إلا بالدرهم...
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