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16 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 6623 حالة بالمغرب

16 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 6623 حالة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 ماي 2020 - 10:05

أكدت وزارة الصحة رصد 16 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6623 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 73882 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته لم يتم تسجيل أية حالة وفاة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليستقر إجمالي الوفيات في 190 ضحة.

وتم التيقن أيضا من 73 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3383 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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