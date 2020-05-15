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وزارة الداخلية تشرع في إعادة مئات المغاربة العالقين بمليلية المحتلة

وزارة الداخلية تشرع في إعادة مئات المغاربة العالقين بمليلية المحتلة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الجمعة 15 ماي 2020 - 13:40

شرعت السلطات المغربية، اليوم الجمعة، في إعادة المغاربة العالقين بمليلية المحتلة، بعد حوالي شهرين من المحنة بعد قرار المملكة إغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية لمحاصرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وتشرف وزارة الداخلية على عملية إعادة المغاربة العالقين في مليلية المحتلة، وليس وزارة الخارجية، باعتبار مليلية أراضي مغربية محتلة، وبالتالي فإن تدبيرها تتكلف به وزارة الداخلية المغربية.

وأفادت سلطات مليلية المحتلة، في بلاغ رسمي، بأن السلطات المغربية قدمت قائمة لإعادة المواطنين المغاربة العالقين اليوم الجمعة وعددهم 200 شخص، مشيرة إلى أن الخطوة تنطلق بعد ظهر اليوم عبر المعبر الحدودي بني نصار.

ويقدر عدد المغاربة العالقين في مليلية المحتلة بحوالي 500 شخص، لكن عملية العودة ستكون على مرحلتين؛ 200 مغربي اليوم والبقية في المرحلة الثانية.

وجهزت وزارة الداخلية حافلات لنقل العائدين وفق إجراءات تراعي شروط السلامة الصحية لوضعهم رهن تدابير الحجر الصحي في الفنادق والأماكن المخصصة لذلك.

وأكد مصدر مسؤول لهسبريس أن إعادة المغاربة العالقين في مليلية المحتلة مؤشر انفراج في ملف المغاربة العالقين ببلدان العالم، مشيراً إلى أن عملية إعادة العالقين تشمل في البداية سبتة ومليلية المحتلتين، ثم الجزائر، بمعيار وضعية الهشاشة والأولوية.

وأضاف المسؤول المغربي رفيع المستوى، في تصريحه، أن إعادة المغاربة العالقين بمليلية ثم سبتة ستكون تجربة مفيدة لتدبير عملية إعادة آلاف المغاربة العالقين بالخارج لاحقاً، وذلك لمعرفة إمكانيات وقدرات المملكة لإنجاح العملية على أحسن وجه.

وتابع المسؤول ذاته: "يُمكن اعتبار عملية إعادة المغاربة من مليلية المحتلة مؤشرا على انطلاق عملية العالقين بالعالم"، مؤكدا أن ملف العالقين يشهد تحركا واسعا لحله في أقرب وقت.

وأورد المسؤول ذاته أن السلطات المغربية شرعت فعلا في وضع الترتيبات لإعادة العالقين حسب معيار الهشاشة.

وكان وزير الداخلية أكد أن إجراءات نقل المغاربة العالقين في سبتة ومليلية المحتلتين بدأت. وقال لفتيت الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب لدراسة مشروع القانون رقم 23.20 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية: "إن إجراءات نقل المغاربة في سبتة مليلية بدأت"، مؤكدا أن الهدف هو "إعادة العالقين إلى المغرب في أقرب الآجال في ظروف جيدة للجميع".

ويبلغ عدد المغاربة العالقين في الخارج، حسب المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة، 27 ألفا و850 مواطنة ومواطنا. ولا تتكفل السفارات والقنصليات المغربية بالخارج سوى بالحالات المتضررة اجتماعياً وعددها 5700.

وأكدت الحكومة أن عودة المغاربة العالقين بالخارج إلى المملكة "يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي الداخلي، وفي إطار المقاربة الشاملة التي تنتهجها بلادنا لمواجهة هذه الجائحة، حتى لا تشكل هذه العودة خطرا على هؤلاء الأشخاص أو على بلدهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - N.H الجمعة 15 ماي 2020 - 13:50
حداري من قنبلة موقوتة يجب الدهاب بهم مباشرة إلى الحجر الصحي الإجباري و تشديد المراقبة حتى لا تتفجر أي كارثة
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-142
2 - [email protected] الجمعة 15 ماي 2020 - 13:52
المغرب بلد شامخ، وقلعة شامخة صامدة في وجع أعتى المحن، وقد برهن المغرب على مر التاريخ قدرته الباهرة في التصدي لكل الموجات، واليوم المغرب ينتصر في ظل ثورة ملك وشعب، وحكومة وبرلمان ومؤسسات، ويظهر للعالم أجمع مناعته وقوته وبأسه، واليوم اكتسب المغاربة مناعة ضد المرض كورونا في مختلف جهات المملكة العتيدة، وبرهنت كل المعطيات قوة المغرب ملكا وحكومة وشعبا، منبت الأحرار مشرق الأنوار
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-126
3 - رشيد الجمعة 15 ماي 2020 - 13:57
ماذا عن العالقين في المدن المغربية !!! فين رها وذنك .... حسبنا االه ونعم الكيل
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-15
4 - متابع الجمعة 15 ماي 2020 - 13:58
حتى يموت بنادم عاد تنوضو تحركو؟
كيفما كايقول المثل: بكي عليا وانا حي، ملشي حتا نموت.
الله يرحمها ويتولاها بالرحمة ديالو، وذنوبها غادي يتخلصو فالدنيا قبل الاخرة.
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83
5 - محمد لا غير الجمعة 15 ماي 2020 - 13:58
هل كان ضروريا أن يموت شخص من العالقين لتتحرك السلطات وتقبل دخول العالقين على بعد أمتار. لا ندري بأي منطق يفكر المسؤولون. وإن دل هذا على شيء فعلى أن المواطن وهمومه ومشاكله لا تعني شيئا بالنسبة لأغلب المسؤولين إن لم نقل كلهم.
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم.
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94
6 - متتبع الجمعة 15 ماي 2020 - 13:58
دولة لا تستطيع حتى فتح معبرعلى بعد امتار لدخول مواطنين قلائل فما بالكم باسترجاع الثغرين!!! الفيروس بدا يندثر في كل مكان لكن الام المتخلى عنهم في كل مكان لن تشفى ابدا.
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67
7 - حليم سعيد الجمعة 15 ماي 2020 - 14:01
الحقيقة الكاملة ان شابة مغربية تشتغل بالبيوت عمرها 34 سنة رحمة الله عليها توفيت نتيجة ذبحة صدرية في مأوى للمتشردين بمليلية .. و طبعا هدا الحادث كان ليخلف ردة فعل من المغاربة العالقين هناك فاتخذت الدولة هده الخطوات لادخال 40% من العالقين بمليلية و سبتة لا يعلم احد متى ستفتح في انتظار ان يتوفى احد العالقين
نسال الله العظيم ان يرحم الفقيدة و يصبر اهلها و ذويها و ان يقتصد من الذي كان سبب في وفاتها
بدات اشعر بالحزن على اخواننا العالقين و كلنا عالقون
الله يفرجها عليهم
شكرا هيسبريس لمواكبة ملف العالقين من اول يوم
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79
8 - مواطن الجمعة 15 ماي 2020 - 14:02
درس سيبقى منقوشا في التاريخ وأصبحنا نسمع من الغير عن تلك المعاملة الحاطة بالوطنية
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45
9 - momo الجمعة 15 ماي 2020 - 14:02
واجب اعادة جل المغاربة العالقين في جميع انحاء العالم وكدلك الراغبين في العودة الى ديارهم المتواجدين داخل المغرب كما فعلت جل الدول بما فيها دول ضعيفة مقارنة مع المغرب كما يدعى المغرب. لكن بعد مرور شهرين تريدون اعادة 200 مواطن من مليلية اتمنى ان لا تبقو شهرين لاعادة 200 اخرى.. لدلك تستغرقون سنين لاعادة الجميع... ملاحضة: تونس اعادت جل مواطنها وصفر مصاب في الخمس الايام الاخيرة. من فضلكم لا تطبلون الكتير على خطتكم للحجر الصحي... شكرا هيسبريس.
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59
10 - محمود الجمعة 15 ماي 2020 - 14:07
ستتم العودة مع الأسف بعد وفاة سيدة بالأمس في ظروف لا إنسانية ماتت في مرحاض بنزيف في الدماغ من شدة الضغط النفسي .ما لاحظته طول مدة هذا الوباء أن وسائل إعلامنا تفتخر بالمساعدات التي تقدمها الدولة المغربية و المجتمع المدني للأوروبيين و للأجانب عموماً لكن مع الأسف الإسبان و بالأحرى الحاملين للجنسية الإسبانية في مليلية رغم أن غالبيتهم مغاربة و مسلمين في الأصل لم يكونوا في المستوى المطلوب مع إخوانهم المغاربة هذه هي الحقيقة المرة .
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41
11 - عالق في مليلية الجمعة 15 ماي 2020 - 14:07
بعد وفاة شابة مغريية عالقة في مليلية في مرحاض لأ ان حالتها النفسية كانت جد سيئة. وبالتالي وقع لها لحطة دماغية. حسبي الله ونعم الوكيل.
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45
12 - كريم تازة الجمعة 15 ماي 2020 - 14:08
حتى ماتت واحد السيدة من ذيك الناس العالِقِين
عاد بدِيتو كترحلو فيهم

الرُّوح د السيدة في رقبة الحكُومة !!!

عند الله نتحاسبو
الله ياَخذ فيكم الحق
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49
13 - مرحبا لبلادكم الجمعة 15 ماي 2020 - 14:10
تم تعقليق المواطنين بالقرب من الحدود لمدة شهرين ، انظر كيف تتعامل الحكومة مع مواطنيها,
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33
14 - عالق في المانيت الجمعة 15 ماي 2020 - 14:14
خطوة إيجابية اتخذتها الحكومة فلا يمكن بأي حال من الأحوال ترك مواطنيها في دول هم لا ينتمون إليها مهما كلف ذاك من ثمن. نطلب الله اللطف والسلامة.نتمنا أن يسارعوا في إرجاع جميع العالقين بالخارج. نتمنى رجوع جميع العالقين وهم في صحة جيدة. ونحن في ألمانيا نحيي جميع الصاهرين على صحة وسلامة المواطنين.فنحن بدورنا ننتضر دورنا للرجوع إلى بلدنا.أتينا لزيارة العائلة لمدة ثلاثة أسابيع لكن شاءة الأقدار أن نبقى هنا في انتضار رجوعنا.نتمنى لجميع المغاربة السلامة ولوطننا التقدم والإزدهار والله الموفق.كما نطلب من الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء.
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4
15 - خضرة الجمعة 15 ماي 2020 - 14:14
عدد العالقين بمليلية المحتلة 500 شخص و سيكون على مرحلتين الأولى والثانية ، بما بالك ب 27 الف و 800 مواطن و مواطنة، فهل يا ترى كم مرحلة سيتطلب إدخالهم ؟!؟
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15
16 - متى تفتح الحدود !!!؟ الجمعة 15 ماي 2020 - 14:21
الكثير من مغاربة العالم انهم بين مطرقة الصبر وسندان فقدان العمل في بلاد المهجر من نساء ورجال صغار وشيوخ أكثرهم صحة حرجة بل منهم لم يجد حتى الدواء في الصيدليات مثلا مرضى القصور الكلوي الذين قاموا بزرع الكلية في فرنسا ودخلوا إلى المغرب في زبارة خفيفة فإذا بهم أصبحوا ضحايا سداد الحدود المغربية. احكوا من الأرض يرحمكم من في السماء أيها المسؤول الأول أمام الله.
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11
17 - عبد الله الجمعة 15 ماي 2020 - 14:38
اغلاق الحدود في وجه المغاربة بدون انذار قرار ارتجالي وجريمة لا تغتفر.
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11
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