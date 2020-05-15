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كُتّاب وآراء
المغرب يسجّل 45 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6652 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 74964 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليستقر عدد الوفيات في 190 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 90 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3400 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (56)
يجب ان يستمر هذا الرقم على الاقل لأسبوع لنقول ان الوضع تحسن.
يجب تشديد المراقبة قبيل العيد لان العديد من المواطنين سيقومون بخرق الحجر الضحي بدعوى العيد مع الاقارب
- أو من 10 صباح اليوم حتال 4 عشية دابا تزادة 39 حالة وهي 45 في مجموع
39 حالة في ستة ساعات بزاف..... بهذا نستنتج كاين بعض تراخي في نهار بزاف أو هذا غير حيت كاينة شتاء أما أسبوع لي جاي إبتداء من غدا غادي توصل حرارة 30 درجة أو غادي ترادو حلات أو عاقلو هاد تعليق لي كتبت.
يجب على الجميع أن يلازمو بيوتهم حتى يحمو أنفسهم واقرباءهم.
الحمدلله علي كل شئ
و يارب العالمين أن يزول هذا الوباء إنشاءالله
العدوى تتناقص
وقريبا نطرد آخر فلول الكوفيد فتذهب الكورونا إلى غير رجعة
المرجو من كل مواطن الالتزام بالحجر الصحي وشكرا
UN GRAND SALUT A LA POLICE LES MÉDECINS ET INFIRMIERS ET TOUS LES COMBATTANTS..
علامات الفرج بدأت تظهر
انخفاض ملحوظ في عدد المصابين
وتحية للشعب المغربي الحر المحترم للحجر الصحي
ثقتنا في الله سبحانه وتعالى أنه سيرفع عنا البلاء والوباء وسينشر رحمته التي وسعت كل شيء.
ونطلب من الله أن يهدي إخواننا أن يلتزموا الحيطة والحذر حتى نخرج منها سالمين بإذن الله.
وشكرا لكل من يريد الخير لهذا البلد الغالي.
شكرا لكل الأطباء ورجال الصحة ورجال الأمن وإلى كل من يساهم في بناء بلده وليس في خرابه. وفقكم الله جميعا.
المرجو من المواطنين الستمرار بالبيوت و أخذ الحيطة و الحذر فالمعركة لم تنتهي