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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجّل 45 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 45 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 45 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 ماي 2020 - 16:07

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6652 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 74964 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليستقر عدد الوفيات في 190 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 90 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3400 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - عبد ربه. الجمعة 15 ماي 2020 - 16:12
الحمد لله على كل حال. نقص العدد لكن عنداك نتهاونو دبا عاد تبدا الخدمة ملي تسجلات أقل عدد
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109
2 - Youness BM الجمعة 15 ماي 2020 - 16:13
ياربي إبقا هاد الإنخفاض حتي اسالي هادشي راه عينا أو بغينا نشوفو ولادنا او واليدينا
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153
3 - adil الجمعة 15 ماي 2020 - 16:13
لا تستعجلوا الأمر.
يجب ان يستمر هذا الرقم على الاقل لأسبوع لنقول ان الوضع تحسن.
يجب تشديد المراقبة قبيل العيد لان العديد من المواطنين سيقومون بخرق الحجر الضحي بدعوى العيد مع الاقارب
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138
4 - محمد الجمعة 15 ماي 2020 - 16:13
الله يرفع علينا هاد الوباء و الله يشافي الجميع
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88
5 - حميدو الجمعة 15 ماي 2020 - 16:14
الحمد لله والشكر لله اظن ان المغرب في الطريق الصحيح للقضاء على هذا الوباء الدي حير العالم نطلب من الله السلامة والعافية اللهم اشفي جميع مرضى المسلمين والعالم اجمع
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57
6 - مغربي الجمعة 15 ماي 2020 - 16:14
هدا خبر زوين الله يسمعنا خبار الخير فالايام المقبلة
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71
7 - أفريكانو الجمعة 15 ماي 2020 - 16:14
التفاؤل سرور وبهجة ، والتفاؤل أرواح طيبة فكل ماكان من الله فهو طيب وهين ويسير ، وحده الله عز وجل من يزرع الطمأنينة فى قلوبنا وينثر الفرح فى دنيانا نسأل الله تعالى ان يغفر ذنوبنا ويفرح قلوبنا ويغسل أحزاننا وهمومنا ويشفى مرضانا ويرحم موتانا إنك على كل شى قدير .
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65
8 - mehdi الجمعة 15 ماي 2020 - 16:15
يا رب عجل بالفرج، اللهم اجعلها فاتحة خير إن شاء الله
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63
9 - كمال الجمعة 15 ماي 2020 - 16:15
نتمنى من الله العلي القدير الشفاء العاجل والخروج من هذا الوباء سالمين غانمين
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46
10 - Rachid الجمعة 15 ماي 2020 - 16:15
مؤشرات مطمئنة بفضل الله، الحمد لله على نعمه. نتمنى صادقين الشفاء العاجل لجميع المرضى. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.
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55
11 - Mohammed الجمعة 15 ماي 2020 - 16:16
الحمد لله والشكر لله لاكن الحذر تم الحذر من التقلبات الجينية لهذا الفيروس مزيدا من الوعي والمسؤولية.
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2
12 - منير الجمعة 15 ماي 2020 - 16:16
نحذر من التفاؤل و الفرح بل يجب اخذ المزيد من الحيطة و التزام الحجر الصحي و لبس الكمامة و الاهم الرجوع إلى الله و الابتعاد عن المنكرات و الاشياء التي تغضب الله و الغياذ بالله من غضبه و عقابه
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8
13 - Amine 999 الجمعة 15 ماي 2020 - 16:16
- من 4 عشية بارح حتال 10 صباح اليوم 16 حالة في 18 ساعة
- أو من 10 صباح اليوم حتال 4 عشية دابا تزادة 39 حالة وهي 45 في مجموع
39 حالة في ستة ساعات بزاف..... بهذا نستنتج كاين بعض تراخي في نهار بزاف أو هذا غير حيت كاينة شتاء أما أسبوع لي جاي إبتداء من غدا غادي توصل حرارة 30 درجة أو غادي ترادو حلات أو عاقلو هاد تعليق لي كتبت.
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-11
14 - الحسين الجمعة 15 ماي 2020 - 16:16
عادة هذا الرقم سيضاعف ثلاث مرات في اخر النهار . فالمغرب يسجل معدل 165 , يومياً.
يجب على الجميع أن يلازمو بيوتهم حتى يحمو أنفسهم واقرباءهم.
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-1
15 - البشير الجمعة 15 ماي 2020 - 16:16
الحمد لله ...الحصيلة تبشر بغد افضل...اللهم ارفع عنا هذا الوباء واجعلنا من العتقاء من النار في هذه العشر الاواخر...امين
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2
16 - Maroc الجمعة 15 ماي 2020 - 16:16
اتمنى ان تكون هذه بداية حقيقية لمؤشر نزول انتشار الفيروس و ليس انخفاض لعدد الحالات بسبب انخفاض عدد التحاليل
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2
17 - أبو مغرب الجمعة 15 ماي 2020 - 16:17
يجب تمديد الحجر لعدة أسابيع أخرى، والالتزام بقواعد النظافة والسلامة والتباعد= من أجل نجاح المغاربة جميعا.
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0
18 - Saad الجمعة 15 ماي 2020 - 16:17
المرجو الزيادة تدريجيا في عدد الإختبارات اليومية في المدن الموبوؤة لتخطي حاجز المخالطين و نمر لتعميم الإختبارات على المعامل والشركات والمؤسسات لتفادي البؤر، حسب رأيي أظن يجب علينا إستباق الفيروس لإحتوائه (لقاح فعال و بدون مضاعفات)
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2
19 - سالم الجمعة 15 ماي 2020 - 16:17
الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله
الحمدلله علي كل شئ
و يارب العالمين أن يزول هذا الوباء إنشاءالله
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4
20 - ahmed الجمعة 15 ماي 2020 - 16:17
الحمد لله
العدوى تتناقص
وقريبا نطرد آخر فلول الكوفيد فتذهب الكورونا إلى غير رجعة
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2
21 - Mustafa الجمعة 15 ماي 2020 - 16:17
نتمنى أن يكون نزول المطر دفع الناس للبقاء في بيوتهم في كثر من المدن وبشارة خير للحد من انتشار الوباء. الحالة متحكم فيها اذا استطعنا المضي قدما في البقاء بيوتنا.
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3
22 - Sabrina الجمعة 15 ماي 2020 - 16:18
اليوم اخرجت اتفاجءت بعدد الشباب اللي اتسطاو فالزنقة.الله ياربي القلب طاب.
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2
23 - مول النخال الجمعة 15 ماي 2020 - 16:19
زيدو صبروا باقا 5 أيام وغادي تخرجوا كثر وتلعبو كورة وتعومو فالحمام وتكميو الشيشة...ماغديش ابقاو بؤر فالمصانع والقشالي والحباسات .غادي تصليو 27 فالمسجد وصلاة العيد..وزيارة الأحباب. الحكومة غادي تستمر فدعم المعوزين ولي حبسو من الخدما حتى شهر مارس 2021
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-3
24 - فتيحة الجمعة 15 ماي 2020 - 16:19
الحمدلله على كل حال
المرجو من كل مواطن الالتزام بالحجر الصحي وشكرا
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-1
25 - MAROCAIN الجمعة 15 ماي 2020 - 16:19
Alhamdo lilah, ca continue à décroître mais il faut aussi continuer à prendre beaucoup de précautions pour ne pas revenir en arrière: laisser seulement les pauvres gagner leurs vies avec les précautions déjà imposées !
UN GRAND SALUT A LA POLICE LES MÉDECINS ET INFIRMIERS ET TOUS LES COMBATTANTS..
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-1
26 - Karim الجمعة 15 ماي 2020 - 16:20
الحمد لله
علامات الفرج بدأت تظهر
انخفاض ملحوظ في عدد المصابين
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2
27 - samia manad الجمعة 15 ماي 2020 - 16:21
الحمد لله المرض راخ يقل على مكان يا ربي تلطف بينا ويرجعو دوك الحالات اللي كتشافى كلها مشافية وينطق اليوبي بصفر حالة يا رب
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1
28 - settat الجمعة 15 ماي 2020 - 16:21
بشرك الله بخير لكن عليكم يالصبر
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1
29 - محفوظ صحراء الجمعة 15 ماي 2020 - 16:21
اظن والله اعلم انه الهدوء الدي يسبق العاصفة لانه لم ترى التزام الناس بالكامامة والحجر
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-1
30 - كمال النماوي الجمعة 15 ماي 2020 - 16:22
الحمد لله، بشائر خير ان شاء الله، اللهم ارفع عنا هذا الوباء واشف جميع المرضى شفاء لا يغادر سقما يارب
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1
31 - abousalma الجمعة 15 ماي 2020 - 16:22
الحمد لله،اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو ما.نسالك اللهم ان تشف مرضانا وترحم موتانا وأن ترفع عنا هذا الوباء وتحمي بلدنا الحبيب.انك سميع مجيب ورحمان رحيم.
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1
32 - الحمد الجمعة 15 ماي 2020 - 16:22
الاخوان الحمد لله، من اصل 3649تحليلة يالاه 45 اللي ايجابي، الله يشافي كل مريض و الله يرحم كل من مات و الله ينجي كل من يقرئ هاد التعليق
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2
33 - Mamado الجمعة 15 ماي 2020 - 16:22
الحمد لله رب العالميييييييييييييين
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2
34 - عادل الجمعة 15 ماي 2020 - 16:23
المرجو توضيح عدد المستبعدين بعد إجراء الإختبارات، للإطمئنان أكثر وتكون المعلومة كاملة وشكرا
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35 - عمر ايكيواز الجمعة 15 ماي 2020 - 16:23
الحمد لله على كل حال!اللهم اصرف عنا هذا الوباء، و على جميع المسلمين و المسلمات امين!
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2
36 - صفر الجمعة 15 ماي 2020 - 16:23
هاذ الحجر ما مطبقش وما خدامش من الأحسن حيدوه وطبقو لبس الكمامة إجباري وعدم التهاون مع المكلخين عفوا المستهترين
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1
37 - الإستغباء الجمعة 15 ماي 2020 - 16:24
من 100 إصابة وأكثر في الأيام الأخيرة إلى نصفها اليوم(45 إصابة فقط) فما هذه المعجزات التي تتحقق والتي لا تقع إلا في المغرب؟؟؟؟؟ فبعد الإحصائيات االمسجلة مؤخرا والتي شايها الكثير من الشكوك اليوم تبدأ مرحلة أخرى من استغباء المواطن المغربي ومما لا شك غدا ستسجل 20 إصابة وبعدها 10 إصابات للوصول يوم 20 ماي إلى 0 إصابة.
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0
38 - مغربي كاعي الجمعة 15 ماي 2020 - 16:24
على الله تبقى الحصيلة نازلة و تكمل بهذه الوتيرة باش نمشيو نقديو شغلنا، و يزيدوا ف التحاليل لمحاصرة الفيروس، و يحلوا المناطق على حساب معدلات الانتشار، و الله احفظنا و صافي
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3
39 - هشام الجمعة 15 ماي 2020 - 16:24
الحمد لله يجب الحفاظ على هذا الانخفاض في الحالات، من خلال الالتزام بالتعلمات الصحية. كي يبقى المنحنى في انحدار...
وتحية للشعب المغربي الحر المحترم للحجر الصحي
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4
40 - الحمداني الجمعة 15 ماي 2020 - 16:24
اقترب وقت رفع الحجر الصحي ونخفض عدد الاصابات وش بصاح السي اليوبي او غتخلونا نعموا بحرنا حيت الشعب موعاش بخطر هاد المرض ...الله يحفظنا.
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41 - لا تفرحوا كثيرا الجمعة 15 ماي 2020 - 16:25
لا تتحمسوا كثيرا، فغدا سيقفز المبيان ل 90 حالة مجددا.. حسب تحليلي البسيط.
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42 - حسام الجمعة 15 ماي 2020 - 16:25
يا ربي ترفع علينا هاد الوباء وإن شاء الله نرجعو لحياتنا الطبيعية نزورو الوالدين والأقارب
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43 - الجمعة 15 ماي 2020 - 16:26
الله يجعلني نتيق او مانفيقش الصباح على ش100
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1
44 - Stay home الجمعة 15 ماي 2020 - 16:27
الحمد لله بوادر الفرج بدأت تظهر اكثروا من الدعاء و التضرع لله عز وجل
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0
45 - أستاذ الجمعة 15 ماي 2020 - 16:27
بسم الله الرحمن الرحيم .ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
ثقتنا في الله سبحانه وتعالى أنه سيرفع عنا البلاء والوباء وسينشر رحمته التي وسعت كل شيء.
ونطلب من الله أن يهدي إخواننا أن يلتزموا الحيطة والحذر حتى نخرج منها سالمين بإذن الله.
وشكرا لكل من يريد الخير لهذا البلد الغالي.
شكرا لكل الأطباء ورجال الصحة ورجال الأمن وإلى كل من يساهم في بناء بلده وليس في خرابه. وفقكم الله جميعا.
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46 - السلام الجمعة 15 ماي 2020 - 16:27
45اصابة لازال رقما مخيفا.الحذر .حين تسجل في المغرب كله صفر اصابة.خلال خمسة عشر يوما.حين ذاك يمكن لجميع المغاربة.قول أن وطننا بدأ يتعافى.اما رقم اليوم فهو لازال كبيرا.لقدر الله يمكن غدا ان يسجل عددا أكبر من البوم أو ينقص.الحيطة والحذر المزيد من الصبر .نعم هناك مواطنين ومواطنات لم يجدوا لقمة يقاومون جوعهم .ولكن اللهم الصبر والفرج من عند الله.او نستمر في حصاد نتائج تزيد من مآسي المواطنين والمواطنات.اللهم أرفع عنا هذا الوباء عما قريب إن شاء الله.
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47 - امال الجمعة 15 ماي 2020 - 16:27
اخواني اخواتي عجز العلم وعجز العلماء و لكن لدينا رب قادر مقتدر حي قيوم غفور رحيم توسلوا اليه .اكثروا من التدرع اليه في هذه الأيام المباركة الطيبة أواخر هذا الشهر العظيم شهر الغفران و الرحمة و العتق من النيران. فتقربوا اليه بالبكاء و التباكي و الدعاء والذكر والمناجاة والاستغفار حيث قال جل و علا "وما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" باذن الله سوف نخرج من حلق الضيق إلى أوسع الطريق .
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48 - فؤاد الجمعة 15 ماي 2020 - 16:27
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يارب العالمين.
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49 - خالد الجديدة الجمعة 15 ماي 2020 - 16:29
تزامن هطول أمطار الخير مع تراجع أعداد المصابين٠ اللهم لك الحمد و الشكر.
المرجو من المواطنين الستمرار بالبيوت و أخذ الحيطة و الحذر فالمعركة لم تنتهي
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50 - من وجدة المناضلة ألف تحية الجمعة 15 ماي 2020 - 16:29
الحمد لله كثيرا وشكرا لجميع من ساهم في تراجع الوباء نتمنى ان نصل 0حالة
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51 - متتبع الجمعة 15 ماي 2020 - 16:30
عودة التسكع في الشوارع والازقةمن قبل بعض الشبان دونما حاجة أو ضرورة واستهتار في أخذ الاحتياطات . ومظاهر لا تدل على أن الوباء ما زال في درجة الخطر حتى أصبحنا نخاف من هؤلاء وليس من كورونا . فقد يمر أحد بجانبك وينادي من بعيد أو يزاحمك دون احترام لدوره ومسافة الأمان... للاسف عوض أن يغير فينا هذا الحدث الجلل السلوك الإنساني والقضايا نرى أن أطلبه يغلب التطبع.
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52 - Hicham الجمعة 15 ماي 2020 - 16:31
Espérant que ça soit pas juste à cause de la pluie qui a fait que les gens ne sortent pas beaucoup
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53 - Ameur الجمعة 15 ماي 2020 - 16:31
خبر مفرح والله وببعث على التفاؤل بأن المغرب الشقيق على الدرب الصحيح الذي توخته تونس ولكن لا يزال الطريق طويل ومضني للانتصار على الوباء ان شاء الله الأشقاء في المغرب يواصلو بنفس العزيمة والاصرار على هذا النسق ولا يستسهلو الأمر ويحول الله سيصلون قبل عيد الفطر المبارك إلى حالة الصفر .....مع تحياتي الخالصة لكم من تونس
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2
54 - انوار الجمعة 15 ماي 2020 - 16:33
شكرا للوزارة الوصية على المجهودات لي عملاتهم من الأول تال دابا، دارو سياسة بدات تثبت النجاعة ديالها
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55 - مستخدم الجمعة 15 ماي 2020 - 16:35
اللهم رفع عنا هذا الوباء الحمد لله
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56 - TRAS الجمعة 15 ماي 2020 - 16:37
ما يجب التفكير فيه الان هو عالم ما بعد كورونا !!!!?
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