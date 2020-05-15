المغرب يسجّل 45 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 45 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6652 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 74964 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة الرابعة بعد زوال اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريح صحافي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليستقر عدد الوفيات في 190 حالة إلى حدود الرابعة زوالا، فيما تم تسجيل 90 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 3400 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.