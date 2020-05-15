24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4305:2312:2916:0819:2620:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هل الجزائر دولة صديقة؟ (5.00)

  2. زناز: الوباء يعرّي فقهاء الدين .. والأنظمة المغاربية تدعم السلفية (5.00)

  3. ديوان المائدة ـ21ـ .. الطعام معجزة الأرض و"رشوة" متعدّدة المآرب (5.00)

  4. المربون الصالحون يبلغون "الإنصاف" بتحقيق المكرمات وترك المحرمات (5.00)

  5. سلطات الدار البيضاء تغلق الشوارع الكبرى وتحد من حركة السير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | حموشي: تحديات "كوفيد – 19" الأمنية تتطلب اليقظة والجاهزية

حموشي: تحديات "كوفيد – 19" الأمنية تتطلب اليقظة والجاهزية

حموشي: تحديات "كوفيد – 19" الأمنية تتطلب اليقظة والجاهزية
هسبريس من الرباط
الجمعة 15 ماي 2020 - 20:15

قال عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إن تخليد النسخة الرابعة والستين لذكرى التأسيس "يأتي في سياق زمني خاص، موسوم بالتعبئة الشاملة لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، ومطبوع بواجب الامتثال للتدابير الاحترازية والوقائية القاضية باحترام مسافات التباعد الاجتماعي، ومفتوح أيضا على تحديات أمنية تتمثل في التزام أقصى درجات اليقظة والجاهزية لضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة، وصون مرتكزات النظام العام والمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات من جهة ثانية".

وأضاف حموشي، في رسالة توجيهية لجميع مكونات أسرة الأمن الوطني، موظفين ممارسين ومتقاعدين، وأفراد عائلاتهم وكذا أرامل وأيتام رجال ونساء الأمن، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، والتي تصادف السادس عشر من شهر ماي من كل سنة: "ولئن كانت ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني هي محطة سنوية متجددة، تزخر بالمعاني الوطنية الصادقة، وتَرْشَحُ بالشعور بالافتخار والاعتزاز بالانتساب لأسرة الأمن الوطني، وتصدح بمظاهر الاحتفاء بالذكرى والاحتفال بالمناسبة، إلا أن إكراهات السياق الحالي وضرورات المرحلة الآنية تقتضي من موظفات وموظفي الأمن الوطني مزيدا من التضحية والتفاني ونكران الذات، كما هو معهود فيهم دائما، من أجل ضمان التدبير الأمني الرشيد لتداعيات الجائحة".

وأكد المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، في رسالته التي تم تعميمها على جميع مصالح الأمن الوطني بالمملكة، إلى أن "إلغاء جميع مظاهر الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لحدث التأسيس، الذي يصادف 16 ماي 2020، جاء تغليبا للمصلحة العامة للوطن والمواطنين، وضمانا للتعبئة الشاملة المنذورة لخدمة قضايا الأمن في مفهومه الشامل، وتحصينا أيضا لسلامة الموظفين وعائلاتهم، وتوطيدا للتوجيهات الوقائية التي تفرضها السلطات العمومية لمنع تفشي وباء كورونا المستجد".

لكن إلغاء مظاهر الاحتفالات هذه السنة، يوضح عبد اللطيف حموشي، "لا يعني عدم الاحتفاء برمزية الحدث، في أبعاده التاريخية والوطنية، مؤكدا "أن ما تسديه أسرة الأمن الوطني من جميل العمل في تدبير التحديات الأمنية في زمن الجائحة، وما يقدمه أفرادها من تضحيات جسيمة لخدمة أمن الوطن والمواطنين، لهو أبلغ تخليد لذكرى التأسيس، وهو أيضا أجمل إحساس بالحبور والابتهاج الذي يواكب الاحتفالات بهذه الذكرى كل سنة".

ودعا حموشي موظفات وموظفي الأمن الوطني إلى "مواصلة التطبيق السليم والحازم للقانون، والمساهمة الفعالة في الجهد العمومي لمنع تفشي وباء كورونا المستجد، والحرص الشديد على ضمان أمن المواطنات والمواطنين، في إطار مفعم باحترام حقوق الإنسان، وملتزم بصون الحقوق والحريات الفردية منها والجماعية، مع انتهاج المقاربة التواصلية والتحسيسية مع المواطن"، مشددا على أن "أن مناط وجود المؤسسة الأمنية وعلّة وجودها يتحددان أساسا في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطن على حد سواء".

وفي أعقاب ذلك، حرص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على التقدم إلى أسرة الأمن الوطني "بأجمل التهاني والمتمنيات، وأخلص عبارات المودة والتقدير، وأصدق مشاعر الشكر والتنويه"، مُثمنا عاليا تضحياتهم الجليلة، ومقدرا مساعيهم المحمودة "التي يشغل فيها الواجب الوطني والإحساس الصادق بحب الوطن الحيّز الأكبر"، قبل أن يتضرع إلى العلي القدير، ببركات العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، "بأن يسدل أردية الصحة والعافية على جميع الموظفات والموظفين وأفراد عائلاتهم، وأن يتقبل منهم الصيام والقيام، وأن يرفع عنهم وعن الشعب المغربي قاطبة هذا الوباء".

وختم عبد اللطيف حموشي رسالته التوجيهية بمناسبة ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني بالابتهال للعلي القدير "أن يحفظ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، حفظا جميلا، وأن يقرّ عين جلالته الكريمة بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا خديجة، وأن يشد أزره بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة".

يُذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد نشرت بلاغا رسميا، في غضون شهر أبريل المنصرم، أكدت فيه أنها قررت إلغاء مختلف مظاهر الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لتأسيس الأمن الوطني، كما قررت عدم تنظيم النسخة السنوية الرابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني؛ وذلك بسبب إملاءات السياق الزمني الحالي المرتبط بجائحة كوفيد-19.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - التاقي مروان الجمعة 15 ماي 2020 - 20:26
هاذ السيد تبارك الله عليه نعم الرجل وكما يقول المتل الرجل المناسب في المكان المناسب ربي يعاونك اسي الحموشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - laila الجمعة 15 ماي 2020 - 20:30
Tous mes respects, vous êtes les meilleurs. Vive le roi. Vive la sûreté nationale. Bravo.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
3 - مواطن الجمعة 15 ماي 2020 - 20:31
يشهد الله أننا نفتخر بكم
وفقكم الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - عادل الجمعة 15 ماي 2020 - 20:31
كورونا تتطلب القفة والعلف أما التحديات الأمنية فأنتم لها بالمرصاد...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - [email protected] الجمعة 15 ماي 2020 - 20:33
المرجو من السيد المدير العام الإعتناء بالتوقبت الزمني فساعات العمل الطويلة تنهك الشرطي و تقلل من مردوديته و تكثر العقوبات بشكل كبير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - سعيد الجمعة 15 ماي 2020 - 20:33
تحية طيبة لكل رجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ونشكرهم على العمل الذين يقومون به جنبا إلى جنب للحفاظ على امن وامان وسلامة المواطنين تحية طيبة واحترام وتقدير لهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - البشير الاطرش الجمعة 15 ماي 2020 - 20:35
بمناسبة ذكرى التأسيس نتقدم باكر الشكر احلى الملك ،وثانيا للمدير العام للامن الوطني وجميع موضفي أسرة الامن.
شكرا يليق بأسرة تسهر الليل وتقوم النهار ،في معزل عن أسرهم حفاضا على سلامة صحة المواطنين في ظروف عصيبة يمر منها الوطن.فكل التقدير والاحترام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
8 - متمعن الجمعة 15 ماي 2020 - 20:37
يجب اخذ الكلام بالجدية و اليقضة في واقع حياتنا اليومية بخصوص باحياء شعبية جميع القوات الامنية تنزل لشارع و تطبق صرامة و ليس بتراخي الواقع شيء و في tvشيء الاسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
9 - خالد الجمعة 15 ماي 2020 - 20:38
أولا تحية لسيد عبد اللطيف الحموشي و لمختلف مصالح الأمن الوطني المغربي ... و من هاذا المنبر الحر أريد أن أطرح أكبر تسائل يحيرني حاليا , فكما نعرف جميعا .. المخابرات المغربية .. معروفة بنجاعتها و إستباقيتها ... فكيف لم تفطن بأن الفيروس سينتشر في المغرب بعد وصوله لجنوب أوروبا ... و أما إن فطنت و رفعت تقاريرها لوزير الداخلية ... من هو المسؤول الذي تجاهل هاذه التقارير و لم يغلق الحدود البرية و البحرية قبل فوات الأوان ... لأنه و لكل صراحة يتحمل بشكل مباشر كل ما يحدث في المغرب بسبب الفيروس covid19 ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
10 - slima الجمعة 15 ماي 2020 - 20:39
تحية تقدير وإجلال لشرفاء قواتنا الأمنية وكذلك القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة ولكل من يعمل بتفان وإخلاص في سبيل وطننا الغالي ؛ ونتمنى من قواتنا الأمنية بعد زوال هذا الوباء إن شاء الله أن تكثف من جهودها لمحاربة التشرميل والسرقة والمخذرات والضرب بيد من حديد على المجرمين الذين يتعرضون للمواطنين وسلب أرزاقهم بالأسلحة البيضاء ! ومرة أخرى تحية لكل مغربي يعمل بصدق وإخلاص في سبيل عزة المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - ز. عثمان الجمعة 15 ماي 2020 - 20:39
عاش المغرب ورشعب المغرب فيه نعيش و به نموت. لا يسعنا الا شكركم و امتناننا لكل المقومات الامنية و الطبية و الصحفية لكل ما ابنتم عنه من خدمة و عطاء لهذا البلد. دمتم لنا سندا و امنا. شكرا لكم و نتمنا ان يجازيكم الله خير جزاء و يكافيكم هذا الوطن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - عبدو الشمالي الجمعة 15 ماي 2020 - 20:40
أول ما طلب نبي الله ابراهيم عليه السلام(ربي أجعل هذا البلد أمنا ورزق اهلله من الطيبات ) اللهم اجعل بلدنا أمنا رخاء و سائر بلاد المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - مواطنة الجمعة 15 ماي 2020 - 20:44
تحية عالية للأمن الوطني على جهوده خاصة في ظل كوفيد19 وشهر الصيام تضحية ومغامرة من أجل مصلحة المواطن والحرص على سلامته من هذا الوباء وكل التنويه بالفئة الشابة على رقيها في التعامل خاصة شرطة السير حيث غيروا تلك النظرة التقليدية الجاهزة لرجل الأمن وكل عام وانتم في خدمة الوطن والمواطنين الذين انتم منهم واليهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - أستاذ الجمعة 15 ماي 2020 - 20:45
الله يرحم ليكم الوالدين قللوا من الخروج.معظم الناس تقوم بمجهود كبير كي يتم الحد من انتقال الفيروس لكن بعض الشباب يتهاونون و يتساهلون في الأمر و يستخفون بمن حولهم.نرجو الحزم بارك الله فيكم. المصلحة العامة فوق كل اعتبار...ما هي إلا أيام معدودة ونرتاح إذا التزمنا جميعا .. تحية قلبية خالصة باسم كل مواطن لرجال الأمن . بارك الله فيكم وأدامكم الله في خدمة الوطن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - غيورة الجمعة 15 ماي 2020 - 20:46
على السيد الحموشي ان يكون اكثر صرامة مع مخالفي الحجر الصحي لنعود لحياتنا الطبيعية ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
16 - SKIZO الجمعة 15 ماي 2020 - 20:49
تحية خالصة لرجال و نساء الامن الوطني و اطلب من الله ان يعينهم على ما يصب في مصلحة المواطن المغربي و الارض الطاهرة ،وان كانت هناك بعض التجاوزات فكلنا ثقة في قيادة صاحب الجلالة لتعديل و اصلاح هذه التجاوزات ،و شكر خاص الى السيد الحموشي على كل المجهودات والتضحيات التي يقوم بها رجالاته من اجل حفظ سلامة الوطن و المواطنين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - MAGHREBI NAFSS الجمعة 15 ماي 2020 - 20:50
تحية لرجال الأمن الوطني الشرفاء على تضحياتهم من أجل أمن المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - حكيم الوطني الجمعة 15 ماي 2020 - 20:50
ذكرى 64 لتأسيس المديرية العامة للامن الوطن 16ماي 1956 هي أحد فروع وزارة الداخلية للمملكة المغربية الشريفة ، هي السلطة التنفيذية المختصة بمجال الأمن الوطني والنظام العام تستهدف حفظ الأمن والأمان في ربوع المملكة المغربية الشريفة . يرأسها السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.تحية تقدير واحترام على المجهودات التي تبدلونها في ظال هذه الظروف والإكراهات حفظكم الله· كما أتقدم بالشكر إلى جميع أبناء الوطن من رجال الأمن في كل مكان،يعملون تحت أية ظروف مناخية تحت شعار الله الوطن الملك مزيد من اليقظة الامنية.وانصر اللهم مولانا أمير المومنين، وحامي حمى هذا البلد الأمين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصراً عزيزاً تعز به الدين، وتعلي به راية الإسلام والمسلمين، واحفظه اللهم في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، كما نسألك أن تشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد، وبسائر أسرته الملكية الشريفة.حفظ الله المملكة المغربية الشريفة حكيم خادم الاعتاب الشريفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
19 - عمر الجمعة 15 ماي 2020 - 20:54
المطلوب من السيد الحموشي الافراج عن الترقية فستكون أغلى هدية تقدمها لرجال ونساء الأمن وشكرا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
20 - مسفيوي الجمعة 15 ماي 2020 - 21:04
اقترح على السيد المدير منح ترقيات استثنائية حالا لجميع عناصر رجال الامن الوطني وتفعيل مستحقاتها عند تحسن الظروف المالية للبلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - Majid الجمعة 15 ماي 2020 - 21:07
تحية مواطنة خالصة للسيد المدير العام للأمن الوطني.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - Sam.. italy الجمعة 15 ماي 2020 - 21:09
ما هي إلا أيام قليلة ومزيد من الصبر لتخطي الخطر اخوانب المغاربة فالحمد لله لم يصل لنا الوباء كما ضرب العديد من البلدان خاصة الغربية الثرية غامض عينا عن الفقراء فهذه نعمة تصوروا مثلا كما يحصل في امريكا لو كان بنيجيريا او مصر الاكثر عدد السكان ويعيش البشر هناك كعلبة سردين كيف ستكون نهايتهم ..الحمد لله ونحن على مشارف النجات والصحة والعافية لاعزائي واخواني واشقائي المغابة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 22 | عرض: 1 - 22

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.