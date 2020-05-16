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كُتّاب وآراء
حصيلة كورونا تصل 6681 بتسجيل 29 إصابة جديدة في المغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 29 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6681 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 77414حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته تم تسجيل حالتي وفاة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم السبت، ليستقر إجمالي الوفيات في 192 ضحية.
وتم التيقن أيضا من 75 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3475 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية