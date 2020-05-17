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بنحمزة ينادي بإحياء "الشرط" لدعم الأئمة والمؤذنين و"المنظفين"

بنحمزة ينادي بإحياء "الشرط" لدعم الأئمة والمؤذنين و"المنظفين"
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 17 ماي 2020 - 19:30

وجّه المجلس العلمي المحلي لوجدة، نداء إلى المغاربة للاستمرار في دعم القائمين على شؤون المساجد، بعدما انعكس انتشار جائحة فيروس كورونا المستجدّ على علاقة المؤمنين بأئمة المساجد والمؤذنين والمنظفين، وحدَّ من التواصل معهم.

ويروم المجلس العلمي المحلي لوجدة، من خلال ندائه إلى المؤمنين بوجوب الاستمرار في مساندة الأئمة والمؤذنين والمنظفين، إلى إحياء عُرف "الشرط"، الذي كان ينظّم علاقة الجماعة مع القائمين على تسيير شؤون المساجد.

والشرط بمثابة "عقد عمل" تلتزم بمُوجبه الجماعة بتقديم مكافأة مالية سنوية إلى إمام المسجد، ونصيب من زكاة الثمار أو الحبوب، وتوفير حاجياته من الطعام، ويلتزم هو بإمامة الناس للصلاة وتعليم أبنائهم.

وقال مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة، عضو المجلس العلمي الأعلى، إن "الشرط" ليس صدقة، بل هو أجرة يحصل عليها الإمام لقاء أدائه لمهمة الإمامة والتعليم، لافتا إلى أن هذا السلوك الحميد وسم حياة المغاربة منذ القدم.

وأكد بنحمزة، في تصريح لهسبريس، أن "الشرط" لا يزال معمولا به في وقتنا الراهن ولم يتوقّف، وإن حصل فيه شيء من الضعف، إذ لا يزال هذا العرف مترسخا في عدد من مناطق المملكة، وإن كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تمنح دعما للأئمة والمؤذنين.

وينسجم نداء المجلس العلمي المحلي لوجدة بإحياء عرف "الشرط"، مع توصيةِ المجلس العلمي الأعلى في دورته الثامنة والعشرين، الداعية إلى إعادة إحياء هذا السلوك، الذي ظل ينظم العلاقة بين أئمة المساجد والجماعة منذ قرون.

ونبه المجلس العلمي المحلي لوجدة، وفق ما جاء في النداء الصادر عنه، المؤمنين إلى "وجوب الاستمرار في فعل الخير عموما، وإلى مساندة الأئمة والمؤذنين والمنظفين خصوصا، بمنحهم ما كان يمثّل مكافأة سنوية ومعونة، فيها معنى الاعتراف والشكر على ما يبذلونه لخدمة القرآن وعبادة الصلاة التي هي أهم أركان الدين".

وأوصى المجلسُ بالاتصال المباشر مع القيمين الدينيين على المساجد، مع أخذ إجراءات الاحتراز الصحي بعين الاعتبار، ودونما حاجة إلى تكوين لجان لجمع المال وتوزيعه، معتبرا "أن هذا الظرف العصيب والمبارك في آن واحد، مناسبة طيبة للارتباط بالمسجد وبالقرآن".

وبالرغم من أن عرف "الشرط" لا يزال مستمرا، إلا أن تقديم وزارة الأوقاف لدعم مالي للقيمين الدينيين خلال السنوات الأخيرة، في إطار الإجراءات المتخذة لإعادة هيكلة الحقل الديني، جعل بعض الناس يتراجعون عن منْح ما كانوا يقدّمونه للأئمة والمؤذنين.

ونبّه مصطفى بنحمزة إلى أنه على الجماعة أن تستمر في دعم القيمين الدينيين وألا تنسحب، لافتا إلى أن العالم مُقبل على منعطف جديد بعد تجاوز المحنة الحالية، يقتضي تكثيف التضامن بين مختلف مكونات المجتمع، من أجل تخفيف حدة تداعيات الأزمة على الجميع.

وأضاف: "يجب على الأمّة أن تكون حيّة ويقظة، وأن ينهض كل واحد من أفراد المجتمع بمسؤوليته على الآخر، لأننا إذا لم نضع يدا في يد ونتعاون ونوّحد جهودنا كأمّة، فلن نستطيع أن نفعل شيئا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - مهاجر الأحد 17 ماي 2020 - 19:36
على الراس والعين
ولكن اين وزارة الاوقاف التي هي من اغنى ااوزارات؟!!!
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5
2 - ملاحظ عابر سبيل الأحد 17 ماي 2020 - 19:48
"الشرط" كان في زمان لم تكن الوزارة هي الوصية على الأوقاف التي يخصصها المحسنون للمساجد.
اليوم، الوزارة الوصية لديها الوصاية على الاوقاف الاسلامية و تكتريها و تجني من ورائها اموالا طائلة.
المطلوب من وزارة الاوقاف هو العناية بالأئمة و المرشدين و المؤدنين و القيمين و المنظفين و كل من يقوم بخدمة المساجد و عدم تركهم في انتظار هبات المحسنين.
الدولة الآن هي المسؤولة عن رعاية القائمين على المساجد و طبعا المحسنون يقومون بواجبهم.
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3
3 - أولاش الأحد 17 ماي 2020 - 19:53
ما دام قد جاء بهذا الاجتهاد فيما يخص الشرط و زكاة المال فليكمل خيره و يطالب بإلغاء جميع أنواع الضرائب هذا مع العلم أن وزارة الأوقاف أغنى الوزارات. حنا ف هاد لبلاد اللي تلف يقصد جيوب المواطنين. على هذه الوزارة أن تنفق من مالها على محتاجي هذا البلد فالمال الذي تتصرف فيه مال المغاربة و يجب أن يصرف على أهل البلد.
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4 - سعيد الأحد 17 ماي 2020 - 19:54
وزارة الاوقاف تعتبر اغنى وزارة في المغرب
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5 - زين العابدين الأحد 17 ماي 2020 - 20:03
وما هو ظور وزارات الشؤون الاسلاميه نحوهم
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6 - وجدي الأحد 17 ماي 2020 - 20:06
وما هو محل وزارة الاوقاف من الشرط الاكبر
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7 - Yucef الأحد 17 ماي 2020 - 20:07
99% ديال المغاربة خصهم دعم بأنفسهم،المسجد، الإمام، المأذن، المنظفين هم مسؤلية وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية.
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8 - مغربي من وراء الشمس الأحد 17 ماي 2020 - 20:08
وزارة الأوقاف أغنى وزارة في المغرب ، إن أحيينا عادة الشرط فستتكدس اموالها و تزيد و تذهب لجيوب مسؤوليها
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9 - نطري الأحد 17 ماي 2020 - 20:08
الشرط كانت ضروفو مختلفة عن الان ... الشرط كان منين الامام كان تيمارس الدين اما دابا اللي الامام ولى تيدير السياسة فالشرط لا يتحقق ... الدولة سيسات المساجد وخطب الجمعة واستعملات الائمة كأدات وفاش وحلات فكورونا بغات تتفك من مصاريف الامة وإلقاء المسؤولية كما العادة على كاهل الشعب
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10 - مواطن غيور1/ البكاء الأحد 17 ماي 2020 - 20:14
السللم عليكم
أسرد لكم هده القصة و هي حقيقية.
في إحدى ليالي رمضان و قبل أن نؤدي صلاة التراويح، أخد الإمام الكلمة و طلب من المصلين الجود لفائدة القيمين على المسجد من أفرشة و تنظيف و مياه للمصلين.... على أساس أن يفرد يوم آخر للمؤدن و يوم آخر له.
في اليوم التالي و قبل الصلاة أخد الإمام الكلمة، و قال بالحرف الواحد : ما جمعناه أمس لا يليق بواحد من القيمين على المسجد فما بالك من مجموعة.
المراد من القصة، أن بعض الأئمة الدين يتباكون على إغلاق المساجد في رمضان، إنما يتباكون على مورد رزق كبير لهم يساوي ما يجمعون طول السنة!
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11 - حيدر الأحد 17 ماي 2020 - 20:16
نحن في القرية التي نعيش فيها نؤدي لامامنا الشرط واجرة الطعام نعلم جيدا ان ما يتقاضاه شهريا لا يسدد كل حاجياته وله اطفال ولكن المشكل وهو انه لا يحفظ القرآن للاطفال فليس هناك اي طفل يحفظ حزب واحد الا ما يتعلمونه في المدرسة وهذا شيئ مؤسف انا اتذكر عندما كنت في المسجد كنا اكثر من اربعين طفلا فمنا ثلاثة وصلوا ستين حزبا منهم من تخرج من القرويين
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12 - الدعم الأحد 17 ماي 2020 - 20:18
ما سمعنا وما يروج وما نفهمه من كلامك يا شيخ
"وإن كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تمنح دعما للأئمة والمؤذنين"
أن دعم الوزارة لأئمة المساجد لا يسمن ولا يغني من جوع. ونتمنى من الوزارة الوصية على دور العبادة في المغرب أن تهتم بالأئمة والقيمين على المساجد بدل تركهم عرضة لمد اليد إلى الناس
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13 - عبد الكريم الأحد 17 ماي 2020 - 20:20
الدولة تكلفات بالشؤون والامور الدينية فالمغرب ولكن باش مبغاتش تكلف بالناس لي خدامين فالمساجيد.. هادشي و هما تابعين لاغنى وزارة.
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14 - قريب إمام! الأحد 17 ماي 2020 - 20:20
لماذا لا تجعل لهم أغنى وزارة، راتب شهري لايقل عن 5000 درهم، يصون كرامتهم ويقدر واجبهم الديني والتزامهم في خدمة بيوت الله.
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15 - عبدالله الأحد 17 ماي 2020 - 20:23
خيركم من تعلم القرآن وعلمه الشروط كان مقرون بتعليم الأطفال القرآن الكريم وما احوجنا لتلك الأيام الآن أصبح الكل يلهث وراء الدنيا حتى أنتجنا جيل المادة بدون أخلاق منهار و ضعيف النفسية قليل الصبر على الابتلاءات
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16 - قروي الأحد 17 ماي 2020 - 20:26
كان الشرط اسي بن حمزة في الوقت الدي كان فيه الإمام والمؤدن لاياخدان اجرهما من الدولة اما الان فالدولة أصبحت تضع شروط على كل من اراد بناء مسجد أوله أن تبنى معه محلات تجارية لتستفيد منهم وزارة الأوقاف وتؤدي من ثمن كراءها اقساط الماء والكهرباء وأجر الإمام والمؤدن
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