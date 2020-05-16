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الرئيسية | مجتمع | ذكرى أحداث "16 ماي" الإرهابية .. هل اجتث المغرب جذور التطرف؟

ذكرى أحداث "16 ماي" الإرهابية .. هل اجتث المغرب جذور التطرف؟

ذكرى أحداث "16 ماي" الإرهابية .. هل اجتث المغرب جذور التطرف؟
هسبريس - محمد الراجي
السبت 16 ماي 2020 - 14:30

ليلة 16 ماي 2003 اهتزت مدينة الدار البيضاء على وقع أعمال إرهابية أودت بحياة عشرات الأشخاص، بعد استهداف عدد من المواقع الحيوية في وقت متزامن من طرف إرهابيين مطوقين بأحزمة ناسفة، ما خلف حالة ذهول وسط المغاربة.

كان العالَم وقتذاك مازال تحت تأثير صدمة تفجيرات 11 شتنبر 2001، التي استهدفت برجي التجارة العالمية في مدينة نيويورك الأمريكية، وتبنّاها تنظيم "القاعدة". وكان المغاربة يعتقدون أن بلدهم في منأى من أن تطاله يد الإرهاب، قبل أن يتبدد هذا الاطمئنان يوم 16 ماي.

التفجيرات الإرهابية التي كانت العاصمة الاقتصادية للمملكة مسرحا لها دفعت الدولةَ إلى إعادة تنظيم وضبْط وهيْكلة الحقل الديني، من أجل سد الثغرات والمنافذ التي ينفذ منها الفكر المتطرف، الذي هو وقود الإرهاب، إلى عقول المغاربة.

ورغم الإصلاح الشامل الذي خضع له الحقل الديني، طيلة ما يزيد عن خمسة عشر عاما، مازالت الأجهزة الأمنية تفكك "خلايا إرهابية نائمة"، ما يعني أن "ثمة حاجة إلى استمرار المراقبة الصارمة للمجال الديني، لوجود خطر الذئاب المنفردة"، حسب محمد قمار، رئيس المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف.

وأشار قمار إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بعمل كبير في سبيل اجتثاث جذور الإرهاب، من خلال العمليات الاستباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، وزاد مستدركا: "لكننا مازلنا بحاجة إلى التحلي باليقظة، والاستمرار في إصلاح الحقل الديني، لأن بعض الأشخاص يستغلون أماكن عبادة غير مرخصة لإشاعة ثقافة التطرف والكراهية".

في هذا الإطار دعا المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف، في بيان بمناسبة ذكرى الأحداث الإرهابية لسادس عشر مايو، إلى العمل على نشر ثقافة التسامح الديني، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة على صعيد كافة أطوار التعليم، وفي كل قنوات الحياة الاجتماعية.

ونبّه محمد قمار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن اقتلاع جذور الفكر المتطرف يقتضي استمرار التعبئة الجماعية لتحقيق هذه الغاية، لأن الجماعات الإرهابية لم تعد تركّز على التنظيم لتنفيذ مخططاتها، إذ لجأت إلى الاستعانة بما تسمى "الذئاب المنفردة" بعد تشديد الخناق عليها، وهو ما يصعّب محاصرة هذه الظاهرة.

وشدد المتحدث ذاته على أن المدخل الأساس لاجتثاث جذور التطرف والإرهاب من العقول هو التعليم المتفتح، الذي يمكّن من تنشئة مواطن محصّن فكريا ضد خطر الاستقطاب من طرف الجماعات الإرهابية، وضدّ الأفكار المتطرفة التي تبثها عبر مختلف قنوات التواصل.

رئيس المرصد المغربي لنبذ الإرهاب والتطرف أكد أيضا على ضرورة الاستمرار في إصلاح الحقل الديني، "من أجل تقديم صورة حقيقية عن الإسلام السمح، وجعل المواطنين محصّنين ضد الفكر المتطرف، ومسلّحين بقيمة التعايش والتسامح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - yassine السبت 16 ماي 2020 - 14:42
عزائي للابرياء الذين تم اعتقالهم وتعذيبهم بتهم ملفقة
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2 - مغربي السبت 16 ماي 2020 - 14:50
ماذا عن الأعمال الإرهابية الجزائرية في مراكش ؟
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3 - Anas fes السبت 16 ماي 2020 - 14:56
الحياة كلها أمل و حب و تسامح . الله خليكم كفانا نعيش ضروفا صعبة و أنتم تدكرونا بالاسوء . ليدر شي حاجة الله غدي خلصوا .نحن نريد نسيان الماضي و نتوي لله في هاده العوشر عسى ان يرفع عنا الغضب
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4 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 16 ماي 2020 - 14:59
حبدا لو هيسبريس استضافت أحد من الشيوخ المفرج عنهم كأبو حفص او محمد الفيزازي ربما من حوارهم نسمع الجديد عن تلك الأحداث ومن قام بها
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5 - الاعلام الكاذب السبت 16 ماي 2020 - 15:02
ليست القاعدة من قصفت برجي التجارة في نيويورك انما الماسونية الصهيونية من فعلته لغزو العراق وتهتم الإسلام بالتطرف ودين الإرهاب كما كانوا يدعون أن العراق يملك أسلحة الدمار الشامل ونهبوا ثرواته حتى سقوط نظام صدام حسين ابحتوا جيدا عن حقيقة 11 شتنبر 2001 امريكا تحارب الإرهاب بالارهاب
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6 - عادل السبت 16 ماي 2020 - 15:03
اجتث المغرب التطرف المنسوب للاسلام كذبا وزورا...لكن بقي التطرف اليساري و الإلحادي لم يتم التعامل معه بالشكل الذي يحمي أن المغاربة الروحي والاجتماعي.
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7 - أمازيغ مراكشي السبت 16 ماي 2020 - 15:06
لا يمكن إجتتات التطرف لأن الإستعمار السلفي جد متوغل في المجتمع المغربي و المغاربة للأسف سينتجون إرهابيين و متطرفين و دواعش مجرمين
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8 - كريم السبت 16 ماي 2020 - 15:07
نعم لقد اجتث المغرب الاسلامويين بدليل وجودهم في راسة الوزراء
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9 - واحد من الناس السبت 16 ماي 2020 - 15:08
الإرهاب سببه الفقر والإقصاء الاجتماعي يوم يقضى على الفوارق الاجتماعية ومنح الناس حقوقها انا داك سيزول الإرهاب من تلقاء نفسه كما في الدول الاروبية لاكن لن يحصل هدا لأن الانصمة الاستبدادية ليس في صالحها أن تنعم شعوبها بالراحة والسكينة والأفعال الإرهابية هي بمتابة طعم الدي يخدم مصالحها لخنق الناس واعتقالهم ومحاكمتهم حتى لا يطالبون بحقوقهم لأن الإرهاب تدينه كل الشراءع الدينية السماوية ويزول بزوال الانضمة الاستبدادية والحكم بعلمانية الدولة $
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10 - karim el mak السبت 16 ماي 2020 - 15:09
الإرهاب لا دين له
الحمد لله مند ذالك الوقت والاستخبارات المغربية الداخلية والخارجية من دراسة المستندات الاستعلامات العامة البسيج واستخبارات الجيش يقومون بادوار طلاعية في حماية الوطن والمؤسسة الملكية والمواطنين والمنشئات والسياح .....
ورغم الرببع العربي الدامي سواء في الشرق الاوسط او غير بعيد عنا فلقد استطاعو بفضل الله وجهدهم وتدبيرهم المعقلن من اعطاء متل يحتدى فيه فالمغرب افريقيا وعربيا واوربيا يعتبر من اقوى الدول تباتا امنيا الحمد لله يارب الحمد لله يارب الحمد
كما لا ننسى ما قامت به الاستخبارات المغربية في فرنسا ومجموعة من الدول من تعاون مشترك وفعال في تتبيت الامن
كما لا ننسى ان نترحم على الشهداء الدين توفو في هاداالعمل الارهابي الشنيع .
شكرااا جزيلا للاستخبارات المغربية الداخلية والخارجية شكرا للامن الوطني الدرك الملكي القوات المسلحة الملكية المرابطة
دمنا ايها الأبطال وافون لوطننا الحبيب تحت شعار واحد
الله الوطن الملك
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11 - محمد السبت 16 ماي 2020 - 15:09
سياقات السادس عشر من ماي كسياقات راهننا اللاهب، مع فارق في المعالجة، فالمخزن دبر جائحة الدم بالإستغفال والإرهاب، والجميع صدق ساعتها روايته وانطلت عليه طبخته، والضحية أناس أبرياء سوقوا الوحوش الظلامية الفاتكة، وجائحة كورونا وجدت شعبا أفاق من سباته، ونفض عنه كراه، شعب ضج عن بكرة أبيه، لاستسخاف أحمق السياسات وأرعن التدابير، لكن ماذا عليه لو عاد لوراء قريب، يوقظ غفوته التي أنسته في خضم خادع.
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12 - مراكشي حداثي السبت 16 ماي 2020 - 15:13
جذور التطرف لا زالت باقية وتتمدد ... ما دامت قنوات الظلام والقتل متاحة للجميع ، وما دام الخطاب الديني المشرقي )الوهابي-الاخواني( يلقى اذانا صاغية بمغربنا الحبيب ، وما دامت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية في سبات عمييييق .. رأي وشكرا .
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