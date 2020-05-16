الوحدة الصناعية للدرك تنتج 17 مليون كمامات

هسبريس - و.م .ع

منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، تعمل وحدة تصنيع الأقنعة الواقية التابعة للدرك الملكي بأقصى سرعة، حيث تمكنت أسبوعيا من إنتاج ما يفوق مليون من الأقنعة التنفسية "FFP2"، و200 ألف من الأقنعة الطبية الجراحية من صنف 2 ذات التثنية ثلاثية التصفية.

خلال الفترة ما بين فبراير وماي 2020، تمكنت الوحدة، التي أنشئت سنة 2009 في بنسليمان، من إنتاج حوالي 14 مليون قناع FFP2 و3 ملايين من الأقنعة الوقائية؛ وكلا الصنفين يستجيبان على التوالي للمعايير الدولية "EN149 + A1 2009" و"EN14683 2014".

والهدف المتوخى من وحدة تصنيع الأقنعة الواقية، المصادق عليها من طرف الاتحاد الأوروبي طبقا لمقتضيات المطابقة الأوروبية المعروفة تحت اسم CE، هو توفير مخزون إستراتيجي للمملكة، منتج محليا ومستقل عن الخارج، من أجل مواجهة الأزمات الصحية المحتملة الناتجة عن بعض الفيروسات على غرار أنفلونزا الطيور أو أنفلونزا H1N1 أو إيبولا.

وفي تصريح صحافي، أوضح اليوتنان كولونيل شريف العيادي، مدير وحدة إنتاج الأقنعة بالدرك الملكي، أنه "تتم علاوة على ذلك تلبية حاجيات بعض المؤسسات الإدارية كوزارة الصحة ومفتشية الصحة العسكرية".

وفي ضوء الطلب المتزايد الناتج عن الأزمة الصحية الحالية، يتم توفير الأقنعة التي تنتجها وحدة التصنيع التابعة للدرك الملكي للأطقم الطبية الساهرة على علاج المصابين بكوفيد -19 .

وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك مشروعا من أجل توسيع المنشأة الصناعية للوحدة؛ وذلك للرفع من قدرتها الإنتاجية.

وتتوفر الوحدة الصناعية حاليا على بنية تحتية تكنولوجية جد متطورة، تتمحور حول ثلاثة خطوط لإنتاج الأقنعة من صنف الأقنعة التنفسية FFP2، وخطين لإنتاج الأقنعة الجراحية.

كما تتوفر الوحدة على مختبر خاص بها لمراقبة الجودة، ومجهز بأحدث التقنيات من حيث التحقق من مطابقة الأقنعة ومواد التصفية.

ويسهر أكثر من 80 من التقنيين والميكانيكيين الكهربائيين والموظفين الإداريين على عملية الإنتاج المتواصلة دون انقطاع على مدى أيام الأسبوع.