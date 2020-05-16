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كُتّاب وآراء
المغرب يسجّل 89 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 89 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6741 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 78263 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل حالتَي وفاة إضافيتين، ليصبح عدد الوفيات 192 حالة.
وبين الرابعة من بعد زوال أمس الجمعة والتوقيت نفسه من اليوم السبت؛ تم تسجيل 87 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 3487 حالة في مختلف الجهات.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (80)
عواشركم مباركة مسعودة
نفترض لو تم مضاعفة عدد التحليلات ليصل 7000 اليوم لكان عدد الاصابات مضاعف
ندعو وزارة الصحة لمزيد من التحاليل اليومية مادام عدد المخالطين مرتفع
كتزادو المصابين كتزادو حلات الشفاء كنقصو كتنقص
مهم سيرو على الله
لا يمكن أن تفتح مناطق وتغلق أخرى. فالحجر الصحي يجب أن يمدد في جميع مناطق المغرب من طنجة إلى الگويرة. حيث إن فتح مناطق لم تسجل بها إصابات سينذر بكارثة إنسانية. يجب إذن أن يطبق الجحر الصحي لأنه من السابق لآوانه فتح الإقتصاد.
والوقاية خير من العلاج
مراكش أسفي 1255 +15
فاس مكناس 938 +10
طنجة تطوان الحسيمة 948 +2
بني ملال خنيفرة 109 +2
درعة تافيلالت 586 +1
الشرق 178 +1
الرباط سلا القنيطرة 663
سوس ماسة 75
كلميم واد نون 43
العيون الساقية الحمراء 4
الداخلة وادي الذهب 2
لاداعي تصدعو لينا راسنا ب هاذ نتائج
هاد سنة العالم بها ها الله.
او مازال ناس عاطيين ضهرهم ل دين هامهم هايخرجو.
دبا تخرجو ولكن في 2023
يتم الاعلان عن حالة جديدة في الجهة الشرقية
هذا تلاعب بأعصاب الناس
الاسواق ممتلئة عن آخرها
والمساجد مغلقة
من أين جاءت هته الحالة الجديدة
تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة
1-على الدولة أن تضرب بيد من حديد على المخالفين.
2- تطويق الشوارع .
3- إغلاق الأسواق الشعبية.
4- فتح الوحدات الصناعية التي لا تهدد الأمن الصحي.
الصباح 29 / المساء 60 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الله اشفي جميع مرضانا فانت الشافي
الله ياخذ فيكم الحق
لمادا لم يتم عزل المناطق الموبوءة عن المناطق البارده، للحد من انتشار و محاصره الفيروس؟
مند اسابيع و عدد الاصابات أقل من 200، لمادا لم تتم الزياده في عدد الاختبارات لمعرفة حاملي الفيروس و المخالفين للحد من الانتشار و محاصره الفيروس؟
لمادا لم ترفعوا الحجر عن الجهات من دون اصابات؟ لتشغيل الاقتصاد و فك العزله عن الاسر، و الاطفال؟ هناك إغفال للصحة النفسيه.
يجب رفع الحجر أو تحضير الناس و الشركات لرفع الحجر. و تحميل المسؤوليه للناس غير المسؤولين و معاقبه المخالفين
هل يعقل ان بعض الشركات تتحايل بتشغيل للعمال 12 ساعة من السادسة مساءا الى سادسة صباحا .. الدول تحارب الوباء والبطرونات همه الوحيد هو المال ولو على حساب شعب بأكمله .
ستزيدون شهر اخر في الحجر ؟؟؟ هل فكرتم في من لم تصله بعد اية مساعة لا رميد ولا tadamon . في حين بداء الناس الدين استفدو المرة الاولى يستلفدون مرة اخرى . اانا لم يصلني اي درهم والعديد ممن اعرفهم . بالعكس شركة اتصلات قبحها الله قطعت خط الانترنيت الخاص بي وتسلفت بعض النقود لكي ادفع لهم ارجعها الحجر بدون انترنيت صعب خصوصا مع الولفة. هل نحن في دولة اخرى من غير المغرب نحن ايصا علينا مصاريف جاري استفد مرتين الان وانا لا. مع العلم هو ميسور اكثر مني ابنه موظف لايسكن معه . انا اعمل لوحدي وعلى والدي واطفالي وزوجتي . ما هو المعيار الدي به قد نستفيد ربما من كان على عتبة الفقر اكثر لايستفيد موته افضل من حياته مع العلم انتم من فقفرتمونا . غدا عند الله نتحاسبو نحن فقط نتالم في صمت
الحكومة حددت وقت رفع الطواريء في 20 ماي يجب ان تفي بوعدها خاصة وأن كل المؤشرات تشجع على ذلك مقارنة بدول لازالت تعاني أشد من المغرب ومع ذلك خففت من الحجر الصحي رفقا ورأفة بشعوبها
على المسؤلين أن يكونوا على قدر والمسؤولية ويوفون بعهدهم الذي عاهدوه.
من يزرع الجهل يحصد اللامبلات