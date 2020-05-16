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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجّل 89 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 89 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 89 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 16 ماي 2020 - 16:10

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 89 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6741 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 78263 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل حالتَي وفاة إضافيتين، ليصبح عدد الوفيات 192 حالة.

وبين الرابعة من بعد زوال أمس الجمعة والتوقيت نفسه من اليوم السبت؛ تم تسجيل 87 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 3487 حالة في مختلف الجهات.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مجرد رأي السبت 16 ماي 2020 - 16:20
هناك أهم من ارتفاع أو انخفاض العدد: - +ليس في مصلحة البلاد والعباد رفع الحجر الان، + رغم أن الحجر مطبق وهناك اصابات مابالك ان تم رفع الحجر + رفع الحجر التدريجي وللفئات التي تشتغل فقط+ يجب استثناء الاطفال والمراهقين من الرفع حماية لهم وكذا المسنين + منع التجمعات لاكثر من اثنين+ احترام المسافة اكثر من متر+ عدم اجتماع أكثر من موظف في مكتب+ اعتماد مبدأ العمل عن بعد للموظفين الذين يتوفرون على (العمل في المنزل) + استمرار منع التجول في الليل والتنقل بين الندن
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6
2 - أطلسي السبت 16 ماي 2020 - 16:20
تمديد الحجر لا مفر منه لأن بعض البشر المخالفين للحجر لا يحترمون الحجر الصحي
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30
3 - طوم اند دجيري السبت 16 ماي 2020 - 16:21
هدا الكرونا داير معانا بحال طوم اند جيري ان كنقولو شديناه وعاود يهرب لينا
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21
4 - امال السبت 16 ماي 2020 - 16:22
اخواني اخواتي عجز العلم وعجز العلماء و لكن لدينا رب قادر مقتدر حي قيوم غفور رحيم توسلوا اليه .اكثروا من التدرع اليه في هذه الأيام المباركة الطيبة أواخر هذا الشهر العظيم شهر الغفران و الرحمة و العتق من النيران. فتقربوا اليه بالبكاء و التباكي و الدعاء والذكر والمناجاة والاستغفار حيث قال جل و علا "وما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" باذن الله سوف نخرج من حلق الضيق إلى أوسع الطريق .
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35
5 - Ahmado السبت 16 ماي 2020 - 16:22
تفاءلوا خيرا تجدوووووووووووووووه
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14
6 - aziz السبت 16 ماي 2020 - 16:22
الآن مع انخفاظ عدد الإصابات في الآونة الأخيرة علينا أن لا نظن بأن الوباء انتهى أو سينتهي في القريب العاجل، فالفيروس الذي بدأنا نتعايش معه يمكنه بعد حصر رقعته أن يعود على شكل موجة جديدة إذا حصل هناك تراخ أو تهور سواء من جانب الدولة أو المواطنين، لذا فالمطلوب الآن أن يلتزم الجميع و بشكل أكثر صرامة من ذي قبل بالحجر الصحي الممكن تمديده وبالتدابير الوقائية الأخرى وخاصة الإستمرار في ارتداء الكمامة وذلك حتى ظهور علاج أو لقاح له، وعلى السلطات أن تزيد من صرامتها في الأيام القادمة بخصوص التجمعات البشرية والوحدات الصناعية والخدماتية كمراكز النداء بالخصوص، والعمل على تطبيق حظر شامل أيام عيد الفطر لتفادي تنقلات المواطنين بكثرة بين العائلات و......لأن كل ذلك يصب في مصلحة صحة الجميع، علينا بالصبر والصبر و الصبر إن أردنا أن ننجح في القضاء على هذا الوباء الذي هو وباء عالمي وأن لا نهدم كل ما تم بناؤه، مع التوفيق إن شاء الله.
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6
7 - الحجر في ظل الفقر . السبت 16 ماي 2020 - 16:22
ضعف حصة الأمس يعني أننا لازلنا في مرحلة الإنتشار ولا بديل على فك الحجر والتعايش أو إضافة شهر آخر وتعويض جميع الفقراء وليس فقط نسبة قليلة كما كان في الشهرين الماضيين ..
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10
8 - محسن السبت 16 ماي 2020 - 16:22
اتعجب كل العجب وكاننا امام لعبق القمار ، كل نهار و زهرو كل نهار وحظ.
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10
9 - مواطن السبت 16 ماي 2020 - 16:23
مرة أخرى عدد الاصابات في تصاعد
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7
10 - عبيد ربه السبت 16 ماي 2020 - 16:23
الحالة ما تزال غامصة بلا لف ولا دوران يجب الانتباه ورفع درجة اليقظة مصاحب برفع الحجر تدريجيا، ربما إن تم التمديد أكثر فالإنسان سيتأزم أكثر مما هو عليه اليوم.
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6
11 - عبد الصمد ابو ملاك السبت 16 ماي 2020 - 16:23
مازلنا متشبثين بالتفاؤل نسأل الله اللطف.
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9
12 - سعيد السبت 16 ماي 2020 - 16:23
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم الأمور تبشر بالخير التزموا بيوتكم حتى يفرج الله علينا وتجنبوا الاختلاط والتجمعات
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7
13 - عمر السبت 16 ماي 2020 - 16:24
يجب تمديد الحجر الصحي 15يوما على الاقل. ستكون مدة حاسمة في رفع الحجر من عدمه. متمنيا الشفاء لكل المرضي. ودوام الصحة والعافية لجل اخواننا المغاربة الغير مصابين.
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7
14 - Dimo السبت 16 ماي 2020 - 16:24
Il faut donner en plus du nombre de cas positifs le nombre d’analyses effectuées par jour . Pour pouvoir comparer il faut absolument donner donner le nombre d’analyses qui traduit notre capacité d’analyse
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1
15 - mouna السبت 16 ماي 2020 - 16:25
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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8
16 - Jaouad السبت 16 ماي 2020 - 16:25
وابغيناكم تزيدو التحاليل وتساليو مع المخالطين وتحاصرو المرض راه عيينا.أوروبا الالاف ماتت ودابا حلو بلادهم وفتحوا الحدود حسبي الله ونعم الوكيل.
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13
17 - مغربي امازوني السبت 16 ماي 2020 - 16:25
يجب الانتباه إلى أن هذه الأرقام قد ترتفع في أي لحظة بسبب التراخي و عدم المسؤولية و عدم احترام الحجر الصحي وطرق الوقاية من الفيروس. أدعو الله أن يرفع عنا هذا الوباء و يرحمنا في هذه الأيام المباركة.
عواشركم مباركة مسعودة
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8
18 - Sabrina السبت 16 ماي 2020 - 16:25
بؤرة واحدة فيها اكثر من نصف الحالات .يعني ان الحجر خصو ايكون مركز اي يتم تجميع مجهودات الآمن والصحة في تلك الأماكن وتخفيف القيود على الجهات الأخرى.ماشي يبقا كلشي واقف والنتيجة هيا هيا.
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5
19 - حسن السبت 16 ماي 2020 - 16:25
عدد التحليلات اليوم هو 3388 وعدد الاصابات 89
نفترض لو تم مضاعفة عدد التحليلات ليصل 7000 اليوم لكان عدد الاصابات مضاعف
ندعو وزارة الصحة لمزيد من التحاليل اليومية مادام عدد المخالطين مرتفع
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5
20 - صفر السبت 16 ماي 2020 - 16:26
عدد التحاليل لى دارو في شهرين الدول داروهم في اقل من أسبوع كي ضحكو علينا هاذ الناس جوعو الناس وتسببو في افلاس الطبقة الهشة الله ياخذ فيهم الحق قولو آمين يا لي ما قادينش دويو على روسكم
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7
21 - ابن بطوطة السبت 16 ماي 2020 - 16:26
الحمد لله على كل حال ومع الاسف كنا ننتظر اصابات اقل من الأمس ولكن مازالت الارقام متدبدبة
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2
22 - Hheiz السبت 16 ماي 2020 - 16:26
الان سيخرج اصحاب نظريات المؤامرة. يقولون ان وزارة الصحة ترفع عدد الاصابات تمهيدا لتمديد الحجر
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-1
23 - معلق السبت 16 ماي 2020 - 16:26
ما سبب هذا تذبذد؟ . حتا كنفرحو و كيرجع هادشي كيما كان
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2
24 - التزموا السبت 16 ماي 2020 - 16:26
جهة الدار بيضاء الله جازيكم التزموا معانا حتى تفوت هاد ازمة راه غالب الله بلا هديك تصرفات لا مسؤولة حنا كلنا اليوم فسفينة وحدة يا انغرقوا كاملين يا نوصلوا بر امان كاملين صبروا معانا هاد 15 يوم و بعدها راه مزال سنين ارا متخرجوا
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3
25 - hassan السبت 16 ماي 2020 - 16:26
هنا بقينا والله إلى مرضنا نفسيا بهاذ الحجر وخصوصا الأطفال ديالنا بنادم ممسوقش
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1
26 - مصطفى مغربي السبت 16 ماي 2020 - 16:26
سبحان الله عندنا هذ كورونا في شكل
كتزادو المصابين كتزادو حلات الشفاء كنقصو كتنقص
مهم سيرو على الله
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3
27 - لابس ان اشاء الله السبت 16 ماي 2020 - 16:26
الحمد لله رغم بعض الصعود والهبوط لاكن الحالة على العموم في انخفاض مستمر
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3
28 - عصام السبت 16 ماي 2020 - 16:27
اللهم إنا نسألك الشفاء للمصابين و رفع البلاء
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29 - مصطفى السبت 16 ماي 2020 - 16:27
الله الطف بينا و ابعد عليا هاد الوباء
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1
30 - نشوة الأمل في العمل السبت 16 ماي 2020 - 16:27
المرجو تعميم الإختبارات على المعامل والشركات والمؤسسات و ... التي لها تأثير مباشر على المعيش اليومي للمواطن إظافة إلى تدابير أخرى لتفادي البؤر وشكرا لكل من ساهم في المحاربة ولو بمكوثه في بيته
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2
31 - مازال السبت 16 ماي 2020 - 16:27
في ضرف 6 ساعات تم تسجيل 50حالة اضن اننا لا زلنا في نفس المكان يجب المزيد من الحيطة والحذر والعمل بوسائل الاحترازية والحجر يجب ان يستمر لوقت اضافي والله المعين.
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-3
32 - قولوا العام زين السبت 16 ماي 2020 - 16:27
إن شاءالله ليلة القدر لا حالة إصابة ولكن اعقلها وتوكل على الحي الذي لايموت مزيدا من الصبر شدة وتزول بأدن الله
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0
33 - جمال السبت 16 ماي 2020 - 16:27
وراه قالت ليكم عالمة الذرة النووية الشيخة الطراكس ،الشيخة بحالها بحال الطبيبة ولا أحسن منها واش حنا غنعرفو حسن من الطراكس ولا الكاميو الله يهديكم.
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34 - مواطنة السبت 16 ماي 2020 - 16:28
ياربي السلامة يارب تحد الباس مازال الحالات تتظهر شنو السبب فهاد شي لطفك يارب
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2
35 - Aziz السبت 16 ماي 2020 - 16:28
يظهر ان الوضعية الوبائية تحت السيطرة شيئ فشيئ .فمزيدا من الحدر والأحسن قادم انشاء الله.
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2
36 - حميدو السبت 16 ماي 2020 - 16:29
هناك شيء غير مفهوم في تدبدب هذه النتائج اللهم أرفع عنا هذا الوباء يارب العالمين
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3
37 - عمر السبت 16 ماي 2020 - 16:29
يجب تمديد الحجر الصحي 15يوما على الاقل. ستكون حاسمة في رفع الحجر من عدمه. متمنيا الشفاء لكل المرضي. ودوام الصحة والعافية يارب لجل المغاربة الغير المصابين
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0
38 - عمر السبت 16 ماي 2020 - 16:29
كورونا ضعفت كثيرا ولا داعي للقلق، ورفع الطوارىء أصبح مسألة وقت ..
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-2
39 - noura السبت 16 ماي 2020 - 16:29
السلام عليكم. سبب زيادة إنتشار الوباء هو التجمعات بالليل والنهار وكل الأحياء الشعبية تتجاهل الحجر الصحي ناهيكم على الإكتظاظ في الشوارع والأزقة وبالمحلات التجارية، وأمام المخابز وفي "السويقات..." وناهيكم أيضا على باىعي المخدرات بالليل والنهار وأمام أعين المارة والسلطات... والسلطات تتحمل مسؤوليتها.
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2
40 - Abdou السبت 16 ماي 2020 - 16:29
يجب تمديد الحجر الى ما بعد العيد مع الزامية حضر التجوال ايام العيد في المدن التي تعرف بؤر
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41 - rachid السبت 16 ماي 2020 - 16:29
غانتبعو لكداب حتى لباب دار و غانشوفو غدا أش كاين
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1
42 - Rachid Agadir السبت 16 ماي 2020 - 16:29
الحمد لله على كل حال. صعب التنبا بالاحصاءيات القادمة نظرا لتباين النتاءج اليومية
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2
43 - يوسف السبت 16 ماي 2020 - 16:29
لا بد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى ننتصر بمشيئة الله تعالى على هذا الوباء الفتاك.
لا يمكن أن تفتح مناطق وتغلق أخرى. فالحجر الصحي يجب أن يمدد في جميع مناطق المغرب من طنجة إلى الگويرة. حيث إن فتح مناطق لم تسجل بها إصابات سينذر بكارثة إنسانية. يجب إذن أن يطبق الجحر الصحي لأنه من السابق لآوانه فتح الإقتصاد.
والوقاية خير من العلاج
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2
44 - TAREQ السبت 16 ماي 2020 - 16:31
الدار البيضاء سطات 1940 +58
مراكش أسفي 1255 +15
فاس مكناس 938 +10
طنجة تطوان الحسيمة 948 +2
بني ملال خنيفرة 109 +2
درعة تافيلالت 586 +1
الشرق 178 +1
الرباط سلا القنيطرة 663
سوس ماسة 75
كلميم واد نون 43
العيون الساقية الحمراء 4
الداخلة وادي الذهب 2
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3
45 - مغربي السبت 16 ماي 2020 - 16:31
مازالت عدد الاصابات تحت عداد 100 فهذا شيء جيد ، حان وقت رفع الحجر اظن انه يجب تمديد الحجر لأسبوع من اجل تفادي كوارث في يوم العيد المبارك و بعدها العودة الى الحياة مع اتخاذ اجراءات وقائية اضافية
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2
46 - ننوش السبت 16 ماي 2020 - 16:32
كازا كلها خارجة شيوخ شباب ميمات عيالات براهش بالجملة هادشي ..
لاداعي تصدعو لينا راسنا ب هاذ نتائج
هاد سنة العالم بها ها الله.
او مازال ناس عاطيين ضهرهم ل دين هامهم هايخرجو.
دبا تخرجو ولكن في 2023
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0
47 - ضرورة التنسيق الذقيق السبت 16 ماي 2020 - 16:32
اتمنى ان يكون هناك تنسيق دقيق بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية لتشديد الامن والحراسة الكلية والاجبارية للمناطق والاحياء التي تسجل فيها الحالات استغرب منحنى تطور الوباء في المغرب غريب هناك خلل ما وهذا يدفع المواطن ثمنه من اعصابه و حالتة المادية التي تسوء يوما بعد يوم بسبب لامسؤلية بعض الناس يجب توضيف اطر وتقنيين لدراسة وتتبع الوباء في الأحياء والعقلانية في تشديد وزيادة الامن في مناطق البؤر وكل الشكر والامتنان لكل من يساهم في حماية وطننا وشعبنا من امن وصحة ونضافة والله المستعان
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-1
48 - tamsamani السبت 16 ماي 2020 - 16:32
بعد تسطح المنحنى نتمنى أن يكون هذا انحدارا و تراجعا للإصابات فان كان ذلك فأنوار الفرج بدأت تظهر . الحمد لله الذي قدر و لطف . فعلا صارت الحياة عجيبة عشنا تجربة فريدة من نوعها . أهم حاجة الناس فالعالم تعلمت تغسل يديها بطريقة صحية مما غا يجنبها الكثير من الفيروسات في المستقبل .
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49 - مغترب السبت 16 ماي 2020 - 16:33
صراحة اللي خارج علينا هو شي هيماج.كلاخ كاين فالدار بيضاء.من 89 حالة .58 غير فالداربيضاء وحدها.واس احنا نتعاقبو بالكلاخ اللي فالجهات الاخرى.يرفعو الحجر على الجهات اللي مافيهاش المرض.و الداربيضاء،يحاصروهم بالدبابات و الجيش.
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-1
50 - التفاؤل السبت 16 ماي 2020 - 16:33
يا رب في هذه العشر الأواخر أبعد عنا هذا الوباء و أخرجنا منه سالمين.
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1
51 - زياد السبت 16 ماي 2020 - 16:34
ان ما يعانيه المغاربة مع جل المدارس الخاصة خطير فالواجب الشهري يؤدى مقابل ختم payé دون توصيل او فاتورة فقانونيا لا تصرح المؤسسة بمداخيلها لهدا يجب الاداء في حساب المؤسسة البنكي لتكون للدولة القدرة على محاسبة المؤسسات هاد الدفع بالنوار خرج على البلاد التمدرس و السكن هلكا صحة المغاربة
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0
52 - وجدة السبت 16 ماي 2020 - 16:35
بعد مرور أكثر من 21 يوم
يتم الاعلان عن حالة جديدة في الجهة الشرقية
هذا تلاعب بأعصاب الناس

الاسواق ممتلئة عن آخرها

والمساجد مغلقة

من أين جاءت هته الحالة الجديدة
تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة
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0
53 - ياسين السبت 16 ماي 2020 - 16:36
التمديد اصبح اقرب الى الواقع فهاد اللحظات رغم انه بنادم عيا و لكن للأسف مكينش انتظام فالارقام مرة كيهبط مرة كتطلع
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54 - Marouane السبت 16 ماي 2020 - 16:36
من الصعب رفع الحجر الصحي تزامنا مع عيد الفطر لازم تأجيل رفع الحجر حتى عن الأقاليم التي لم تسجل اية إصابة في الأسابيع الماضية وذلك للحفاظ على مكتسباتها. وبالنسبة للجهات التي تعرف إرتفاع في نسبة الحالات يلزمها تمديد ما بين عشرة أيام وخمسة عشر يوما للتحكم الكلي في الحالة الوباىية وبعد ذلك الرفع بشكل تدريجي.
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55 - الريفي السبت 16 ماي 2020 - 16:36
كيفما كان الحال نسبيا الوضعية الوباءية بالمغرب تتحسن نوعا ما . على الاقل نسبة حالات الاصابات تحت عتبة ال100 رغم ان المنحنى لم يتسطح بعد. لولا البؤر الصناعية و العاءلية لما كان هذا العدد مع الاسف و ان كان ليس عددا ضخما . اللهم ارفع عنا هذا الوباء عاجلا غير اجل و ادحره الى غير رجعة. امين
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56 - نعمان السبت 16 ماي 2020 - 16:37
في الوقت الذي بذلت فيه الدولة مجهودات محمودة للحد من انتشار الوباء، والتزم بعض المواطين بالحجر وشروطه، نجد المتهورين مصرين على إبقاء الوضع على ما هو عليه.
1-على الدولة أن تضرب بيد من حديد على المخالفين.
2- تطويق الشوارع .
3- إغلاق الأسواق الشعبية.
4- فتح الوحدات الصناعية التي لا تهدد الأمن الصحي.
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57 - هشام السبت 16 ماي 2020 - 16:37
ما فهمنا والوووووو
الصباح 29 / المساء 60 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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1
58 - فيرمة السبت 16 ماي 2020 - 16:38
اوروبا مليون و 760 الف حالة وحيدو confinement ,نتوما 6 الاف وشي تالف شي دايخ,شي قلبها دعاء واستغفار,شي ولا دكتور,مكملينها باغلاق المعامل ,ملي هيهرب الكليان للصين فاش هنخدمو ?كيف يعقل ان شخص وحيد يقرر منع المغاربة من العودة الى بلادهم او الخروج منها,واش بلادنا فيرمة ?كورونا فضحات الاحزاب والعصابة الحاكمة وبعض الجمعيات
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-3
59 - حدو السبت 16 ماي 2020 - 16:39
هل عاد الرقم الى الارتفاع ؟ هل نعيد مؤشر الفرحة الى ماكان عليه قبل يومين ؟
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60 - يونس السبت 16 ماي 2020 - 16:40
مابقيت فاهم والو في هاد الارقام . اتزيدو شهر اخر وراه ناس ماوصلاتهاش لافلوس راميد لا فلوس tadamon . ليشدو في الاول هما لعاودو شدو. كنعرف واحد مول محال الدهب شد 2 مرات بماحالو وطموبيل والفلوس دايرة ملاين لكيدور غير سيارة ديالو تقدر توصل 30 مليون ثمنها وديما مسافر . واش حنا ماشي مغاربة ماعليناش مصاريف راه تقهرنا اعباد الله الله يعطي لدار هاد الوجهيات في الاستفادة الزلزال .
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61 - Simo السبت 16 ماي 2020 - 16:42
اللهم ارفع عنا هذا الوباء امين
الله اشفي جميع مرضانا فانت الشافي
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62 - زعفان السبت 16 ماي 2020 - 16:43
أكيد أن أصحاب خيطي بيجي هم السبب
الله ياخذ فيكم الحق
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63 - تعازينا لأهل للمتوفين السبت 16 ماي 2020 - 16:44
رحمة الله على المتوفين ورزقهم الله الجنة، و نرجوا الصبر لأهاليهم.
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64 - زرهوني السبت 16 ماي 2020 - 16:45
الحياة أصبحت عادية ماينقصها هو التنقل بين المدن بما اننا لإرسال وفيات من الأشخاص المكشوف عنهم طيلة هاد الشهر وانا من توفوا هم من الذين سجل في شهر مارس وابريل فإن الأوضاع بخير وعلى خير يجب على المواطنين ارتداء الكمامات الواقية واحترام مسافة الامان والضرب من حديد على كل من ثبت في حقه عدم الالتزام باحترام أولويات السلامة الصحية للمواطنين مشكور المواطن الصبور والمتاحف على وطنه ومشكورين أصحاب البدلات البيضاء والعسكرية والرمادية والزرقاء نرجو فتح المساجد كما هي الأسواق والابناك
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65 - زرهوني السبت 16 ماي 2020 - 16:45
الحياة أصبحت عادية ماينقصها هو التنقل بين المدن بما اننا لإرسال وفيات من الأشخاص المكشوف عنهم طيلة هاد الشهر وانا من توفوا هم من الذين سجل في شهر مارس وابريل فإن الأوضاع بخير وعلى خير يجب على المواطنين ارتداء الكمامات الواقية واحترام مسافة الامان والضرب من حديد على كل من ثبت في حقه عدم الالتزام باحترام أولويات السلامة الصحية للمواطنين مشكور المواطن الصبور والمتاحف على وطنه ومشكورين أصحاب البدلات البيضاء والعسكرية والرمادية والزرقاء نرجو فتح المساجد كما هي الأسواق والابناك
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66 - Montréal canada السبت 16 ماي 2020 - 16:45
السؤال للمسؤولين المغاربه؟
لمادا لم يتم عزل المناطق الموبوءة عن المناطق البارده، للحد من انتشار و محاصره الفيروس؟
مند اسابيع و عدد الاصابات أقل من 200، لمادا لم تتم الزياده في عدد الاختبارات لمعرفة حاملي الفيروس و المخالفين للحد من الانتشار و محاصره الفيروس؟
لمادا لم ترفعوا الحجر عن الجهات من دون اصابات؟ لتشغيل الاقتصاد و فك العزله عن الاسر، و الاطفال؟ هناك إغفال للصحة النفسيه.
يجب رفع الحجر أو تحضير الناس و الشركات لرفع الحجر. و تحميل المسؤوليه للناس غير المسؤولين و معاقبه المخالفين
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67 - مدوخ السبت 16 ماي 2020 - 16:46
ماذا تنتضر من شعب جاهل لايضع الكمامة أو يعلقها في عنقه. إنه الجهل الذي رسخته الدولة في عقول المغاربة وندفع ثمنه الآن. بالإضافة إلى ضعف منضومة الصحة وتهميش العلماء و منصف السلاوي خير دليل
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68 - متدمر السبت 16 ماي 2020 - 16:46
لو كانت هذه الأرقام صحيحة لماذا نحن إذن في الحجر ااصحي؟ هل يعقل أن ثشل البلاد بما له من عواقب اقتصادية و إجتماعية وخيمة فقط لهذه الأرقام؟ لو اردتم ان ينخرط كل المواطنين في هذا الحجر اعطوه المعطيات المنطقية لكي يعرف الوضعية الحقيقية للبلاد.
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69 - salama السبت 16 ماي 2020 - 16:47
القاضية مضوبلة ليوم خصنا المزيد ثم المزيد من الحضر، الله يهدي شي ناس الله يرفع الوباء قولوا امين
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70 - ياسين السبت 16 ماي 2020 - 16:48
تقريبا شهرين من الحجر الصحي ولا جدوى
هل يعقل ان بعض الشركات تتحايل بتشغيل للعمال 12 ساعة من السادسة مساءا الى سادسة صباحا .. الدول تحارب الوباء والبطرونات همه الوحيد هو المال ولو على حساب شعب بأكمله .
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71 - عصام السبت 16 ماي 2020 - 16:48
لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه و اخلفنا خيرا منها
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72 - Doc السبت 16 ماي 2020 - 16:49
2 jours de pluie ont fait que ça a diminué mais n lundi plus 100
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73 - قرار السبت 16 ماي 2020 - 16:49
هادشي كيقلق حتى سلطات كيغمضو عينهم على بعض تاس القطاعات راهم خدامين شي خدام شس كاعد هدشي مكيفرحش
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74 - Hicham السبت 16 ماي 2020 - 16:49
C est dommage, une fois que la pluie s est arrêtée ,,les chiffres recommencent à augmenter..que dieux nous protègent de ce fléau
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75 - Miido khalil السبت 16 ماي 2020 - 16:50
كل الدول عندها الحالة الوبائية على الأقل مدروسة إما في تزايد او تناقص حنا مرونة خربقتنا مرة 200 مرة 40
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76 - ياسين السبت 16 ماي 2020 - 16:51
هده الارقام لم اعد افهمها هناك تراخي في المدن الكبرى اما المدن الصغيرة في ملتزمة .
ستزيدون شهر اخر في الحجر ؟؟؟ هل فكرتم في من لم تصله بعد اية مساعة لا رميد ولا tadamon . في حين بداء الناس الدين استفدو المرة الاولى يستلفدون مرة اخرى . اانا لم يصلني اي درهم والعديد ممن اعرفهم . بالعكس شركة اتصلات قبحها الله قطعت خط الانترنيت الخاص بي وتسلفت بعض النقود لكي ادفع لهم ارجعها الحجر بدون انترنيت صعب خصوصا مع الولفة. هل نحن في دولة اخرى من غير المغرب نحن ايصا علينا مصاريف جاري استفد مرتين الان وانا لا. مع العلم هو ميسور اكثر مني ابنه موظف لايسكن معه . انا اعمل لوحدي وعلى والدي واطفالي وزوجتي . ما هو المعيار الدي به قد نستفيد ربما من كان على عتبة الفقر اكثر لايستفيد موته افضل من حياته مع العلم انتم من فقفرتمونا . غدا عند الله نتحاسبو نحن فقط نتالم في صمت
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77 - عثمان الضاو السبت 16 ماي 2020 - 16:53
قهرتونا في كل شيء الانتخابات التعليم الصحة النظافة و عاد زايدينها بهذا الارقام البارحة 45 و اليوم 89 القهرة ربي ياخد فيكم الحق معمر تكمل فرحتنا
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78 - رفع الحجر قبل العيد السبت 16 ماي 2020 - 16:57
الرجل هو الكلمة
الحكومة حددت وقت رفع الطواريء في 20 ماي يجب ان تفي بوعدها خاصة وأن كل المؤشرات تشجع على ذلك مقارنة بدول لازالت تعاني أشد من المغرب ومع ذلك خففت من الحجر الصحي رفقا ورأفة بشعوبها
على المسؤلين أن يكونوا على قدر والمسؤولية ويوفون بعهدهم الذي عاهدوه.
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79 - مهاجرة السبت 16 ماي 2020 - 17:04
واش 6500 حالة و مغرب مازال يتخبط في القرارات لعديمي الكفاءات.
من يزرع الجهل يحصد اللامبلات
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80 - بائع النفحة السبت 16 ماي 2020 - 17:05
يعني تمديد الحجر اصبح ضرورة لا مفر منها !!!!!
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