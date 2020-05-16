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كُتّاب وآراء
"كوفيد-19" في جهات المغرب .. نسبة التعافي تبلغ 51,73 بالمائة
أبرز تحديث بيانات الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا، من لدن وزارة الصحة، أن الفترة الزمنية بين العاشرة صباحا والرابعة من بعد زوال اليوم السبت عرفت تسجيل 60 إصابة جديدة في المغرب.
ووفق المصدر نفسه فإن الحالات الحديثة للإصابة بالجائحة قد رصدت في 4 جهات، بينما بقيت الجهات الـ8 الأخرى دون انتشار للعدوى خلال المدة عينها؛ ووفقا لنتائج الفحوصات التي تقوم بها المختبرات المعتمدة.
الإصابات الـ60 خلال الساعات الـ6 الأخيرة ترتبط بـ44 حالة في جهة الدار البيضاء سطات و14 في مراكش آسفي، وحالة واحدة مؤكدة على مستوى جهة درعة تافيلالت زيادة على حالة أخرى بجهة الشرق.
تحليل المعطيات الرسمية على Covid.Hespress.Com يبرز أن عدد المتعافين من كورونا في المغرب، من بين 6741 إصابة معلنة، يعادل 3487 بنسبة 51,73%، بينما المرضى مجموعهم 3062، حاليا، مشكلين نسبة 45,41% من الحصيلة التراكمية.
ويبلغ عدد المصابين بـ"كوفيد-19" 1940 حالة معلنة بالدار البيضاء سطات، منذ بداية تفشي الفيروس في المملكة، و1255 في جهة مراكش و948 بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
كما وصلت الإصابات المكتشفة، إلى الرابعة من بعد زوال اليوم السبت، 938 في جهة فاس مكناس و663 بالرباط سلا القنيطرة و586 في جهة درعة، و178 بالشرق 109 بجهة بني ملال، و75 في سوس ماسة و43 بجهة كلميم، و4 في جهة العيون و2 بالداخلة وادي الذهب.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
*الاعلام الاردني* : كل دول العالم تشيد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة .
*الإعلام السعودي* : شعوب العالم تثني على جهود خادم الحرمين الشريفين في مواجهة كورونا .
*الاعلام المصري* : عشرات الدول تطالب بتطبيق التجربة المصرية والتعليمات التي اصدرها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي .
*الاعلام الإماراتي* : الامارات تتصدر قائمة الدول التي واجهت كورونا .
*الإعلام السوري*:
دمشق تعطي للعالم دروس في مواجه كورونا.
*الإعلام الفلسطيني*:
السودان تطلب مساعدتنا في طرق مواجه الفيروس
*منظمة الصحة العالمية* : تصدر قائمة بأفضل #أربعين دولة واجهت فايروس كورونا ( *لا يوجد بينها دولة عربية واحدة*)
*اودي الله يستر وصافي هذا ماكان*