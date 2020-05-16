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الرئيسية | مجتمع | رفع الحجر الصحي بدون تدابير وقائية يهدد نصف المغاربة بـ"كورونا"

رفع الحجر الصحي بدون تدابير وقائية يهدد نصف المغاربة بـ"كورونا"

رفع الحجر الصحي بدون تدابير وقائية يهدد نصف المغاربة بـ"كورونا"
هسبريس - يوسف لخضر
السبت 16 ماي 2020 - 21:45

كشفت سيناريوهات وضعتها المندوبية السامية للتخطيط أن رفع الحجر الصحي، سواء كان عاماً أو واسعاً أو مُقيداً، سينتج عنه ما بين 18.720 و17 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مائة يوم فقط، وذلك في ارتباط بالاستمرار في احترام تدابير الوقاية الشخصية من عدمه.

وأكدت المندوبية، في دراسة أصدرتها السبت بعنوان: "جائحة كوفيد-19 في السياق الوطني: الوضعية والسيناريوهات"، أن وضع سيناريوهات التطور المحتملة للوضع الوبائي في البلاد بهدف رفع الحجر هو عمل منهجي بل تربوي.

وجاء في التقرير أن "استنتاجات هذه السيناريوهات باعتبارها مؤشرات بسيطة للاتجاهات تبقى مفيدة لتنبيه الرأي العام واستفزاز الباحثين وتنوير مراكز صنع القرار دون الادعاء بالكفاءة الحصرية أو الشمولية الموضوعية، أو شرعية مؤسساتية معينة".

واعتمدت المندوبية السامية للتخطيط على عدة أنواع من البيانات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والمعطيات الخاصة بالوضعية الوبائية في المغرب بهدف وضع محاكاة لسيناريوهات رفع الحجر الصحي.

وأورد التقرير أولاً السيناريو المرجعي للتطور الطبيعي للوباء، باعتباره حالة تفترض تطوراً طبيعياً للوباء دون اتخاذ أي إجراء حاجزي حتى يتم الحصول على مناعة جماعية محتملة، وهذا السيناريو النظري يُمكن من قياس إنجازات السيناريوهات الأخرى.

ويقدر معدل التكاثر "R0" بالنسبة لهذا السيناريو بنحو 2,6، ما يعني أن الوباء ينتشر بمعدل مرتفع للغاية ويؤدي إلى الذروة بشكل سريع مع عدد كبير جداً من الحالات المصابة، وبالتالي ارتفاع الضغط على النظام الصحي وارتفاع معدل الوفيات، وسينتج في نهاية المطاف عن هذا السيناريو إصابة 80 في المائة من الساكنة.

وأورد التقرير أنه من وجهة نظر وبائية، طالما لا يوجد لقاح أو مناعة مجتمعية مكتسبة، فإن فيروس كورونا المستجد سيستمر في الانتشار، ولذلك سيكون من الضروري النظر في سيناريوهات رفع الحجر الصحي ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي، لكن مع ضرورة التحكم في مخاطر انتقال العدوى من جهة، والضغط على النظام الصحي الوطني من جهة.

سيناريو رفع الحجر الصحي العام

يطرح هذا السيناريو رفع الحجر الصحي على جميع السكان الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة ولا يعانون من مرض مزمن (27,5 مليون نسمة)، وافتراض تسجيل 2000 حالة مصابة نشطة حين تطبيقه، وكنتيجة لذلك سيرتفع الاتصال في اليوم بـ64 في المائة، وسيصل معدل الانتشار "R0" إلى 1,248 بافتراض الحفاظ على تدابير الحماية الذاتية.

وتشير محاكاة هذا السيناريو إلى أنه سيؤدي إلى إصابة 8 في المائة من السكان في ظرف مائة يوم، وسيغرق النظام الصحي خلال 62 يوماً، مع معدل استشفاء في حدود 10 في المائة فقط من الحالات النشطة.

وفي حالة عدم تطبيق تدابير الحماية الذاتية في هذا السيناريو، سيصل العدد التراكمي للإصابات بعد مائة يوم إلى 50 في المائة من السكان، أي حوالي 17 مليون نسمة، وسيغرق النظام الصحي في غضون 28 يوماً مع معدل استشفاء في حدود 10 في المائة من الإصابات النشطة.

سيناريو رفع الحجر الصحي الواسع

يهدف هذا السيناريو إلى رفع الحجر الصحي عن السكان النشطين العاملين فقط الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة، وأقل من 15 عاماً ولا يعانون من مرض مزمن، وعددهم يقدر بـ16,7 مليون نسمة، بهدف إعادة فتح الاقتصاد موازاة مع عودة تدريجية للأنشطة الاجتماعية، ويفترض هذا السيناريو وجود 2000 حالة مصابة نشطة في وقت تطبيقه.

وسيُسبب هذا الرفع زيادة في عدد الاتصالات في اليوم بنسبة 24 في المائة وبالتالي ارتفاع عدد الإصابات بمعدل انتشار يصل إلى 0,94 في حالة الحفاظ على تدابير الوقاية الذاتية.

محاكاة هذا السيناريو ستنتج عنه 31663 حالة إيجابية مؤكدة في مائة يوم، مع ذروة 3200 حالة إصابة نشطة، وهذا سينتج عنه حاجة قصوى إلى 3200 سرير، و160 سرير إنعاش، وهو ما سيؤدي إلى 1266 حالة وفاة.

وفي حالة تطبيق هذا السيناريو بدون تدابير الوقاية الذاتية، سيصل عدد المصابين في غضون مائة يوم إلى 844 ألف حالة، وبهذه الوتيرة ستملأ القدرة الوطنية للإنعاش في غضون 50 يوماً، وفي غضون مائة يوم لن يكون بمقدور النظام الصحي استشفاء إلا 7 في المائة من الحالات النشطة.

سيناريو رفع الحجر الصحي المُقيد

يفترض هذا السيناريو رفع الحجر الصحي عن السكان المنخرطين في الاقتصاد، المتمثلين في السكان النشيطين المشتغلين الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة وغير مصابين بمرض مزمن، وعددهم يقدر بـ7,9 ملايين نسمة.

هدف هذا السيناريو هو إعادة فتح الاقتصاد دون المساس بالسكان الذين هم عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات هذا المرض، ويفترض هذا السيناريو وجود 2000 حالة مصابة في وقت تطبيقه.

في ظل هذا السيناريو، سيزداد عدد الاتصالات بين السكان في اليوم من طرف الأشخاص المصابين بنسبة 13 في المائة، وبذلك يصل معدل الانتشار إلى 0,864، وبالتالي زيادة عدد الإصابات إلى 18,720 حالة في ظرف مائة يوم، وهذا من شأنه أن يولد حاجة قصوى إلى 3200 سرير في المستشفيات، و160 سرير إنعاش، ووفاة 748 شخصا.

وفي حالة تطبيق هذا السيناريو بدون تدابير الوقاية الشخصية، سيعطي بعد مائة يوم عدداً تراكمياً من الأشخاص المصابين يصل إلى 155920 حالة، وبذلك ستصل الاستراتيجية الوطنية للاستشفاء إلى حدودها في غضون 75 يوماً.

أهمية تدابير الوقاية الذاتية

تؤكد دراسة المندوبية السامية للتخطيط أن الحجر الصحي لا يمكن أن يستمر دائماً مهما كانت فعاليته الوقائية. ولذلك، فإن رفعه أمر حتمي تمليه الحاجة إلى سياسة لما بعد كورونا، تهم مرونة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي وتخفيف المناخ النفسي للبلاد.

وترى المندوبية أن تطبيق رفع الحجر الصحي ووتيرته يجب أن يعتمدا بالضرورة على المتطلبات القطاعية لإعادة التوازن لأساسيات الاقتصاد الوطني، كما يتطلب أيضاً تدبيراً منسقاً للتداعيات الاجتماعية والنفسية للوباء.

وخلصت المندوبية إلى القول: "إن الدرس الكبير الذي تكشفه هذه السيناريوهات يتمثل أساساً في الأهمية الحيوية للمجهود الذي يتعين على كل مواطن أن يقوم به من خلال الاحترام الدقيق لممارسات التباعد الجسدي والتدابير الحاجزية وارتداء الكمامة، وجميع المقتضيات الشخصية والجماعية الوقائية، لكي يتحمل كل شخص مسؤولية في حماية الأمة".

وأكدت الدراسة أنه بدون "هذا الانضباط الفردي من طرف كل منا، يُمكن للوباء في أقل من مائة يوم أن يرفع بثماني مرات حالات الإصابة بالعدوى، ويضاعف الحاجة إلى أسرّة الإنعاش، وبالتالي فشل السياسة الوطنية للاستشفاء الخاصة بالحالات النشطة، وهذا يكشف حجم مسؤولية كل منا تجاه أنفسنا وعائلتنا والأمة التي نحمل هويتها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (83)

1 - [email protected] السبت 16 ماي 2020 - 21:52
هل سيقف المغرب بكل هذا الحزم عند فتح الحدود الأوربية. خصوصا أن أروبا
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-30
2 - mre السبت 16 ماي 2020 - 21:53
طلقو الناس تقلب على رزقها. اللي غادي يخدم مرحبا و اللي ماعندو شغل و كيدور الصطافيط.
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-78
3 - mayssa السبت 16 ماي 2020 - 21:55
اجيونا من اللخر وقولو لينا غادي تجلسو في ديوركوم وما كاينة تعويضات وكولو الحجر أو موتو شغلكم هذاك. قاليك الحجر الصحي أودي حنا كنطبقو غير الاسم اما للحجر بمعنى الكلمة منعرفوش ليه
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131
4 - مواطنة حرة السبت 16 ماي 2020 - 21:55
انا تخلعت توحشنا الحياة العادية ليكنا عايشينها والله.هاد كورونا واقيلا مغتمشي حتى تزورنا كاملين.الله الطف.
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-35
5 - متسائل السبت 16 ماي 2020 - 21:55
أتساءل لماذا غابت حملات التوعية في الأحياء من طرف السلطات المحاية، فقد كان لها أثر كبير في التزام الموطن بالحجر، عكس الفوضى التي نعاني منها هذه الأيام
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140
6 - naoual السبت 16 ماي 2020 - 21:57
و الى متى؟ الحل هو التعايش مع الفيروس
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78
7 - مصطفى المذكوري السبت 16 ماي 2020 - 21:59
بمعنى شهرا اخر من الحجر .............
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44
8 - نهاية الإنسان السبت 16 ماي 2020 - 21:59
على حساب المندوبة السامية غادي يوقع لينا ما وقع للديناصور
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79
9 - حميد السبت 16 ماي 2020 - 22:00
خلاصة القول الداخلية تريد تمديد الحجر الصحي .سالينا
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96
10 - مهدي السبت 16 ماي 2020 - 22:00
دراسة في المستوى ،احسن خيار هو رفع الحجر الموسع مع الاحتيطات الازمة ، او لي ماخداش الاحتياطات ديالو مايلوم غير راسو ، او خاص يتطبق عليه العقوبات واخا مريض
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-38
11 - احمد أحمد السبت 16 ماي 2020 - 22:00
هه كيفاش عرفو 17 مليون كاع تكون فيهم دارو حتي 10.000 تحليلة بقا غير ملاين مايجيو فين كملو 17 مليون حتي 2090 حل راه ساهل اخوان سدو مدن 15 يوم مورا عيد طوقوا دنيا والله لا بقات كورونا حياة دابا راه عاديا كورونا غتبقي علا هاد حال الا بقينا غادين بهاد طريقة
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89
12 - السماوي السبت 16 ماي 2020 - 22:01
و هاد الناس ديال المندوبية السامية للتخطيط مداروش شي دراسة على شحال من مغربي غيتصاب يالفقصة و السكر و آلام المفاصل و غايموت بالجوع من آثار الحجر الصحي... باراكا من الفهامات الخاوية و التنبؤات كأنكم تعلمون الغيب
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121
13 - [email protected] السبت 16 ماي 2020 - 22:01
مناعة القطيع هي الحل و هذا ما طبقته الدول الاسكندنافية و نجع فعلا، الحجر الصحي له تداعيات نفسية و إجتماعية و إقتصادية خطيرة تتطلب سنوات للتغلب عليها، شريحة من المواطنين إستسلمو و لجؤو للتسول، من الناحية النفسية بدأنا نفقد عقولنا.
يجب رفع الحجر الصحي، الإقتصاد على حافة السكتة القلبية.
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69
14 - مهندس السبت 16 ماي 2020 - 22:02
وجب وضع خطة محكمة توازن بين الحجر الصحي و الوضع الاجتماعي و الحالة الاقتصادية . مناطق لم تشهد حالات لأكثر من أسابيع وجب فتحها بشروط كي يكون اقتصاد جهوي على الأقل يخفف الحمل على الدولة. المناطق الموبوءة يمدد لها الحجر و تبقى حالة الطوارئ بصرامة و دون تساهل . غسل اليدين و الكمامة... امر واجب الى نهاية 2020 هذا رأيي
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79
15 - ABC السبت 16 ماي 2020 - 22:02
مل معهد ومكتب دراسة ومحلل في اي ميدان يفتي في الحجر الصحي . على ااجميع ان يعلم هذه اول مرة في تاريخ المغرب يفرض على جنيع الساكنة الحجر الصحي الشامل هذه الثقافة الصحية لم يتعود عليها المغاربة حتى اهل اﻹختصاص من الطواقم الطبية . لذا رجاءا دعونا نتعايش مع هذا الفيروس فهو لا يقتل بالشكل الذي نتصوره يصيب بالدرجة اﻷولى كبار السن ومن لهم اﻷمراض المزمنة لذى فالحل هو توجيه الجهود لهذه الفئة الهشة صحيا وترك الشباب واليد العاملة تتعايش مع المرض بقدرتها الجسدية ونفسانيا يصبح المواطن على استعداد نفسي بتقبله بإصابته بالمرض كأي مرض متلا نزلة برد . وذلك للحفاظ على الدورة اﻹقتصادية وعلى اداء النظام اﻹقتصادي في حركيته بدل التهويل ودب الخوف في المواطن كأن الفيروس قاتل بالدرجة اللتي يصورها لنا اﻹعلام .الفئات الهشة صحيا متل ضيق التنفس مرض السل القلب ..... هو من يوجه لها اﻹهتمام والرعاية سواء من طرف أسرهم او من طرف اﻷطباء.
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8
16 - fabio السبت 16 ماي 2020 - 22:03
الحل سهل في رفع الحجر كل واحد يتحمل مسؤوليته بمعنى لفرط اكرط لانقبل ان احترم الحجر ولغير لايبالي
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26
17 - جمال الروداني السبت 16 ماي 2020 - 22:03
خلاصة هذا التقرير بالعربية تاعرابت مايمكنش إترفع الحجر الصحي كليا إلا فحالة وجود لقاح وهادشي كيتطلب شهور و ربما سنوات ، يعني جاية واحد الأزمة يالاه بدات و الإنعكاسات الحقيقية ديالها مازال مابانوش ،والله إحد الباس .
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34
18 - hciham السبت 16 ماي 2020 - 22:03
في نضري جميع السيناريوهات تؤدي الى نفس النتيجة لان جميع الفىات عليها الرجوع الى البيت حيت سيكون في انتضارهم الفىة التي لا يمكنها الخروج . الله اللطف بنا
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25
19 - Sabrina السبت 16 ماي 2020 - 22:04
بدا مند ايام صراع بين الدول على الحصص من السياحة العالمية ولحد الساعة وزارة السياحة المغربية لازالت تنتضر تعليمات وزارت الداخلية والمنعشين السياحيين هم ايضا في سبات عميق ينتظرون عطف وزارة المالية .حتى يفوت الموسم السياحي ويصبح آلاف العمال متسولين.يارب ايجيب لينا شي راييس ابحال اثرامب.
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9
20 - هشام السبت 16 ماي 2020 - 22:05
اتمنى الاهتمام فقط بسيناريوهات مديرية علم الأوبئة
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7
21 - مغربي السبت 16 ماي 2020 - 22:05
هده راسة تحليلية وافعية نحن رغم الحجر الصحي وصلنا الى اكثر من 6000 حالة فما بالك ادا ما تم رفع الحجر الصحي
وفي نفس الوقت لايمكن ان نضر الاقتصاد اكثر فصحة المواطن أولوية ولكن معيشه اليومي كذلك يبقى مهما
على أي نحمد الله على كل حال ونشكر كل مكونات الدولة على كل التدابير و نحن معكم في كل ماترونه ملائما للبلاد
الجائحة مستمرة ونرجو ان باتينا الفرج من عند الخالق جل جلاله
يبقى فقط ان نعلم ان الاقتصاد هو مرتبط بالخارج فالاهم حاليا هو تكييف الافتصاد مع الوضع من خلال التوجه الى الاستهلاك المحلي خلق أسواق جديدة فيما يخص الإنتاج الفلاحي و خلق صناعات مرتبطة بالصحة ادوية وأجهزة وقاية و تطوير صناعة كيمبائية كصناعة التحاليل pcr ;;;
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3
22 - Momo السبت 16 ماي 2020 - 22:06
كل هذه التوقعات لا تهمنا،انا كمسلم لدي حسن النية بالله فهذا ابتلاء من الله على عباده يرفعه متى شاء،و كلنا امل في الله سبحانه وتعالى ان يخلصنا من هذا الوباء عاجلا و ليس اجلا.
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36
23 - أدربال السبت 16 ماي 2020 - 22:06
دخول الحمام ماشي بحال خروجو !
ساهل نسدو على الناس فديورهم و نقمعوهم !
لكن العواقب غير مضمونة بعد فتح الاقفاص !
هادشي لي مافكراتش فيه الحكومة المحكومة !
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21
24 - يوسف السبت 16 ماي 2020 - 22:06
الا سديتو على كلشي و يبقاو غير المجالات الحيوية بحال الماء و الكهرباء و الاتصالات و ال مستشفيات زيدونا حتى شهرين خرين ما كين مشكل من أجل سلامة الجميع اما باش تسد على اللي بغيتي و تخلي لوزينات ها ديال الكبلاج ها ديال السباط ها ديال الزبدة ها سانطر دابيل و زيد و زيد سمح ليا واخا نزيدو عام اخر را غايبقا يتزاد العدد.
اسيدي حنا ما باغين سبابط ما باغين زبدة ، سد على كلشي و كلشي يتقدى تقدية ديال شهر واخا ديال الكونسيرف باش نحسو نيت بحالة الطوارىء.
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28
25 - مغربي السبت 16 ماي 2020 - 22:06
السوؤال المحير الدي تطرحها المعطيات كيف تمكنت تونس من السيطرة في حين ما يشاع الان بأنه مستحيل ان نصيطر عليه و لا بد من التضحية بمجموعة من المواطنين كيفما كان السيناريو الدي سنختاره .
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12
26 - Imzouren السبت 16 ماي 2020 - 22:07
La vie devient très complexe jour après jour.
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8
27 - عزيز السبت 16 ماي 2020 - 22:07
واش هذه الدراسة شاركوا فيها الخبراء في علم الفيروسات وخبراء في الأوبئة؟أو داروها عا الاختصاصبين في الإحصائيات المجردة؟
هذ الشي راه كايخلع وخاصو يصادقو عليه الخبراء في الأوبئة
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10
28 - medoujda السبت 16 ماي 2020 - 22:08
اذا رفع الحجر الصحي فسوف نستعد لمزيد من الاصابات و خاصة في جهة الدارالبيضاء الكبرى _الرباط _ طنجة _ فاس و مراكش و هذا ما لم نوده لذلك نلتمس من الحكومة و من جميع الجهات المسؤولة تمديد الحجر الصحي و الطوارئ بكل حزم حتى نتغلب على هذه الجائحة بعون الله تعالى وبركاته.
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-3
29 - كمال المنصوري السبت 16 ماي 2020 - 22:08
الأمر لا يحتاج لتقرير و لا دراسة...رفع الحجر دون تدابير وقائية سيؤدي إلى كارثة.
نحن نطالب برفع الحجر مع إتخاذ التدابير الوقائية و معاقبة كل المخالفين. فقط أرجوا أن يُمدد الحجر ليومين او ثلاث ايام بعد العيد، لانه لو تركنا الحرية للشعب في التحرك يوم العيد و ليلة القدر ستكون الكارثة.
لقد تعبنا و مللنا من الحجر لكني أرى أنه لابد من تمديده لأسبوع على أقصى تقدير ثم يُرفع لتعود الحياة من جديد للوطن
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13
30 - houssam السبت 16 ماي 2020 - 22:08
في هدا الظرف يجب تمديد الحجر الصحي ولو لعشرين يوماً اضافية حتى تضح الرؤيا مادامت تسجل اعداد من الأصابات في مختلف ربوع المغرب على ان يكون حجرا صحيا بالمعنى الصحيح والله المستعان.
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-7
31 - الحقيقة السبت 16 ماي 2020 - 22:09
فين كنت قبل ميكون هدشي فاش بانو الحالات فصين علاش مخديتوش بجيدية نتما والمخابرات فين دور ديالها اشنو كيديرو فدوال استغلو الخدمة من اجل اشياء خاصة انا من تفكري خاص تغير فجهاز المخابرات الخارجبة حيت متسوقوش المغرب الشعب لفيه
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3
32 - الكرامة السبت 16 ماي 2020 - 22:09
الحكومات التي استثمرت و بذلت جهودا كبيرا في شعبها مثل الصين و اوربا و كندا و سويسرا وغيرها عن طريق الحفاظ على حقوقهم و صيانة كرامتهم و تعليمهم و تربيتهم و صحتهم .هي التي ستنجح في احتواء هذا المرض أما الدول المتخلفة التي يسود فيها الفساد و الريع و الظلم و الاهمال و التهميش و التفقير و التمييز الاجتماعي و التعليمي و الصحي لن تنجح و لن تفوز رغم قوة القمع و المقاربة الامنية لان ببساطة المجتمع هش و البنية ضعيفة سريعة الانهيار اقتصاديا و اجتماعيا.
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7
33 - Chomeur السبت 16 ماي 2020 - 22:09
tous ce qu'on a gagné du tourisme sera perdu à cause de cette pandémie , l'incompétence des responsable marocain qui n'ont jamais mis un protocole pour gérer les pandémies , maintenant annuler le confinement et des millions seront contaminé et l'infrastructure ne permets pas de soigner tous le monde , ou continuer le confinent des mois et et des mois et tuer l'économie
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6
34 - يوسف السبت 16 ماي 2020 - 22:10
"إن الدرس الكبير الذي تكشفه هذه السيناريوهات يتمثل أساساً في الأهمية الحيوية للمجهود الذي يتعين على كل مواطن أن يقوم به من خلال الاحترام الدقيق لممارسات التباعد الجسدي والتدابير الحاجزية وارتداء الكمامة، وجميع المقتضيات الشخصية والجماعية الوقائية، لكي يتحمل كل شخص مسؤولية في حماية الأمة"
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1
35 - خديجة السبت 16 ماي 2020 - 22:10
الناس منستافدش من الدعم المالي الأول وفين غادي يبقاو فالحجر اس يأكلون الحجر
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9
36 - عاطل من زمان السبت 16 ماي 2020 - 22:11
اما نعملو الحجر الصحي كاملن وإما إطلقونا كاملن مايمكنشي. الشركات خدامين وحنا محبوسين طلقو الشعب إخدم على راسو لكيعمل لإحطياط باين لمبغاشي إجبها فراسو هادا. هو الحل مع الشعب والسلام عليكم
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13
37 - مغترب السبت 16 ماي 2020 - 22:11
الحل هو إضافة 15 يوما لكي نلاحظ هل سيستقر الوضع و هل سينزل مؤشر الإصابة لما دون 0.5 و إذا نزل يجب إضافة 15 يوما إضافية لتتضح الصورة و يتبين هل تمت السيطرة على الوباء أم لا إذن لا حديث عن رفع الحجر قبل 20 يونيو 2020
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-9
38 - ali السبت 16 ماي 2020 - 22:12
في الواقع لا يمكن أن نبقى في الحجر إلى ما لا نهاية. و الأمر في غاية الصعوبة، مع التربية الموجودة ف المروك، اذا خرج الجميع بدون أية قيود او شروط. ولكن رغم كل هذا و ذاك هناك امر يدعو إلى التساؤل، ليس في المغرب فحسب، ولكن بلدان افربقيا و الخليج و بعض بلدان أوروبا كاستونيا و هلم جرا، نسبة الوفيات، على اساس عدد السكان، تبقى جد جد ضئيلة مقارنة مع أمريكا، بلجيكا، فرنسا، أسبانيا...هناك شيئا غير مفهوم!! Un mystère
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2
39 - Mouatene السبت 16 ماي 2020 - 22:12
un confinement prolongé va produire .des malades mentaux. des psychoses.en plus les mendiants et la pauvreté et le chaumage
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5
40 - Belghiti السبت 16 ماي 2020 - 22:14
ياريت لو كان من الممكن تقديم نسخة من هذه الدراسات قصد الاطلاع وإبداء الرأي. شكرا.
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4
41 - مواطن السبت 16 ماي 2020 - 22:14
17 مليون مصاب في 100 يوم!!!! مكانت فالصين و لا ايطاليا. قولوا كتوجدوا لشي تمديد فاعل تارك، راه وخا تمددوا لعام كامل غتبقى الحالة هيا هيا حيت الناس تقهروا
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9
42 - الحزم السبت 16 ماي 2020 - 22:14
الحزم و الصرامة المطلقة بكل من الدار البيضاء خصوصا ثم مراكش و طنجة و فاس و الرباط على التوالي فالبؤر النائمة بهاته المدن تشكل تهديدا حقيقيا لصحة المواطنين
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43 - مغربي السبت 16 ماي 2020 - 22:14
نبقي على الحجر فيغرق الاقتصاد و تغرق الدولة شي ينتاحر شي مايلقا ما ياكل ، نرفعو الحجر النص يغرق النظام الصحي و يموت الناس كيما درنا وحلنا
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6
44 - Saidovic السبت 16 ماي 2020 - 22:15
السلام عليكم
وزارة التخطيط منذ الاستقلال الناقص وهي تخطط ولا خطة خرجت بها
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6
45 - اميمة السبت 16 ماي 2020 - 22:17
كل ما ستقوم به الدولة يصب في مصلحة الشعب علينا الصبر و اليقين والاستغفار والالتزام ان لم نكن اهلا الرحمة الله فرحمته سبحانه اهل لان تصل الينا لابد من الفرج باذن الله
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46 - ابن بطوطة السبت 16 ماي 2020 - 22:18
انا مع رفع الحجر الصحي ولكن بشروط مثل وضع الكمامة بالطريقة الصحيحة والتباعد ومن لم يحترم القوانين السجن او الغرامة ...رأي شخصي ...اكيد فقط
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5
47 - Said السبت 16 ماي 2020 - 22:19
بعض الجهات في وزارة الصحة تسوق الهلع اكثر مما يلزم. كورونا لن يمشي بسهولة ولا يقتل كما سوق له. اذا لا تقطعوا أرزاق الناس
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6
48 - سرمد الحق السبت 16 ماي 2020 - 22:20
من الأخير هدا الفيروس باق و سيتمدد و الحجر لا دور له سوى التبطئ فقط . و مع رفعه سواءا بشكل كامل أو تدريجي فالمرض سينتشر بشكل كامل أو تدريجي . إدن حتى لا يغرق النظام الصحي و يفشل بالكامل وجب التدرج البطئ حتى تنتشر الإصابات بشكل متدرج حسب الأسرة و الطاقة الطبية كي تنقد الكثير من الأرواح بدل كارثة كبيرة في الأرواح . الإشكالية ليس في مرور الإصابات على الشعب بأقل وقت أو أطوله و انتهينا الإشكالية القاسية أن هدا المرض قابل لتكرار مرة و تانية و أخرى على شكل موجات و اصابات متجددة حتى يرهق الأنفس من جهة الشعب و المؤسسات من جهة الدولة و هنا الطامة الكبرى . أما فرضية التعايش معه لم تبقى فرضية بل واقع سيطول إلى سنوات . إن هدا الفيروس خلق ليبذل الأرض المسطحة التي نعلمها الآن إلى أرض أخرى و العالم الى عالم آخر و البشر الى تحول جوهري آخر و بروز نظام جديد و فكر جديد و موالات جديدة .
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49 - abdo السبت 16 ماي 2020 - 22:20
سيناريو مبني على التكهنات الخاطئة بدون مراعاة الحالة الوبائية في البلاد و مقارنتها بالحالات الوبائية في العديد من الدول التي تعرف انتشارا كبيرا للفيروس.ولان دوام الحال من المحال لابد من ايجاد حل لهذه الأزمة راجين من الله عزوجل أن يرفع عنا هذا الداء
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2
50 - Nouro السبت 16 ماي 2020 - 22:20
احلاهم مر..سيناريوهات افتراضية وممكن ان تكون واقعية لا قدر الله إذن ما الحل... نأخذ أفضل السيناريوهات المرة.. كابوس تعيشه البشرية ولسوء الحظ هي من أذت نفسها بتفسها ...للتأمل فقط
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51 - Maroc السبت 16 ماي 2020 - 22:21
انا كيبقاو فيا ناس التى احترمت الحجر الصحي ومنها الأطفال صراحة لم أشاهد الأطفال يلعبون في الأزقة
هؤلاء هم من يستحق الخروج لكن هناك فئة دائما الخروج وهم سبب هذا الارتفاع في الاول كنا أفضل من الدول الأوروبية لكن في الاخير خصوصا الان مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك هناك تسيب ظهور اولاد وبنات المراهقين ما بين سن 13 و 14 فما فوق يعني الأمور أصبحت عادية..
كنتمنى يزيدو شي 15 يوم فهناك جهات بدأت تضهر عليها نسب شفاء..المهم والله مافهمت غير دويت وصافي الله يجعل الفرج رمضان كريم
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52 - رفع الحجر الصحي السبت 16 ماي 2020 - 22:21
يجب على المغاربة ان يكونوا واعين برفع ااحجر الصحي اي كل مواطن منا يجب ان يلتزم بالاجراءات الوقائية من وضع الكمامات وغسل اليدين بالماء والصابون ثم استعمال المعقم الكحولي ثم التباعد الاجتماعي مما سيؤدي الى التقليل من الاصابات وبالتالي سير العجلة الاقتصادية
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3
53 - immad السبت 16 ماي 2020 - 22:22
اظن ان السيناريو الذي سيعجبكم ...هو ان لايخرج المواطن من منزله الى يوم القيامة ...وان لا يخرج من منزله إلا الى قبره.
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5
54 - [email protected] السبت 16 ماي 2020 - 22:22
اللهم ارفع عنا هذا البلاء يارب واحفظنا بحفضك ياارحم الراحمين يا رب العالمين امين
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55 - امغار ناريف السبت 16 ماي 2020 - 22:22
يجب التعايش مع والوباء وذلك باتباع قواعد النظافة والكمامة مع احترم المسافة القانونية وعدم الاختلاط لا بد من احترام الإجراءات واتخاذ ما التدابير الواقية وعلى رأسها إبقاء سدود المراقبة خارج ابن لمنع التنقل بين المدن وكذلك مراعات جميع القواعد الصحية من نظافة وتعقيم وكمامات هكذا يجب التعامل مع والوباء والله ارفع عنا البلاء
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56 - Abdou السبت 16 ماي 2020 - 22:22
هناك مشكل تغفل عنه مختلف الدراسات هو ان اعلان الدولة عن تدابير معينة لايغني أن كل الناس سيحتىمون تلك التدابير والدليل لدينا مع تجربة الحجر الى اليوم حيث ان سلوكات مجموعات محدودة اضاعت جهود الملايين الملازمين لبيوتهم. ربما يقول قاءل يجب الحزم ولكن ذلك يعني اكتضاض السجون بالاف الاشخاص وهو مشكل في حد ذاته. يجب اخد هذه المفارقات في الحسبان من طرف المسؤولين عند وضع خطة الخروج التدريجي من الحجر.
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57 - أسامة السبت 16 ماي 2020 - 22:23
و على مال الدول الأوروبية لي حيدو الحجر الصحي وقعلهم هادشي مع تلعلم أن أغلب الإصابات كتكون بلا أعراض. مكاينش حل سوى التعايش مع الوباء و اتخاذ الإجرآت الصحية و رفع عدد التحاليل.
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58 - AIDE السبت 16 ماي 2020 - 22:28
La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent.
Albert Einstein
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2
59 - مرباح السبت 16 ماي 2020 - 22:28
هناك رحمة من الله عز وجل ان يرفع عنا هدا الوباء فهو قادر عليه الرحمان الرحيم... حسب هدا التقرير وحسب سلوك فئة كبيرة من الشعب المغربي التي لا تبالي بخطورة الفيروس اما بتهورها واما لجهلها فان الامور ستكون صعبة جدا ادا لم يتم التفكير في استراتبجية ابقاء الطوارئ مثلا من السابعة مساءا الى السادسة صباحا و الابقاء على بعض الاجراءات محضورة مثل المقاهي و محلات الاكل و الاحتياط الداتي للأشخاص و هدا يلزم ان يكون المواطن واعي و مدرك كيف يحمي نفسه و هدا الامر صعب التطبيق بفعل جهل ما اناس يحيطون بك.
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60 - [email protected] السبت 16 ماي 2020 - 22:30
عندما ترفع تدابير الحجر الصحي سنعيش ازمة حقيقية
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61 - مواطن مغربي السبت 16 ماي 2020 - 22:30
اولا لا يعلم الغيب الا الله و ثانية هذا التكهنات و هذا التخربيق راه كيبقى غير هضرة خاوية مكاين لا سيناريوهات لا والو طلقو الناس دبر على طرف ديال الخبز راه نص مْرض مَرض نفسي بسبب هذا الحجر و زيد لا خدمة لا ردمة مع العلم نص الكبير مخداش الدعم ديال كورونا اش بغيتو تقتلو بنادم ولا شنو الدولة اصلا معندهاش حس المسؤولية الإجتماعية الله يعفو علينا وعليكم السلام
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62 - لمواطي السبت 16 ماي 2020 - 22:31
هذا المندوبية جاءت بالشؤم بدل التفاؤل والتخفيف عن نفسية المواطنين الذين يتطلعون الى مستقبل آمن ولا تعتمد على معاير علمية ولا تخمينات منطقية سندها في ذلك ضربا بالكف وحساب النجوم مع نصيحتها بان تحتذي حذو باقي المغاربة الذين اعتمدوا على الدعاء والتوسل مع حسن الظن بالله .
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63 - كذلك السبت 16 ماي 2020 - 22:31
المندوبية السامية للتخطيط خصها تعرف بان الحجر الصحي على المغاربة بدون تقديم مساعدات يعتبر جريمة في حق الشعب راحنا عايشين غير بالسطارطير
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64 - libre السبت 16 ماي 2020 - 22:34
on a fait un gros monstre du corona on a meme pas depasser les 1000 MORT Tout les pays on déconfiné on est les seule avec l'inde à rester en confinement , il faut passer à autre chose , la vie doit prendre son rythme normal meme si ca doit faire des dégats ,
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3
65 - ملاحظ السبت 16 ماي 2020 - 22:37
وهل كنتم تتوقعون حدوث الفيروس من الاصل لتتوقعوا أنه سيضرب 18 مليون شخص ..الدراسة غايتها إثارة الرعب والهلع في الناس..الله الذي خلق الفيروس قادر على دحره في رمشة عين ولا داعي لهذه الدراسة المفتقدة لأدنى شروط الواقعية..الله يهديكم .
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66 - الأخ عادل السبت 16 ماي 2020 - 22:38
الوباء ظهر في الصين خلال شهر 12 2019
5 شهور منذ ظهوره في العالم ولم يصل بعد الى 5 ملايين .واليوم تجي المندوبية السامية للتخطيط توصلو ل 17 و18 مليون اصابة فالمغرب فقط خلال.100 يوم الله اهديكم
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67 - هشام متسائل السبت 16 ماي 2020 - 22:38
كل الدول الأوربية تتجه نحو تطبيق مبدأ مناعة القطيع بعدما تغلبت على الموجة الأولى التي هددت بسقوط منظوماتها الصحية
بعد أكثر من شهرين من بداية الأزمة في المغرب على المغرب أن يكون قد استعد بما يكفي للخروج من الحجر الصحي. الكمامات متوفرة ونسبة الوفيات منخفضة ونسبة الشقاء مرتفعة
إذن لماذا التردد في اتخاد القرارات ؟ عل تتعمد السلطات الإبقاء على المواطنين مسجونين في منازلهم لأهذاف مخفية ؟
هل المغاربة لديهم القدرة على تحمل شهر إضافي بين الحيطان المنزلية ؟
هل اقتصاديا يمكن للمغرب تحمل أكثر من هذا ؟
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68 - hamza السبت 16 ماي 2020 - 22:39
هاد الحساب ما عندو تا معنى لأنه ما خداش بعين اللعتبار بزاف دلحوايج.أولا الفيروس غادي ينقص المعدل دالنتشار ديالو فالصبف.تانيا المدن غاتبقا مشدودة مع العلم أنه النص أولا كثر دالأقاليم مابقاوش كايسجلو تا حالة أو ولاو خاليين من الوباء.وتالتا الدول لي رفعو الحجر ما وقعلهومش هادشي مع العلم انه اسبانيا متلا عندها المعدل كتر بزاف من واحد.تمديد الحجر الصحي غيكون عندو بزاف ديال التداعيات على الناس و اللقصاد
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69 - بن عمي السبت 16 ماي 2020 - 22:39
اعرفتو ما ايجيكم امليح حلولينا واحد الشهر والا القيتو باللي داكشي كيتزاد سدو اعلينا عاوتاني احنا راحنا جالسين امعاكم ماهربانين حتى الشي ابلاصة اخرى.
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70 - Youssef السبت 16 ماي 2020 - 22:41
را دبا مكاين لا حجر لا والو و كنسجلو هاد الاعداد، هادشي غي تخربيق و نظري بزاف و لا علقة مع الواقع، طلقو عباد الله تخدم على راسها و باراكا من الخوف المبالغ فيه
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71 - قدور السبت 16 ماي 2020 - 22:43
انا متفق مع تمديد الحجر الصحي ولكن بشرط يجب تمديد المساعدات ايضا للمتضررين وتفقد احوال الناس .راه وصلات لعضم باالعربية
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72 - داوين خاوين السبت 16 ماي 2020 - 22:43
كيهضرو على مناعة القطيع وقاليك اسيدي غيخليو لي تحت سن 60 عام يخرجو كيسحبو راسهم في السويد كل واحد عندو دارو راكم غا في المغرب الشباب ساكنين مع واليديهم وبالتالي واحد مصاب غايعادي عائلتو كاملة كتاهدو سيناريو لا علاقة بالواقع
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73 - John السبت 16 ماي 2020 - 22:45
و ماذا عن امكانية الشغل عن بعد لمن لهم الامكانية حسب طبيعة العمل و رفع الحجر عن المؤسسات اللتي يتوجب التواجد بها. و بالتالي نخفض عدد الناس بالشوارع و نحرك عجلة الاقتصاد
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74 - benfaddoul rachid السبت 16 ماي 2020 - 22:46
كنطالب بالحكومة تزيدنا غير شهر عدا إلى بغات ترفع الحجر الصحي ولاكن نبقاو متبعين الوقاية
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75 - الحبيب السبت 16 ماي 2020 - 22:47
من خلال العنوان اعلاه الخص ان اي دراسة حالية عن الوباء ومستقبلها ليست سوى تكهنات وتخمينات كل حسب تفسيره، الوباء يستشري بكيفية ماكرة واي تحليل او تفيسر خارج المختبر في الوقت الحالي ليس الا استئناسا فقط ،فكل القراءات السابقة اثبتت الايام عكسها ، لهذا فنترك الامور لاهلها ولا نتطفل على غير اختصاصنا
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76 - عبودة السبت 16 ماي 2020 - 22:47
المندوبية السامية لا نسمع لها صوتا عندما يتعلق الأمر بمعيشة المواطن والأسعار المرتفعة والمضاربة بأرزاق الناس...واليوم اصبح الجميع يفتي في مصيرنا
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77 - fahd السبت 16 ماي 2020 - 22:49
هده الطريقة التي يطبق بها الحضر ليست صحيحة نرى الاكتضاد في كل مكان الشركات والمستشفيات ومندوبيةالشغل والاسواق وفي ادارات الضمان الاجتماعي وفي المراكز ومكاتب الشيوخ والمقدمين عن اي حضر نتكلم مدام لم تصرف الرواتب، وما الفائدة من هدا الصندوق،( ما يخرج الناس الى الشارع هو المال لجلب القوت لاغير ) ،( الله اكون فعوان الفقير )
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78 - أحمد المغربي السبت 16 ماي 2020 - 22:49
ستون يوما من الحجر ليست بالسهلة بما لها من معاناة ليس فقط مع الملل، ولكن المجتمع عريض وبه مرضى وأطفال واكتظاظ الأسر والجيران والأحياء الشعبية و به من توقفوا عن العمل و به أشخاص متوحدونومن ذوي الاحتياجات الخاصة وبه شعب يحتاج لرؤية الشمس وأخذ قسط من الأشعة وبه مرضى الأسنان ومرضى نفسيون منهم العنيفون وغيرهم.... المفروض أن الدولة تستحضر هذه المعاناة ، وتعلم بأن الحجر الصحي ليس دواء ولا تلقيحا في نهاية المطاف، وبأن فرصة 60 يوم كانت من المفروض أن تكون سباقا مع الزمن لإيجاد حلول للمزيد من المستشفيات و مضاعفة عدد التحليلات والمختبرات و التفكير في كافة الحلول لمواجهة كرونا، واحتمالاتها، فغدا لا قدر الله تكون موجات كرونا، أو يكون فروس آخر،أو تكون مضاعفات مثلما أخذ يذهر في بعض البلدان ... لكن الحجر بعد الحجر بدون اغتنام الفرصة لإعداد المراحل التي تلي ، هذا ليس من الصواب.
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79 - sabrina السبت 16 ماي 2020 - 22:54
احتج آلاف الألمان السبت ضد إجراءات كورونا. وفي حين أعلنت إيطاليا فتح حدودها مجددا أمام الزوار.

وقد خرج آلاف الألمان في كل من شتوتغارت وميونيخ وفرانكفورت إلى الشوارع السبت للتعبير عن غضبهم حيال خطط تلقيح محتملة أو رقابة مفترضة من الدولة.

وكُتب على لافتة رفعت في "شتوتغارت" "كورونا زائف"، بينما كتب على أخرى "لا للعزل والكمامات والتعقّب واللقاحات".
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80 - جالس في الدار السبت 16 ماي 2020 - 22:56
هذه الدراسة تقوم على فرضية وجود 2000 اصابة نشطة حرة في بداية رفع الحجر (الخميرة) وهي فرضية الاسوأ وهي خاطئة لان الحجر هدفه عزل الحالات المصابة بواسطة كسر سلسلة العدوى والا ما فادته اذا كان موكدا اننا سنخرج منه بحالات لا تظهر عليها الاعراض الحل هو رفع الحجر مع توعية الناس او تطبيق القانون على المخالفين
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81 - CASA السبت 16 ماي 2020 - 22:59
نحن في حاجة للدروس لتعريف المرض كي تصل الرسالة الي المواطنين عبر العلماء مثل الحليمي والفايد جزاهم الله خير أين هم اليوم
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82 - شوقي ع.القادر السبت 16 ماي 2020 - 22:59
ما أثار انتباهي هو تحديد بعض الفئات العمرية بدون الاعتماد عن دراسة علمية وقد لاحظنا أن الإصابات لا تستثني أحد ...
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83 - زعيتر السبت 16 ماي 2020 - 23:00
الحجر الصحي ان طال اكثر ولم يرفع حسب كل جهة واقليم يساوي الحكم على المواطنين بالاقامة الجبرية
اللهم عجل لنا بالفرج
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