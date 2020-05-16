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كُتّاب وآراء
رفع الحجر الصحي بدون تدابير وقائية يهدد نصف المغاربة بـ"كورونا"
كشفت سيناريوهات وضعتها المندوبية السامية للتخطيط أن رفع الحجر الصحي، سواء كان عاماً أو واسعاً أو مُقيداً، سينتج عنه ما بين 18.720 و17 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مائة يوم فقط، وذلك في ارتباط بالاستمرار في احترام تدابير الوقاية الشخصية من عدمه.
وأكدت المندوبية، في دراسة أصدرتها السبت بعنوان: "جائحة كوفيد-19 في السياق الوطني: الوضعية والسيناريوهات"، أن وضع سيناريوهات التطور المحتملة للوضع الوبائي في البلاد بهدف رفع الحجر هو عمل منهجي بل تربوي.
وجاء في التقرير أن "استنتاجات هذه السيناريوهات باعتبارها مؤشرات بسيطة للاتجاهات تبقى مفيدة لتنبيه الرأي العام واستفزاز الباحثين وتنوير مراكز صنع القرار دون الادعاء بالكفاءة الحصرية أو الشمولية الموضوعية، أو شرعية مؤسساتية معينة".
واعتمدت المندوبية السامية للتخطيط على عدة أنواع من البيانات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد والمعطيات الخاصة بالوضعية الوبائية في المغرب بهدف وضع محاكاة لسيناريوهات رفع الحجر الصحي.
وأورد التقرير أولاً السيناريو المرجعي للتطور الطبيعي للوباء، باعتباره حالة تفترض تطوراً طبيعياً للوباء دون اتخاذ أي إجراء حاجزي حتى يتم الحصول على مناعة جماعية محتملة، وهذا السيناريو النظري يُمكن من قياس إنجازات السيناريوهات الأخرى.
ويقدر معدل التكاثر "R0" بالنسبة لهذا السيناريو بنحو 2,6، ما يعني أن الوباء ينتشر بمعدل مرتفع للغاية ويؤدي إلى الذروة بشكل سريع مع عدد كبير جداً من الحالات المصابة، وبالتالي ارتفاع الضغط على النظام الصحي وارتفاع معدل الوفيات، وسينتج في نهاية المطاف عن هذا السيناريو إصابة 80 في المائة من الساكنة.
وأورد التقرير أنه من وجهة نظر وبائية، طالما لا يوجد لقاح أو مناعة مجتمعية مكتسبة، فإن فيروس كورونا المستجد سيستمر في الانتشار، ولذلك سيكون من الضروري النظر في سيناريوهات رفع الحجر الصحي ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي، لكن مع ضرورة التحكم في مخاطر انتقال العدوى من جهة، والضغط على النظام الصحي الوطني من جهة.
سيناريو رفع الحجر الصحي العام
يطرح هذا السيناريو رفع الحجر الصحي على جميع السكان الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة ولا يعانون من مرض مزمن (27,5 مليون نسمة)، وافتراض تسجيل 2000 حالة مصابة نشطة حين تطبيقه، وكنتيجة لذلك سيرتفع الاتصال في اليوم بـ64 في المائة، وسيصل معدل الانتشار "R0" إلى 1,248 بافتراض الحفاظ على تدابير الحماية الذاتية.
وتشير محاكاة هذا السيناريو إلى أنه سيؤدي إلى إصابة 8 في المائة من السكان في ظرف مائة يوم، وسيغرق النظام الصحي خلال 62 يوماً، مع معدل استشفاء في حدود 10 في المائة فقط من الحالات النشطة.
وفي حالة عدم تطبيق تدابير الحماية الذاتية في هذا السيناريو، سيصل العدد التراكمي للإصابات بعد مائة يوم إلى 50 في المائة من السكان، أي حوالي 17 مليون نسمة، وسيغرق النظام الصحي في غضون 28 يوماً مع معدل استشفاء في حدود 10 في المائة من الإصابات النشطة.
سيناريو رفع الحجر الصحي الواسع
يهدف هذا السيناريو إلى رفع الحجر الصحي عن السكان النشطين العاملين فقط الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة، وأقل من 15 عاماً ولا يعانون من مرض مزمن، وعددهم يقدر بـ16,7 مليون نسمة، بهدف إعادة فتح الاقتصاد موازاة مع عودة تدريجية للأنشطة الاجتماعية، ويفترض هذا السيناريو وجود 2000 حالة مصابة نشطة في وقت تطبيقه.
وسيُسبب هذا الرفع زيادة في عدد الاتصالات في اليوم بنسبة 24 في المائة وبالتالي ارتفاع عدد الإصابات بمعدل انتشار يصل إلى 0,94 في حالة الحفاظ على تدابير الوقاية الذاتية.
محاكاة هذا السيناريو ستنتج عنه 31663 حالة إيجابية مؤكدة في مائة يوم، مع ذروة 3200 حالة إصابة نشطة، وهذا سينتج عنه حاجة قصوى إلى 3200 سرير، و160 سرير إنعاش، وهو ما سيؤدي إلى 1266 حالة وفاة.
وفي حالة تطبيق هذا السيناريو بدون تدابير الوقاية الذاتية، سيصل عدد المصابين في غضون مائة يوم إلى 844 ألف حالة، وبهذه الوتيرة ستملأ القدرة الوطنية للإنعاش في غضون 50 يوماً، وفي غضون مائة يوم لن يكون بمقدور النظام الصحي استشفاء إلا 7 في المائة من الحالات النشطة.
سيناريو رفع الحجر الصحي المُقيد
يفترض هذا السيناريو رفع الحجر الصحي عن السكان المنخرطين في الاقتصاد، المتمثلين في السكان النشيطين المشتغلين الذين تقل أعمارهم عن 65 سنة وغير مصابين بمرض مزمن، وعددهم يقدر بـ7,9 ملايين نسمة.
هدف هذا السيناريو هو إعادة فتح الاقتصاد دون المساس بالسكان الذين هم عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات هذا المرض، ويفترض هذا السيناريو وجود 2000 حالة مصابة في وقت تطبيقه.
في ظل هذا السيناريو، سيزداد عدد الاتصالات بين السكان في اليوم من طرف الأشخاص المصابين بنسبة 13 في المائة، وبذلك يصل معدل الانتشار إلى 0,864، وبالتالي زيادة عدد الإصابات إلى 18,720 حالة في ظرف مائة يوم، وهذا من شأنه أن يولد حاجة قصوى إلى 3200 سرير في المستشفيات، و160 سرير إنعاش، ووفاة 748 شخصا.
وفي حالة تطبيق هذا السيناريو بدون تدابير الوقاية الشخصية، سيعطي بعد مائة يوم عدداً تراكمياً من الأشخاص المصابين يصل إلى 155920 حالة، وبذلك ستصل الاستراتيجية الوطنية للاستشفاء إلى حدودها في غضون 75 يوماً.
أهمية تدابير الوقاية الذاتية
تؤكد دراسة المندوبية السامية للتخطيط أن الحجر الصحي لا يمكن أن يستمر دائماً مهما كانت فعاليته الوقائية. ولذلك، فإن رفعه أمر حتمي تمليه الحاجة إلى سياسة لما بعد كورونا، تهم مرونة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي وتخفيف المناخ النفسي للبلاد.
وترى المندوبية أن تطبيق رفع الحجر الصحي ووتيرته يجب أن يعتمدا بالضرورة على المتطلبات القطاعية لإعادة التوازن لأساسيات الاقتصاد الوطني، كما يتطلب أيضاً تدبيراً منسقاً للتداعيات الاجتماعية والنفسية للوباء.
وخلصت المندوبية إلى القول: "إن الدرس الكبير الذي تكشفه هذه السيناريوهات يتمثل أساساً في الأهمية الحيوية للمجهود الذي يتعين على كل مواطن أن يقوم به من خلال الاحترام الدقيق لممارسات التباعد الجسدي والتدابير الحاجزية وارتداء الكمامة، وجميع المقتضيات الشخصية والجماعية الوقائية، لكي يتحمل كل شخص مسؤولية في حماية الأمة".
وأكدت الدراسة أنه بدون "هذا الانضباط الفردي من طرف كل منا، يُمكن للوباء في أقل من مائة يوم أن يرفع بثماني مرات حالات الإصابة بالعدوى، ويضاعف الحاجة إلى أسرّة الإنعاش، وبالتالي فشل السياسة الوطنية للاستشفاء الخاصة بالحالات النشطة، وهذا يكشف حجم مسؤولية كل منا تجاه أنفسنا وعائلتنا والأمة التي نحمل هويتها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (83)
يجب رفع الحجر الصحي، الإقتصاد على حافة السكتة القلبية.
وفي نفس الوقت لايمكن ان نضر الاقتصاد اكثر فصحة المواطن أولوية ولكن معيشه اليومي كذلك يبقى مهما
على أي نحمد الله على كل حال ونشكر كل مكونات الدولة على كل التدابير و نحن معكم في كل ماترونه ملائما للبلاد
الجائحة مستمرة ونرجو ان باتينا الفرج من عند الخالق جل جلاله
يبقى فقط ان نعلم ان الاقتصاد هو مرتبط بالخارج فالاهم حاليا هو تكييف الافتصاد مع الوضع من خلال التوجه الى الاستهلاك المحلي خلق أسواق جديدة فيما يخص الإنتاج الفلاحي و خلق صناعات مرتبطة بالصحة ادوية وأجهزة وقاية و تطوير صناعة كيمبائية كصناعة التحاليل pcr ;;;
ساهل نسدو على الناس فديورهم و نقمعوهم !
لكن العواقب غير مضمونة بعد فتح الاقفاص !
هادشي لي مافكراتش فيه الحكومة المحكومة !
اسيدي حنا ما باغين سبابط ما باغين زبدة ، سد على كلشي و كلشي يتقدى تقدية ديال شهر واخا ديال الكونسيرف باش نحسو نيت بحالة الطوارىء.
هذ الشي راه كايخلع وخاصو يصادقو عليه الخبراء في الأوبئة
نحن نطالب برفع الحجر مع إتخاذ التدابير الوقائية و معاقبة كل المخالفين. فقط أرجوا أن يُمدد الحجر ليومين او ثلاث ايام بعد العيد، لانه لو تركنا الحرية للشعب في التحرك يوم العيد و ليلة القدر ستكون الكارثة.
لقد تعبنا و مللنا من الحجر لكني أرى أنه لابد من تمديده لأسبوع على أقصى تقدير ثم يُرفع لتعود الحياة من جديد للوطن
وزارة التخطيط منذ الاستقلال الناقص وهي تخطط ولا خطة خرجت بها
هؤلاء هم من يستحق الخروج لكن هناك فئة دائما الخروج وهم سبب هذا الارتفاع في الاول كنا أفضل من الدول الأوروبية لكن في الاخير خصوصا الان مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك هناك تسيب ظهور اولاد وبنات المراهقين ما بين سن 13 و 14 فما فوق يعني الأمور أصبحت عادية..
كنتمنى يزيدو شي 15 يوم فهناك جهات بدأت تضهر عليها نسب شفاء..المهم والله مافهمت غير دويت وصافي الله يجعل الفرج رمضان كريم
Albert Einstein
5 شهور منذ ظهوره في العالم ولم يصل بعد الى 5 ملايين .واليوم تجي المندوبية السامية للتخطيط توصلو ل 17 و18 مليون اصابة فالمغرب فقط خلال.100 يوم الله اهديكم
بعد أكثر من شهرين من بداية الأزمة في المغرب على المغرب أن يكون قد استعد بما يكفي للخروج من الحجر الصحي. الكمامات متوفرة ونسبة الوفيات منخفضة ونسبة الشقاء مرتفعة
إذن لماذا التردد في اتخاد القرارات ؟ عل تتعمد السلطات الإبقاء على المواطنين مسجونين في منازلهم لأهذاف مخفية ؟
هل المغاربة لديهم القدرة على تحمل شهر إضافي بين الحيطان المنزلية ؟
هل اقتصاديا يمكن للمغرب تحمل أكثر من هذا ؟
وقد خرج آلاف الألمان في كل من شتوتغارت وميونيخ وفرانكفورت إلى الشوارع السبت للتعبير عن غضبهم حيال خطط تلقيح محتملة أو رقابة مفترضة من الدولة.
وكُتب على لافتة رفعت في "شتوتغارت" "كورونا زائف"، بينما كتب على أخرى "لا للعزل والكمامات والتعقّب واللقاحات".
اللهم عجل لنا بالفرج