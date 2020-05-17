جمعيات التعليم الأولي تطالب بدعم صندوق كورونا

هسبريس من الرباط

وجه الاتحاد الوطني لجمعيات تنمية التعليم الأولي بالمغرب رسالة إلى رئيس الحكومة، عبر من خلالها عن انشغالاته بشأن الوضعية الصعبة التي تعيشها مؤسسات التعليم الأولي من رياض الأطفال والكتاتيب القرآنية.

المراسلة حملت العديد من المقترحات الموجهة إلى السلطات الحكومية من أجل عرضها على لجنة اليقظة الاقتصادية قصد البت فيها.

وقد طالب عدد من مسيري مؤسسات التعليم الأولي بمدينة العرائش بإدراجهم ضمن المستفيدين من صندوق كورونا، نتيجة المشاكل التي تفاقمت عليهم بسبب التوقف المستمر لأزيد من شهرين، وعلى رأسها فقدان مداخيلهم بعد تخلف عدد من الآباء عن تسديد واجباتهم الشهرية، ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ديون لا تتناسب والربح المحصل عليه من هذا النشاط.