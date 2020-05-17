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الرئيسية | مجتمع | 57 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 6798 حالة بالمغرب

57 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 6798 حالة بالمغرب

57 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 6798 حالة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 17 ماي 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة رصد 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6798 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 82250 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، ليثبت إجمالي الوفيات في 192.

وتم التيقن أيضا من 158 حالات شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3645 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - med kashi الأحد 17 ماي 2020 - 10:11
الحمد لله الشفاء أكثر اللهم أرفع عنا البلاء
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32
2 - عبدو الأحد 17 ماي 2020 - 10:13
تخيلوا ان يتم رفع الحضر مع تحسيس المواطن بمسؤوليته في حماية نفسه والاخرين عبر اتخاذ الاحتياطات من وضع كمامة و الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، ستكون النتائج أفضل على الوطن وعلى الاقتصاد، ينبغي الثقة في المواطن وتحميله المسؤولية مع تكثيف حملات التوعية والتحسيس بدل الحموظة التي تبث على شاشة التلفاز، حفظنا الله جميعا من كل مكروه وعواشركوم مبروكة.
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-18
3 - العسري الأحد 17 ماي 2020 - 10:13
الحمد لله على كل حال بشارة خير
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25
4 - تحليل منطقي الأحد 17 ماي 2020 - 10:14
عالم الأحياء المجهرية و الأخصائي في الأمراض المعدية Didier Raoult كان قد تحدى فرنسا بعلمائها و أطبائها بأن دواء هيدروكسيد الكلوروكين الخاص بعلاج داء الملاريا هو العلاج الأمثل لداء كوفيد 19، و كان قد أكد أن هذا الفيروس سيضعف في فصل الربيع و سيتمكن الناس من اكتساب المناعة ضده لكونه سيكون غير فتاك و سيندثر قبل نهاية فصل الربيع.. إلى حد الآن يتأكد لي دائما أن ما يقوله هو ما يحدث..
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17
5 - الأمين الأحد 17 ماي 2020 - 10:14
اللهم لك الحمد والشكر على كل حال حلات التعافي اكثر بضعفي حلات الإصابة وهذا مؤشر إيجابي جدا جدا
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20
6 - أسامة من فاس الأحد 17 ماي 2020 - 10:16
يجب على كل جهة أن تعمل على ألف تحليلة في اليوم من أجل تشخيص المرض لأن هناك على مايقرب 20 ألف مصاب بين مخالطين الله أعلم
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-10
7 - said الأحد 17 ماي 2020 - 10:16
الحمد لله بدأت الارقام تستقر وهذا مؤشر إيجابي يبشر بالخير مع بعض القلق من ناحية بعض البؤر التي من الضروري أن يجدوا لها حلا قبل فوات الأوان الالتزام بالحجر الصحي والابتعاد عن الاختلاط يمكننا أن نساهم في الحد من انتشار هذا الوباء ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء
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16
8 - smia الأحد 17 ماي 2020 - 10:18
معرفتش واش هاد العدد لولا كيتسجل واش غيخرجنا من الحجر الصحي ولكن الأمور صعيبة خاص الحيطة والحظر لأن أكبر إنتشار كيكون فالبؤر الصناعية والعائلية مخصناش نتهاونو ورجعو لنقطة الصفر يد فيد غنتغلبو على هاد الجائحة بالإصرار ديال ولاد الشعب إلا لتزمت أنا ونت وهي وهوما غادي نجحو رغم هاد البؤر الله معانا ومعاكم. خليوكم فديوركم باش نخرجو لعند واليدينا ونحضنوهم رحنى توحشناهم الله يوفق الجميع.
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19
9 - سعاد الأحد 17 ماي 2020 - 10:21
الحمدلله على كل حال واللهم شافي مرضى العالم
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10
10 - كلميمة الأحد 17 ماي 2020 - 10:23
مع انخفاظ عدد الاصابات في الايام الاخيرة،و ارتفاع نسب التعافي ولله الحمد،يجب تمديد الحجر الصحي خاصة في المدن التي انتشر فيها الوباء، و الا نستعجل فنضيع كل ما بنيناه،بكل صراحة الناس تحس بالملل من الحجر،ولكن الاستعجال كدلك له عواقب.
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22
11 - زكرياء أيت الطالبي الأحد 17 ماي 2020 - 10:25
عدد الحالات المؤكدة هو 57 حالة وهو عدد قليل حدا وغير كافي ومخيب للأمال بالنسبة لمجموعة من المواطنين.
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-16
12 - عبدو عبدو الأحد 17 ماي 2020 - 10:25
أصبحت بلادنا قريبة من معانقة الامل الكبير الذي نطمح إليه جمميعا .ألا و هو تلتغلب على هذا الولاء الخطير .و هذا بظهر من خلال التراجع الكبير في عدد الحالات .بالاضافة الى مؤشر حالات الوفيات الذي لا يتراوح بين صفر حالة او حالتين.لكن هناك استهتار من بعض الناس يجعل هذا الامل يتسلل إليه قليل من الشك.فنحن قاددرون على اجتثات هذا الوباء ان توفرت الارادة و الخس الجماعي .
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20
13 - مواطنة مغربية الأحد 17 ماي 2020 - 10:27
ياربي رفع عنا هدا الوباء وشافي جميع المرضا وغفير لنا دنوبنا يارب لا تعقبنا بقبح أعملنا يارحم الرحمين
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16
14 - اسيكيس الأحد 17 ماي 2020 - 10:30
الحمد لله تزداد الحالات الشفاء يوما بعد يوم ولله الحمد الهم ارفع عنا هد الوباء يارب العالمين.
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12
15 - مجاز قديييييييم الأحد 17 ماي 2020 - 10:31
لابد من نهج سياسة الرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية حسب نسب الاصابات في الجهات مع التحكم المطلق في عملية الدخول والخروج للمدن.لا يعقل ان الدول الاوروبية الاكثر تضررا من الجاءحة وبالرغم من ذلك بدات ترفع الحجر الصحي .فالحكومة ملزمة باتخاد القرار المناسب بعيدا عن الارتجالية و الرعونة .
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4
16 - أبو مروة الأحد 17 ماي 2020 - 10:31
وَعَنْ أبي يَحْيَى صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ  قَالَ:
قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: عَجَباً لأمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لأِحَدٍ إِلاَّ للْمُؤْمِن: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خيْراً لَهُ.
{ رواه مسلم }
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20
17 - غيور الأحد 17 ماي 2020 - 10:34
الحمد لله الاصابات في تراجع وحلات الشفاء في الارتفاع اللهم ارفع عنا هذا الوباء في هذا الشهر الفضيل وبلغنا عيد الفطر المبارك بصفر اصابات يارب العالمين
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12
18 - منظبط الأحد 17 ماي 2020 - 10:34
نتفائل خيرا انشاء الله، نحن في الطريق الصحيح نتمنى أن تنخفض الحالات الجديدة وينخفظ الموشر ما دون 0.5 يجب الصبر والالتزام بالحجر الفرج قريبا بإذن الله
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10
19 - 4000 تحليلة الأحد 17 ماي 2020 - 10:36
الحمد لله 57 حالة من أصل 4000(إن لم يكن كذبا) هذا مؤشر يبشر بالخير واخا مزااااال خاص بزاف باش نوصلو لشي دول ولكن الله غالب.
راه خاصنا نهجمو على المرض فالمعامل والثكنات و الشركات و كل مكان كان إجباري على الناس يتجمعو فيه
إوا كنطلبو من الله يرفع عنا هاد الوباء و البلاء
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11
20 - khadija الأحد 17 ماي 2020 - 10:41
واش غي بوحدي لي كانشد الكالكيل وكانحسب باش نشوف شحال بقى تحت الرعاية الصحية الحمدالله اليوم هبطو على 3000
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13
21 - يحياوي محمد الأحد 17 ماي 2020 - 10:46
#ستكون كارثة إذا رفع الحجر الصحي قبل العيد الاصابات ستكون بالالاف ... وفي نفس الوقت تمديد حالة الطوارئ ستكون قاسية على الاقتصاد وعلى الفقراء وتازيم نفسية المواطن المغربي فالدولة المغربية في موقف لا يحسد عليه...
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