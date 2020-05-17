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Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | إصابات في 9 جهات والشفاء من "كوفيد-19" يبلغ 53,62% بالمغرب

إصابات في 9 جهات والشفاء من "كوفيد-19" يبلغ 53,62% بالمغرب

إصابات في 9 جهات والشفاء من "كوفيد-19" يبلغ 53,62% بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 17 ماي 2020 - 10:30

شهدت 9 جهات مغربية إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ18 الماضية، وفق معطيات الوضع الوبائي التي قامت وزارة الصحة بتحديثها صباح اليوم الأحد.

البيانات نفسها كشفت أن الفحوصات جاءت إيجابية بخصوص 57 حالة تم الاشتباه بإصابتها، ليرتفع العدد الإجمالي لمن طالتهم العدوى إلى 6798 منذ بداية تفشي الجائحة.

تحليل المعطيات الرسمية على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي وصلت إلى 53,62% بالمغرب، بمجموع 3645 من الأشخاص المحققين للشفاء.

وبناء على المصدر ذاته فإن الفيروس يبقى ملازما لـ43,56% من المصابين به، أي 2961 يواصلون مسار الاستشفاء حتى الآن، بينما حصيلة الوفيات تهم 2,82% من المكتشفة إصابتهم؛ ولا يتخطون 192 حالة.

بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، كشفت التحاليل 29 إصابة في جهة الدار البيضاء سطات و7 في جهة مراكش آسفي و5 بطنجة تطوان الحسيمة.

كما جرى رصد 4 حالات جديدة في جهة الرباط سلا القنيطرة و3 في فاس مكناس، و3 إصابات أخرى بجهة بني ملال خنيفرة و2 في جهة الشرق، وإصابتان في درعة تافيلالت وحالتان إضافيتان بجهة سوس ماسة.

تحيين بيانات الوضع الوبائي الخاص بـ"كوفيد-19" يرفع الحصيلة التراكمية، المعبرة عن مجموع المكتشفة إصابتهم، إلى 1969 في جهة البيضاء و1262 بجهة مراكش و953 في جهة طنجة.

وبلغ المجموع ذاته 941 حالة مؤكدة في فاس مكناس و667 بجهة الرباط، و588 في درعة تافيلات و180 بجهة الشرق، و112 في بني ملال خنيفرة و77 بسوس ماسة، و43 في جهة كلميم و4 بجهة العيون و2 في الداخلة وادي الذهب.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - المستبشرة خيرا الأحد 17 ماي 2020 - 10:39
كازا غادي تبقا بوحدها فالفينال غادا كاطريام
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2 - Doc الأحد 17 ماي 2020 - 10:40
Attendez 18h ça va dépasser les 100!!!!
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3 - حميد الأحد 17 ماي 2020 - 10:42
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ألطف بنا في هده الأيام المباركة وإرفع عنا هدا الوباء
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4 - zaid الأحد 17 ماي 2020 - 10:44
اظن ان الصحة والسياسة بدءا يتداخلان والنتائج مشكوك في صحتها كما حصل مؤخرا في مدينة الناظور وقبلها في مدينة وجدة أنها علامة استفهام كبيرة تطرح الآن .
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5 - الحسن الأحد 17 ماي 2020 - 11:05
الحمد لله على كل حال . الحالة مستقرة لا تدعو للقلق . الفرج قريب . مزيدا من الإحتراز رجاء .
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6 - نبيل الأحد 17 ماي 2020 - 11:20
نتمنى من هسبريس ان توافينا يوميا اذا امكن بالتوزيع الجغرافي للمتعافين. و شكرا
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