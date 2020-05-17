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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة تستعد لانتهاء حالة الطوارئ بالمزيد من تحاليل كورونا
استعداداً لرفع الحجر الصحي بشكل تدريجي، أطلقت وزارة الصحة مختبراً متنقلاً لتوسيع اختبارات فيروس "كورونا" المستجد؛ وهو الإجراء الذي يقتضي توسيع دائرة التحاليل إلى أقصى درجة ممكنة.
وأشرف المعهد الوطني للصحة بالرباط على تجهيز مختبر متنقل خاص بـ "كوفيد 19"، لتوسع دائرة الكشف الطبي على المخالطين والحالات المشتبه إصابتها بالفيروس.
وأعدت وزارة الصحة مخططاً لتوسيع دائرة الكشف المخبري بعد رفع الحجر الصحي التدريجي، ويهدف إلى توسيع دائرة التحاليل استعدادا للخروج من العزلة الصحية وتقليص مدة ظهور النتائج.
وتتجه وزارة الصحة إلى إجراء 10 آلاف تحليلية في اليوم الواحد، خلال الأيام المقبلة، علماً أن عدد التحاليل اليومية التي تجرى في مختلف ربوع المملكة تقترب من 4 آلاف.
تحليل بيانات وزارة الصحة يكشف أن المغرب أجرى، منذ بداية الوباء وإلى غاية حصيلة العاشرة صباحاً من اليوم الأحد، حوالي 100 ألف تحليلة، وبالضبط 89048 منها 82250 حالة مستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي، و6798 حالة مؤكدة.
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أكد أن توسيع دائرة الكشف سيساهم في تحديد الأشخاص الذين اكتسبوا المناعة بعد التعافي، وتشخيص رقعة المواطنين المصابين مع توفير الدواء والعزلة الصحية.
وشرعت بعض الأقاليم والجهات الخالية من فيروس "كورونا" في التخفيف من إجراءات رفع الحجر الصحي، فقد تم السماح بعودة بعض الأنشطة التجارية بشكل تدريجي، مع فرض إجراءات الوقاية والسلامة الصحية من قبيل السماح لشخصين فقط للدخول إلى محل بيع الملابس وتعقيم كل فرد قبل وبعد عملية البيع والشراء.
استئناف الأنشطة التجارية والاقتصادية بشكل كلي وفق مقاربة الحكومة يعتمد على وضعية الوباء في كل جهة، علما أن هناك جهات لم تسجل بها إصابات منذ أيام متتالية أو سجلت إصابات ضعيفة؛ وهي درعة تافيلالت وسوس ماسة، والشرق وبني ملال خنيفرة، وكلميم واد نون والعيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب.
ويقدم سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بحلول يوم غد الاثنين، تفاصيل رفع الحجر الصحي ما بعد 20 ماي الجاري، خلال جلسة برلمانية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
تمديد حالة الطواريء الصحية ما بعد 20 ماي أمر طبيعي ومنتظر ولا داعي لأن نتفاجأ فكل المؤشرات تدعو لذلك فمزيدا من الصبر أخواتي وإخواني لنخرج منتصرين من هذه الجائحة والله ولي التوفيق.
المواطن مل و تعب و جيوبه أصبحت فارغة و الناس ضاعت تجارتهم و مشاريعهم و أموالهم...
و هناك الالاف من المغاربة في الخارج يعانون و الالاف من المهاجرين في الداخل مسجونون و ضاعت حقوقهم.
التعايش مع الوباء هو الحل الوحيد بإتخاد التدابير اللازمة و كل مواطن يتحمل مسؤوليته فلدينا مستشفيات و مقابر...المتهور يتحمل مسؤولية ما يحدث له و نسأل الله السلامة للجميع.
فقط أرجوا أن يُمدد الحجر لأسبوع أخَر حتى يمر العيد.
أقول هذا الكلام و أنا كاره للحجر لكني أطلب هذا الطلب خوفا على الصحة العامة لأنه قد تحدث الكارثة في العيد بسبب جهل الملايين من المواطنين و عدم إكثراتهم بخطورة الوضع
و كملاحظة بالنسبة لما يسمى التعقيم فمنظمة الصحة العالمية اكدت عدم جدواه على الأسطع و الفضاءات بل و حذرت من الآثار الجانبية لتعقيم الناس مباشرة
لماذا لا تستعين بنا الدولة كمتطوعين خلال هذه الظرفية كل واحد حسب تخصصه بما أننا متوقفون عن العمل خلال هذه الايام
انا استاذ الابتدائي وحاصل على ماستر في علوم المناعة ومستعد للتطوع في ميدان الصحة
وهناك من هو مستعد للتطوع مع رجال الأمن والقوات المسلحة