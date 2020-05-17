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- المغرب يسجّل 129 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (83)
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كُتّاب وآراء
المغرب يسجّل 129 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 129 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6870 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 83087 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليثبت عدد الوفيات في 192 حالة.
وبين الرابعة من بعد زوال أمس السبت والتوقيت نفسه اليوم الأحد؛ تم تسجيل 173 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 3660 حالة في مختلف الجهات.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (83)
لماذا لا تستعين بنا الدولة كمتطوعين خلال هذه الظرفية كل واحد حسب تخصصه بما أننا متوقفون عن العمل خلال هذه الايام
انا استاذ الابتدائي وحاصل على ماستر في علوم المناعة ومستعد للتطوع في ميدان الصحة
وهناك من هو مستعد للتطوع مع رجال الأمن والقوات المسلحة
لا حول ولا قوه إلا بالله
اللهم احفظنا و ارحمنا برحمتك واعفو عنا وعافينا يا ارحم الراحمين
انا في اكادير هناك تراخي كبير من السلطات والاسواق خدامة وديك الورقة دالمقدم كاينة عند الجميع النهار كامل خارج بيها .
لا تنتظرو رفع حالة الطورائ لا في يونيو ولا في يوليوز .
اذا لم تتغير العقلية .
السؤال هو كيفاش هادو تعداو بكورونا ومتسجلاتش تا شي حاجة من قبل لي نقدرو نقولوا خالطوها !!!
الله يرحم والديكم فهموني او صبروني
اذا لم نلتزم بالحجر الصحي بجدية فمن الصعب الخروج من الازمة.
كما أقترح أن يتم رفع الحجر بالتدريج حسب الجهات، حتى تتحمل كل جهة مسؤوليتها.
كوبي كولي منين كيشوف الأرقام هبطات وغير كطلع كيغبر.
باراكا من الصباغة والهدرة الخاوية. راه حالتنا حالة كشعب غير واعي وكعيش الهشاشة في الجوانب كاملة ديال حياتو.
الڤيروس ماغاديش يمشي بوحدو.
وليكن هذا درس لحكوماتنا لإعادة النظر في أهمية التعليم.
Malheureseument, ils n'avaient que la police et lmKhazniya pour stopper la pandémie.
في مقاطعه كيبيك ب كندا، وصلنا الى 13200 تحليله يوميا لمحاصرة الفيروس.
لا افهم سياسه المغرب مع ما بين 100 و 200 حاله يوميه؟؟؟؟؟؟ انتقال العدوى ستستمر إن لم نحاصر الفيروس
البقاء في المنازل اهم عنصر في حصار الفيروس التاجي ودحره..حتى لا نندم على امر كان من الممكن تفاديه بالصبر
يعني انه الشمس تتعني كلشي خارج و الشتا تتعني كلشي مكمش... يعني انه الله يعطينا واحد جوج سيمانات غير الشتا يارب باش يمشي الفيروس بإذن الله سبحانه وتعالى
مراكش أسفي 1262 +7
فاس مكناس 945 +7
طنجة تطوان الحسيمة 953 +5
الرباط سلا القنيطرة 667 +4
بني ملال خنيفرة 112 +3
الشرق 180 +2
سوس ماسة 77 +2
الجهات الأخرى لم تسجل اية حالة:
درعة تافيلالت 586
كلميم واد نون 43
العيون الساقية الحمراء 4
الداخلة وادي الذهب 2
و في حالة رفع الحجر الصحي يجب ان نشتغل و على اكتافنا اكفان ...