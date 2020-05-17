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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجّل 129 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 129 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجّل 129 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 17 ماي 2020 - 16:10

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 129 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6870 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 83087 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليثبت عدد الوفيات في 192 حالة.

وبين الرابعة من بعد زوال أمس السبت والتوقيت نفسه اليوم الأحد؛ تم تسجيل 173 حالة شفاء إضافية ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 3660 حالة في مختلف الجهات.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (83)

1 - عماد المديوني الأحد 17 ماي 2020 - 16:17
اين اختفى اذن الدكتور الفايد الذي صرح في فيديو ان رمضان سيقضي نهائيا على فيروس كورونا. ياليته قال ان شاء الله على الاقل.
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-247
2 - متفائل الأحد 17 ماي 2020 - 16:18
الحل الوحيد هو تعميم الإختبارات على المعامل والشركات والمؤسسات وسائقين الحافلات وسيارات الأجرة.... إظافة إلى التباعد الجسدي لتفادي البؤر
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122
3 - يا رب سلم الأحد 17 ماي 2020 - 16:18
ربما من الامور التي يجب الحزم فيها هو منع الزيارات العائلية في عطلة العيد، لأن المرونة وعدم الضبط سيزيد من عدد الاصابات لا قدر الله. واللهم عجل بالفرج
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89
4 - Jaouad الأحد 17 ماي 2020 - 16:18
هدشي اللي واقع فكازا والله حتى حرام 99 حالة فنهار بزاف والله حتى عيينا ومرضنا نفسيا وماديا.يا ربي تعفو علينا وتهدي الفيروس يضرب شي دورة بعيد.
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139
5 - aziz الأحد 17 ماي 2020 - 16:19
المطلوب العمل على تطبيق حظر التجوال الشامل وبصرامة أيام عيد الفطر مادام أنها أيام عطلة لتفادي تنقلات المواطنين بكثرة وتجنب ظهور بؤر عائلية لا تعد ولا تحصى تجعلنا نبحث عن المخالطين ومخالطي المخالطين حتى "يتخلطوا علينا العرارم" كما يقال !!!!!!!!!!!!!!!!! ونسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء.
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77
6 - Samir الأحد 17 ماي 2020 - 16:19
ها حنا رجعنا و بقوه ، الحجر ماشي حل
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-38
7 - منير الأحد 17 ماي 2020 - 16:19
الوضع مستمر كما هو عليه غير مشات شتا وبنادم خرج و ارتفع العدد ناس مزال مبغاتش تحشم راه الى بقينا هاكا موحال نخرجو من هاد المرض نسأل الله تعالى السلامة والعافية ويهدي الجميع ان شاء الله
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41
8 - الكمامة الأحد 17 ماي 2020 - 16:19
أتمنى لو يرتدي الجميع الكمامات بإحترام و مسؤولية وبدون تعالي على الفيروس لأنها تحمينا 90% تقريبا، من تواضع لله رفعه
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63
9 - مواطن الأحد 17 ماي 2020 - 16:19
ديرو شي حل لجهة الدار البيضاء سطات و خصوصا مدينة الدار البيضاء لا يعقل انه تم تسجيل 99 حالة اليوم غير في هاد المدينة خاص السلطات توقف بحزم راه الاحياء الشعبية لي انا ساكن فيها عايشين حياة طبيعية و غياااااااااااب السلطات كلشي خارج ديرة شي حل لهاد قلة الوعي لي عند هاد الناس الله يصاوب
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95
10 - يوسف الأحد 17 ماي 2020 - 16:20
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الدار البيضاء 99 حالة
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38
11 - حقيقة الأحد 17 ماي 2020 - 16:20
لابد من معرفة حقيقة واحدة هو انه يجب علينا التعايش مع هدا الوباء وما رفع بعض الدول للحجر الصحي رغم الاصابات الكبيرة لخير دليل
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9
12 - abdo الأحد 17 ماي 2020 - 16:20
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا يارب العالمين وارفع عنا هذا الوباء في هذا الشهر الفضيل يا أرحم الراحمين
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23
13 - استاذ جاهز للتطوع الأحد 17 ماي 2020 - 16:20
هناك أساتذة حاصلون على شواهد في التمريض واساتذة حاصلون على شواهد في المعلوميات والهندسة والتسيير وغيرها من التخصصات وهناك دكاترة يدرسون في الابتدائي
لماذا لا تستعين بنا الدولة كمتطوعين خلال هذه الظرفية كل واحد حسب تخصصه بما أننا متوقفون عن العمل خلال هذه الايام
انا استاذ الابتدائي وحاصل على ماستر في علوم المناعة ومستعد للتطوع في ميدان الصحة
وهناك من هو مستعد للتطوع مع رجال الأمن والقوات المسلحة
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47
14 - amigo الأحد 17 ماي 2020 - 16:21
وها هي الإصابات بدأت ترتفع من جديد . ندور في حلقة مفرغة .اللهم إنا نرجو رحمتك يا رحمان يا رحيم.
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31
15 - السيد مارك انوار الأحد 17 ماي 2020 - 16:21
في وجهة نظري كيبان ليا ان الحل هو رفع الحجر الصحي و كل واحد ياخد التدابير الوقائية كبااقي الدول و الله يدير الخير
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10
16 - حسن الأحد 17 ماي 2020 - 16:21
يجب اتخاذ اجراءات حازمة اكثر خاصة في المدن الاكثر اصابة لا يمكن الاستمرار هكذا الى ما لا نهاية فالاقتصاد يتضرر و المواطنين الذين اغلقوا محلاتهم متضررون لذلك يجب تطبيق مزيد من الحزم
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18
17 - متتبع فيلالي الأحد 17 ماي 2020 - 16:21
يعد الانخفاض تعود الحالات إلى الارتفاع مجدداً
لا حول ولا قوه إلا بالله
اللهم احفظنا و ارحمنا برحمتك واعفو عنا وعافينا يا ارحم الراحمين
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10
18 - abde الأحد 17 ماي 2020 - 16:21
هاد الارتفاع اللي في الدار البيضاء سبابو الشركات هوما اخدمو وحنا نبركو ديرو شي حل يا نخدمو كلنا يا نبركو كلنا يا نموتو كلنا
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55
19 - ايوب الأحد 17 ماي 2020 - 16:22
الوحدات الصناعية الله ياخد الحق لي كان سبب
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42
20 - مواطن الأحد 17 ماي 2020 - 16:22
الحجر الصحي اصلا لم يحترم وهناك تراخي من السلطات .
انا في اكادير هناك تراخي كبير من السلطات والاسواق خدامة وديك الورقة دالمقدم كاينة عند الجميع النهار كامل خارج بيها .
لا تنتظرو رفع حالة الطورائ لا في يونيو ولا في يوليوز .
اذا لم تتغير العقلية .
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24
21 - الأمين الأحد 17 ماي 2020 - 16:22
اللهم إنا نسألك اللطف فيما جرت به المقادير
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21
22 - medoujda الأحد 17 ماي 2020 - 16:22
الله يلطف بنا أما هذا كله سببه التهاون و خرق الطوارئ و الحجر الصحي من بعض البشر الله يهديهم هذا ما نقول
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10
23 - said الأحد 17 ماي 2020 - 16:22
الحمد لله حالات الشفاء في ارتفاع و الوفيات مستقرة مع زيادة طفيفة في حالات الإصابات وهذا راجع إلى عزيمة المغاربة الذين يتحدون المصاعب والفقر إلى آخره ولهذا وجب علينا احترام قانون الطوارئ وسنخرج بسلام بإدن الله
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2
24 - مواطن الأحد 17 ماي 2020 - 16:23
الرقم ليس كبير إذا ما نظرنا إلى عدد التحليلات الذي قارب 5000 تحليلة خلال ال24 ساعة الماضية ودائما حلات الشفاء أكثر من حالات الاصابات و هذا شيء إيجابي
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22
25 - طالب اقتصاد فاش كنتي وزير الأحد 17 ماي 2020 - 16:23
لا بديل عن تمديد الحجر الصحي
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1
26 - MAROCAIN الأحد 17 ماي 2020 - 16:23
on veut les détails de quartiers, merci
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2
27 - مروان الأحد 17 ماي 2020 - 16:23
رفع الحجر من عدمه يستلزم مواطنين واعيين بخطورة الوضع وملتزمين بتطبيق الأجراءات الاحترازية، كذا الأمر بالنسبة للتجمعات الصناعية و التجارية، عدا هذا سيشق الفيروس طريقه بنجاح لضم أكبر عدد من الضحايا داخل الحجر أو خارجه.
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7
28 - دايز وصافي الأحد 17 ماي 2020 - 16:24
بالنسبة لبني ملال فالحالات 3 لقاوهم فمعمل السكر تابع لاقليم الفقيه بن صالح !! مع العلم ان التحاليل دارت على جميع العاملين فهاد المصنع ولقاو غير فهاد 3 الحمد لله نظرا لحجم اليد العاملة لي كتشتغل فيه ومتوزعة على بني ملال سوق السبت الفقيه بن صالح والنواحي.
السؤال هو كيفاش هادو تعداو بكورونا ومتسجلاتش تا شي حاجة من قبل لي نقدرو نقولوا خالطوها !!!
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8
29 - Miido khalil الأحد 17 ماي 2020 - 16:24
رغم الحجر مزال عدد الحالة تتزايد أظن ان التعيش مع هذا الفيروس امر لابد منه
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4
30 - ابو يحيى الأحد 17 ماي 2020 - 16:24
وا عباد الله راني مابقيت فاهم والو في هاد كورونا
الله يرحم والديكم فهموني او صبروني
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1
31 - النتائج الأحد 17 ماي 2020 - 16:24
بعد رفع الحجر سيزداد الطلب على الطب النفسي وسيعرف قضاء الأسرة ضغطا في عدد القضايا
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22
32 - رضى الأحد 17 ماي 2020 - 16:25
منحنى تطور الفيروس حمقتوه في هاد البلاد بهاد النتائج والإحصائيات المتباينة والغير منطقية!
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5
33 - salam الأحد 17 ماي 2020 - 16:25
هاا لي قلناها ها الحصيلة بدات من جديد الناس اللي دخلوا من مليلية مرحبااااااا والف مرحبا
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-13
34 - Zouhzir الأحد 17 ماي 2020 - 16:25
تماطل الحكومة في إيقاف النشاط الصناعي منذ بداية الحجر اليوم نحصد تبعاته اغلقتم المساجد و تركتم المصانع المكتضة بالعمال دون الأخذ بشروط السلامة الصحية و في آخر المطاف تحملون المسؤولية للمواطن
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19
35 - Jamal الأحد 17 ماي 2020 - 16:25
و عادت حليمة الى عادتها القديمة.
اذا لم نلتزم بالحجر الصحي بجدية فمن الصعب الخروج من الازمة.
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6
36 - المصطفى الأحد 17 ماي 2020 - 16:26
ارقام كل يوم على حال ما بقينا فاهمين والو الله ادير شي تاويل الخير يا ربي
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4
37 - Khalid الأحد 17 ماي 2020 - 16:26
اقولها للمرة الالف هذا الفيلم لن ينتهي ابدا طلقونا نقضيو شغلنا راه لي ايدو فالما ماشي بحال لي يدو فالعافية
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-3
38 - amine الأحد 17 ماي 2020 - 16:26
ا صبحت لا اصدق هذه الارقام خاصة عندما قرب العيد الفطر . و 20 ماي , هل 129 اصابة مؤكدة ام من اجل تمديد الحجر الصحي,
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3
39 - عبد الإله الأحد 17 ماي 2020 - 16:26
أقترح فرض الحجر التام بجهة الدار البيضاء مدة 14 يوما و منع الدخول إليها أو الخروج منها.
كما أقترح أن يتم رفع الحجر بالتدريج حسب الجهات، حتى تتحمل كل جهة مسؤوليتها.
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21
40 - متصفح الأحد 17 ماي 2020 - 16:26
إن ام تستحييي فافعل ماشئت،المثل موجه هنا إلى الأناس الغير ملتزمين بالححر الصحي و إن بقينا على هذا الحال ربما عيد الأضحى كذلك سيهل علينا و الإصابات المؤكدة ماتزال في تزايد "اللهم استرنا يا رب و ارفع عنا هذا الوباء"
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5
41 - ابن تومرت الأحد 17 ماي 2020 - 16:27
في الحقيقة، احمق، ومنهم أنا طبعا، اقول في الحقيقة، أحمق من يتتبع الحالة الوبائية سواءا في المغرب او خارجه.. فما بين الترقب والأمل، وخيبات الامل المتتالية، والخوف الذي أصبح مرعبا الخ.. من الضغوطات النفسية الرهيبة.. فمن الافضل وحفاظا على ما تبقى من صحتنا النفسية والجسدية، يجب التوقف عن مشاهدة او متابعة الاخبار نهائيا.. إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.. صدق ربنا سبحانه وتعالى..
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13
42 - زكرياء أيت الطالبي الأحد 17 ماي 2020 - 16:27
129 حالة مؤكدة في ال 24 ساعة الأخيرة وهي حصيلة جد مشرفة تجعلنا من الدول الكبرى في هذا المجال.
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-15
43 - عبد السميع الأحد 17 ماي 2020 - 16:28
يجب على الحكومة التخفيف من الحجر على صعيد الجهات بعد عيد الفطر ان شاء الله
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-2
44 - الحمداني الأحد 17 ماي 2020 - 16:28
لا حول ولا قوة الا بالله ها نحن نجني ثمار اصحاب المعامل والجاهلين بهاذ الوباء والمستهترين بالحجر الصحي.لايفكرون في احد.
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4
45 - حميدو الأحد 17 ماي 2020 - 16:28
الله اكبر الله اعلم الى اين نحن ذاهبون مع هذا الوباء ما لم افهمه لماذا هذا التدبد في النتائج على هذا دليل على اكتشاف بؤر جديد ام ماذا
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0
46 - حزين الأحد 17 ماي 2020 - 16:28
كاين شي ناس الله يهديهم داروا شرع يديهم ورفعوا الحجر على راسهم، اتقوا الله فينا إلى بغيتوا الله يشفينا ويهنينا من هاد الوباء
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3
47 - الوليد الأحد 17 ماي 2020 - 16:29
كورونا اضحى كمسلسل تركي مليئ ب سيسبانس الظاهر ان هاذ المسلسل مازال مطول و بزاف
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3
48 - Soufiani الأحد 17 ماي 2020 - 16:29
الله اعفو علينا ... الجهل و التخلف ماغاديش اخلينا نرجعو للحياة العادية بسرعة ... الله اشوف من حالنا.
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11
49 - mimoun الأحد 17 ماي 2020 - 16:29
un grand pas en avant puis un grand en arriere il semble que ce fameuse 0 ne sera jamais atteinte
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1
50 - عمران الأحد 17 ماي 2020 - 16:30
الإخوان من 129 حالة لتسجلات ليوما 99 حالة من دار البيضاء خاص تشديد من السلطات فهاد المدينة وتعامل بحزم وإلا هانبقاو مستمرين فنفس المنوال
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8
51 - ع.ب الأحد 17 ماي 2020 - 16:30
حبذا لو وافتنا الوزارة بالإضافة إلى هذه الأرقام بتحيين لمؤشر :RO الذي يعد العامل الرئيسي لرفع الحجر الصحي و شكرا .
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3
52 - Mourad الأحد 17 ماي 2020 - 16:30
انا لله و إليه راجعون . اللهم نسالك اللطف
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5
53 - أحمد الأحد 17 ماي 2020 - 16:31
فين داك المعلق ديال "التفاؤل شيء رائع"؟
كوبي كولي منين كيشوف الأرقام هبطات وغير كطلع كيغبر.
باراكا من الصباغة والهدرة الخاوية. راه حالتنا حالة كشعب غير واعي وكعيش الهشاشة في الجوانب كاملة ديال حياتو.
الڤيروس ماغاديش يمشي بوحدو.
وليكن هذا درس لحكوماتنا لإعادة النظر في أهمية التعليم.
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16
54 - isslaam الأحد 17 ماي 2020 - 16:31
لو رفع الحجر في 20 ماي الى اين سيصل العدد ؟ والحصيلة اليومية ؟ نسعى الله السلامة للجميع والشفاء للمصابين والرحمة للاموات اميييييين يارب العالمين.
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7
55 - المحاسبة الأحد 17 ماي 2020 - 16:32
يجب محاسبة الجهة المسؤلة على تفشي الوباء في الحي الصناعي لبرنوصي وعين السبع رغم صبر العديد من المواطنين على الحجر في أن هناك ترخي السلطات
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5
56 - هشام الأحد 17 ماي 2020 - 16:32
المرجو توحيد سلم المبيانات بالنسبة لجميع الجهات على مستوى التطبيق الخاص باحصائيات كوفيد لتسهيل القراءة و المقارنة وشكرا ..اللهم ارفع عنا هذا الوباء.
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1
57 - عمر الأحد 17 ماي 2020 - 16:32
أرقام مقلقة بالفعل. في اعتقادي لابد من زيادة ايام الحجر ولو اسبوعين على الاقل.
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6
58 - نادية الأحد 17 ماي 2020 - 16:32
بغينا نعرفو علاش الصفحة ديال مندوبية الصحة جهة الرباط سلا مكتعملش تحيين المعطيات كل يوم بحال المندوبيات الاخرين راه من حقنا نعرفو المدن والاحياء اللي فيهم الوباء
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5
59 - مواطن في زمن كورونا الأحد 17 ماي 2020 - 16:33
 Je pene que cette crise de covide 19 a redonné au moins aux secteurs sociaux leur valeur, que beaucoup de gens considéraient comme improductive en l'occurrence le secteur de la santé qui va certainement sortira vainqueur de la tribulation, il deviendra fort et le gouvernement marocain cherchera à reconsidérer sa relation avec lui et à établir des priorités en tant que secteur incontarnable dans le nouveau modéle économique et de développement sociale.
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0
60 - Abdou الأحد 17 ماي 2020 - 16:34
فرض حضر التجوال ايام العيد اصبح ضرورة ملحة
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10
61 - Expert الأحد 17 ماي 2020 - 16:35
Imaginer pendant la premiere semaine de l'apparaition de covid au Maroc, ces responsable de cinema avez passé le meme nombre de tests que celui d'aujourd a tous les cas: on aurra il y a au moins semaine déclarer la fin du confinement et nous passerons l'Aîd sans aucune crainte.
Malheureseument, ils n'avaient que la police et lmKhazniya pour stopper la pandémie.
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1
62 - عبد اللطيف الأحد 17 ماي 2020 - 16:36
83000 الف تحليلة منذ 2مارس اي مرور شهرين ونصف رقم جد هزيل بعض الدول وصلت لهذا الرقم في ظرف اقل من اسبوع الله يستر
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7
63 - ousmane الأحد 17 ماي 2020 - 16:36
اصافي غير طلقونا نتعايشو معا المرض، الا تسنينا تا يحبسو الحالات بقينا هنا، شنو كتسنا من بنادم كايحل حمامو لجيران، و وحدة مريضة خرجات شدات طاكسي باش تمشي للسبيطار
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10
64 - Simo Montréal الأحد 17 ماي 2020 - 16:36
المغرب لن يخرج من ازمه فيروس كورونا بهده الطريقه. سيظل يحصي الاصابات إلى الابد بهده الطريقه.
في مقاطعه كيبيك ب كندا، وصلنا الى 13200 تحليله يوميا لمحاصرة الفيروس.
لا افهم سياسه المغرب مع ما بين 100 و 200 حاله يوميه؟؟؟؟؟؟ انتقال العدوى ستستمر إن لم نحاصر الفيروس
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65 - تشي الأحد 17 ماي 2020 - 16:37
مزيد من الصبر والمثابرة نصل الى بر الامان ...هذا نداء موجه الى ضمير و وعي المواطنين.
البقاء في المنازل اهم عنصر في حصار الفيروس التاجي ودحره..حتى لا نندم على امر كان من الممكن تفاديه بالصبر
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66 - fayouki الأحد 17 ماي 2020 - 16:40
والله لقد دهشت لما رأيته بالأمس من تجمهر عدد كبير من الناس يفوق المعتاد بالحي الحسني بالدار البيضاء حين خرجت ولثاني مرة منذ شهرين لشراء قوت العيش ولشدة خوفي رجعت دون قضاء مآربي خوفا على نفسي وعائلتي واضطررت لأعود أدراجي إلى منطقة أخرى حيث يتجمع الباعة لكن بشكل أخف . الحاصول حتى واحد ممسوق للفيروس والناس عايشة حياتها ها الفراشة ها محلات الحلويات ها الخضارة ها صحاب النعناع ها الكراول ها التكتك ها صحاب الحوت .الأمور خرجت عن السيطرة بالدار البيضاء الله يدير شي تاويل الخير وصافي
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67 - ياسين الأحد 17 ماي 2020 - 16:40
الفيروس محير صراحة حيت تقدر تكتاشف عدة حالات و تعالجهم و الى فلتات ليك حالة كتضرب ليك كلشي فالزيرو، و هكذا كيكون صعيب انك تبقى واقف كتفرج و انما غادي يبقى الحل الوحيد هو الانسان براسو يحمي راسو ما امكن بالوسائل المتاحة من كمامات و معقمات و خاص بنادم يولف يدير هادشي و لي مديروش خاص الناس الاخرين ينصحوه اولا يبعد من المكان لي هوما فيه و هكدا الانسان المستهتر غادي يولف تا هو يدير الحماية اللازمة باش يبقى بكرامتو
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68 - يحيى الأحد 17 ماي 2020 - 16:41
وحتا البحر ما كاينشي
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69 - سعيد الأحد 17 ماي 2020 - 16:43
ملاحظة بسيطة عندما كانت، الشتا كانت الحالات قليلة و عندما جاءت الشمس اصبحنا نسجل حالات أكثر
يعني انه الشمس تتعني كلشي خارج و الشتا تتعني كلشي مكمش... يعني انه الله يعطينا واحد جوج سيمانات غير الشتا يارب باش يمشي الفيروس بإذن الله سبحانه وتعالى
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70 - yahya_rihab الأحد 17 ماي 2020 - 16:44
إخواني وأخواتي المغاربة بعض الناس يعيشون في تهور إذ لا تعقيم وخروج الى الشارع بدون هدف وعدم ارتداء الكمامات بعض الجيران تجدونهم في الدرج يتبادلون الحديث فعلينا إذن أن نحارب الجهل قبل محاربة كورونا.
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71 - TAREQ الأحد 17 ماي 2020 - 16:44
الدار البيضاء سطات 2039 +99
مراكش أسفي 1262 +7
فاس مكناس 945 +7
طنجة تطوان الحسيمة 953 +5
الرباط سلا القنيطرة 667 +4
بني ملال خنيفرة 112 +3
الشرق 180 +2
سوس ماسة 77 +2
الجهات الأخرى لم تسجل اية حالة:
درعة تافيلالت 586
كلميم واد نون 43
العيون الساقية الحمراء 4
الداخلة وادي الذهب 2
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72 - Fcjyd الأحد 17 ماي 2020 - 16:44
منادم ب الحجر و مكيعملش لا تباعد لا الكمامة لا تدابير وقائية. و شي وحدين خسوم لحجر يترفع و كل واحد دبار راسو ههه ولاه حتى ديك ساعا مشينا فيها كاملين
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73 - ميلود مهتدي الأحد 17 ماي 2020 - 16:44
خاص شاركات يسدو راه هدشي خطير بزااف كازا هي غدا تخرج علينا
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74 - الداء والدواء الأحد 17 ماي 2020 - 16:46
الداء له دواء ولكن حتى يشاء الله سبحانه وتعالى ولهذا وجب علينا التعايش معه تدريجيا حتى تكتسب المناعة لأنه يوجد أشخاص لم تطللهم التحليلات واصيبوا بالفيروس وتماثلوا للشفاء بدون علاج
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75 - حسم قرار الأحد 17 ماي 2020 - 16:48
أصبح من الضروري على الدولة غلق جميع المصانع والشركات وعلى رأسهم مدينة الدار البيضاء وطنجة وحتى مراكش ولو لمدة أسبوع والزيادة في عدد التحاليل لأننا على ما يبدو نحن في عملية الكر والفر مع هدا الفيروس وحتى الوقت أننا اضعنا مدة شهرين من الحجر ولم تضهر النتيجة النهائية مرة نازلة مرة طالعة بدون استقرار والكل سوف ينهك لا أطر طبية ولا أمن ولا مواطن. ارجوكم القضاء على الفيروس أصبح من الضروري غلق الشركات ولكم واسع النظر
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76 - عابر سبيل الأحد 17 ماي 2020 - 16:50
لن تتم محاصرة الوباء في ضل غياب الوعي و الإحساس بالمسؤولية الدولة دايرة خدماتها و لكن الناس خاصهم ياخدو الأمر بجدية
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77 - محمد المكناسي الأحد 17 ماي 2020 - 16:51
بالعربية تاعرابت ندور غي حلقة مفرغة التعايش مع الفيروس هو الحل في اعتقادي كل واحد مسؤول على راسو من ناحية الوقاية والنظافة الان المشكل ماشي مع الفيروس بل المشكل الصحة النفسية للمواطن.......
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78 - مر من هنا الأحد 17 ماي 2020 - 16:51
الحجر الصحي يجب تمديده شهر اخر والضرب على يد المتهورين و السفهاء بقوة.والا سنشهد ما لا يحمد عقباه.
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79 - خالد الأحد 17 ماي 2020 - 16:52
نعيدها ونكرر للمرة المائة الحجر ليس حل ولم يكن ابدا حلا حتى في عهد الصحابة تركوا الحياة عادية بدون حجر الناس في بيوتهم وقلنا لكم ان كل نفس خلق الله رزقها وحياتها ومصائبها وكل شيء بقدر الله قال لكم نبي الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لن تموت نفس قبل أن تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه في غير طاعة الله فما عند الله لا يؤخذ إلا بطاعته. رفعت الأقلام وجفت الصحف.
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80 - المرابط الأحد 17 ماي 2020 - 16:54
هذا الانتشار الجديد و توسعه في مدن المملكة يدل على ان التنقل بين المدن لا زال قائما بشكل من الاشكال ...
و في حالة رفع الحجر الصحي يجب ان نشتغل و على اكتافنا اكفان ...
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81 - خريبكي الأحد 17 ماي 2020 - 16:55
لا حول ولا قوة الا بالله وعباد الله علاش خليتو المصانع و الشركات خدامين و الدراوش سادين محلاتهم شي مطبق الحجر من البداية شنو دنبو وشي ما مسوقش جاهل
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82 - ناقد للوضعية الأحد 17 ماي 2020 - 17:05
وابقيـــنا هنا ...129 حالة إصابة بفيروس كوفيد19 ... وكل واحد اتصل و خالط عدد من الناس قبل ما يتم اكتشافه... حلقة مفرغة.... راه هذا الوباء بدأ في العالم بإصابة واحدة ... و في المغرب وحدة وحدة حتى وصلنا لعدد كبير .. المهم أشنو درنا في هذه الستين يوم ديال الحجر الصحي؟ بنينا شي مستشفيات ، طورنا العاد الصحي للكشفو سيارات الاسعاف وأجهزة التنفس ... وفين وصلت ذيك القضية ديال كلــــــــــــــوريكيــــــن ؟ أشنو دبا كياخذو المرضى ؟آش من دوا، و آشنو كياكلو؟ نوع الماكلة التي تقوي المناعة؟ و لبلان ديال الحكومة أشنو غدي يكون ؟ حجر على حجر بدوننهاية؟أورفع تدريجي مع الإسراع في الاستعدادات الطبية ( ماشي الاستعدادات الأمنية) ...الفيروس يقاوم بالطب والتغذية الجيدة و رفع المناعة .... الحجر بزاف راه غادي يدمرالمعنويات،المغاربة راهم داروا المجهود لكن الدولة سايرا غير مع الطريقة الأمنية ، وفي الأخير كرونا محال ينتهي والاقتصاد يمشي للأزمة ودونمراقبة للصحة في المعامل، وكذلك كل شي يتراكم من تأخر الأداءات وتراكم الكريديات وتدهور الزمن المدرسي وتقلص مداخيل الدولة وتقلص المدخرات..
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83 - يوسف الأحد 17 ماي 2020 - 17:16
فين مكيقرب الوقت باش يرفعوا الحجر المرضي كيزيدو فالإصابات والحالات و زيدون هاذو غي اصابات ماشي وفيات البلدان الأخرى كيموتو بالآلاف وسالوا الحجر الصحي,الدولة هادي شهرين خلاو المعامل مفتوحين ودارو خطأ،راه تعقدنا و مرضنا من هاذ مسلسل كورونا ممرضاتناش كورونا ولكن مرضنا من الحجر المرضي
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