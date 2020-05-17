بؤر تخلّف 99 إصابة بـ"كورونا" خلال يوم واحد في الدار البيضاء

هسبريس من الرباط

عادت البؤر الوبائية للتفشي مجدداً بالمغرب؛ فقد سجلت بؤر وبائية في مدينة الدار البيضاء 99 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد من ضمن 129 حالة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، اليوم الأحد، أكد أن جل الحالات الجديدة اكتشفت بجهة الدار البيضاء سطات وأساسا بالبيضاء من خلال ثلاثة بؤر وبائية أفرزت 99 حالة مؤكدة.

وسجلت بقية الحالات الجديدة، وفق توضيح اليوبي، في جهات متفرقة أبرزها مراكش آسفي وفاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة والشرق وسوس ماسة.

لحالة الوبائية تبدو إلى حدود اليوم غير مطمئنة لرفع الحجر الصحي بعد 20 ماي، وقال اليوبي في تصريحه: "نتمنى أن نسيطر أكثر فأكثر بالنسبة للبؤر الوبائية، سواء في الدار البيضاء أو جهات أخرى".

وأفاد مدير الأوبئة، أن 109 من بين الحالات الجديدة المسجلة جرى اكتشافها من خلال عملية التحري لدى المخالطين، أي بنسبة 84 في المائة.

واستبعدت المختبرات الوطنية المكلفة بإجراء التحاليل الطبية ما مجموعه 4824 حالة، بينما جرى تأكيد 129 إصابة، ما يعني أن المغرب أجرى خلال الـ 24 ساعة الماضية 4953 تحليل مخبري.

ويوجد بالمراكز الصحية والمستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بـ"كوفيد 19" ما مجموعه 3018 حالة تتابع العلاج الطبي، أي بنسبة 8 حالة لكل 100 ألف نسمة، حسب توضيحات مدير الأوبئة بوزارة الصحة.