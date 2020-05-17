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بؤر تخلّف 99 إصابة بـ"كورونا" خلال يوم واحد في الدار البيضاء

بؤر تخلّف 99 إصابة بـ"كورونا" خلال يوم واحد في الدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الأحد 17 ماي 2020 - 17:00

عادت البؤر الوبائية للتفشي مجدداً بالمغرب؛ فقد سجلت بؤر وبائية في مدينة الدار البيضاء 99 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد من ضمن 129 حالة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، اليوم الأحد، أكد أن جل الحالات الجديدة اكتشفت بجهة الدار البيضاء سطات وأساسا بالبيضاء من خلال ثلاثة بؤر وبائية أفرزت 99 حالة مؤكدة.

وسجلت بقية الحالات الجديدة، وفق توضيح اليوبي، في جهات متفرقة أبرزها مراكش آسفي وفاس مكناس، وطنجة تطوان الحسيمة والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة والشرق وسوس ماسة.

لحالة الوبائية تبدو إلى حدود اليوم غير مطمئنة لرفع الحجر الصحي بعد 20 ماي، وقال اليوبي في تصريحه: "نتمنى أن نسيطر أكثر فأكثر بالنسبة للبؤر الوبائية، سواء في الدار البيضاء أو جهات أخرى".

وأفاد مدير الأوبئة، أن 109 من بين الحالات الجديدة المسجلة جرى اكتشافها من خلال عملية التحري لدى المخالطين، أي بنسبة 84 في المائة.

واستبعدت المختبرات الوطنية المكلفة بإجراء التحاليل الطبية ما مجموعه 4824 حالة، بينما جرى تأكيد 129 إصابة، ما يعني أن المغرب أجرى خلال الـ 24 ساعة الماضية 4953 تحليل مخبري.

ويوجد بالمراكز الصحية والمستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بـ"كوفيد 19" ما مجموعه 3018 حالة تتابع العلاج الطبي، أي بنسبة 8 حالة لكل 100 ألف نسمة، حسب توضيحات مدير الأوبئة بوزارة الصحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - Jaouad الأحد 17 ماي 2020 - 17:07
يلا بقينا تابعينكم عمرنا نخرجو من هد الحبس شديتو الشعب وطلقتو الشركات فحال اللي كيعمر الما بسطل متقوب.
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36
2 - خالد تمارة الأحد 17 ماي 2020 - 17:09
ديرو شي حل لهاد الدار البيضاء سدوها و من جميع النواحي الشركات يربحو و المغرب كامل محجور عليه ماشي معقول أشنو ذنب الأقاليم لي ما فيهاش فيروس شركات ديال كازا مسؤولة
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38
3 - مدوخ الأحد 17 ماي 2020 - 17:10
يجب فرض حضر التجول والطوارء القصوى بالدارالبيضاء ومنع الخروج من المنزل . الدار البيضاء أصبحت خطر على البلاد.
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27
4 - مواطن غيور1/ الانتشار الأحد 17 ماي 2020 - 17:10
السلام عليكم
تبت علميا أن الوباء ينتشر في الأماكن العالية الإزدحام إما سكانيا أو في المعامل و المصانع و الفنادق، كما بنتشر اكثى لدة الفئات الإجتماعية الفقيرة للعوامل سابقة الدكر.
كما ينتشر في المناطق الباردة أكثر من المناطق الحارة( النمودج شمال المغرب مع جنوبه)
كل هدا يؤكد ان بؤر انتشار الوباء ستكون المدن الصناعية و السياحية: طنجة الدار البيضاء، مراكش...
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9
5 - Abdo الأحد 17 ماي 2020 - 17:11
ولكن لم يوضح لنا سعادة المسؤول بان المصانع والمعامل التي تركت تشتغل هي مصدرها .نريد المعلومة الصحيحة كفى تدليسا
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7
6 - مندوب الحب الأحد 17 ماي 2020 - 17:11
99 حالة مسجلة في الدار البيضاء والباقي بتفرق على باقي الجهات، يعني أن الوضع الوبائي في معظم الجهات في تحسن مستمر، والأنظار الآن تتجه إلى الدار البيضاء فقط، مع العلم أن عدم تسجيل وفيات يطمئن بالمقارنة مع الدول المجلورة..ووضعيتنا أفضل مليون سنة ضوئية
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8
7 - كمال المنصوري الأحد 17 ماي 2020 - 17:11
هذا هو الغباء السياسي الذي ننتقده منذ البداية.
كيف يُعقَل إغلاق كل شيئ إلا المصانع و الشركات التي يعمل بها المئات؟!!
كيف يُعقَل أنْ نسجن مواطن خرق حضر التجول و نترك رب معمل كان السبب في ظهور العشرات من الحالات؟!
لا يُعقَل أن ينهار إقتصاد دولة و يُسجن 40 مليون مواطن بسبب قرارات غبية و عدم محاسبة أصحابها و عدم محاسبة الاشخاص الذين يستحقون العقاب
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15
8 - عثمان الأحد 17 ماي 2020 - 17:11
لابد من تشديد المراقبة في الشركات والمعامل وإجراء الفحوصات لجميع العاملين بها. جل الإصابات الآن مصدرها القطبين الاقتصاديين الدار البيضاء وطنجة.
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9 - الدعاء والدواء الأحد 17 ماي 2020 - 17:13
الداء له دواء ولكن حتى يشاء الله سبحانه وتعالى ولهذا وجب علينا التعايش معه تدريجيا حتى تكتسب المناعة لأنه يوجد أشخاص لم تطلهم التحليلات واصيبوا بالفيروس واكتسببوا المناعة دون علاج
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2
10 - المكناسي الأحد 17 ماي 2020 - 17:13
يا ربي يطلقونا نخرجو فمدينة مكناس .. ما ذنبنا إذا كانت فاس غير ملتزمة... تمنيت لو بقينا في جهة مكناس تافيلات... أما فاس ر مشات أيامها
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4
11 - Mouad الأحد 17 ماي 2020 - 17:14
ما لم تغلق المعامل فسيستمر الحجر الى ما لا نهاية ربما سنة 2025 ....
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0
12 - مهدي الأحد 17 ماي 2020 - 17:15
انامفهمتش لعلاقة ديال الحجر مع هاد البؤر الصناعية ، هانتوما مددتوه ايبقاو المصانع ايبقا دكشي هو هداك ، او ليكل العصا لملتزم
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13 - مسافر الأحد 17 ماي 2020 - 17:15
بصفتي ممرض اشتغل في خدمة كوفيد... أود أن أوضح للاخوة والاخوات من وطني الحبيب انه لاداعي للهلع من هذا الفيروس... لم اشهد في طيلة شهرين من علمي سوي وفاة واحدة وكل المرضى بصحة جيدة ولايعانون من اي اعراض ويتعافون في ظرف متوسطه 15 يوم... لذا لاتنساقوا وراء الإعلام المخوف وكونوا حذرين من التضليل...عيشوا حياتكم بشكل عادي وحاولوا ان تنظفوا أنفسكم كما الايام الخوالي بدون ارتباك... وكفى من النفاق الاجتماعي من بوس واحضان لان هذه السولوكيات تنقل أمراض عديدة حتى ماقبل كورونا... اتمنى للجميع الصحة والسلامة وادعوا لنا بأن يتقبل الله منا صالح الأعمال،وهذا في الاول والاخير واجب وعملنا الذي كونتنا الدولة واشتغلنا من أجله... وتحية حارة للمرض المغربي الغيور على وطنه وعلى مهنته... وعواشر مباركة
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2
14 - زين العربية الأحد 17 ماي 2020 - 17:15
اغلب البؤر الوبائية ستكون من المصانع التي تحتوي على تجمعات كبيرة.
و اعتقد ان الحجر الصحي سيتم تمديده 20 يوما او شهرا اخر.
لطفك يا الله بعبادك.
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15 - Mourad الأحد 17 ماي 2020 - 17:16
لايمكن معاقبة وطن بسبب تهور مدينة. عباد الله خارجين اللهم يخرج كلشي
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16 - مواطن الأحد 17 ماي 2020 - 17:17
عادي جدا.. ما دام بعض البيضاويين لا يحترمون الحجر الصحي
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17 - متتبع عن كثب الأحد 17 ماي 2020 - 17:18
يجب البدأ برفع الحجر بالجهات الاقل اصابة. التعويل على خفض الاصابات لرفع الحجر حل غير عملي لأن جهة الدار البيضاء لا يبدو انها ستتعافى في المنظور القريب لذا الاجدر اعادة عجلة الاقتصاد للجهات المتعافية مع اخذ الحيطة. الاغلاق الكلي يدمر الحجر والبشر ويهوي بالاقتصاد
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18 - adil الأحد 17 ماي 2020 - 17:20
يجب عزل مدينة الدارالبيضاء في الحجر الصحي الاجباري,مدة شهر واجراء التحاليل على جميع العمالات الدارالبيضاء , وتقديم المساعدات الغذائية والمالية على السكان في منازلهم, ولادخول ولاخروج من المدينة الموبوءة,
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19 - هشام الأحد 17 ماي 2020 - 17:20
الدولة هي المسؤولة على ظهور البؤر الصناعية، لذلك يجب تجريب خطة الغلق الشامل
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20 - طفل عملاق الأحد 17 ماي 2020 - 17:21
واش بؤر عائلية و لا صناعية ولا تجارية يجب التاكيد كي نعلم الحقيقة.
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21 - said الأحد 17 ماي 2020 - 17:21
المواطن هو المسؤول عن ظهور هذه البؤر ماشي السلطات يعني المواطن خصو هو اللي يسد هاذ لوزينات ...
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22 - عبد البر الأحد 17 ماي 2020 - 17:22
الا موقفوش الشركات على الاقل 10 ايام راه من المستبعد جدا ان يتم احتواءه .اللهم نصبروا في الاقتصاد هذه المدة محد باقي عندنا نفس او غاذي نهار الاقتصاد كامل لاقدر الله اصبحنا مثل الدول الاوروبية .على الاقل تتوقف الشركات في مدينة الدار البيضاء
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23 - عمر الأحد 17 ماي 2020 - 17:23
ايه يا حمادي!..على هاد الحساب، بقينا في الحجر الصحي...
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24 - لحسن بومزوغ الأحد 17 ماي 2020 - 17:23
اهلا وسهلا يا ربيع الأول بقدومك
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25 - الطيبي الأحد 17 ماي 2020 - 17:24
الشيء الاجابي هو ارتفاع عدد التحاليل المخبرية الى 5000 تحليلة في اليوم في افق وصول الى رقم 10.000 تحليلة
والله يهدي المصانع تلتازم بالاجراءات
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