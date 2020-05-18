هيئة الموثقين بالمغرب تساهم في صندوق الجائحة

هسبريس من الرباط

قام المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، مؤخرا، بتحويل مساهمات أسرة التوثيق لفائدة الحساب المالي للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المحدث تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.

وأوضح المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن هذه المبادرة جاءت "تكريسا للمبادرات التي يقوم بها المجلس لدعم الجهود المبذولة من أجل مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 وآثارها السلبية، واستحضارا لقيم التكافل والتآزر والتضامن الوطني".

وأضاف المجلس ذاته، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "المساهمة المالية الإجمالية للمهنة بلغت 4.879.712 درهما، وهو المبلغ الذي يشمل بالإضافة إلى مساهمة المجلس الوطني لهيئة الموثقين، مجموع التبرعات التي ساهم بها موثقات وموثقو المملكة".

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، "يتوجه المجلس الوطني للموثقين بالمغرب، رئيسا وأعضاءً، بالشكر والامتنان لكل موثقات وموثقي المملكة على انخراطهم الطوعي في هذه المبادرة النبيلة، وتفاعلهم الإيجابي تجسيدا لقيم المواطنة المسؤولة".