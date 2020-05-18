24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:40
|05:21
|12:29
|16:09
|19:28
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- راميد مجنون رسمي
- توقف التكرير يضيع الاستفادة الشاملة من قُدرة "سامير" التخزينية
- القضاء الدستوري يمنع طعن "البام" في مسطرة المصادقة بالبرلمان
- تغييرات جذرية مرتقبة تنتظر اقتصاد المغرب في عالم ما بعد "كورونا"
- اضطرابات الموسم الدراسي تهدد بتعثر توجيه التلاميذ بعد الباكالوريا
ديوان المائدة ـ 23ـ الطعام و"الجوع" سلاح الضعفاء لتهديد الأقوياء (5.00)
- مصدر: عيد الفطر يدفع الحكومة إلى تمديد فترة "الطوارئ الصحية" - (140)
- تأثيث أزقة تمارة بأسماء "رجال دين مشارقة" يثير الجدل في المغرب - (127)
- بؤر تخلّف 99 إصابة بـ"كورونا" خلال يوم واحد في الدار البيضاء - (107)
- المغرب يسجّل 129 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (98)
- وزارة الصحة تستعد لانتهاء حالة الطوارئ بالمزيد من تحاليل كورونا - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هيئة الموثقين بالمغرب تساهم في صندوق الجائحة
قام المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، مؤخرا، بتحويل مساهمات أسرة التوثيق لفائدة الحساب المالي للصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المحدث تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.
وأوضح المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن هذه المبادرة جاءت "تكريسا للمبادرات التي يقوم بها المجلس لدعم الجهود المبذولة من أجل مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 وآثارها السلبية، واستحضارا لقيم التكافل والتآزر والتضامن الوطني".
وأضاف المجلس ذاته، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن "المساهمة المالية الإجمالية للمهنة بلغت 4.879.712 درهما، وهو المبلغ الذي يشمل بالإضافة إلى مساهمة المجلس الوطني لهيئة الموثقين، مجموع التبرعات التي ساهم بها موثقات وموثقو المملكة".
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، "يتوجه المجلس الوطني للموثقين بالمغرب، رئيسا وأعضاءً، بالشكر والامتنان لكل موثقات وموثقي المملكة على انخراطهم الطوعي في هذه المبادرة النبيلة، وتفاعلهم الإيجابي تجسيدا لقيم المواطنة المسؤولة".