24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4005:2112:2916:0919:2820:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. راميد مجنون رسمي (5.00)

  2. تأكيد إصابة بـ"كورونا" بين العائدين من ثغر مليلية (5.00)

  3. ديوان المائدة ـ 23ـ الطعام و"الجوع" سلاح الضعفاء لتهديد الأقوياء (5.00)

  4. في ذِكرَى النَّكبَة .. فلسطين عصيّة على الانكسار (5.00)

  5. الطريق الرابع .. يسار آخر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | 60 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 6930 حالة بالمغرب

60 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 6930 حالة بالمغرب

60 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 6930 حالة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 ماي 2020 - 10:10

أكدت وزارة الصحة رصد 60 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6930 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 87665 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، ليثبت إجمالي الوفيات في 192.

وتم التيقن أيضا من 72 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3732 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (42)

1 - أشرف الاثنين 18 ماي 2020 - 10:19
عييينا هدا الله، الصبر كايضبر، مابغاوش يتقاداو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
2 - abdo الاثنين 18 ماي 2020 - 10:19
اللهم إشفي وعافي جميع المرضى في هذا الشهر الكريم وإرحم الموتى يا رحيم وارفع عنا هذا الوباء فإنك على كل شيئ قدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
3 - مسألة نفسة الاثنين 18 ماي 2020 - 10:21
هناك بعض الأشخاص الله يهديهم يرتدوا الكمامة على فمو والأنف ديالو عريان رغم أنها تحميه من الوباء، حسب رأيي هؤلاء عندهم انفصام في الشخصية، مما ينتج عن ذلك اللامبالات للخطر الذي يحوم حولهم، و عندما يصاب أحدهم و ينقل الفيروس لوالديه أو أبناءه ينتكس ويندم ندم شديد كأنه تشمت دون إدراك أنه كان أكبر شماتة ومتهور دون شعور ، من تواضع لله رفعه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
4 - الكرموسي المكلخ الاثنين 18 ماي 2020 - 10:21
شيئ عادي هدا الإرتفاع و مطمئن قليلا لأنه من الرابعة من مساء الأحد إلى حد الآن كانت التحاليل مضاعفة على من قبل حيت وصلت إلى أكثر من 4 آلاف تحليلة لكن نرجو عدم التهاون و خصوصا مع اقتراب العيد يجب فرض عزل منزلي شامل لتجنب الأسوأ و في الأخير ما علينا إلا أن نتدرع لله سبحانه و تعالى أن يرفع عنا هدا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
5 - رشيد تفراوت الاثنين 18 ماي 2020 - 10:22
هده نتيجة اللامبالاة سيطول الامر أكتر مما نتصور ويتضرر الفقراء اكتر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
6 - bavettes non sterilisées الاثنين 18 ماي 2020 - 10:22
ارى ان ما حققه المغرب لحد الساعة جيد و يمكن تحسينه بالاستمرار في الحجر لمدة اضافية (على الاقل 15 يوما خاصة بالنسبة للجهات التي تنخفض فيها اعداد الاصابات على ان يرفع داخل مدن هده الجهات مع الاستمرار في تقييد التنقل بين مدنها و التاكيد على الوقاية و التوعية.
اما الجهات التي لم تتحكم بعد في الوباء فالاجراءت تكون خاصة بها كي يشعر المواطن باهمية الانضباط لتسريع رفع الحجر
التفكير في وضع حد لمعاناة العالقين لمحاربة تهريب البشر داخل البلاد
تعقيم كمامات 0.80 درهم لانها ستعمل على نشر الفيروس في البلاد .
و شكرا فريق هسبريس الدي ساهم معنا و لا زال في تحمل الحجر الصحي
و لمهنيي الصحة الدين لم يروا ابنائهم و ٱبائهم مند بداية الحجر و هدا امر صعب خاصة بالنسبة للاطفال الصغا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
7 - كورونا الاثنين 18 ماي 2020 - 10:22
لاحول ولاقوة إلا بالله اللهم ارفع عنا هذا البلاء عاجلا غير آجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
8 - ضيافة النبي 3 أيام الاثنين 18 ماي 2020 - 10:22
واش هاد كورونا مابغاتش تفهم راسها؟
راه المغاربة طلعتي ليهم فعدامهم!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
9 - فتيحة الاثنين 18 ماي 2020 - 10:24
تعبت نفسيا من هدشي الله يفرج علينا ويرفع الغمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
10 - الطاوسي بفرنسا الاثنين 18 ماي 2020 - 10:26
نتمنى من الحكومة الموقرة ان تقم باغلاق جميع المقاهي والمطاعم والمسابح والشاطئ حتى انتهاء او اجد لقاح لهدا الوباء الفتاك هنا في فرنسا بداء الوباء يداهم حتى الاطفال ونحن نخاف على ابنائنا يجب عدم سماح الموطنين التنقل بين المدن واغلاق المجال الجوي والبحري حتى لا ندخل في نفق مضلم ولا نستطيع الخروج الا بعد فقدان اكتر من 5 ملايين مغربي واصابات اكتر من 20 مليون نسمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
11 - بوطاهر الاثنين 18 ماي 2020 - 10:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحل الوحيد هو رفع الحجر الصحي تدريجيا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
12 - لا حياة الاثنين 18 ماي 2020 - 10:26
الحل الوحيد هو نزول الجيش الى الاحياء الشعبية والا فنحن على طريق ايطاليا واسبانيا .فخبر كورونا في المغرب لم يصل بعد الى هاته الاحياء والكمامة اخدوها كموضة يضعونها في العنق مطرزة بشعار فريق كرة القدم الدي يعشقونه اعود واقول واكرر "كان الله في عونك يا وطني تحارب الوباء والغباء "ولا حياة لمن تنادي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
13 - mohamed الاثنين 18 ماي 2020 - 10:26
بغينا نعرفو التفاصيل على عدد المخاطين القدامى والجدد بشكل يومي.
وكيف تتعامل وزارتا الصحة والداخلية معهم.
من بعد مانديرو التحاليل للمخاطين كاملين فمرة عاد نهدرو على الحالة الوبائية فين واصلة فبلادنا.
#خليك-فدارك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
14 - غير داوي الاثنين 18 ماي 2020 - 10:30
بالّله عليكم 99 إصابة سُجّلت البارحة في مدينة الدار البيضاء لوحدها وذلك في ثلاثة بؤر. من الأرجح أن تكون صناعية. هذا تقصير واضح من الجهات المسؤولة. حتى لا يُقال أنّ هؤلاء السّاهرين على الحجر الصّحي لا يقومون بمجهودات جبّارة لإنفاذه ، بل الثغرة تكمن في إدارته.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
15 - elhassan الاثنين 18 ماي 2020 - 10:31
AL HAMDO LILLAH ALA KOLI HAL. Ce chiffre n'est pas effrayant par rapport aux cas enregistrés historiquement si on prend le nombre des tests effectués (4578) qui à mon avis un nombre important. Aussi il faut voir la répartition par région pour étudier la concentration de ce virus et viser les régions qui en souffrent par beaucoup d'attention et d'engagement. Bon Ramadan
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
16 - كريم احمد الاثنين 18 ماي 2020 - 10:31
الخطاب موجه لدوك الناس السلبيين قهرتونا صراحة راه دول اقوى منا في كولشي اقتصاديا ووصحيا عندهم غير في اليوم واحد اكثر من الف شخص كيموت واحد يقول الحمد الله عدد التاحليل ارتفع و مستحيل في نهار تسمع صفر حالة راه بالتدريج داك شي مرة طالع شوية مرة نازل خاص الصبر و الوعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
17 - كفى الاثنين 18 ماي 2020 - 10:32
الحجر الصحي للمرضى وليس للاصحاء .. إنما اشكوا بثي و حزني إلى الله...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
18 - Sabrina الاثنين 18 ماي 2020 - 10:32
ألمانيا اليوم ثلاتة اصابات بدون وفيات .والماتشات ابداو .والحياة رجعات تقريبا للطبيعة انتاعها.تفاءلوا خيرا تجدوه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
19 - mahroucha الاثنين 18 ماي 2020 - 10:32
الشوارع والأسواق ممتلئة بالناس لذلك نتمنى من فايروس كورونا إلتزام البيت خوفا على سلامته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
20 - sam الاثنين 18 ماي 2020 - 10:33
لا أحد يصدق هذه الإحصائيات- المغاربة يعرون الأعداد الحقيقية- أكثر من 10000
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
21 - جواد الوجدي الاثنين 18 ماي 2020 - 10:33
الله اكبر ان مع العسر يسرا وان مع العسر يسرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
22 - samia الاثنين 18 ماي 2020 - 10:34
اللهم رفع عنا هدا الوباء وغلبنا عليه .نحن في حرب وعدونا فيروس غير مرئي وسلاحنا هو التوجه لباب الرحمن ورفع أكفنا لرحمته وغفرانه والمكوت في المنازل الله ينصرنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
23 - عبد الله الاثنين 18 ماي 2020 - 10:35
ياربي يتحد هد المرض راه بدينا كنعياو. إوا خاص كلشي يلتزم بدارو. الله يكون فعون لي معندهوم ديور.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
24 - اللهم ارفع عنا هذا الوباء الاثنين 18 ماي 2020 - 10:37
هذه النتائج الغير المستقرة بين الفينة والأخرى ماهي إلا عدم الالتزام بعض المواطنين بالوقاية الصحية والتدابير الاحترازية والاستهتار بحياتهم وحياة الآخرين وهذا ماجعل الوباء يلازمنا هذه المدة الطويلة الرجاء بالتحلي بالروح المسؤولية حتى نتمكن بالقضاء عليه بإذن الله تعالى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
25 - محمد الاثنين 18 ماي 2020 - 10:37
من لا يحترم الكمامة التي تحمي حياته، عليه زيارة الطبيب المختص لتوسيع أفاقه و معالجة أضطرابه السلوكي لأنه 99% عنده شرخ كبير بشخصيته، الهدوء ذهب نفيس لا يعرف قيمته إلا صاحبه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
26 - خالد التماري الاثنين 18 ماي 2020 - 10:37
ادا كانت البؤر كلها من المصانع لمذا لا تقفل . وادا اردتم عجلة الاقتصاد تدور فازيلو الحجر الصحي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
27 - وفاء هولندا الاثنين 18 ماي 2020 - 10:39
سلام هنا في أوروبا على مكيبان لينا بلي المغرب فيه أكثر من 6930 حالة وعدد الوفيات أكثر من العدد المذكور دابة معرفنا شكون لعندو الصح العدد لتيقول المغاربة في بلادنا ولا العدد المذكور في الدول الغربية راه العدد الإصابات لتيقولو راها كتخلع... الله يحفظ ويبعد عيلنا هد البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
28 - امين الاثنين 18 ماي 2020 - 10:40
بقينا وتهيب...... راه خاص تجميد الحركة بصفة عامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
29 - زكرياء أيت الطالبي الاثنين 18 ماي 2020 - 10:40
60 حالة جديدة تم تسجيلها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية هذا يعني أن كورونا فايروس لا زال ينتشر في المغرب والحجر الصحي يجب تمديده إلى غاية نهاية شهر يوليوز و منع المغاربة من الإحتفال بالعيد الكبير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
30 - امين الاثنين 18 ماي 2020 - 10:45
بقينا و تهيب.... الطوارئ...
يجب تجميد الحركة بصفة عامة راه كاين الغبااااء.
الله اصوب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
31 - امر ضروري الاثنين 18 ماي 2020 - 10:46
كورونا مازال لاصقا مبغاش تزيد مع الطريق وبعض الناس مازال ماساخيينش بيها بغاوها تزيد شويا بالسلوكات ديالهم اللامسؤلة ومافاهمينش بان كاين ناس لي كبار فالسن وميقدوش يقاومو هادشي ولا كيفوق طاقة البشر نرجو عناية الهية تتدخل لرفع البلاء اما الاجراءات الاحترازية فهي فعالة بتعاون المواطن بدليل خلو بعض الاقاليم من الوباء لمدة تزيد عن اسبوعين الله يلطف وينزل الرحمة على العباد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
32 - ام بثينة الاثنين 18 ماي 2020 - 10:51
الله يرفع علينا هدا الوباء الله يشافي ناس مسكن او الله يهدي ديك ناس لي كتخرخ بلاسباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
33 - مغربي الاثنين 18 ماي 2020 - 10:51
لابد من حصر المدن الكبرى أو على الأقل الأحياء التي فيها نسبة المصابين مرتفعة قبل أن تصبح الحصيلة أكبر مما فيه الآن.ونطلب من السلطات أن تكثف جهودها حتى تتمكن من التغلب على الناس الذين لاببالون ولا يهتمون بما يقع فهم في غفلة عن ذلك يتجمعون يسهرون في الأزقة وفوق السطوح يجوبون الشوارع نهارا كان لا شيء يقع .
هؤلاء يشكلون خطرا ويعيقون نسبة التغلب على الوباء. وشكرا للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - حقيقة الاثنين 18 ماي 2020 - 10:54
الأغلبية منها المثقفة او الواعية ترى ان الحجر يجب ان يستمر إلى غاية 20 يوليوز. لكن اللوبي الاقتصادي بدا يتحرك وتأكدت عندما قرات خبر شراء الدولة لملايين اقراص الكلوروكين يعني بتاعرابت غادي نطلقوكم والذي يمرض فيكم سنعطيه الكلوروكين ونعرف جميعا ان المصاب يفقد للابد ثلث رأته حتى لو شفي. ارجو استمرار الحجر لكن هيهات حتى الدول المتقدمة يحكمها لوبي الاقتصاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - Ahmed الاثنين 18 ماي 2020 - 10:58
الحجر المطبق ليس عادلا منع المواطن من الخروج والسماح للمصانع الكبرى بالاشتغال رغم أنها ليست حيوية اغلب الاصابات اكتشفت في المصانع والتجمعات المهنية المغلقة وبعدها انتقلت الى الوسط العائلي من طرف العمال لم نسمع يوما عن إصابات من إسواق الخضر والفواكه رغم الازدحام الشديد لانها في الهواء الطلق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
36 - Moussa الاثنين 18 ماي 2020 - 11:03
Réponse a Sabrina18, d où vous sortez ces chifres en Allemagne. C es complètement faux. En 24 heurs il y a plus de1000 nouveaux cas et près de 100 morts. Alors arrêtez de dure n importe quoi.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
37 - بائع القصص الاثنين 18 ماي 2020 - 11:13
هناك فئة تذهب الشغل كل يوم وتنشر الوباء بكل أريحية والملايين من المغاربة يلزمون المنزل في انتظار انعدام المرض
تما بقيتوا، العدد 0 من كورونا لن يحدث اذا فكرنا بكل منطق، لأن هناك حامل الفيروس بدون أعراض وسوف يعدي الآخرين حتى ولو لم تسجل أي إصابة حتى نهاية الحجر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - مول البيكالة الاثنين 18 ماي 2020 - 11:18
نثق في حكومتنا وما يقوله الإعلام الهولندي مجرد معلومات عدائية ؛ لأن علاقة المغرب بهولاندا متوترة سياسيا بسبب ملفات سياسية معروفة عند الجميع .٩
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
39 - غرامات ب5000درهم في زمن كرونا الاثنين 18 ماي 2020 - 11:25
إلى كل المغاربة.ساعدونا بتعليقاتكم بلبرطاج.نحن مغاربة اسبانيا نعاني بسبب رخصة السياقة المغربية.باسبانيا كرونا من جهة وغرامات ثقيلة ب5000 درهم من جهة اخرة.ايعقل بسبب رخصة السياقة المغربية نتعرض لابشع الظلم بغرامات تصل الي 5000 درهم.اي 500يورو.لقضاء حاجة شرائية او البحث عن عمل.اين هية الحكومة المغربية.نحن لانساوي شي.عندما تقول لشرطي. الاسبان في المغرب لايتعرضون لهذه المخالفات ب5000 درهم.يبتسم اقسم تمرض نفسيا كتحس بالحكرة بلادنة معطيناش قيمة اعلاش كيديرو فينة هاك.الوزير النقل لايبالي لمانتعرض له من هذا الظلم بسبب رخصة الغير معترف بها وهية تحمل جميع الشروط.هذه مدة 16 سنة ونحن نعاني ولاحياة لمن تنادي.حسبنا الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - Lhoussin الاثنين 18 ماي 2020 - 11:28
هادشي مابغا إسالي.واحد التفسير لعندو تايبان الناس خدامة في الداخل أ و حنا ملتزمين.
يا نلتازموا كاملين يا نخدموا كاملين.
انا من الجنوب بالضبط ورزازات من نهار 20 مارس تنخرخ لمدة 30 دقيقة مرتين في الاسبوع من اجل قضاء بعض الاغراض أو تنرجع مع التزام للتعليمات و اخد اقصى درجات الحيطة و الحدر.
لو التزم المواطن أصبر مدة 20 يوم كون خرجنا كاملين فمرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
41 - عادل الاثنين 18 ماي 2020 - 11:28
راه الناس غالطة واخا يسمحو لصحاب القهاوي باش يحلو لااظن ان الناس ستطلس في المقهى لكي تلتقط الفيروس.
راه الحل الذي سوف يطمءن الناس و هو المؤشرات العلمية على زوال الفيروس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
42 - مرباح الاثنين 18 ماي 2020 - 11:34
كورونا مازال مطول معانا مادام الجهل متغطرس فينا.. لا يمكن القضاء على كورونا دون القضاء على الجهل اولا
و التخلف. مواطنون كثر كورونا عرت واقعهم الخبيث و المتخلف والهمجي. شي باغي يدوش في الشارع واخر
يستجمم في الشاطئ و حشود من البشر تشارك في جنازة حوالي 600شخص. باستهتارنا و همجيتنا كورونا لا تريد مغادرتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 42 | عرض: 1 - 42

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.