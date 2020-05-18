24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:40
|05:21
|12:29
|16:09
|19:28
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- راميد مجنون رسمي
- توقف التكرير يضيع الاستفادة الشاملة من قُدرة "سامير" التخزينية
- القضاء الدستوري يمنع طعن "البام" في مسطرة المصادقة بالبرلمان
- تغييرات جذرية مرتقبة تنتظر اقتصاد المغرب في عالم ما بعد "كورونا"
- اضطرابات الموسم الدراسي تهدد بتعثر توجيه التلاميذ بعد الباكالوريا
ديوان المائدة ـ 23ـ الطعام و"الجوع" سلاح الضعفاء لتهديد الأقوياء (5.00)
- مصدر: عيد الفطر يدفع الحكومة إلى تمديد فترة "الطوارئ الصحية" - (140)
- تأثيث أزقة تمارة بأسماء "رجال دين مشارقة" يثير الجدل في المغرب - (127)
- بؤر تخلّف 99 إصابة بـ"كورونا" خلال يوم واحد في الدار البيضاء - (107)
- المغرب يسجّل 129 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (98)
- وزارة الصحة تستعد لانتهاء حالة الطوارئ بالمزيد من تحاليل كورونا - (75)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
60 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 6930 حالة بالمغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 60 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6930 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 87665 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، ليثبت إجمالي الوفيات في 192.
وتم التيقن أيضا من 72 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3732 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (42)
اما الجهات التي لم تتحكم بعد في الوباء فالاجراءت تكون خاصة بها كي يشعر المواطن باهمية الانضباط لتسريع رفع الحجر
التفكير في وضع حد لمعاناة العالقين لمحاربة تهريب البشر داخل البلاد
تعقيم كمامات 0.80 درهم لانها ستعمل على نشر الفيروس في البلاد .
و شكرا فريق هسبريس الدي ساهم معنا و لا زال في تحمل الحجر الصحي
و لمهنيي الصحة الدين لم يروا ابنائهم و ٱبائهم مند بداية الحجر و هدا امر صعب خاصة بالنسبة للاطفال الصغا
راه المغاربة طلعتي ليهم فعدامهم!!!!!!
الحل الوحيد هو رفع الحجر الصحي تدريجيا .
وكيف تتعامل وزارتا الصحة والداخلية معهم.
من بعد مانديرو التحاليل للمخاطين كاملين فمرة عاد نهدرو على الحالة الوبائية فين واصلة فبلادنا.
#خليك-فدارك
يجب تجميد الحركة بصفة عامة راه كاين الغبااااء.
الله اصوب
هؤلاء يشكلون خطرا ويعيقون نسبة التغلب على الوباء. وشكرا للجميع
تما بقيتوا، العدد 0 من كورونا لن يحدث اذا فكرنا بكل منطق، لأن هناك حامل الفيروس بدون أعراض وسوف يعدي الآخرين حتى ولو لم تسجل أي إصابة حتى نهاية الحجر.
يا نلتازموا كاملين يا نخدموا كاملين.
انا من الجنوب بالضبط ورزازات من نهار 20 مارس تنخرخ لمدة 30 دقيقة مرتين في الاسبوع من اجل قضاء بعض الاغراض أو تنرجع مع التزام للتعليمات و اخد اقصى درجات الحيطة و الحدر.
لو التزم المواطن أصبر مدة 20 يوم كون خرجنا كاملين فمرة.
راه الحل الذي سوف يطمءن الناس و هو المؤشرات العلمية على زوال الفيروس.
و التخلف. مواطنون كثر كورونا عرت واقعهم الخبيث و المتخلف والهمجي. شي باغي يدوش في الشارع واخر
يستجمم في الشاطئ و حشود من البشر تشارك في جنازة حوالي 600شخص. باستهتارنا و همجيتنا كورونا لا تريد مغادرتنا