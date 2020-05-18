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الرئيسية | مجتمع | ليلة عصيبة تنتهي بإرجاء عملية ترحيل المغاربة العالقين في سبتة

ليلة عصيبة تنتهي بإرجاء عملية ترحيل المغاربة العالقين في سبتة

ليلة عصيبة تنتهي بإرجاء عملية ترحيل المغاربة العالقين في سبتة
أيوب صدور من تطوان
الاثنين 18 ماي 2020 - 12:00

ليلة عصيبة قضاها عشرات المغاربة العالقين بمدينة سبتة المحتلة، فور انتشار مقطع فيديو يوثق لموكب من الحافلات التي انطلقت من مدينة الفنيدق بإقليم تطوان، كانت تستعد لنقل أفواج من الرعايا المغاربة العالقين في الثغر .. لحظات من الترقب والحسرة الممزوجة بأمل العودة عاشها مئات المغاربة، هم سياح وخادمات البيوت وعمال وبعضهم من المرضى كانوا يتلقون العلاج هناك قبل أن يقعوا ضحية لإغلاق المعبر والحدود عموما.

بدد تضخيم لائحة العالقين بالثغر المحتل كل مساعي عودة المواطنين المغاربة العالقين يوم أمس الأحد، بعدما عمدت اللجنة المكلفة إلى إقحام أسماء أقربائهم وذويهم ممن يقيمون بالمدينة السليبة، إلى جانب اشتراط السلطات الإسبانية ترحيل القاصرين والمهاجرين السريين بملعب "لابيرتاد" والذين يفوق عدد المائة، يقول منصف السعيد محام عن هيئة الرباط وأحد العالقين بالثغر المحتل.

وأضاف السعيد، وهو الذي يكتري شقة رفقة والدته المسنة، أن لائحة العالقين بعدما كانت محصورة في حوالي 300 شخص قفزت إلى 800 شخص؛ وهو ما دفع السلطات المغربية إلى تأجيل إخراج مواطنيها العالقين بسبتة المحتلة.

وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى فرار عشرات القاصرين والمهاجرين السريين الموجودين بملعب "لابيرتاد" فور انتشار أنباء عن ترحيلهم ولم يعد يتجاوز عدد الموجودين بالقاعة الرياضية سوى 30 فردا بعدما فر غالبيتهم إلى وجهات مجهولة.

وضع مخالف وأقل وطأة يعيشه محمد عبكار، محام بهيئة تطوان، والذي يمتلك منزلا يقيم فيه رفقة عائلته الصغيرة، مؤكدا في تصريح لهسبريس أن المغاربة العالقين أنواع وتختلف معاناتهم بحسب الفئات التي ينتمون إليها، وحتى وإن اختلفت ظروفهم فإن وضعيتهم موحدة تحت عنوان المأساة وقوامها المعاناة النفسية وظروف الإيواء والإقامة المزرية.

وأضاف المتحدث نفسه أن من بين العالقين من احتشد بمحيط مسجد سيدي مبارك بالمدينة السليبة، وبينهم من قصدوا المعبر الحدودي، بعد تداول مقطع فيديو لحافلات الركاب، في انتظار لحظة تاريخية تعيدهم إلى أحضان الأسرة، فيما غاب النوم عن جفون غالبيتهم وقضوا الليلة في حزم أمتعة في انتظار الخلاص، وظلت العيون ممركزة على بوابة المعبر الحدودي تاراخال الموصدة.

وقال المتحدث ذاته إن السلطات المغربية تدخلت عبر وزارتي الداخلية والخارجية لتسهيل عملية إرجاع المواطنين العالقين المحصيين بناء على قاعدة بيانات معدة سلفا تتوفر السلطات المغربية عليها بكيفية دقيقة، قبل أن يتم إلغاء العملية دون تقديم توضيحات أو بلاغ من طرف الجهات الرسمية؛ وهو أخطر ما في الأمر، على حد قوله.

وكشف المتحدث نفسه أن عملية الإحصاء وإعداد لائحة العالقين أوكلت إلى جمعية العنبر التي يسيرها سبتويون من أصول مغربية، وعاب غياب مخاطب رسمي مع المغاربة العالقين؛ الشيء الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام تضارب المعلومات وتعميق المحنة، وفق تعبيره.

في سياق متصل، كشفت مصادر متطابقة أن تأجيل السلطات المغربية إرجاع المواطنين انبنى على الخلط الذي تمثل في إقحام قاصرين ومهاجرين غير نظاميين بسبتة المحتلة ضمن لائحة العائدين، في الوقت الذي كان التنسيق يروم حل الملف الحالي والمتعلق العالقين بسبب جائحة كورونا، وأن أي ملف آخر يجب التعاطي معه في وقته وفق مشاورات ثنائية واضحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - Corona الاثنين 18 ماي 2020 - 12:10
واش حنا بنادم اولا دجاج رومي المغاربة دائما كرامتهم في الحضيض مع هاد الحكومة
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19
2 - مواطن الاثنين 18 ماي 2020 - 12:11
حان الوقت للمطالبة باسترجاع سبتة ومليلية وبقية الجزر..
لا يعقل ان تتفاوض مع دولة اجنبية لاستىجاع مواطنين موجودين فوق ترابك.
كفى من سياسة النعامة نطالب بطرد المستعمر الإسباني من جميع اراضينا
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-10
3 - خدوج خنيفرة عاجل الاثنين 18 ماي 2020 - 12:13
غريب في بلاد الغرائب والعجائب و المنكر و الزبونية و المحسوبية لماذا إقحام أسماء بعض أقارب النافدين

المغاربة ساوسية حسب العثماني و بوريطة
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30
4 - مغربي الاثنين 18 ماي 2020 - 12:13
سبحان الله دائما لن تتغير تصرفاتنا وانانيتنا. الإعلان كان واضحا وضوح الشمس. ولكن الغالبية غشاش من ٣٠٠ إلى ٨٠٠ .
كيف تريدون أن نتقدم باخلاق رديئة?
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36
5 - سام الاثنين 18 ماي 2020 - 12:16
السلطات الإسبانية بسبتة لا يهمها ترحيل العالقين بسبب كورونا فيروس بقدر ما يهمها تطهير المدينة من القاصرين و المراهقين الذين دخلوا المدينة بكيفية سرية
و عليه فرد السلطات المغربية رد معقول حتى تمثتل السلطات الإسبانية لما اتفق عليه مع المغرب في ترحيل العالقين و لا غير العالقين في الوقت الحالي
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52
6 - MRRAKCHI-AUCKLAND-NZ الاثنين 18 ماي 2020 - 12:21
لا أفهم لماذا كل هاته الإجراءات و الخوف من قبل المغاربة. أصلا عدد ضحايا حوادث السير في المغرب أضعاف أضعاف عدد ضحايا كورونا. يجب العيش مع الفيروس و بناء مقاومة جماعية. انظروا الى السويد كيف رفضت الانقياد لهستيريا الخوف.
اتركوا الناس تعيش، تعود لوطنها، تخرج للشوارع ، افتحوا الحدود البرية و البحرية و الجوية ، افتحوا المقاهي و المطاعم و ارجعوا الحياة العادية و البطولة الوطنية.نقطة أخيرة" أصحاب انها النهاية و النواح " كفاكم تشاؤم اعتقد هناك فئة نكدية في المجتمع، حياتها كئيبة ومع الكوفيد وجدت فرصة عمرها كي يكون النكد جماعي.
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13
7 - امغار ناريف امازيغ الاثنين 18 ماي 2020 - 12:25
الصبليون بغاو يقولبو المغاربة وبصفطوليهم الحراكة من جنوب افريقيا والدزاير زعما الصبليون قافزين ولكن معامن جيتو بك اوليدي المغاربة تيقراوها فالسما خلي كولشي تما حتى نيت يعياو الصبليون ويطلب غير السلةبلا عنب
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11
8 - زائر عابر الاثنين 18 ماي 2020 - 12:32
بلاد كحلة ومسؤولين ديالها قلبهم كحل
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-13
9 - حسن حسن الاثنين 18 ماي 2020 - 12:34
هد الناس حنا لصوتنا عليههم وحنا لنتحملو تبعات اختيارنا .المهمهدي تكونبداية الوعي والتحلي بروح المواطنة والمسؤولية مرة اخرى .ونفكر قبل مانقع في نفس الغلط
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-7
10 - Ahmed الاثنين 18 ماي 2020 - 12:35
الفوضى والأنانية والمحسوبية وهلم جرا...كل واحد تاقول أ راسي أ راسي
وجب على العالقين التنظيم وإلا فل يتحملوا مسؤوليتهم كاملة
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13
11 - Saidovic الاثنين 18 ماي 2020 - 12:36
السلام عليكم
المغرب كان الأول في غلق الحدود وهو الأخير من سيفتحها
الحزب الحاكم في سبتة المحتلة vox يرد على غلق الحدود تجاريا
على المغرب خنق اقتصاد المدينة وهو قادر على ذلك
كغلق الحدود للسلع حتى الخريف
تسهيل دخول مهاجري جنوب الصحراء
تقليل الحراسة للقوات المساعدة بجوانب المدينة
تخفيض تبادل المعلومات الاستخبارية حول الإرهاب مع مدريد
.... هناك أوراق ضغط كثيرة
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3
12 - البوهالي الاثنين 18 ماي 2020 - 12:42
عجييييب والله منطق العائلة والقرابة وبارك صاحبي يستعمل في حتى في ظروف كهذه
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3
13 - stop الاثنين 18 ماي 2020 - 13:01
لي عندو سكن او عنوان في سبتة يجب تركه هناك ,لي عندو في البطاقة عنوان في المغرب يجب ارجاعه وارجاع القاصرين والحراكة المغاربة,ولايجب استرجاع سبتة فهي نظيفة وجميلة ولايجب توسيخها واستعمارها بالفراشة والكرارس
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-1
14 - ابن طنجة الاثنين 18 ماي 2020 - 13:03
اللهم فرج على كل العالقين المغاربة في بلاد المهجر بعدما وجدو أنفسهم مظطرين في البقاء هناك دون معيل ومعين لهم إلا الله وبعض المحسنين بعدما نسيهم وطنهم المغرب وتخلى عنهم في أصعب الاوقات والشدائد يعانون في صمت وموت بطيئ منهم من ذهب للسياحة او الدراسة او العلاج أو صلة رحم لأقاربهم
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0
15 - عبده/ الرباط الاثنين 18 ماي 2020 - 13:05
لا يجب فتح معبر باب سبتة المغربي دون التدقيق في هويات المغاربة العائدين حتى لا بندس بينهم أشخاص غير عالقين... بل يجب قبل الاركاب بالحافلات أن تشرف لجنة من الخارجية و الداخلية المغربية على هذه العملية مع التأكد من جوازات السفر و تواريخ الدخول الى سبتة... كما يجب تفسير معنى كلمة عالق..و عدم ربطها بقاطن أو مهاجر سري فتلك مسطرة أخرى... كم عدد ديسلايكات ؟
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0
16 - مغربي عالق الاثنين 18 ماي 2020 - 13:08
Le Maroc a humilié les Marocains bloqués dans le monde. Il faut les rapatrier en urgence.
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0
17 - ريفت ناس الاثنين 18 ماي 2020 - 13:09
الوضع شديد جدا على العالقين هنا وفي الخارج وبين المدن بسبب الخوف والهلع ما جعل الدول العربية قاطبة تدفع ثمنا غاليا بسبب تهورها والفضيحة أنها تنتظر لقاحا مجهولا لتشتريه فتدفع ثمنه إضافة إلى الثمن الباهض نتيجة الاجراءات غير المعقولة علما أن 87% من الوفيات جراء مرض كوفيد-19 محصورة في أمريكا وأوروبا الغربية.
أطلقوا سراح العجلة الإقتصادية واتركوا الناس تكتسب مناعتها الطبيعية كما فعلت وتفعل مع أمراض أشد من كورونا مع محاولات عزل الفئة الضعيفة والتعليمات الوقائية.
إن ما يجري لا علاقة له بصحتنا إذ لو كان الأمر كذلك لرأينا منذ أمد بعيد تحرك الدول ضد الأمراض وعلى رأسها أمراض النفس والعقل التي تسببها انتشار واستعمال المخدرات وكذا التهميش والفقر.
إن احتقار الضعيف ستدفع ثمنه يوما ما وبطريقة ما لأنه سيضرب ضربة غير مباشرة لا يعرف أصلا أنه يوجهها إذ تنتشر كورونا في هذه الساعة بشدة في نيويورك بسبب الضعفاء الذين هم كذلك بالفقر والهشاشة وقلة الوعي. من المسؤول عنهم في بلد الوولستريت؟ هنا تفهم أهمية الرعاية الصحية العمومية وأهمية المدارس العمومية.
أما ما حدث بسبتة نفس ما حدث بمليلية بسبب لا تنسيق لا تنظيم.
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0
18 - mre الاثنين 18 ماي 2020 - 13:14
اسبانيا تشترط على المغرب ترحيل المهاجرين الغير القانونيين كذلك و الذين هم ليسوا عالقين و تأوي الباقي في ظروف الحيوان و في أرض يعتبرها محتلة.
أقسم بالله العظيم لم أر في حياتي دولة مذلولة كالمغرب خلال أكثر من 45 سنة من الهجرة.
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19 - مغربي الاثنين 18 ماي 2020 - 13:17
اللهم فرج عنهم يجب على الدولة ان تفعل كل شيء من أجل إرجاع هؤلاء الغلبة لدويهم فبل هذا تاعيد المبارك و ارجو من هسبريس النشر
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