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Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | الوضع الوبائي في المغرب .. عدوى بـ5 جهات ونسبة الشفاء ترتفع

الوضع الوبائي في المغرب .. عدوى بـ5 جهات ونسبة الشفاء ترتفع

الوضع الوبائي في المغرب .. عدوى بـ5 جهات ونسبة الشفاء ترتفع
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 ماي 2020 - 10:30

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بخصوص الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، بروز 60 حالة في 5 جهات بالمغرب.

ويتعلق الأمر بـ23 حالة في جهة الدار البيضاء سطات و18 بمراكش آسفي و12 في جهة طنجة تطوان الحسمية، إضافة إلى 6 حالات آخرى في فاس مكناس وحالة واحدة بالرباط سلا القنيطرة.

المعطيات الرسمية تشير إلى وصول الحصيلة التراكمية للإصابات إلى 6930، بينما تحليلها على Covid.Hespress.Com يؤكد ارتفاع نسبة التعافي إلى 53,85% بعد شفاء 3732 من المرض.

ويضيف المصدر نفسه أن المستشفيات تقدم العناية إلى 3006 من المصابين في المغرب، ونسبتهم تشكل حاليا 43,38% ممن طالتهم العدوى، بينما نسبة الفتك 2,77% بعد استقرار مجموع الوفيات في 192.

جدير بالذكر أن مجموع حالات الإصابات بـ"كوفيد-19" قد وصل إلى 2062 في جهة البيضاء و1280 بمراكش آسفي و965 في جهة طنجة، و951 بفاس مكناس و668 في جهة الرباط و586 بدرعة تافيلالت.

كما بلغ تراكم الحالات المعلن عنها إلى 180 في جهة الشرق و112 ببني ملال خنيفرة، و77 في سوس ماسة و43 على مستوى جهة كلميم وادي نون، و4 في جهة العيون و2 بالداخلة وادي الذهب.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - [email protected]mail.com الاثنين 18 ماي 2020 - 10:42
60 حالة و 4500 تحليل الحمد لله. الله يسمعنا خبار الخير العشية
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62
2 - Mouad الاثنين 18 ماي 2020 - 10:42
بغينا نعرفوا غير الناس لمازال مستافدات امتى اتحن عليهم الدولة ؟؟
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40
3 - مجرد رأي الاثنين 18 ماي 2020 - 10:45
نرجوا السماح في التنقل بين المدن السالمة والخالية من الفيروس.
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-74
4 - اليازغي الاثنين 18 ماي 2020 - 10:46
لماذا لا يتم ثحديت موقع كوفيد هيسبريس لعدد الإصابات بجهة الرباط سلا القنيطرة فهو من 13 ماي
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31
5 - عمي الاثنين 18 ماي 2020 - 10:46
اعطينا النتائج بالمدن ماشي بالجهات الله يرحم الواليدين.واش هاد الفيلم اديال الزومبي ما غاديش ايسالي.
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28
6 - متتبعة1 الاثنين 18 ماي 2020 - 10:50
اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاءا لا يغادر سقما ولا يبقي ألما يارب
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60
7 - حسن الاثنين 18 ماي 2020 - 10:51
هناك من يركز على نسبة الشفاء و ينسى أن الأعراض الجانبية ديال الفيروس غير معروفة، فيتعالى على الفيروس فيؤذي والديه الأبرياء فيكون هو من قتل والديه بنفسه، فيعيش باقي حياته مكتئب مضطرب عامر عقد نفسية عميقة إلى الأبد ، تكمش في داركم وما تخرج إلا للضرورة القصوى وأخذ جميع الإحتياطات
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27
8 - جليل دياب الاثنين 18 ماي 2020 - 10:52
اغلب بؤر مسجل هي في قطاع العام و داخلية و قطاع عسكري و شبه عسكري .من مسؤولية دولة ويجب تحمل تبعاتها دولة و ليس مواطن بتمديد حجر و شكرا
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15
9 - جهة الرباط سلا والقنيطرة الاثنين 18 ماي 2020 - 11:03
بما ان تحديث المعلومات لم يتم منذ 13 ماي 2020 خلافا على جميع جهات المملكة، فإن هناك أسرار لا تبشر بالخير، مهما كان الأمر فهذه حسابات خاطئة، نحن في أزمة المواطن لابد أن يعرف الحقيقة حتى تستمر المصداقية والثقة في الأرقام..........
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1
10 - مواطنة مغربية الاثنين 18 ماي 2020 - 11:05
قرانا في احدى المنابر الإعلامية ان مدينة سوق الأربعاء ظلت بصفر أحالة الى غاية السبت 16 ماي. هذه الحالات وافدة ولا محالة، السؤال كيف وصلت هذه الحالات في حين التنقل بين المدن ممنوع. هل منً احد تساءل من المسؤول.
البلاد محتاجة الى مواطنين يحبون بلادهم.
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11
11 - مواطن الاثنين 18 ماي 2020 - 11:09
يجب توضيح هاذه الارقام عبر وسائل تصل الى كل المواطنين.
اظن ان اغلبية المواطنين لا يبالون ولا يعرفون حتى عدد الاصابات.
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2
12 - أبو بكر الاثنين 18 ماي 2020 - 11:31
بعض المعلقين يريدون إحصائيات حسب المدن ( مثلا : وجدة ، فاس ، اخريبكة ، لعيون ، الرباط ، تطوان ........).

و هل نعرف فعلا حدود مدينة سوى التقسيم الاداري ، فهل يمكن اعتبار منطقة - تمنصورت مثلا - خارج حدود مدينة مراكش ؟ أو مثلا منطقة - أيت ملول - خارج مدينة أكادير . و مدينة ( بين قوسين كبيرين ) تامسنا دون ربطها بتمارة، ...........
وقس على هذا في باقي المدن المغربية الاخرى التي شهدت تمددا اسمنتيا دون مرافق لما يسمى المناطق المحيطة .

إن الارتجالية ليست وليدة ظرف طارئ ( و باء ، زلزال ، إعصار ....) بل أراها مُتأصلة في قرارات حكومة لا يهم مكوناتها سوى المناصب و الحزب ....أما المواطن في قرية تبعد ب 6 كلم عن مدينة ( كذا) لا تسمحون له بالدخول إليها .
فربما ينقل العدوى لملايين هم في الحقيقة .....
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0
13 - ابو الياس الاثنين 18 ماي 2020 - 11:31
سمعت ان القادمين من مليلية الان في فنادق بالسعيدية هم في الحجر الصحي واجريت لهم تحاليل وحالتين نتيجة ايجابية لم تحصيها وزارة الصحة .لا في الجهة الشرقية . علما ان 3 حالات في للجهة الشرقية نواحي بركان من عاءلة واحدة من عامل في احدى الشركات .لم اعرف فين تحسبات هاد الحالة .ام الامر غير بلا بلا. المهم الله يشافيهم وبعد هاد البلاء عن الجميع والله يغاون الاطباء والمسعفين والناس لعايشين الخوف والاحتياط والبعد عن العاءلة والبعض تقوليه كلس فدارك. هو لايبالي .
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1
14 - غير داوي الاثنين 18 ماي 2020 - 11:32
المسلك المُنصف في رفع الحجر في نظري المتواضع هو تتبع وتقييم مؤشر R zéro، الذي يشير إلى مستوى إعادة إنتاج الفيروس اللعين، بكل جهة على حدة من جهات المغرب، وكذلك داخل الجهة نفسها. فإذا إستقرت قيمة المؤشر في ما دون واحد لمدة أسبوعين في منطقة ما حينها وجب رفع الحجر عنها مع البقاء على عزلها عن المناطق الأخرى المتضرّرة. هكذا من النّاحية العلمية تكون عقلنة تدابير الحجر الصّحي قد استُوفِيت وخُفّفت تدريجيا الضغوطات الإقتصادية. وبالتوازي من ذلك يُمكن خلق منافسة بين المناطق للتسريع بالخروج من نفق الوباء. والله المُعين.
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3
15 - وفاء الاثنين 18 ماي 2020 - 11:36
وعطيونا تحديت المعلومات فجهة الرباط سلا القنيطرة راه كاين اخر تحديث 13 بينما جميع الجهات عندها تحديت البارحة ما السبب !!بالنسبة الاخت الي كتسول كيفاش وصل الفيروس لمدينة سوق الاربعاء راه شي عاملة كتخدم فشركة فالقنيطرة تصابت وكتسكن فسوق الاربعاء ا
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