الوضع الوبائي في المغرب .. عدوى بـ5 جهات ونسبة الشفاء ترتفع

هسبريس من الرباط

كشفت البيانات الصادرة عن وزارة الصحة بخصوص الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الاثنين، بروز 60 حالة في 5 جهات بالمغرب.

ويتعلق الأمر بـ23 حالة في جهة الدار البيضاء سطات و18 بمراكش آسفي و12 في جهة طنجة تطوان الحسمية، إضافة إلى 6 حالات آخرى في فاس مكناس وحالة واحدة بالرباط سلا القنيطرة.

المعطيات الرسمية تشير إلى وصول الحصيلة التراكمية للإصابات إلى 6930، بينما تحليلها على Covid.Hespress.Com يؤكد ارتفاع نسبة التعافي إلى 53,85% بعد شفاء 3732 من المرض.

ويضيف المصدر نفسه أن المستشفيات تقدم العناية إلى 3006 من المصابين في المغرب، ونسبتهم تشكل حاليا 43,38% ممن طالتهم العدوى، بينما نسبة الفتك 2,77% بعد استقرار مجموع الوفيات في 192.

جدير بالذكر أن مجموع حالات الإصابات بـ"كوفيد-19" قد وصل إلى 2062 في جهة البيضاء و1280 بمراكش آسفي و965 في جهة طنجة، و951 بفاس مكناس و668 في جهة الرباط و586 بدرعة تافيلالت.

كما بلغ تراكم الحالات المعلن عنها إلى 180 في جهة الشرق و112 ببني ملال خنيفرة، و77 في سوس ماسة و43 على مستوى جهة كلميم وادي نون، و4 في جهة العيون و2 بالداخلة وادي الذهب.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.