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معاشات الصندوق المهني للتقاعد تصرف قبل العيد
الاثنين 18 ماي 2020 - 14:10
أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد عن مواصلته تقديم الدعم لمتقاعديه، في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19" بالمغرب.
وأورد الصندوق، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أنه قرر صرف معاشات شهر ماي مسبقا قبل الموعد المعتاد، ابتداء من الأربعاء 20 ماي؛ وذلك من أجل تكمين المتقاعدين من استقبال عيد الفطر في أفضل الظروف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Ramzi texas الاثنين 18 ماي 2020 - 14:38
بادرة حسنة , لكن صرف المعاشات قبل 10 أيام من نهاية ماي مخاطرة لذوي الدخل المحدود, ستسبب لا محالة خصاص في مصروف شهر يونيو
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