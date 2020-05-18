معاشات الصندوق المهني للتقاعد تصرف قبل العيد‎

هسبريس من الرباط

أعلن الصندوق المهني المغربي للتقاعد عن مواصلته تقديم الدعم لمتقاعديه، في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا "كوفيد-19" بالمغرب.

وأورد الصندوق، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أنه قرر صرف معاشات شهر ماي مسبقا قبل الموعد المعتاد، ابتداء من الأربعاء 20 ماي؛ وذلك من أجل تكمين المتقاعدين من استقبال عيد الفطر في أفضل الظروف.