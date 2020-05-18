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الرئيسية | مجتمع | أمزازي: اختبارات "طلبة الخارج" ستجرى بالمغرب

أمزازي: اختبارات "طلبة الخارج" ستجرى بالمغرب

أمزازي: اختبارات "طلبة الخارج" ستجرى بالمغرب
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 ماي 2020 - 13:14

أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن التوصل إلى حل بالنسبة للطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم في الخارج، والذين التحقوا بالمملكة خلال العطلة الدراسية ولم يتمكنوا من العودة إلى الدول التي يتابعون دراستهم بها بسبب إجراءات الحجر الصحي.

وكشف أمزازي، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أنه في إطار التعاون الدولي الثنائي بين المملكة المغربية وبعض الدول، فقد عملت الوزارة على التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الدول المعنية من أجل تنظيم الامتحانات النهائية لفائدتهم بالمغرب، مع اعتماد المماثلة بالنسبة للطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم بالمغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Mohamed moumni الاثنين 18 ماي 2020 - 13:28
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم جميعا
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21
2 - chamharouche الاثنين 18 ماي 2020 - 13:32
و من سيحرسهم ؟؟؟؟؟ و كيف سيتم تصحيح اجوبتهم و هل الاجابات في الاوراق ترسل عبر الطاءرات ام عبر الانترنيت
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-26
3 - ghani الاثنين 18 ماي 2020 - 13:39
ما هي هذه الدول التي تم الاتفاق معها؟
شكرا
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25
4 - اسماعيل من تركيا الاثنين 18 ماي 2020 - 13:40
خطوة جميلة جدا يشكر عليها السيد الوزير
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33
5 - Salma الاثنين 18 ماي 2020 - 13:52
من هي الدول التي تم الاتفاق معها و كيف ستتم هذه العملية ؟؟ و شكرا !
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12
6 - études à l"étranger الاثنين 18 ماي 2020 - 14:19
le maroc peut il encore permettre aux étudiants marocains d"aller continuer leurs études dans les pays étrangers,par ex france,tunisie,sénégal,russie,car les devises lui manqueront pour permettre à leurs parents de leur envoyer de l"argent au minimum 1000 euros par mois plus les frais d"inscriptions,
il est nécessaire de clarifier la situation pour ne pas se retrouver avec des étudiants sans argent à l"étranger,la situation des marocains bloqués à l"étranger,un probleme immense, oblige le gouvernement à prévoir,que les parents que les parents retiennent leurs enfants à rester étudier au maroc,
il y a une possibilité de les retenir,aux facultés et écoles privées au maroc
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-2
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