أمزازي: اختبارات "طلبة الخارج" ستجرى بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن التوصل إلى حل بالنسبة للطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم في الخارج، والذين التحقوا بالمملكة خلال العطلة الدراسية ولم يتمكنوا من العودة إلى الدول التي يتابعون دراستهم بها بسبب إجراءات الحجر الصحي.

وكشف أمزازي، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أنه في إطار التعاون الدولي الثنائي بين المملكة المغربية وبعض الدول، فقد عملت الوزارة على التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الدول المعنية من أجل تنظيم الامتحانات النهائية لفائدتهم بالمغرب، مع اعتماد المماثلة بالنسبة للطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم بالمغرب.