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كُتّاب وآراء
أمزازي: اختبارات "طلبة الخارج" ستجرى بالمغرب
أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عن التوصل إلى حل بالنسبة للطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم في الخارج، والذين التحقوا بالمملكة خلال العطلة الدراسية ولم يتمكنوا من العودة إلى الدول التي يتابعون دراستهم بها بسبب إجراءات الحجر الصحي.
وكشف أمزازي، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أنه في إطار التعاون الدولي الثنائي بين المملكة المغربية وبعض الدول، فقد عملت الوزارة على التنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الدول المعنية من أجل تنظيم الامتحانات النهائية لفائدتهم بالمغرب، مع اعتماد المماثلة بالنسبة للطلبة الأجانب الذين يتابعون دراستهم بالمغرب.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
il est nécessaire de clarifier la situation pour ne pas se retrouver avec des étudiants sans argent à l"étranger,la situation des marocains bloqués à l"étranger,un probleme immense, oblige le gouvernement à prévoir,que les parents que les parents retiennent leurs enfants à rester étudier au maroc,
il y a une possibilité de les retenir,aux facultés et écoles privées au maroc