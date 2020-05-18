تأجيل كلّ مباريات الولوج إلى التعليم العالي بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، إرجاء تنظيم جميع مباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي إلى ما بعد الإعلان عن النتائج النهائية لامتحان البكالوريا.

وتجرى امتحانات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - دورة 2020 ما بين 03 و08 يوليوز المقبل، فيما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 29 يوليوز 2020.

وأشار أمزازي، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، إلى أن عملية التوجيه المدرسي والمهني والجامعي ستعرف ابتداء من اليوم إطلاق منصة خاصة تمكن من تدبير جميع مراحل هذه العملية عن بُعد انطلاقا من التعبير عن الرغبة.

وقررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أيضا إرجاء جميع مباريات ولوج المترشحين الجدد إلى مؤسسات التكوين المهني بالنسبة لمستويي التقني والتأهيل إلى غاية شهر شتنبر المقبل.

وأفاد وزير التربية بأن امتحانات التخرج بالنسبة لقطاع التكوين المهني ستجرى في شهر شتنبر المقبل بالنسبة لأسلاك: التقني والتقني المتخصص والتأهيل. وكما جرت العادة بالنسبة لسلكي التخصص والتأهيل لقطاع التكوين المهني، سيتم تنظيم الامتحان النهائي الخاص بهما في شهر نونبر 2020، بعد إجراء التداريب الميدانية.

وبخصوص المباراة الوطنية لولوج مدارس التجارة والتسيير (CNAEM)، فقد أعلن وزير التربية الوطنية أنه سيتم تنظيمها أيام 11 و13 و14 يوليوز 2020 والمباراة الوطنية المشتركة (CNC) الخاصة بولوج مدارس المهندسين من 16 إلى 18 يوليوز 2020، مع الاقتصار فقط على الشق الكتابي.

أما بالنسبة لامتحانات التخرج بالنسبة لكل من مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي (الموجهون وأطر التخطيط) والمراكز الجهوية (الأساتذة أطر الأكاديميات وأطر الإدارة التربوية والأساتذة المبرزون)، ستنظم ابتداء من 20 يوليوز 2020، على أن تتم عملية التعيينات خلال شهر غشت 2020.

وزير التربية الوطنية أكد أن التحضيرات للموسم الدراسي المقبل ستنطلق ابتداء من منتصف شهر يونيو 2020، على أن يتم انطلاق هذا الدخول المدرسي في الثاني من شتنبر 2020 بالنسبة لقطاع التربية الوطنية، مع تخصيص شهر شتنبر المقبل للاستدراك والدعم التربوي، من أجل تقوية مكتسبات المتعلمات والمتعلمين وتمكينهم من مواصلة دراستهم في الموسم المقبل في أحسن الظروف.

وأضاف الوزير أن الدخول الجامعي سيتم خلال شهر أكتوبر بالنسبة لقطاعي التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، علما أن الامتحانات ستنظم خلال شهر شتنبر المقبل.

وجدد أمزازي التأكيد على أن الموسم الدراسي الحالي لا يزال ساري المفعول، مردفا أن عملية "التعليم عن بعد ما زالت مستمرة، لتمكين التلاميذ والطلبة والمتدربين من اكتساب المعارف والكفايات التي ستؤهلهم لمتابعة دراستهم في السنة المقبلة بشكل عادي ووفق التدرج البيداغوجي اللازم وكذا لتجنيبهم التعثرات الدراسية التي يمكن أن تصادفهم مستقبلا".