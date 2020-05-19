24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3905:2012:2916:0919:2920:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العين بالعين والبادئ أظلم (5.00)

  2. افتتاح "مختبر البيولوجيا الجزيئية" بمدينة تطوان (5.00)

  3. نائب وكيل الملك يتنازل عن شكايته ضد "مخازنية" (5.00)

  4. ابتهالات رمضانية (5.00)

  5. الحكم على داهس الأغنام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "أطباء الغد" يتجاهلون المناصب العمومية ويفضلون القطاع الخاص

"أطباء الغد" يتجاهلون المناصب العمومية ويفضلون القطاع الخاص

"أطباء الغد" يتجاهلون المناصب العمومية ويفضلون القطاع الخاص
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:00

مفارقة كبيرة تلك التي تسم المباريات التي تعلن عنها وزارة الصحة لتوظيف الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة في القطاع العام خلال الآونة الأخيرة، بعد أن أصبح عدد مناصب التوظيف التي يُعلن عنها أكبر بكثير من عدد المرشحين لاجتياز المباراة، على الرغم من أن قطاع الصحة يعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية.

قبل أسبوع، أعلنت وزارة الصحة عن مباراة لتوظيف الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، أظهر عدد المترشحين لها وجود نفور كبير من طرف "أطباء وممرضي المستقبل" على هذه المباريات، إذ لم يتعد عدد المترشحين للمباراة الخاصة بالأطباء 158 مترشحا، بينما بلغ عدد المناصب المتبارى حولها 299 منصبا.

المباراة الخاصة بالممرضين عرفت بدورها اختلالا في ميزان "العرض والطلب"، وإن بدرجة أقلّ مقارنة مع مباراة الأطباء، إذ لم يتعد عدد المترشحين للمباراة 321 مترشحا، بينما كان عدد المناصب التي فتح حولها التباري في حدود 357 منصبا، على الرغم من أن خريجي معاهد التمريض كانوا يشتكون من البطالة.

العزوف عن الترشح لمباريات توظيف الأطباء والممرضين في القطاع العام فسره عبد الفتاح الشفول، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، بالظروف غير الملائمة التي تشتغل فيها الأطر الصحية بالقطاع العام، إضافة إلى ضعف الأجور وعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها إزاءهم.

وقال الشفول، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لقد يئسْنا من تنفيذ الحكومة لوعودها بتحسين وضعيتنا، وهذا يدفع الأطر الصحية إلى التوجه إلى القطاع الخاص"، مضيفا: "نسبة من الأطباء اللي خدامين في القطاع العام استقالوا، واللي باقي خدامين ما كرهوش يستاقلوا ويمشيو للقطاع الخاص".

العزوف الكبير عن المشاركة في المباراة الأخيرة لتوظيف الأطباء والممرضين في القطاع العام يأتي في وقت عاد فيه بقوة مَطلب العناية بقطاع الصحة العمومي، بعدما تبيّن أنه "الملاذ الوحيد" للمغاربة، بمختلف مستوياتهم، في ظل جائحة فيروس كورونا المتربص بأرواح المواطنين.

ويعاني قطاع الصحة العمومي من خصاص مهول في الأطباء والممرضين وتقنيي الصحية، إذ يصل الخصاص في الأطباء، حسب الأرقام التي قدمها وزير الصحة الحالي، شهر نونبر الماضي، إلى 32387 طبيبا، ويبلغ الخصاص في الممرضين وتقنيي الصحة 64774، أي أن الخصاص في المجموع يزيد على 97161.

وإضافة إلى عدم توفر شروط العمل الملائمة وضعف الأجور، قال عبد الفتاح الشفول إن عدم الالتزام الحكومة بتنفيذ وعودها إزاء الأطر الطبية والتمريضية في القطاع العام يعدّ بدوره من الأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة إلى القطاع الخاص، قائلا: "وزراء الصحة المتعاقبون يقدمون التزامات أمام الرأي العام في البرلمان، ولكنها لا تُنفّذ".

وضرب مثالا بوضعية الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، الذين قال إنهم يعانون من التمييز بسبب رفض الوزارة تمكينهم من الترقية، على الرغم من أنهم اشتغلوا أكثر من خمس وعشرين سنة؛ في حين يتم توظيف الممرضين الجدد في السلم العاشر، على الرغم من أن الفريقين استفادوا من نفس التكوين وإن اختلفت مدته.

ويطرح العزوف عن مباريات توظيف الأطباء والممرضين في القطاع العام علامات استفهام حول كيف ستدبّر الوزارة الخصاص الكبير المسجّل أصلا في هذا القطاع، إذ إن الأطر الطبيبة والتمريضية المتوفرة لكل ألْف نسمة في المغرب لا تتعدى 1.5؛ بينما الحد الأدنى المطلوب، حسب معايير منظمة الصحة العالمية، هو 4.45.

ويرى عبد الفتاح الشفول أن المدخل الرئيسي لمعالجة هذا الإشكال هو رفع الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، والتي ما زالت تقل بكثير حتى عن نظيرتها في بعض بلدان المنطقة، ففي الوقت الذي لا تتعدى فيه ميزانية وزارة الصحة في المغرب 5.6 في المائة من الميزانية العامة، فإنها تصل في تونس إلى 7 في المائة، ونفس النسبة تقريبا في الجزائر، بينما تحدد منظمة الصحة العالمية الحد الأدنى في 12 في المائة.

واعتبر عبد الفتاح الشفول أن عدم رفع ميزانية وزارة الصحة إلى الحد الأدنى، على الأقل، يطرح أسئلة حول مدى وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة للنهوض بقطاع الصحة العمومية، موضحا: "لقد رأينا كيف عارض النواب البرلمانيون الزيادة في رفع الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، وصوتوا ضد هذا المقترح، باستثناء نائبين، وهذا يؤكد أن إخراج هذا القطاع من أزمته يتطلب توفر إرادة حقيقية من طرف الفاعل السياسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - حلل وناقس الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:10
والان ادا وجدتم نقص في الاطر الطبية فلا تلمو الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-78
2 - نورالدين الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:10
تغليب المصلحة على الواجب المهني للأسف نسبة مهمة منهم تفتقر للواجب الوطني والضمير المهني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-61
3 - ابن تومرت الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:13
مابغاوش يخدمو مع الدولة حيث امكانياتها متواضعة لكن بغاو يمشيو للقطاع الخاص باش يمصو دم عباد الله ويديرو لاباس عليهم في ظرف وجيز .. واخا هم مرضى يزيدو يمصو ليهم دم جوفهم .. ثم نأتي لننتقد المسؤولين وننتقدهم .. في الحقيقة اننا نعاني من انفصام شخصية رهيب ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
4 - Rachid الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:13
المشكل بالنسبة للممرضين هو ان القابلات هاد العام هما العاطلات بالدرجة الاولى والمناصب لي مخرجة الدولة قلال، 1400 قابلا دفعات ولكن الدولة طالبا هير 270 منصب. حلل وناقش...

اما بالنسبة للمناصب في الاختصاصات الاخرى، راه حتى الدولة ماكاتكونش العدد الكافي، وبالتالي ديما غايكون الخصاص وفاش تجي مباراة التوظيف ماغاديش يكونو الناس بزاف لي كايدوزو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
5 - متتبع الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:13
حيف كبير أن تعامل دكتوراه الطب كماستر في منظومة الأجور بالمغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
6 - مواطن متتبع الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:13
أين هي هزالة الأجور والممرض يتخرج بأجر 6000 درهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-26
7 - منصف القنيطرة الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:14
تأهيل القطاع الصحي العام وإعادة الاعتبار المادي والمعنوي كفيل بجذب الأطباء الجدد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
8 - asma الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:15
اشنو غادي يمشيو يديورو فالعام لا تجهيزات لا تعويضات تمارة على والو لا تقدم فالحياة المهنية ولا تكوينات لاغناء الرصيد المعرفي يقتلو راسهم براسهم اللهم البطالة ولا الفقصة وللاسف حنا الضحايا من المواطنين بين مطرقة عدم التطبيب او التطبيب الهزيل فالعمومي وسندان الجزارة فيالخاص والله الى عملت 3 عمليات قيصرية زوج منهم على الاجهاض وعندي وليد واحد وباقي عندي فرصة وحدو للحمل وماعارفاش حتى واش 3 العمليات كانو يستاهلو يكونو فالاصل ولا طبيبتي فضلات جيبها عليا ختاريت نثيق فيها حتال اخر لحظة والان فقط للاسف فقدت الثقة ومانقدرش نرجع عندها من اجل الكشف حيث مغاديش نقدر نثيقها مازال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
9 - متابع الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:16
لا ننكر أن راتبهم أقل من المجهودات المبذولة .... إلا أن الطامة الكبرى هي حتى لو نجح كل المتبارين الذين عددهم 150 طبيبا و 250 ممرضا فلن يلتحق بالعمل سوى 50% كما جرت العادة لكون اللي جاه التعيين في مدن مثل زاكورة و الرشيدية و بوعرفة و تنغير و طاطا لا يلتحقون البتة ....
الطبيب يريد فقط الرباط و الدار البيضاء و طنجة و مراكش ..... هاد المناطق الأخرى ليست ذات اولوية اقتصادية عندهم رغم أنها ذات اولوية إنسانية و صحية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
10 - Adli الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:17
هادو الي مابغينش يتقدموا لمناصب عمومية لخدمة الوطن والمواطنين اش من خير فيهم يعني باغين الخطفة الله يلعن الي مايحشم هاهم تايعانيو من البطالة ورافضين الخدمة اين هو القسم يعني هادو اطباء مرتزقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
11 - une dette الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:21
يجب العمل على جعل مده المهن اكثر جادبية بتحسين ظروف العمل ولكن يجب ان يعرف الممرض و الطبيب انه تكون بالمال العام اي باموال دافعي الضرائب و اموال المساكين و ان عليه دينا يجب ان يرده.
الحلول المقترحة:
* اعادة العمل بالخدمة المدنية
* اشتراط قضاء مدة معينة في العمومي قبل السماح بالعمل في القتاع الخاص(10 سنوات في الولايات المتحدة الامريكية) و قبل الهجرة
* جعل القطاع الخاص يساهم في تكاليف تكوين الاطباء الدين تكونوا في المؤسسة العمومية الدين يمارسون في القطاع الخاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
12 - عبدالرحيم الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:21
لاول مرة نسمع عن مباراة في قطاع الصحة ويقل عدد المترشحين اقل من الخصاص الذي رجحته وزارة الصحة .هذا راجع بالأساس للتخوب من وراء كورونا بالرغم من أن الاوبءة كانت عبر التاريخ وتم إيجاد لقاح لها. فهل تعتقدون انه يستعصي توفير لقاح لها الشهور الاتية؟ لو كان هذا الوباء مثلا فقط في افريقيا لتأخر الأمر. ترامب جونسون ومبركل وماكون هؤلاء مصيرهم السياسي مرتبط باكتشاف لقاح قبل الخريف المقبل وخاصة ترامب الذي موعده مع الانتخابات في نوفمبر المقبل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
13 - أبو عبد الله الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:22
نفور القطاع العام أمر عادي. لأن طبيب في عيادته يقدر يفوت 300 ألف درهم في الشهر. بينما طبيب في العمومي تيضحكو عليه بزوج دريال.
أنا عندي طبيب أحسن من برلماني، ايوا هير بعدا يقادوهم في المانضة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
14 - حسن الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:24
حان الوقت للرفع من ميزانية الصحة والعناية بالا طر الصحية بمختلف التخصصات وكدا المرافق الصحية فالبنية الهشة للمنضومة الصحية هو ما عجل بتمديد الحجر الصحي للمرة التالتة خوفا من كترة الإصابات وعدم قدرة المستشفيات استيعاب المصابين بسبب الخصاص الدي يعرفه القطاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
15 - معلق الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:25
باختصار لا توجد 300 درهم للمريض لا يتجاوز في فحصه 5 دقائق .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
16 - زكرياء الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:25
الطب الخاص فيه شواهد طبية تذر الأموال، وليس فيه مقاومة كورونا.. الطب الخاص جميل ومريح والمتعب فيه هو العمليات الجراحية التي تصنع الثروة. قلنا أكثر من مرة أن الصورة الملائكية التي صنعها البعض حول الأطباء والممرضين في فترة الوباء لا تنطبق على الجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
17 - عبد الله الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:26
هناك حلول الاستفادة من الجيش وخبرة الجيش المغربي يمكنه أن يغطي الخصاص مادام تم فتح باب التجنيد للشباب المغاربة وقبول أعداد كبيرة للالتحاق بصفوف الجيش هذا الشباب يمكن تكوينهم على الاقل في مجال التمريض ويمكن كذلك من خلال الجيش ومؤسساته العتيدة تكوين أطباء ذات كفاءة عالية يستفاد من مؤهلاتها في هذا المجال وتعطي الخصاص المهول في هذا الإطار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
18 - badre الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:28
la solution est simple, augmentez le nombre de faculté de médecine au maroc
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - مبارك الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:29
كيف يمكن لطبيب عام الذي يشتغل في الخاص والذي يستقبل كل يوم 30 حالة في عيادته بمعنى كل فرض يدفع له 250 درهم على لاشي ومدة الفحص على تتعدى 15 دقيقة تم يعطي له وصفة دواء التي لا تجدي نفعا. بمعنى 30=7500×250 أي هذا الطبيب يتقاضى أجرا يساوي 7500 درهم كل يوم وهو يعادل تقريبا أجر شهري لطبيب عام في القطاع العام .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
20 - ميلود لوسور الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:29
هذا فكر الاطباء المتعلمون فماذا نقول عن العموم هنا في اوروبا يرفضون الكلام الجيد عن بلدهم كلما ذكرت لهم المغرب اجابوك بلد الشر والرشوة والظلم والمحسوبية والحكرة عندما يرفض طبيب العمل في القطاع العام وهو من صرفت عليه الدولة كل سنين تعلمه ماذا تنتظر من شبان لم ينالوا التعليم ولم يحصلوا على حقهم فيه وفي العمل سؤالي من الاولى بان نطالبه بان يكون وطني هل المتعلم ام من لم يعلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - Adilon الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:31
يريدون العمل في القطاع الخاص بالمدن عكس الدولة التي تريد خلق توازن بين المدن والبوادي حيث أغلب المناصب الجديدة يتم توظيفها في القرى لكن شباب اليوم لا يريدها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - طبيب الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:31
انا طالب طب بدولة اجنبية و ككل طلاب الطب معي في الجامعة فنحن نفضل العمل مع القطاع الخاص في المستقبل بسبب سوء قطاع الصحة العام في المغرب و سوء وضعية المستشفيات العمومية و ضعف الدخل مقارنة بالقطاع الخاص بالإضافة إلى أن الوزارة لا تبالي لمشاكل طلاب الطب بالدول الأجنبية ولا تقدم اي مساعدات فكيف لطالب تم تمويل دراسته من طرف والديه من يومه الاول في التعليم الخصوصي إلى يومه الاخير في التعليم الجامعي ان يريد العمل تحت سقف القطاع العمومي من دون تحسين الوزارة للوضعية بالقطاع العام للأسف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
23 - حسن الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:31
بطبيعة الحال سيفرون للقطاع الخاص لانه دجاجة تبيض ذهبا كيف لا يهاجرون اليه جماعات و اثمنتهم العلاجية في الخاص تكوي جيوب المواطنين البسطاء خاصة اطباء الاختصاص مما يحقق لهم ارباحا ضخمة و فاحشة و مسؤولية الدولة ان تخلق توازن بين الخاص و العام بفرض الضرائب عوض التفرج السلبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
24 - حقيقة الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:35
بالعكس اراه شيئا إيجابيا ففيما قبل كانوا جميعا ينقضون على المناصب الوزارية بمثابة دخل قار ويصولون ويجولون بدون بدون رقيب وبدون محاسبة بالمصحات الخاصة. الآن أصبحوا مراقبين من الدولة والجمعيات... لكن حقيقة المشكل بدا منذ اعتماد السلطات ل راميد فالموظفون الصحيين لم يستسيغوا دمقرطة الصحة جحافل الفقراء الحاملين للبطاقة. ليس هناك حس وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - بنعبدالسلام الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:36
الإعلان عن المباراة من طرف الدولة ،مُمَثلة بوزارة الصحة، لتوظيف الأطباء، ماهي إلا عملية درء الرماد في العيون. الدولة "صَمَّمَتْ" القانون الخاص بهيئة الأطباء ، سواء ما يتعلق منه بالأجور أو بشروط العمل، بكيفية تجعل الطبيب ينفر من الوظيفة العمومية وخاصة مع وزارة الصحة. والدولة على علم تام بهذه الوضعية التي تشكل السبب الرئيسي في تدهور المنظومة الصحية ببلادنا. كل إصلاح للمنظومة الصحية ببلادنا لابد أن يبدأ بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بهيئة الأطر الصحية وعلى رأسهم الأطباء . أما لعبة تنظيم المباراة فهي فقط للإستهلاك الإعلامي ولكي لا يقال إن الدولة لا تريد توظيف الأطر الصحية. وإذا استمرت الدولة في ممارسة لعبة القط والفأر مع أطر المرافق الإجتماعية ، وخاصة الصحة والتعليم ، فإننا لن نبرح مكاننا في مؤخرة الأمم أبدا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
26 - Malcomxy الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:36
لأطباء الخواص يجنون الملايين من الدراهم سنويا .
طبيب الطب العام يطلب 150 درهم أو 200 درهم من أجل الكشف فرضا يأتيه 20 زبون يوميا يعني3000 درهم يوميا . أما طبيب المختص يطلب ما بين300 إلى 400 درهم للكشف لقد رأيت طبيب العيون لديه ما يفوق 50 مريض في الصباح وبعض المصري يضطرون القدوم إلي العيادة مع 6 صباحا من أجل تسجيل أسمائهم.
المهم الأطباء في القطاع الخاص في المغرب هم أصحاب الملايير وكلهم أغنياء أما أصحاب المصحات فتلك قصة أخرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
27 - KING REDO الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:38
الامر يتعلق بالأطباء ومدى اليأس الذي يعانونه منذ سنوات من هذه الحكومات المتعاقبة ، نحن لا نستأصل السرطان الموجود في هذه الحكومات إنما نعطي مسكنات ، كفانا عبثا بالأطباء الشباب ، والخريجين الجدد ليسوا دميات بل بشر بأحاسيس ومستويات عالية.
هذا البلاد لا تتصدق مجانا .
نادوا على أصحاب باك صاحبي الان .
أولاد الشعب ذاقوا المرارة من فشل المسؤولين أصحاب الريع يحسبون كل شيء يباع ويُشترى أصحاب الضمائر القذرة.
لا حول ولا قوة إلا بالله .
حسبنا الله ونعم الوكيل.
لنا الله وليس لنا سواه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - متابع الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:39
ولماذا لم تقولوا ان هناك تراكم الإختلالات في في عدد المناصب مع التكوين بحيت نجد عدد القابلات المتقدمات للامتحان 1438 في حين عدد المناصب 270
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - لحسن الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:40
اعرف أصدقاء ممرضين بسطاء بأجر هزيل جدا في البداية بلغوا اليوم اكثر من 13 الف درهم كأجر شهري وتقاعد مماثل .هذا غير موجود بالقطاع الخاص حيث لا يتجاوز اجر الممرضين خاصة 5000 درهم في الشهر . الوظيفة العمومية أفضل دائماً لا من حيث الاستقرار بالمنصب ولا الاجور ولا الترقية والضمانات التأديبية القانونية وما الى ذلك من الأمور التي تصون كرامة الموظف .هولاء غرتهم تلك السيارات رباعية الدفع التي يرونها عند أطباء القطاع الخاص ويطمحون الى ذلك متناسين ان المهنة فيها ما فيها من الاختلالات والتهرب الضريبي وما الى ذلك من الخبايا . نعم هناك ظروفا غير ملائمة بالقطاع العمومي حتى في فرنسا نفسها ولكن يبقى الموظف العمومي افضل دائماً من الأجير في القطاع الخاص حيث الاستعباد وقلة الأجر مقارنة مع نظيره في القطاع العام في العديد من المهن والقطاعات . اعتبر هولاء نشازا واقترح على الدولة تشغيل اجانب من دول اخرى بعقود كما كان الامر في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي فستجدونهم مستعدين للشغل والعمل باخلاص ولا اعتقد اننا سنسمع عن مرتشين منهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - مغربي من الريف الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:40
الطب مهنة شريفة باستثناء بعض الحالات المعزولة كباقي المهن.ولكن كما قيل في المقال لا يمكن لطبيب درس 8 سنوات فأكثر بعد البكالوريا ويتقاضى أجر يعادل الاجازة او الماستر.ماذا يعني أجر 8000درهم الطب العام و 12500 درهم في التخصص
واذا قمنا بعملية حسابية عل سبيل المحاكاة لمصاريف هذا الطبيب وهي كالتالي:
4000درهم على الاقل للكراء
1000 درهم للماء والكهرباء والتلفون
1000درهم للمدرسة للاولاد
500درهم للدواء
1000درهم مصاريف التنقل للعمل
بقي 500درهم للاكل و شراء الملابس للزوجة والأولاد والخرجات مع الزوجة إلى احد المطاعم مرة في الشهر وبعث بعض النقود إلى الوالدين اذاكانا محتاجين،المشاركة في المؤتمرات، شراء بعض المراجع ،الذهاب الى الحلاق ووووو.
اقترح لكي يبقى الأطباء في القطاع العام ولا يفكرون في القطاع الخاص أن يتم مجهود على مستوى الاجور .انا المشكل حتى في الدول الكبيرة لفرنسا لها خصائص كبير وتستغل المغاربيين والافارقة جنوب الصحراء وآخرين باجور محترمة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
31 - MOROCCO 1999-2020 الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:42
باختصار,القطاعين الاساسيين ديال الصحة والتعليم دمرتهم المحكومة السابقة تدميرا والباقي كتكمل عليه المحكومة الحالية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
32 - النظرة الوجدية للإصلاح الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:42
يجب رفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة إلى :
13% من الميزانية العامة
توظيف كل سنة 5000 طبيب مختص براتب شهري لا يقل عن 40.000 درهم شهريا مثله مثل النائب البرلماني.
توظيف الممرضين ب 7000 ممرض كل سنة براتب 6000 درهم
بناء 250 مستشفى جديد في جميع المدن بميزانية ضخمة لا تقل هن 12.000 مليار سنتيم تصميم تركي وبناء ألماني ...تحياتي للجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
33 - مواطن2 الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:43
كيف لطبيب ان يعمل لمدة لا تقل عن 8 ساعات في اليوم في ظروف لا تناسبه ولا تناسب المهنة باجر قد لا يتعدى 10الاف درهم شهريا وهو يرى زملاءه العاملين في القطاع الخاص يتمتعون باجر وامتيازات وظروف عمل جد مناسبة.اما اصحاب العيادات فلا حاجة للحديث عن مدخولهم.والكل يشاهد عند زيارة عيادة ما الازدحام في انتظار الفحص.بالمدينة التي اقيم فيها عدد من الاطباء الخواص لا ياتون الى العيادة الا اذا عرفوا بان القاعات كلها مملوءة .وذلك يعني ان مدخول يوم واحد قد يعادل مرتب طبيب عمومي لشهر كامل...ومن لا يصدق عليه بزيارة بعض العيادات ليطمئن. وبعد هذا فكيف يمكن ان يكون الاقبال على التوظيف في المستشفيات العمومية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
34 - عزيز الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:43
برلماني أمي:أكثر من ثلاثين ألف درهما شهريا والطبيب في القطاع العام أقل من عشرة آلاف درهما
الشيخة تراكس قالت أنها بحال الطبيبة وعاحشمت تقول أحسن
مثالان كافيان على وضعية الطبيب في القطاع العام بالمغرب بلا ما نذاكرو على ظروف ووسائل العمل في المستشفيات العمومية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
35 - mohamed chrif الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:48
الوقت اللي كانت عدد المناصب التي فتح حولها التباري في حدود 25 منصبا و عدد المترشحين للمباراة 6600 مترشحا ، 13 منصب ديال اصحاب الحال و 10 بالرشوة و 2 الباقين من رحم ربي و تتكلموا على الواجب الوطني أين كان الوطن فاش اولادو تايحتاجوه
المسألة ليست إمكنيات متواضعة و الخاص أحسن لا الممرض يتخرج على الأقل ب 5000 درهم كل ما في الأمر تتخرج ويديروك فمقلاع علم الله آشمن جايحة فين وصلوك و تما ببقيتي و لو بعد سنين
لا أابي هيئة الصحة بقدر ما أكرههم لكن الحق يقال عجبوني برد الصرف لحكومة العار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - استاذ الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:51
الدولة هي هذي والموارد ضعيفة ووو....بنادم خصو يستغل هاد الفرصة ويضرب الحديد ماحندو سخون ولا.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
37 - مجرد وجهة نظر الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:53
الوزير السابق الوردي سبق الأحداث وقال يتوظيف الخريجين بالمناطق النائية ، ولم يسانده أحد ،إضافة لكون القطاع الخاص يُدر عليهم أموالا طائلة ، فلايمكن لطبيب الطب العام أن يطلق من المريض دون أداء عل الاقل 200درهم مقابل خدمات يقول إنها إضافية وضرورة ، أما الأطباء المتخصصون فكلهم يوصلون تكلفة الزيارة وخدمات يرى المريض أنها فقط ابتزازية لرفع الأجرة والمصاريف الإضافية إلى أرقام ترهق المريض ومرافقيه وقد لا تقل عن 1000 درهم إلا نادرا ،إضافة لأعمالهم مع المختبرات التي * كَتْكَمَّل متبقى* وهذا كله في ضعف خدمات المستشفيات العمومية وسكوت الدولة عن جشع الأطباء الخواص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
38 - فيصل الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:56
كيف أنهم تكونوا في الدولة المغربية و من مال الشعب المغرب وأعطيت لهم الفرصة دون غيرهم ليلتحقوا بكلية الطب وفي الأخير لايفكروا الى في الخاص ليجنوا ثورة في وقت وجيز. نعلم جيدا قم تقام عملية واحدة من ملايين في ظرف لايتعدى في بعض الاحيان 15 دقيقة. هنا يظهر دور الدولة لترفع هذه الأنانية و الإسترزاق على حساب جيوب المواطنين الفقراء. يجب تغيير جميع قوانين وزارة الصحة بحيث يمكن للدولة أن تفرض على المتخرج العمل في القطاع العام فالدولة هي من قامت بتكوينه ليخدم الصالح العام و الشعب البسيط خاصة وليس المصحات الخاصة التي لا يترددها ألا من له الإستطاعة لذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - j k M الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:56
المشكل الحقيقي والوحيد يتعلق بالفوارق الضخمة وغير المعقولة تماما بين المدخول الشهري للموظف المشتغل في القطاع العام مقارنة مع نظيره في القطاع الخاص (لاسيما الأطباء المختصين). لا يعقل تماما أن يكون الفرق في الدخل الشهري بين ممارسين، لهما نفس التكوين ونفس الخبرة، يقدر بأضعاف مضاعفة لأن أحدهما يعمل مع الدولة والآخر في عيادة أو كلينيك خاص (مداخيل بعض الأطباء تقدر بالملايين يوميا). المسألة لا علاقة لها أبدا بظروف الاشتغال في القطاع العام أو ضعف التجهيزات أو غير ذلك من الادعاءات غير الصحيحة. يظهر أن للأمر علاقة باختيارات عليا مفروضة على الجميع هدفها تحطيم الصحة العمومية في هذا البلد بشكل نهائي وجعل القطاع الخاص الفاعل الرئيسي في الميدان، كما يطالب بذلك بعض الأطباء المستفيدين من هذا الوضع، رغم المآسي اليومية المترتبة عن ذلك بالنسبة للمواطن البسيط، بل حتى بالنسبة لذوي الأجور المتوسطة. نفس الأمر ينطبق على قطاع التعليم. هناك إصرار على تسليع خدمات القطاع العام، رغم النتائج الكارثية لذلك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - ايمداحن الحسن الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:56
والله لولا الطب العسكري الذي التحق بالمستشفيات بأوامر من القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك نصره الله ...لوقعت الكارثة في مستشقيات وزارة الصحة...لكن تدخل الطب العسكري أنقد الموقف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - عجيب الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:57
اول حاجةكيف يعقل ان يكون اجر الطبيب كاجر حاصل عاي ماستر من اي كليةنضرية
مع صعوبة المسار الذراشي للطبيب وطول المدة واخطار المهنة ياخد اج مماتلور لماستر نضري
يجي مراجعة اجر الطبيب وتوفير الامكانيات الضروريرية وراااه يانة للاعمي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - [email protected] الثلاثاء 19 ماي 2020 - 11:59
لماذا لم لا تستعين وزارة الصحة باطباء من الخارج لعلهم يكونون أحسن معاملة وخبرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - حقيقة الثلاثاء 19 ماي 2020 - 12:00
صراحة خاص كيمصو ليك دم جوفك
والعمومي الى مكنتيش هاز فلوس ديال العشور تما بقيتي الله يلطف بينا نتمنا يخصصو كاميرات باش يتعاقبو الاستغلاليين لي هما فئة كثيرة منهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - مواطن بسيط الثلاثاء 19 ماي 2020 - 12:02
إن كنت طبيبا حديث التخرج، وإن كنت قد درست في المدرسة العمومية فسأتجه للعمل بالقطاع العام على الأقل بعدد السنوات التي قضيتها بالتعليم العام المجاني والمدفوع المصاريف من قبل دافعي الضرائب من أبناء وطني الحبيب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - بن سليمان الثلاثاء 19 ماي 2020 - 12:04
لا اضن بان الأطباء يفضلون القطاع الخاص لانه في أزمة كذلك و إنما يفكرون في الهجرة الي بلدان تحترم الطبيب و تقدره .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - فاطمة الزهراء الثلاثاء 19 ماي 2020 - 12:08
الأطباء والممرضين بالمغرب كاملين باغين يخدمو ما بين قنيطرة الرباط الدارالبيضاء مراكش!!!
على اساس المرضى كاينين غير بمدن دون أخرى هذا من جهة من جهة تانية المشكل كيبدا من السنة الأولى من التوجيه، لأن نسبة كبيرة من لي دار الطب غير كتلقاه والديه بغاوه يولي طبيب و لا بغا يولي ممرض باش يخدم بزربة اما لي كانوا بغاو الطب بصح راه ما تهزوش لان المعدل المطلوب خيالي لولوج كلية الطب.
بالإضافة أن الطبيب بالمغرب عندو فكر رأسمالي (لا أعمم و لكن أكثر) الله ينجينا و ينجيكم منهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 46 | عرض: 1 - 46

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.