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كُتّاب وآراء
"أطباء الغد" يتجاهلون المناصب العمومية ويفضلون القطاع الخاص
مفارقة كبيرة تلك التي تسم المباريات التي تعلن عنها وزارة الصحة لتوظيف الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة في القطاع العام خلال الآونة الأخيرة، بعد أن أصبح عدد مناصب التوظيف التي يُعلن عنها أكبر بكثير من عدد المرشحين لاجتياز المباراة، على الرغم من أن قطاع الصحة يعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية.
قبل أسبوع، أعلنت وزارة الصحة عن مباراة لتوظيف الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، أظهر عدد المترشحين لها وجود نفور كبير من طرف "أطباء وممرضي المستقبل" على هذه المباريات، إذ لم يتعد عدد المترشحين للمباراة الخاصة بالأطباء 158 مترشحا، بينما بلغ عدد المناصب المتبارى حولها 299 منصبا.
المباراة الخاصة بالممرضين عرفت بدورها اختلالا في ميزان "العرض والطلب"، وإن بدرجة أقلّ مقارنة مع مباراة الأطباء، إذ لم يتعد عدد المترشحين للمباراة 321 مترشحا، بينما كان عدد المناصب التي فتح حولها التباري في حدود 357 منصبا، على الرغم من أن خريجي معاهد التمريض كانوا يشتكون من البطالة.
العزوف عن الترشح لمباريات توظيف الأطباء والممرضين في القطاع العام فسره عبد الفتاح الشفول، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، بالظروف غير الملائمة التي تشتغل فيها الأطر الصحية بالقطاع العام، إضافة إلى ضعف الأجور وعدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها إزاءهم.
وقال الشفول، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لقد يئسْنا من تنفيذ الحكومة لوعودها بتحسين وضعيتنا، وهذا يدفع الأطر الصحية إلى التوجه إلى القطاع الخاص"، مضيفا: "نسبة من الأطباء اللي خدامين في القطاع العام استقالوا، واللي باقي خدامين ما كرهوش يستاقلوا ويمشيو للقطاع الخاص".
العزوف الكبير عن المشاركة في المباراة الأخيرة لتوظيف الأطباء والممرضين في القطاع العام يأتي في وقت عاد فيه بقوة مَطلب العناية بقطاع الصحة العمومي، بعدما تبيّن أنه "الملاذ الوحيد" للمغاربة، بمختلف مستوياتهم، في ظل جائحة فيروس كورونا المتربص بأرواح المواطنين.
ويعاني قطاع الصحة العمومي من خصاص مهول في الأطباء والممرضين وتقنيي الصحية، إذ يصل الخصاص في الأطباء، حسب الأرقام التي قدمها وزير الصحة الحالي، شهر نونبر الماضي، إلى 32387 طبيبا، ويبلغ الخصاص في الممرضين وتقنيي الصحة 64774، أي أن الخصاص في المجموع يزيد على 97161.
وإضافة إلى عدم توفر شروط العمل الملائمة وضعف الأجور، قال عبد الفتاح الشفول إن عدم الالتزام الحكومة بتنفيذ وعودها إزاء الأطر الطبية والتمريضية في القطاع العام يعدّ بدوره من الأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة إلى القطاع الخاص، قائلا: "وزراء الصحة المتعاقبون يقدمون التزامات أمام الرأي العام في البرلمان، ولكنها لا تُنفّذ".
وضرب مثالا بوضعية الممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين، الذين قال إنهم يعانون من التمييز بسبب رفض الوزارة تمكينهم من الترقية، على الرغم من أنهم اشتغلوا أكثر من خمس وعشرين سنة؛ في حين يتم توظيف الممرضين الجدد في السلم العاشر، على الرغم من أن الفريقين استفادوا من نفس التكوين وإن اختلفت مدته.
ويطرح العزوف عن مباريات توظيف الأطباء والممرضين في القطاع العام علامات استفهام حول كيف ستدبّر الوزارة الخصاص الكبير المسجّل أصلا في هذا القطاع، إذ إن الأطر الطبيبة والتمريضية المتوفرة لكل ألْف نسمة في المغرب لا تتعدى 1.5؛ بينما الحد الأدنى المطلوب، حسب معايير منظمة الصحة العالمية، هو 4.45.
ويرى عبد الفتاح الشفول أن المدخل الرئيسي لمعالجة هذا الإشكال هو رفع الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، والتي ما زالت تقل بكثير حتى عن نظيرتها في بعض بلدان المنطقة، ففي الوقت الذي لا تتعدى فيه ميزانية وزارة الصحة في المغرب 5.6 في المائة من الميزانية العامة، فإنها تصل في تونس إلى 7 في المائة، ونفس النسبة تقريبا في الجزائر، بينما تحدد منظمة الصحة العالمية الحد الأدنى في 12 في المائة.
واعتبر عبد الفتاح الشفول أن عدم رفع ميزانية وزارة الصحة إلى الحد الأدنى، على الأقل، يطرح أسئلة حول مدى وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة للنهوض بقطاع الصحة العمومية، موضحا: "لقد رأينا كيف عارض النواب البرلمانيون الزيادة في رفع الميزانية المخصصة لوزارة الصحة، وصوتوا ضد هذا المقترح، باستثناء نائبين، وهذا يؤكد أن إخراج هذا القطاع من أزمته يتطلب توفر إرادة حقيقية من طرف الفاعل السياسي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
اما بالنسبة للمناصب في الاختصاصات الاخرى، راه حتى الدولة ماكاتكونش العدد الكافي، وبالتالي ديما غايكون الخصاص وفاش تجي مباراة التوظيف ماغاديش يكونو الناس بزاف لي كايدوزو
الطبيب يريد فقط الرباط و الدار البيضاء و طنجة و مراكش ..... هاد المناطق الأخرى ليست ذات اولوية اقتصادية عندهم رغم أنها ذات اولوية إنسانية و صحية
الحلول المقترحة:
* اعادة العمل بالخدمة المدنية
* اشتراط قضاء مدة معينة في العمومي قبل السماح بالعمل في القتاع الخاص(10 سنوات في الولايات المتحدة الامريكية) و قبل الهجرة
* جعل القطاع الخاص يساهم في تكاليف تكوين الاطباء الدين تكونوا في المؤسسة العمومية الدين يمارسون في القطاع الخاص
أنا عندي طبيب أحسن من برلماني، ايوا هير بعدا يقادوهم في المانضة.
طبيب الطب العام يطلب 150 درهم أو 200 درهم من أجل الكشف فرضا يأتيه 20 زبون يوميا يعني3000 درهم يوميا . أما طبيب المختص يطلب ما بين300 إلى 400 درهم للكشف لقد رأيت طبيب العيون لديه ما يفوق 50 مريض في الصباح وبعض المصري يضطرون القدوم إلي العيادة مع 6 صباحا من أجل تسجيل أسمائهم.
المهم الأطباء في القطاع الخاص في المغرب هم أصحاب الملايير وكلهم أغنياء أما أصحاب المصحات فتلك قصة أخرة
هذا البلاد لا تتصدق مجانا .
نادوا على أصحاب باك صاحبي الان .
أولاد الشعب ذاقوا المرارة من فشل المسؤولين أصحاب الريع يحسبون كل شيء يباع ويُشترى أصحاب الضمائر القذرة.
لا حول ولا قوة إلا بالله .
حسبنا الله ونعم الوكيل.
لنا الله وليس لنا سواه.
واذا قمنا بعملية حسابية عل سبيل المحاكاة لمصاريف هذا الطبيب وهي كالتالي:
4000درهم على الاقل للكراء
1000 درهم للماء والكهرباء والتلفون
1000درهم للمدرسة للاولاد
500درهم للدواء
1000درهم مصاريف التنقل للعمل
بقي 500درهم للاكل و شراء الملابس للزوجة والأولاد والخرجات مع الزوجة إلى احد المطاعم مرة في الشهر وبعث بعض النقود إلى الوالدين اذاكانا محتاجين،المشاركة في المؤتمرات، شراء بعض المراجع ،الذهاب الى الحلاق ووووو.
اقترح لكي يبقى الأطباء في القطاع العام ولا يفكرون في القطاع الخاص أن يتم مجهود على مستوى الاجور .انا المشكل حتى في الدول الكبيرة لفرنسا لها خصائص كبير وتستغل المغاربيين والافارقة جنوب الصحراء وآخرين باجور محترمة.
13% من الميزانية العامة
توظيف كل سنة 5000 طبيب مختص براتب شهري لا يقل عن 40.000 درهم شهريا مثله مثل النائب البرلماني.
توظيف الممرضين ب 7000 ممرض كل سنة براتب 6000 درهم
بناء 250 مستشفى جديد في جميع المدن بميزانية ضخمة لا تقل هن 12.000 مليار سنتيم تصميم تركي وبناء ألماني ...تحياتي للجميع
الشيخة تراكس قالت أنها بحال الطبيبة وعاحشمت تقول أحسن
مثالان كافيان على وضعية الطبيب في القطاع العام بالمغرب بلا ما نذاكرو على ظروف ووسائل العمل في المستشفيات العمومية
المسألة ليست إمكنيات متواضعة و الخاص أحسن لا الممرض يتخرج على الأقل ب 5000 درهم كل ما في الأمر تتخرج ويديروك فمقلاع علم الله آشمن جايحة فين وصلوك و تما ببقيتي و لو بعد سنين
لا أابي هيئة الصحة بقدر ما أكرههم لكن الحق يقال عجبوني برد الصرف لحكومة العار
مع صعوبة المسار الذراشي للطبيب وطول المدة واخطار المهنة ياخد اج مماتلور لماستر نضري
يجي مراجعة اجر الطبيب وتوفير الامكانيات الضروريرية وراااه يانة للاعمي.
والعمومي الى مكنتيش هاز فلوس ديال العشور تما بقيتي الله يلطف بينا نتمنا يخصصو كاميرات باش يتعاقبو الاستغلاليين لي هما فئة كثيرة منهم
على اساس المرضى كاينين غير بمدن دون أخرى هذا من جهة من جهة تانية المشكل كيبدا من السنة الأولى من التوجيه، لأن نسبة كبيرة من لي دار الطب غير كتلقاه والديه بغاوه يولي طبيب و لا بغا يولي ممرض باش يخدم بزربة اما لي كانوا بغاو الطب بصح راه ما تهزوش لان المعدل المطلوب خيالي لولوج كلية الطب.
بالإضافة أن الطبيب بالمغرب عندو فكر رأسمالي (لا أعمم و لكن أكثر) الله ينجينا و ينجيكم منهم.