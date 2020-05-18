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الرئيسية | مجتمع | 10 تلاميذ بالقاعة في "امتحانات الباك" بالمغرب

10 تلاميذ بالقاعة في "امتحانات الباك" بالمغرب

10 تلاميذ بالقاعة في "امتحانات الباك" بالمغرب
هسبرس من الرباط
الاثنين 18 ماي 2020 - 15:15

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن جملة من الإجراءات المرتبطة بعملية تدبير امتحانات الباكالوريا في زمن "كورونا".

وأفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأنه تقرر التخفيف من عدد المترشحين داخل المراكز وداخل القاعات، حيث لن يتعدى عدد المترشحين بكل قاعة 10 أشخاص بالنسبة لامتحان البكالوريا.

وأشار الوزير إلى أن المصالح الوزارية الوصية على قطاع التعليم ستعمل على تعقيم جميع مرافق مراكز الامتحانات مرات عديدة في اليوم، وتوفير الكمامات ووسائل التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، والعمل على احترام التباعد الاجتماعي، واستعمال بعض المنشآت الرياضية.

وتأتي هذه الإجراءات، وفق أمزازي، "حفاظا على صحة جميع المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم مختلف الامتحانات وبالتالي صحة كافة المواطنات والمواطنين".

وأعلن أمزازي، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - دورة 2020 ـ سيتم تنظيمها على الشكل التالي وفق قطبين: يومي 3 و4 يوليوز 2020: قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل. ومن 6 إلى 8 يوليوز: القطب العلمي والتقني وكذا البكالوريا المهنية.

كما سيعلن عن نتائج الدورة العادية لامتحان "الباك" في 15 يوليوز 2020، فيما ستنظم الدورة الاستدراكية من 22 إلى 24 يوليوز 2020 بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، بينما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 29 يوليوز 2020.

إلى ذلك، أضاف الوزير ذاته أنه سينظم الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا يومي 4 و5 شتنبر 2020، والذي ستشمل مواضيعه كذلك الدروس الحضورية إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Mustapha ettejgani الاثنين 18 ماي 2020 - 15:21
أصحاب النقلة في خبر كان هذا السنة
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73
2 - مواطن الاثنين 18 ماي 2020 - 15:32
إجراءات في المستوى لتخفيف الإكتضاض مع مراعاة الشروط الوقائية و الاحترازية
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33
3 - ابراهيم الاثنين 18 ماي 2020 - 15:33
من الناحية التنظيمية يجب أن يكون عدد التلاميذ داخل القاعة إما 8 أو 9 أو 12. حيث إن أغلب القاعات تضم 4 صفوف، وبالتالي إما أن يكون في كل صف تلميذان، فيكون عدد التلاميذ في القاعة 8، وإما أن يكون في كل صف 3 تلاميذ فيكون عدد التلاميذ 13. وإما أن نقلص عدد الصفوف إلى 3 ويكون في كل صف ثلاثة تلاميذ، فيكون عدد التلاميذ داخل القاعة 9.
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3
4 - مدرس الاثنين 18 ماي 2020 - 15:34
هذا ثاني بلاغ لوزارة التربية الوطنية
أما الأوقاف فلحد الآن لم تعلن شيئا بخصوص التعليم العتيق.
............. في سبات كعادتها ............
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14
5 - وفاء الاثنين 18 ماي 2020 - 15:36
بقاو فيا الي باغين ينقلو غي يمشيو يراجعو ويعتمدو على راسهم
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13
6 - استاذة الاثنين 18 ماي 2020 - 15:42
باعتباري اقطن بمنطقة حارة أقول الله يكون فعون تلاميذ وأطر المدن الحارة .
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7
7 - إيه يا زمن الاثنين 18 ماي 2020 - 15:47
* إيه يا زمن ، كان عدد تلاميذ أغلب الأقسام يفوق 40 ،
و لما تشتكي ، يقول لك الوزير المسؤول : و لو بلغ
العدد في القسم 60 ،فليس ذلك إكتظاظ .
* زمان ، كان التيساع في النفس بالرغم من الزحام .
و بيضة واحدة إقتسمها 40 فقيه . و عند الأكل ، أين تحط يد
واحدة تحط 10 .
* أما الآن زمن الإبتعاد الإجتماعي ، ينصحوننا به في
جميع وسائل الإعلام : إبعد ، إبعد ،.....وحددوا المسافات
الفاصلة و رسموها على الأرض ، إنه قانون كورونا و لا محيد عنه .
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0
8 - منى الاثنين 18 ماي 2020 - 15:52
ذوي الاحتياجات الخاصة المحتاجين لمرافق ماذا عنهم؟
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7
9 - ان كنت ناسي افكرك الاثنين 18 ماي 2020 - 15:57
هذا العام الذي لن يرسب في الباكالوريا, الا تلميذ كسول مغرق في الكسل, او ساخط عليه الله,فرصة لا تعوض ابدا,
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0
10 - أستاذة الاجتماعيات الاثنين 18 ماي 2020 - 15:58
نسأل الله التوفيق والنجاح لجميع المترشحين والمترشحات حتى يدخلوا الفرحة على آبائهم الذين عانوا الكثير من أجلهم،وأن يرفع عنا هذا الوباء،ونعود لحياتنا الطبيعية التي كنا نضجر منها في كثير من الأحيان.
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