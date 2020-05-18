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كُتّاب وآراء
10 تلاميذ بالقاعة في "امتحانات الباك" بالمغرب
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن جملة من الإجراءات المرتبطة بعملية تدبير امتحانات الباكالوريا في زمن "كورونا".
وأفاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأنه تقرر التخفيف من عدد المترشحين داخل المراكز وداخل القاعات، حيث لن يتعدى عدد المترشحين بكل قاعة 10 أشخاص بالنسبة لامتحان البكالوريا.
وأشار الوزير إلى أن المصالح الوزارية الوصية على قطاع التعليم ستعمل على تعقيم جميع مرافق مراكز الامتحانات مرات عديدة في اليوم، وتوفير الكمامات ووسائل التعقيم وأجهزة قياس الحرارة، والعمل على احترام التباعد الاجتماعي، واستعمال بعض المنشآت الرياضية.
وتأتي هذه الإجراءات، وفق أمزازي، "حفاظا على صحة جميع المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم مختلف الامتحانات وبالتالي صحة كافة المواطنات والمواطنين".
وأعلن أمزازي، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، أن الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا - دورة 2020 ـ سيتم تنظيمها على الشكل التالي وفق قطبين: يومي 3 و4 يوليوز 2020: قطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل. ومن 6 إلى 8 يوليوز: القطب العلمي والتقني وكذا البكالوريا المهنية.
كما سيعلن عن نتائج الدورة العادية لامتحان "الباك" في 15 يوليوز 2020، فيما ستنظم الدورة الاستدراكية من 22 إلى 24 يوليوز 2020 بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، بينما سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 29 يوليوز 2020.
إلى ذلك، أضاف الوزير ذاته أنه سينظم الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا يومي 4 و5 شتنبر 2020، والذي ستشمل مواضيعه كذلك الدروس الحضورية إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
أما الأوقاف فلحد الآن لم تعلن شيئا بخصوص التعليم العتيق.
............. في سبات كعادتها ............
و لما تشتكي ، يقول لك الوزير المسؤول : و لو بلغ
العدد في القسم 60 ،فليس ذلك إكتظاظ .
* زمان ، كان التيساع في النفس بالرغم من الزحام .
و بيضة واحدة إقتسمها 40 فقيه . و عند الأكل ، أين تحط يد
واحدة تحط 10 .
* أما الآن زمن الإبتعاد الإجتماعي ، ينصحوننا به في
جميع وسائل الإعلام : إبعد ، إبعد ،.....وحددوا المسافات
الفاصلة و رسموها على الأرض ، إنه قانون كورونا و لا محيد عنه .