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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 82 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 82 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 6952 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 88584 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة إضافية، ليثبت عدد الوفيات في 192 حالة.
وتم تسجيل 98 حالة شفاء إضافية خلال الفترة الزمنية المذكورة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 3758 حالة في مختلف جهات المملكة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.