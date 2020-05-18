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كُتّاب وآراء
منصة حكومية تتلقى شكايات المحرومين من الدعم
بعد تقاطر مئات الشكايات من قبل المواطنين المحرومين من الدعم الحكومي لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل، أي غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أعلنت الحكومة إحداث منصة إلكترونية لتلقي الشكايات بهذا الخصوص.
وأوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة قررت إطلاق هذه المنصة الخاصة بالشكايات بالنسبة لجميع المواطنين الذين يعتقدون أن لديهم الحق في الاستفادة من الدعم المرتبط بتداعيات "كورونا"، لكنهم لم يتوصلوا به.
العثماني أكد أن جميع المواطنين الذين يستحقون الدعم ولم يتوصلوا به عليهم أن يقدموا شكاياتهم عبر هذه البوابة الرقمية، مضيفا: "نتعهد بدراستها والقيام بالرد المناسب عليها.. واللي عندو الحق غادي يستفد وغادي يكون بأثر رجعي"، أي ستوصل المعني بالأمر بدعم أشهر أبريل وماي ويونيو.
رئيس الحكومة عبر خلال الجلسة المشتركة البرلمانية، اليوم الإثنين، عن علمه بأن تنزيل بعض هذه التدابير والإجراءات، الموجهة أساسا إلى الفئات الهشة والأشخاص والمقاولات الأكثر تضررا، يصطدم أحيانا بسوء فهم، أو بتعثر عند التطبيق، مردفا: "لذلك تنصت الحكومة للشكايات والملاحظات التي تتوصل بها، وتعالجها بالعناية المطلوبة".