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كُتّاب وآراء
المجلس الأعلى يحدد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما
أبدى المجلس العلمي الأعلى رأيه حول زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا، مشيرا إلى أنه تم تحديد القيمة هذه السنة في مبلغ 13 درهما كحد أدنى.
وأوضح المجلس العلمي الأعلى أنه "من المعلوم أن زكاة الفطر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل نهاية رمضان من كل سنة، والأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي من كل نفس، وهو أربعة أمداد بمدّ النبي الكريم، ويدخل وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان".
وأضاف المصدر ذاته أن "يجوز إخراج قيمتها نقدا، كما يجوز تعجيلها كيلا أو قيمة قبل العيد بيوم أو يومين إلى ثلاثة أيام".