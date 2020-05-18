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الرئيسية | مجتمع | المجلس الأعلى يحدد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما

المجلس الأعلى يحدد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما

المجلس الأعلى يحدد قيمة زكاة الفطر في 13 درهما
هسبريس من الرباط
الاثنين 18 ماي 2020 - 18:45

أبدى المجلس العلمي الأعلى رأيه حول زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا، مشيرا إلى أنه تم تحديد القيمة هذه السنة في مبلغ 13 درهما كحد أدنى.

وأوضح المجلس العلمي الأعلى أنه "من المعلوم أن زكاة الفطر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل نهاية رمضان من كل سنة، والأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي من كل نفس، وهو أربعة أمداد بمدّ النبي الكريم، ويدخل وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان".

وأضاف المصدر ذاته أن "يجوز إخراج قيمتها نقدا، كما يجوز تعجيلها كيلا أو قيمة قبل العيد بيوم أو يومين إلى ثلاثة أيام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - خيرالدين الاثنين 18 ماي 2020 - 18:55
أطلب من الله عز وجل أن يتقبل صيامكم أيها المغاربة وأن يرزقكم جنة الفردوس الأعلى وأن يغفر لكم ويرفع عنكم الوباء وأحبكم جميعا شكرا هسبريس على كل المجهودات وإنشاء الله أتمنى للجميع عيد مبارك سعيد بالسعادة والفرح
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28
2 - ma3loumat الاثنين 18 ماي 2020 - 18:56
اللهم تقبل منا صالح الاعمال وارفع عنا الداء والوباء يا رب العالمين
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26
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