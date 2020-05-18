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كُتّاب وآراء
هذه خطة الحكومة لتخفيف تدابير "الحجر الصحي" بعد 10 يونيو
بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يونيو المقبل، وضعت الحكومة تصوراً لتدبير المرحلة المقبلة التي تتطلب التخفيف من قيود الحجر الصحي، مع استمرار إجراءات الوقاية والسلامة الصحية في البلاد.
وتعتمد خطة الحكومة على التدرج في اعتماد إجراءات تخفيف الحجر الصحي عبر مراحل، مصحوبة بتدابير مواكبة، حسب تطور الوضعية الوبائية، بالإضافة إلى البعد الترابي، خصوصا في ظل وجود تفاوت كبير في الوضعية الوبائية بين العمالات والأقاليم.
المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان، الإثنين، تشير إلى استمرار الوضعية المقلقة وبائيا لأربع جهات بالخصوص، هي: الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة.
وأشار العثماني إلى أن تخفيف الحجر الصحي مرتبط بالمرونة وإمكانية المراجعة، مشددا على ضرورة أن تخضع إجراءات أي تخفيف للحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة، وعند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يمكن وقف تنفيذ بعضها على المستوى الترابي المعني أو البؤرة المعنية، تفاديا لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة.
وأضاف المتحدث ضرورة التمييز الإيجابي في إجراءات تخفيف رفع الحجر؛ أي توفير حماية أكبر للفئات الهشة صحيا، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة (أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، ونقص المناعة، وما إلى ذلك).
العثماني أوضح أن الفئات المشار إليها قد تتعرض لخطر فردي كبير للغاية من الإصابة بأشكال حرجة، مع ارتفاع خطر الوفاة، وزاد: "لذلك سيُنصح لهؤلاء الأشخاص باحترام العزلة الطوعية أو الحد من تحركاتهم وتجنب الأماكن ذات الكثافة العالية".
ونبه رئيس الحكومة إلى أن مرحلة تخفيف الحجر الصحي لا تعني التنصل من جميع الإجراءات الاحترازية، الشخصية والمهنية، بل سيتعين استصحاب عدد من التدابير ذات الطابع العام، من قبيل: الإبقاء على التدابير الوقائية، ولاسيما التباعد الاجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، والتطهير المنتظم للأدوات والمساحات المستعملة بكثرة، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاء العام، وما إلى ذلك.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة رهن ممارسة أو استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط، على أساس أن يتولى كل قطاع حكومي إعداد دلائل توضح هذه الإجراءات بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة.
أما بخصوص التدابير القطاعية لتدبير الحجر الصحي فأشار العثماني إلى أن كل قطاع حكومي في مجال اختصاصاته، ومن خلال التنسيق والتكامل مع القطاعات الأخرى المعنية، وبإشراك المهنيين والفاعلين المعنيين، يعمل على تنزيل هذه البرامج والمخططات والعمل على إنجاحها، بالإضافة إلى وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الحكومة وجود صعوبة في دعم المقاولات المتضررة، مورداً أنه "سيكون من بين التحديات الرئيسية، في هذا الصدد، التفكير في الآليات التي ستتم تعبئتها لضمان توفير التمويلات اللازمة للمقاولات، وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل استئناف أنشطتها".
ولفت المتحدث إلى ضرورة التفكير في كيفية استخدام الطلبيات العمومية كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مراجعة أساليبها وأولوياتها، من أجل دعم الإنتاج والاستهلاك المحليين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (59)
الله هو عالم بزمن نهاية الوباء و به وجب دعاء إليه من اجل عودة الحياة لطبيعتها.
بالله عليكم هل الذي يخاف و يختبأ من عدوه هل سينتصر عليه؟
الضعيف إذا كان ذكيا فقد يختبأ عندما يواجه عدوا أقوى منه. لكن هذا الإختباء لا يكون طيلة الحياة، بل لمدة قصيرة ريتما يستعد للمواجهة بعد أنْ يكون قد درس عدوه و أعدَّ له العدة.
بينما نحن شهران و نحن نختبأ دون جدوى و لازال هناك مَن يطالب بضرورة تمديد فترة الإختباء!
ما هذا الغباء؟!
الحجر الصحي ليس هو الحل. الحل هو توعية الناس ثمَّ أخذ تدابير للحد من إنتشار الوباء ثم التعايش معه.
الله اوفق كل من أراد الخير بالمغرب
السماح للشركات بالعمل
تهاون الامن في التعامل مع خارقي الحجر في شهر رمضان
بعض القياد أصبح خروجهم من المنزل لتصوير تدخلاتهم على شكل افلام .. و نسيانهم لروح المهنية والصرامة...
الشعب غاضب و محطم.
لو قاموا بألف تحليلية في شهر مارس عند بداية إنتشار الوباء لم نكن لنصل لعشر ما وصلنا له الآن، لاحظنا ما وقع لجيراننا الاوروبين و لم نستبق و نتعض و ووقفنا خائفين متفرجين.
كانت الفرصة مواتية للدول النامية للصعود قليلا بحكم التركيبة الديموغرافية الفتية لكن لم يتم استغلالها لقلة جرأة حكامنا، ها نحن ننتظر اسيادنا الأوربيين حتى يلملوا جراحهم عن خاطرهم لينهضوا ثم نتبعهم.
اتركوا الحجر الصحي لشهور أخرى فلن يغير كثيرا مادام الخوف يحكمنا.
رغم اختلافي مع ترامب في العقيدة إلا أنني أحب شجاعته و دفاعه عن تقدم بلده
ولكن العيب فى البرلمانين اللي من المفروض يدافعو على المسكين واقتصاد البلاد
التخفيف من الحجر الصحي او رفعه مرتبط اساسا في كل الدول بمؤشر سرعة انتقال كورونا لي ما خصوش يتجاوز واحد.
الحكومة تظن أن كل الشعب عبارة عن موظفين يضلون ناشرين أرجلهم في الصالون و الخلصة تصب في الحساب أوتوماتيكيا. هادوك اللي جا معاهم الحضر الصحي و ما كرهوش يبقاوا فيه طيلة السنة.
وا عباد الله، راه الناس خاصها تخرج تخدم تجيب ما تاكل.
مـــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــي ؟
* هي أننا بالفعل شـــــــــــــــعب مـــــداويـــــــــخ .
* يا ربي إعطينا المطر . لا يا ربي لا نريد مطراً .
* يا ربي نريد طقساً معتدلاً ، بل نريد حرارة مرتفعة نوعا ما .
* هذا عيد الأضحى على الأبواب .إذا ما كان سيحتفل به ،
ستسمع :الكسابة مساكن ضاعوا ـ و إذا حدث العكس : الكسابة
شفارة ، مطلعين السوق ، واخا يكون الكبش يعلف الذهب .
* ترامب تأثربنا ، متقلب ، لا يثبت على حال ، و هذا دليل
قاطع على أنه كان يزور المغرب في عهد الحسن الثاني .
و ربما يأخذ حصصاً من الدعم و التثبيت من منصف السلاوي .
* خاص العثماني ، يجري على كورونا ، و يرفع الحجر ،
و يغلق جميع المصانع و يغلقوا الحدود ، و ينجحوا أولادنا ،....
* و الله لو كنت مكانه لإستقلت ، بزاف .هاد شي علاش
لا يستجيبوا لمطالبنا ، لأننا مداويخ . قال لك أسيدي عليه
أن يعطينا بالدقيقة و الثانية مع سيرحل كورونا .
الملاحظ ان العديد من الدول التي ذاقت الويلات من هذا الفيروس. هذا الأخير اللذي خللف آلاف من الضحايا بدأت في التخفيف من الحجر الصحي
و حكومتنا لا تعرف إلا الزيادة في كل شيئ آخرها تمديد الحجر الأسود للمرة الثانية
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم