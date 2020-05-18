24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4005:2112:2916:0919:2820:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. نائب وكيل الملك يتنازل عن شكايته ضد "مخازنية" (5.00)

  2. الرئيس الأمريكي ترامب يتناول عقار "الكلوروكين" (5.00)

  3. "الفرقة الوطنية" توقف ضابط "ديستي" للاتجار الدولي في المخدرات (5.00)

  4. مِن لهيبٍ ضاع عودٌ وفَشا (5.00)

  5. رسميا .. وزير التربية يحدّد مواعيد امتحانات الباكلوريا والجامعات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | هذه خطة الحكومة لتخفيف تدابير "الحجر الصحي" بعد 10 يونيو

هذه خطة الحكومة لتخفيف تدابير "الحجر الصحي" بعد 10 يونيو

هذه خطة الحكومة لتخفيف تدابير "الحجر الصحي" بعد 10 يونيو
هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)
الاثنين 18 ماي 2020 - 21:00

بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يونيو المقبل، وضعت الحكومة تصوراً لتدبير المرحلة المقبلة التي تتطلب التخفيف من قيود الحجر الصحي، مع استمرار إجراءات الوقاية والسلامة الصحية في البلاد.

وتعتمد خطة الحكومة على التدرج في اعتماد إجراءات تخفيف الحجر الصحي عبر مراحل، مصحوبة بتدابير مواكبة، حسب تطور الوضعية الوبائية، بالإضافة إلى البعد الترابي، خصوصا في ظل وجود تفاوت كبير في الوضعية الوبائية بين العمالات والأقاليم.

المعطيات التي قدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان، الإثنين، تشير إلى استمرار الوضعية المقلقة وبائيا لأربع جهات بالخصوص، هي: الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وفاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة.

وأشار العثماني إلى أن تخفيف الحجر الصحي مرتبط بالمرونة وإمكانية المراجعة، مشددا على ضرورة أن تخضع إجراءات أي تخفيف للحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة، وعند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يمكن وقف تنفيذ بعضها على المستوى الترابي المعني أو البؤرة المعنية، تفاديا لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة.

وأضاف المتحدث ضرورة التمييز الإيجابي في إجراءات تخفيف رفع الحجر؛ أي توفير حماية أكبر للفئات الهشة صحيا، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مصاحبة (أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكري، والسرطان، ونقص المناعة، وما إلى ذلك).

العثماني أوضح أن الفئات المشار إليها قد تتعرض لخطر فردي كبير للغاية من الإصابة بأشكال حرجة، مع ارتفاع خطر الوفاة، وزاد: "لذلك سيُنصح لهؤلاء الأشخاص باحترام العزلة الطوعية أو الحد من تحركاتهم وتجنب الأماكن ذات الكثافة العالية".

ونبه رئيس الحكومة إلى أن مرحلة تخفيف الحجر الصحي لا تعني التنصل من جميع الإجراءات الاحترازية، الشخصية والمهنية، بل سيتعين استصحاب عدد من التدابير ذات الطابع العام، من قبيل: الإبقاء على التدابير الوقائية، ولاسيما التباعد الاجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، والتطهير المنتظم للأدوات والمساحات المستعملة بكثرة، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاء العام، وما إلى ذلك.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة رهن ممارسة أو استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط، على أساس أن يتولى كل قطاع حكومي إعداد دلائل توضح هذه الإجراءات بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة.

أما بخصوص التدابير القطاعية لتدبير الحجر الصحي فأشار العثماني إلى أن كل قطاع حكومي في مجال اختصاصاته، ومن خلال التنسيق والتكامل مع القطاعات الأخرى المعنية، وبإشراك المهنيين والفاعلين المعنيين، يعمل على تنزيل هذه البرامج والمخططات والعمل على إنجاحها، بالإضافة إلى وضع خطة لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس الحكومة وجود صعوبة في دعم المقاولات المتضررة، مورداً أنه "سيكون من بين التحديات الرئيسية، في هذا الصدد، التفكير في الآليات التي ستتم تعبئتها لضمان توفير التمويلات اللازمة للمقاولات، وخصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل استئناف أنشطتها".

ولفت المتحدث إلى ضرورة التفكير في كيفية استخدام الطلبيات العمومية كوسيلة لإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال مراجعة أساليبها وأولوياتها، من أجل دعم الإنتاج والاستهلاك المحليين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (59)

1 - الزيادة سنة حكومية الاثنين 18 ماي 2020 - 21:07
حنا عارفين ان الحكومة لا تعرف الا الزيادة زادت في الضراءب والسن ديال التقاعد والماء والكهرباء والمازوط والساعة ومم بغيتها دذيد في الحجر اش نتوما هبال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
69
2 - براهيم الاثنين 18 ماي 2020 - 21:08
لا مشكل لدينا في تمديد الحجر. المشكل لدينا هو كيفاش غادي نواجه الحجر في ظل الجيوب الفارغة وفي ظل مطالبة المدارس بمستحقاتها وهذا هو أكبر فيروس بعد كوفيد 19
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
263
3 - سعيد بازا الاثنين 18 ماي 2020 - 21:08
اللهم ارفع عنا البلاء.
الله هو عالم بزمن نهاية الوباء و به وجب دعاء إليه من اجل عودة الحياة لطبيعتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
144
4 - كمال المنصوري الاثنين 18 ماي 2020 - 21:09
الحجر الصحي يعني الخوف الإختباء.
بالله عليكم هل الذي يخاف و يختبأ من عدوه هل سينتصر عليه؟
الضعيف إذا كان ذكيا فقد يختبأ عندما يواجه عدوا أقوى منه. لكن هذا الإختباء لا يكون طيلة الحياة، بل لمدة قصيرة ريتما يستعد للمواجهة بعد أنْ يكون قد درس عدوه و أعدَّ له العدة.
بينما نحن شهران و نحن نختبأ دون جدوى و لازال هناك مَن يطالب بضرورة تمديد فترة الإختباء!
ما هذا الغباء؟!
الحجر الصحي ليس هو الحل. الحل هو توعية الناس ثمَّ أخذ تدابير للحد من إنتشار الوباء ثم التعايش معه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
118
5 - المحكومة الاثنين 18 ماي 2020 - 21:09
الانسان يخرج لكن كل واحد يتمشى بوحدو واجتناب التجمعات في الاسواق والمتاجر وايظا فتح الحدود بين اسبانيا والمغرب وكما قلت دائما الانسان يبعد على التجمعات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
6 - الحمق الاثنين 18 ماي 2020 - 21:10
و الله العظيم قريت غير العنوان و بديت كنضحك بشكل هستيري واقيلا دارتها كورونا و فقدت صوابي هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
7 - متابع الاثنين 18 ماي 2020 - 21:10
والله ما فهمت واش انا لمكنفهمش ولا نتوما لكتسحرونا كاتهدرو بزاف و مكاتقولو والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
8 - جمال الاثنين 18 ماي 2020 - 21:11
يعجبني العثماني كثيرا.. أضن أنه يسمع الأخبار الجديدة من التلفاز حاله كحالنا! لا يملك من معرفة القرارات إلا الاعلان عنها.
الله اوفق كل من أراد الخير بالمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
59
9 - saad الاثنين 18 ماي 2020 - 21:11
الله اهديك غول صراحة راك غادي تحاسب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
10 - Naoual الاثنين 18 ماي 2020 - 21:11
يكفي من السيناريوهات وعطيونا القرارات المنفدة ،كفانا من التمديد ،(اسلوب 200dhs فلقصبة عينا منو ) تا كنقول وصلنا وكنعودو من جديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
11 - mehdi الاثنين 18 ماي 2020 - 21:13
كولو غير ان شاء الله بعدا. إلى مزادو عوتاني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
12 - مفربي الاثنين 18 ماي 2020 - 21:13
المرحو من الحكومة ان تخرج بتصريح حول كراء المنازل ليطمءن الجميع لان الكثير من المكترين يرفطون تادية الكراء والماء والكهرباء ستكون مشاكل كثيرة لا قدر الله لان الكثير من المكترين مختبؤون وراء كرونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
13 - kamal كمال الاثنين 18 ماي 2020 - 21:13
من بين الأخطاء مثلا : أسرة ب خمس أفراد تتوفر على شهادة لكل فرد !!!
السماح للشركات بالعمل
تهاون الامن في التعامل مع خارقي الحجر في شهر رمضان
بعض القياد أصبح خروجهم من المنزل لتصوير تدخلاتهم على شكل افلام .. و نسيانهم لروح المهنية والصرامة...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
14 - [email protected] الاثنين 18 ماي 2020 - 21:15
الشعب يموت من الجوع، الحالة النفسية مزرية، لماذا لا تفكر هذه الحكومة إلا بالمعالجة الأمنية؟؟؟
الشعب غاضب و محطم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
15 - ملاحظ الاثنين 18 ماي 2020 - 21:16
في نظري يجب التعايش مع هذا الوباء كما فعلت الكثير من الدول، لان الحجر الصحي الطويل يخنق الاقتصاد و يسبب مشاكل اجتماعية لا حصر لها و يزيد من الفقر و الهشاشة، رفع الحجر الصحي مع اجبارية وضع الكمامة و التباعد الاجتماعي و كل التدابير الوقائية الاخرى يمكن ان يقينا من هذا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
16 - hahahaha الاثنين 18 ماي 2020 - 21:17
يبدو لي أن ليس للحكومة أية خطة للعودة إلى الحياة الطبيعية فهي تحاول فقط ربح الوقت بالحجر الصحي حتى إيجاد اللقاح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
17 - Marrakchi الاثنين 18 ماي 2020 - 21:18
المرجو من الحكومة الإشارة إلى المدن بعينها وليس الجهة لمعرفة المناطق الدي يوجد بها الوباء ليعرف المغاربة بؤر الكوفيد 19 مثلا أسفي ليس فيها اي حاة والصويرة كذلك ونقول جهة مراكش أسفي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
18 - فلاديمير الاثنين 18 ماي 2020 - 21:19
قبل الافطار بقليل باقمتنا التي كانت تحترم الحجر الصحي بصرامة خرج اليوم الكل لانهم بدأو يفقدو الامل في كلام الحكومة و وزارة الصحة الأطفال يلعبون الخوف بدا يزول والعقول بدا تفكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
19 - عزيز الاثنين 18 ماي 2020 - 21:19
لماذا لم يتم رفع الحجر عن بعض مدن الجنوب، علما انها خالية تماما من الفيروس!! ما الغزى من استمرار الحجر فيها؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
20 - محمد الاثنين 18 ماي 2020 - 21:20
يا سلام ما قلناه نحن الأميين من شهرين أخيرا عباقرة الحكومة و بعد جهد شاق توصلوا أن الحل هو الوقاية أي الكمامة صفق يا مواطن و زغردي يا مواطنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
21 - rachid الاثنين 18 ماي 2020 - 21:20
لم ولن يقول شيء .سوف وسوف بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية. والناس تتموت ببطء شديد. كل الناس تشكي إلى الله بسبب الضرر. من إغلاق محلاتهم و الايجار يتزايد شهر بعد شهر ومصاريف اليومية للعاءلة من أين لهم . والصمت من الحكومة والشركات تفرخ البؤر. والمواطن البسيط يدبح ويترنح يوما بعد يوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
22 - عبد الرحمن الاثنين 18 ماي 2020 - 21:21
الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله بقلوبنا قبل السنتنا على رحمته بعباده و بالنظر إلى دول أخرى خاصة المتقدمة فبلادنا ولله الحمد على لطفه عدد الاصابات والوفايات يسجل تراجع مقابل ارتفاع في عدد المتعافين وبخصوص تمديد حالة الطوارئ فالاجدر بالمواطنين قبول الأمر لعدة اسباب و هذا كان متوقع بتتبع بلدان سبقتنا في التصدي للجائحة كالصين وغيرها التي قامت بتمديد حالة الطوارئ غير ما مرة اما بلد كالمغرب و بالنظر للامكانات المحدودة في المجال الصحي و المغاربة يعلمون هذا جيداً فكان من الضروري التمديد وأظن ان شاء الله سيكون اخر تمديد بإذن الله ولكن يجب الصبر و اتخاذ أسباب السلامه و الوقاية و ما قدر الله وما شاء فعل والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
23 - Karim الاثنين 18 ماي 2020 - 21:21
كل هذه الاجراءات ستعود بالنفع على المواطن. انا مع تمديد حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-46
24 - منصف الاثنين 18 ماي 2020 - 21:21
الأكثرية دليل المغاربة مابقاوش مسوقين لهاد الاسطوانة ديال الحجر الصحي أو الإلتزام بقواعد الاحتياط..دازت 7ايام ديال الباكور لي كان فيها الحماس والمظاهر البطولية أما الآن فالكل رجع لحياته العادية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
25 - بنكيران الاثنين 18 ماي 2020 - 21:22
بعيدا عن تشاؤم جل المواطنين و تشكيكهم في إمكانيات المملكة الطبية، أقول أن المغرب لم يأخذ قرارات متسرعة حتى لا تكون دون جدوى و كل شخص واعي بالواقع المغربي يعلم جيدا أن الدولة بكل مكوناتها كانت في الموعد .. و يبقى الشعب السجين الى حين ما بيده غير الصبر و تتبع التعليمات ولا مجال للمعارضة لمجرد المعارضة .. كلنا في أزمة مالية و كلنا مللنا من الحجر و أرجو من المعلقين تفادي الآراء الهدامة لنفسية البعض .. نتمنى أن يرفع الله البلاء في أقرب وقت و إنه لقريب .. ادعو الله فهو الشافي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
26 - rachid الاثنين 18 ماي 2020 - 21:22
الحمد لله على نعمة العثماني كون كان بنكيران كون مشينا شي عام ديال الحجر الصحي حيت الزيادة عندو مخلطة مع الدم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - وسيم الاثنين 18 ماي 2020 - 21:22
هدا فرار سبخلق موجة من احتقان الاجتماعي والتمرد علي دولة الناس بحاجة الي لقمة العيش مان باحري بعتماني في عود ان يضيع وقتنا بكلام فارغ سطحي ان يقرر متلا الزيادة في حجم التعويضات او اعانات ... هلى800 ستكفي مواطن عندو التزامات الضو اماء الكراء .... اخشي ان يخرج عليكم وتحتج الطبقة المطحونة ولن تجدو ما تستكينونهم به
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
28 - منير الاثنين 18 ماي 2020 - 21:23
مرضتونا بهاد تخطيطات ديالكم او شي حاجة ماكينة غير شفاوي خططوا لناس لي حاصلين فالمغريب او مفرقين على ولادهم او عائلاتهم او ناس لي فالخاريج لي مكرفصين مساكن .. اولى كتسناوهم حتى يتوفاهم الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
29 - الصرامة من الان الاثنين 18 ماي 2020 - 21:24
اذا كانت شي تدابير اكثر صرامة ابداوها من الان ماشي حتى يستفحل الامر بحيث الناس بداوا يولفوا حرية التنقل ويصعب حينها الرجوع الى الحجر الصحي مرة اخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
30 - حكيم الاثنين 18 ماي 2020 - 21:25
آش من حجر آش من تمديد كاتكلم عليه الحكومة اغلبية الناس خدامين أو حتى لي ماخدامينش امعامرين ازناقي والشوارع راه إلى استتنيتي لقهاوي اولحمامات كلشي خدام فقط اصحاب البادية لي مانعين عليهم اسواق ل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
31 - عبد الصادق لهويشري الاثنين 18 ماي 2020 - 21:26
كل ما يمكن ان نقوله اننا لا زلنا نتعلم و السلام.
لو قاموا بألف تحليلية في شهر مارس عند بداية إنتشار الوباء لم نكن لنصل لعشر ما وصلنا له الآن، لاحظنا ما وقع لجيراننا الاوروبين و لم نستبق و نتعض و ووقفنا خائفين متفرجين.
كانت الفرصة مواتية للدول النامية للصعود قليلا بحكم التركيبة الديموغرافية الفتية لكن لم يتم استغلالها لقلة جرأة حكامنا، ها نحن ننتظر اسيادنا الأوربيين حتى يلملوا جراحهم عن خاطرهم لينهضوا ثم نتبعهم.
اتركوا الحجر الصحي لشهور أخرى فلن يغير كثيرا مادام الخوف يحكمنا.
رغم اختلافي مع ترامب في العقيدة إلا أنني أحب شجاعته و دفاعه عن تقدم بلده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
32 - hamidou الاثنين 18 ماي 2020 - 21:26
ضحكوني حتى عشرة جوان عاد غادي يخفو من الحجر الصحي ااانتما فيقو راه الناس ما بقى ليها غير تاكل التراب رخيو عباد الله تخدم على راسها تجيب ما ياكلو ولادها الا كنتو نتوما كتشدو مانضة سمينة ما مسوقينش للضعيف
ولكن العيب فى البرلمانين اللي من المفروض يدافعو على المسكين واقتصاد البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
33 - فيصل الاثنين 18 ماي 2020 - 21:27
نفس الكلام قيل في المرة السابقة إبان التمديد الحجر الصحي ويعاد اليوم والسؤال المطروح ماذا يطبخ داخل الحكومة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
34 - Copier coller الاثنين 18 ماي 2020 - 21:31
مكاين لا خطة و لا جوج، مكاين غير copier coller من فرنسا، و الا كانت شي اضاءة من شي مغربي كتولي فبلاصة مقترح و بادرة مولوية...و الا منجحاتش شي حاجة كنرجعو للغضبات و الاقالات زعما راهما المسؤولين على هادشي اللي واقع فالبلاد...و احنا بني كلخون زعما ماعرفينش اش واقع فالبلاد و لا شكون المسؤول الأول و الأخير على هاد الوضع و هاد التبهدلة...و اخيرا الخالق عز وجل قال " انا علينا حسابهم" هدا وعد و التزام من الخالق بالحساب؛ اللي مفهمتش كفاش مخلوق مكيلتزم بوالو متيوعد بوالو متيتحاسب على والو...؟ تصبحون على وطن و ليس فيرما د اداروش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
35 - خديجة الاثنين 18 ماي 2020 - 21:33
ملاحظة: من الأفضل أن يستمر الحجر الصحي إلى الشهر 8/2020،لما هذه العجلة صحتنا هي الأولى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
36 - simojmm الاثنين 18 ماي 2020 - 21:34
راحنا عارفين غادي يكون التدرج. راه بغينا نعرفو باش يبداو فالاول و الثاني والثالث. يعني التفاصيل ديال التدرج.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
37 - المحاسبة الاثنين 18 ماي 2020 - 21:36
حكومة فاشلة أبانت عن فشل دريع في حل الأزمة بؤرة صناعية هناوهناك ورئيس الحكومة يتملص من مسؤليته بلقول أن هدشي كخلعو وإلصاق المسؤلية بلمواطنين كأن المواطن هو من سمح للمصانع بمزاولت نشاطها يترى ماهور دور عامل البرنوصي و عين السبع الأحياء الصناعية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
38 - [email protected] الاثنين 18 ماي 2020 - 21:36
متى سيتم السماح بالتنقل بين المدن ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
39 - الشاون بلادي الاثنين 18 ماي 2020 - 21:37
الحكومة اخدت قرارا خطيرا..الا تعرف هذه الحكومة ان نسبة كبيرة من المواطنين اللذين يشتغلون في القطاع الصناعي المهيكل والغير مهيكل تعد بالملايين.الا تعرف الحكومة ان عدد كبير جدا من المواطنين يعيشون ظروفا مزرية ومبكية.لا يتوفرون على درهم واحد.منهم من عنده الراميد ومنهم من لا يتوفر عليها. ولم يستفيدوا من الدعم رغم شحه..21يوم ستمر جحيما على السواد الاعظم من المغاربة..يجب التسريع بمعايير جديدة لمنح الدعم لمن يستحقه.وليكن في علم الحكومة ان جل المواطنين اللذين كانوا يعملون في القطاع الغير مهيكل وغير متزوجين بالراميد او بدونه لم يحصلوا على اي دعم..الناس وصلات فيها للعظم..اما بالنسبة للمدن اللتي لا توجد فيها اي حالة كورونا. فيجب رفع الحجر الفوري عنها وتبدا يوم 20 كل القطاعات الاقتصادية بالعمل يجب مراقبة مداخيل ومخارج المدن فقط..لتعود الحياة الى طبيعتها وكمثال لهده المدن وزان وشفشاون. .سكان على قد الحال صبروا مافيه الكفاية..بعد20ماي سندخل. في القمع والشطط في استعمال السلطة بذل الحجر الصحي..لكم الله يا مغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
40 - ولد الشعب الاثنين 18 ماي 2020 - 21:37
ناس لطالبو بتمديد الحجر تقاو الله الا عندكم شهرية ناس مقهورة. أشهرين باقي موصلنا دعم. المشكيل الكبير نهار تسلي هد كورونا باش نخلصو لكرا كتجمع علينا. قبل كرونا كنا نخدمو نهار أليل يلاه نجيبو تعادل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
41 - الى الحمق الاثنين 18 ماي 2020 - 21:37
سول الواليدة ولا المادام ياكما كترو القزبور فالحريرة اليوم. ههه كايدير هاد القضية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
42 - Hheiz الاثنين 18 ماي 2020 - 21:37
واش الشعب مغربي شعب ديال توعية و خا تبقا معاه 10 سنين. واش واحد كاتقلو عمل كمامة مكيعملاش تجبلو بوليس يعملا بزز عي بوليس يحيد يزولا . و شي دناس كاتقولك رفع الحجر و نعملو التباعد و الوقاية علامن كيضحكو هدو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
43 - معلق الاثنين 18 ماي 2020 - 21:38
نحن نمر بحالة مستقرة اقتصاديا اجتماعيا صحيا ثقافيا رياضيا نامل ان تبقى مستقرة بعد العاشر من يونيو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
44 - مغربي الاثنين 18 ماي 2020 - 21:41
قريت المقال ما فهمت والو، شنو هي هاد التدابير وقيلة ما بقيتش كنفهم العربية.
التخفيف من الحجر الصحي او رفعه مرتبط اساسا في كل الدول بمؤشر سرعة انتقال كورونا لي ما خصوش يتجاوز واحد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
45 - Bamo الاثنين 18 ماي 2020 - 21:48
غير سكتو أحسن. رآه صدعتوا روسنا ب خبر عاجل هذه إجراءات الحكومة لرفع الحجر يوم 20 ماي و في الأخير قولبتكم الحكومة ما كاين لا إجراء لا ستة حمص. مبروك الزيادة... 20 يوم فالحجر. تعلموا تسكت ا شوي و تجيبوا لخبار ميقنين منها شوي و الي ' قالب' جديد يوم 10 يونيو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
46 - اين التدابير!! الاثنين 18 ماي 2020 - 21:49
قريت العنوان قلت ندخل نشوف كيفاش غادي تكون التدابير لكن للأسف ماكاين والو تاشي شرح كيفاش غادي تكون التدابير الإقتصادية و الإجتماعية من بعد !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
47 - سيكيريتي زمن كورونا 1900 د الاثنين 18 ماي 2020 - 21:52
الشعب يبقى في الدار و يمكن أن يأكل الكمامات عندما يجوع.
الحكومة تظن أن كل الشعب عبارة عن موظفين يضلون ناشرين أرجلهم في الصالون و الخلصة تصب في الحساب أوتوماتيكيا. هادوك اللي جا معاهم الحضر الصحي و ما كرهوش يبقاوا فيه طيلة السنة.
وا عباد الله، راه الناس خاصها تخرج تخدم تجيب ما تاكل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
48 - Said الاثنين 18 ماي 2020 - 21:53
اظن ان المسؤولين غادين بدون بوصلة ولا اظنهم يعيشون وسط المغاربة واش مكيشوفوش الناس لبقاو بلا خدوة واش كيحسابلكم 800درهم فلوس ضحكو بها على الناس والا ديرو جميع المغاربة ميف ما كانت رتبهم يقبصون 800درهم خصوصا الوزراء والبرلمانيين حتي يتحمل جميع المغاربة ثقل الازمة لاننا لن نر الا المزيد من افلام القياد والسلطة يتفننون امام الكاميرا مع اناس لا حول لهم ولا قوة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
49 - الصحراوي الاثنين 18 ماي 2020 - 21:55
معا يدا في يد لحماية الفئات الهشة والدينا جدودنا مرضانا المقربين اعز ما نملك لن ندعهم ... ديننا واخلاقنا لاتسمح بتركهم في دور المسنين او اي شيء يهدد حياتهم كما وقع في دول غربية يدا في يد معا كجسد واحد وصبرا وحزما الى ان يكتب الله رفع البلاء ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
50 - مـــــداويـــــــــخ الاثنين 18 ماي 2020 - 21:56
* لم أصدق الحكومة بتاتاً ، إلاّ في حاجة واحدة .
مـــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــــــــــي ؟

* هي أننا بالفعل شـــــــــــــــعب مـــــداويـــــــــخ .

* يا ربي إعطينا المطر . لا يا ربي لا نريد مطراً .
* يا ربي نريد طقساً معتدلاً ، بل نريد حرارة مرتفعة نوعا ما .

* هذا عيد الأضحى على الأبواب .إذا ما كان سيحتفل به ،
ستسمع :الكسابة مساكن ضاعوا ـ و إذا حدث العكس : الكسابة
شفارة ، مطلعين السوق ، واخا يكون الكبش يعلف الذهب .
* ترامب تأثربنا ، متقلب ، لا يثبت على حال ، و هذا دليل
قاطع على أنه كان يزور المغرب في عهد الحسن الثاني .
و ربما يأخذ حصصاً من الدعم و التثبيت من منصف السلاوي .
* خاص العثماني ، يجري على كورونا ، و يرفع الحجر ،
و يغلق جميع المصانع و يغلقوا الحدود ، و ينجحوا أولادنا ،....
* و الله لو كنت مكانه لإستقلت ، بزاف .هاد شي علاش
لا يستجيبوا لمطالبنا ، لأننا مداويخ . قال لك أسيدي عليه
أن يعطينا بالدقيقة و الثانية مع سيرحل كورونا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
51 - عبد العظيم.... الاثنين 18 ماي 2020 - 21:56
اشار السيد العثماني الى فئة المصابين بالامراض المزمنة للاشارة فقط ففي التعليم مصابون بهذه الامراض وهم قلقون على وضعيتهم خصوصا توظيفهم اثناء امتحانات البكالوريا شهر يونيو...هذه ملاحظة مهمة نرجو من المسؤولين عن التعليم اخذها بعين الاعتبار....انهم وحدهم يشكلون بؤرة وبائية ولذلك منظمة الصحة العالمية ركزت على ضعف مناعتهم...نرجو من المسؤولين وضع هذه المشكلة ضمن اهتمامهم.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - ali الاثنين 18 ماي 2020 - 21:58
المشكل عدم امتتال المغاربة لقواعد الحجر الصحي؟ رالارجح ونرجو من الله السلامة انهم لن يفهمو الا عندما يكون الطايح أكثر من النايض! عندها سيفر الكل ليختبأ من الوباء. ولكن غايكون فات الفوت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - صابر الاثنين 18 ماي 2020 - 21:59
الحكومة تفشل في تدبير الازمة والشعب يدفع الثمن الناس مالقات متاكل . هادشي سبابو الجشع ديال ارباب المصانع لي بسبابهم بانو البؤر وتزادت الاصابات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
54 - fwenty الاثنين 18 ماي 2020 - 22:01
الكتبة بزاف بدون فائدة و بدون نتيجة انا بعد بديت كنفقد فيكم المصداقية كنتمنى تعطيون سطرين من الكتابة وتقول لنا اشنو طاري بلا كثرة الفلسفى بلا فائدة و شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - فقيه الاثنين 18 ماي 2020 - 22:02
شفتي لو اديرو رفع الحجر انهار 20 ماي 70% غيابقاو فاديورهمهم واش ابقات غير فالهدرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
56 - عبدالله بوصوف الاثنين 18 ماي 2020 - 22:02
وصل السيل الزبى،كفانا من هذه التمثيلية ،الناس وصلها لعظم،اعطونا حلول جذرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
57 - ابو بسمة الاثنين 18 ماي 2020 - 22:03
يحكى أن عنترة ابن شداد واجهه ثور في طريقه، ففر منه فرارا، فلما رأت جاريته ذلك، قالت له:" أ تفر من الثور و أنت عنترة الشجاع!"، فكان رد عنترة:"وهل يعرف الثور أني عنترة الشجاع حتى يخافني؟"...في الظرفية الحالية الحجر الصحي هو الحل، طبعا مع تحسين الاجراءات الاجتماعية والامنية المواكبة له.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - عبدالكريم من جرسيف الاثنين 18 ماي 2020 - 22:06
هنا يتضح جليا ان حكومتنا الموقرة تفكر في مصلحة الشعب المقهور وا عجباه!!!!!!!!!!
الملاحظ ان العديد من الدول التي ذاقت الويلات من هذا الفيروس. هذا الأخير اللذي خللف آلاف من الضحايا بدأت في التخفيف من الحجر الصحي
و حكومتنا لا تعرف إلا الزيادة في كل شيئ آخرها تمديد الحجر الأسود للمرة الثانية
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
59 - عبدالرحبم الاثنين 18 ماي 2020 - 22:07
في الحقيقة رغم أننا مع التمديد فهم لا يدركون أن البسطاء وهم الأغلبية محلاتهم مقفلة وجبوبهم وان الوضع شيء. الوزير الأول يعتقد أن 1000 800 تحل المشكلة. البؤر الوباءية مصدرها المعامل التي بملكونها اصحاب الاموال ولذلك اسرعوا في فتحها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 59 | عرض: 1 - 59

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.