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سيناريو ملايين الإصابات بفيروس "كورونا" يثير الجدل في المغرب

سيناريو ملايين الإصابات بفيروس "كورونا" يثير الجدل في المغرب
هسبريس - يوسف لخضر
الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:00

أثارت الدراسة الرسمية الصادرة نهاية الأسبوع عن المندوبية السامية للتخطيط حول سيناريوهات رفع الحجر الصحي الكثير من الجدل، خصوصاً أن أحد السيناريوهات توقع أن يُصاب 17 مليون مغربي بفيروس كورونا المستجد في حالة رفع الحجر الصحي بشكل شامل.

وجاء في الدراسة أنه في حالة رفع الحجر الصحي بشكل كامل دون تطبيق تدابير الحماية الذاتية، سيصل إجمالي الأشخاص المُصابين إلى 50 في المائة من السكان (17 مليون نسمة) بعد مائة يوم فقط، كما سيعرف النظام الصحي تجاوز قدرته الاستيعابية خلال 28 يوماً.

وتفاعل عدد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي مع مضامين الدراسة بكثير من الاستغراب، حيث اعتبروا أن تقديراتها مبالغ فيها كثيراً، كما تساءلوا ما إذا كانت المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة رسمية، مؤهلة لدراسة تطور الأوبئة.

ونجد أن المندوبية السامية للتخطيط أشارت في تقديم دراستها إلى أنها قد تبدو "شاذةً" مقارنةً بالدراسات التقليدية التي تقوم بها، بينما لها قرابة مع الدراسات المستقبلية التي سبق أن أنجزتها حول مواضيع ذات طابع اقتصادي وجيو-استراتيجي.

ورغم أنه لا يوجد نموذج قادر على استيعاب كل التعقيدات المرتبطة بانتشار مرض "كوفيد-19"، إلا أن المندوبية ارتأت استعمال النمذجة الرياضية واعتبارها أداة مفيدة للغاية لدراسة الأوبئة الناجمة عن الأمراض المعدية.

واعتمدت المندوبية السامية للتخطيط، التي يرأسها أحمد الحليمي، على نموذج "SIR" الذي تم تطويره في عام 1924 من قبل "Soper" و"Kermack" و"McKendrick" لفهم سلوك جائحة الإنفلونزا الإسبانية لسنة 1918، ويُعتبر الأكثر استخداماً في علم الأوبئة الرياضية.

ويتعلق الأمر، حسب المندوبية، بنموذج ديناميكي مُجزأ بمنظومة معادلات تفاضلية تتمحور حول عدد التكاثر (R0) للفيروس وتطوره بالموازاة مع انتشار الوباء، كما توفر النماذج الإحصائية لدراسة الظواهر نقطة بداية لتقدير محددات أو معاملات نقل العدوى الرئيسية وتوقعات تأثير الوباء بواسطة دالات رئيسية تمكن من ضبط توسع الوباء.

وتُوجد ضمن المحددات، "الدالة اللوجستية المعممة" (fonction logistique généralisée) من أجل نمذجة تطور حالات الإصابة المتراكمة، و"الدالة الغاوسية" (Fonction gaussienne) لتقدير اتجاه عدد المُصابين النشيطين.

واستندت المندوبية في استخدام هذه الأدوات الرياضية والإحصائية إلى المعطيات الديمغرافية والسوسيو-اقتصادية والصحية للسكان المتأتية من الإسقاطات السكانية لسنة 2020، والبحث الوطني حول التشغيل لسنة 2019، والبحث الوطني حول السكان وصحة الأسرة لوزارة الصحة سنة 2018، إضافة إلى المُعطيات المتعلقة بالوباء المتأتية من وزارة الصحة.

وتعليقاً على هذه الدراسة، يرى إدريس الفينة، خبير اقتصادي رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن ما تضمنته من توقعات بخصوص سيناريوهات تطور الجائحة "يبقى فقط فرضيات جُلها غير واقعي، وبالتالي لا يمكن أن يُعتد بها في صناعة القرار".

وأضاف الفينة، في حديث لهسبريس، أن "هذه الفرضيات ليست قريبة من الواقع البتة"، وشرح قائلاً: "فمثلاً فرضية رفع الحجر وعدم احترام القواعد الصحية التي تُعطي إجمالي إصابات في حدود 17 مليون مصاب، هي فرضية غير جدية".

وذكر المتحدث أن "مثل هذه الأشغال يجب الحرص على أن تُحاط بالعلمية والمعرفة بكل ما يجري من تطورات في العالم بخصوص الجائحة، لأن حالة المغرب ليست معزولة، وبالتالي كل السيناريوهات المحتملة لا يمكن أن تخرج عن أقصى حالات الإصابة في العالم، الدنيا منها والمتوسطة والقصوى".

وأورد الفينة أنه "يمكن اعتماد السيناريو الذي مرت منه الدول التي خرجت من الحجر الصحي من خلال تبني مؤشراتها الاستراتيجية"، وأوضح قائلا: "في هذا الباب، وتبعاً للحسابات الرياضية التي قُمت بها، فإن عدد الإصابات التي يمكن أن يصلها المغرب لن تتعدى 246 ألف إصابة كما حصل في الدول التي كان فيها الفيروس أكثر انتشاراً، وهو سيناريو ضعيف الاحتمال".

أما إذا جرى اعتماد المتوسط العالمي، فيتوقع الفينة ألا يتجاوز عدد الحالات 22 ألفاً. وإذا تم اعتماد مسار الدول التي خرجت من الحجر الصحي، فإن عدد الحالات في المغرب لن يتعدى 97 ألف حالة كأقصى تقدير. أما عدد الوفيات، فسيكون محصوراً بين 1500 و8500 وفاة كأقصى تقدير في كل السيناريوهات المدروسة أعلاه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - المتتبع الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:16
اذا كانت المندوبية تقول لنا هذا فهي على ماذا استندت دراية الاوبية من اختصاص خبراء في الطب المندوبية بعيدة كل البعد عن هذا المجال مديرية الاوبية قالت لنا أن عدد المصابين في ٢٠ مايو سيصل إلى ٦.٤٠٠ مصاب ولكن نظرا للبؤر الصناعية والعائلية ونظرا لعدم أخذ تعليماتها من طرف سكان الأحياء الشعبية سيتخطى عدد المصابين ٧.٠٠٠ فقط اذا مديرية الاوبية كانت على حق ولها مصداقية والمندوبية السامية للتخطيط ترهبنا عدد من الدول الأوروبية مثل ايطاليا اسبانيا لم تتخذ نفس احترازات المغرب وإعداد المصابين لم تصل إلى ٥٠% من ساكناتها اذا نصيحتي المندوبية واطرها اتركوا الخبز للخباز افعل مكة ادرى بشعابها
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0
2 - فؤاد الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:17
اقول لمن استغرب من تقرير المندوبية السامية للتخطيط،و شكك في مصداقيتها و كفائتها،إن من يجب أن نشكك في كفائتهم و مدى التزامهم و وعيهم هم بعض المواطنين هداهم الله الذين لا يقدرون خطورة الوضع وإذا ما تم رفع الحجر سيكونون سببا في تجاوز نسبة 50 ٪ المعلن عنها من طرف المندوبية
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4
3 - Human الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:17
اتمنى من الدولة أن تأخد العبرة من تايوان والدول التي خلت من الفيروس حاليا وأن تأخد الطريق الأمن بدون إستعجال رفع الحجر ويجب أن يكون ذلك بعد التأكد من خلو الدولة من أي إصابات جديدة ورفع الحجر تدريجيا مع زيادة عدد التحاليل ومراقبة مكثفة للمطارات والإستعداد والوقاية قبل قدوم أي موجة أخرى .
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9
4 - sahraoui الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:18
اودي الا شفنا غير الطريقة باش كيتسالمو النساء راه تقدر توصل تال 100/100
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12
5 - جواب علي القرارت الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:19
خسهم يعرفو واحد حاجه هاد الحكومه حنا عينا فلوس معدناش منصرفو غادين نموت بجوع راه فبلاصت مايقتلنا الفيروس غادي يقتلنا الجوع ونوليو نقتلو في بعضنا باش نعيشو لا استفدا من صندوق الكورنا ولا حتي زفتا وهادشي راه بزاف واش كتقرنو المغرب مع دول اخرا لي عندها تجهزات ولا تقرنو راسكم باروبا لي كتخلص ناس علي شوماج راه عينا مانصبرو واش العثماني انت عندك مدخول لي تعيش بيه احفادك اما حنا معندنا حتي عشا ليله غرقنا كرديات من حوانت
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6
6 - ميلود لوسور الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:20
لا ادري ما الغريب في هذه الدراسة ولا اعتقد ان القضية نحتاج دراسة من الاصل لانه كما نعلم نحن مغاربة ونعرف من نكون وكيف هي حياتنا وعلاقتنا ببعضنا لهذا لا تدعوا العقلانية واحترام القوانين فالمؤكد لو رفع الحضر دون تخطيط وصرامة في نطبيق التخطيط ستكون الكارثة ولا يعارض هذه الفكرة سوى من لهم مصلحة في رفع الحضر وهم اصحاب المال والشركات لهذا نرجوا من الدولة ان تحمي المواطن ولو ضدا في رغبته فليس لنا القدرة لتحمل صدمة قد تكون مدمرة
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0
7 - IBRAHIM الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:21
* بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا * كما جاء في الحديث الشريف !!
فال الله ولا فالكم أيها العدميون !!!
واش حنا ناقصين خوف وحريق أعصاب ؟!؟!؟
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8 - Said الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:28
ههه علاش زعمة والنصف الاخر غيكون خارج التغطية دائما في المغرب نسبق التهويل ولا نعرف مالجدوى من هذا المجلس اصلا الذي دائما يتلقى الانتقادات في كل تقاريره ومدى جدية واحترافية منتسبيه.
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9 - احمد الريفي الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:28
سيناريو ودراسة غريبة مفهمنا والو العالم كله سجلت فيه تقريبا خمسة ملايين حالة فقط منذ ظهور هذا الوباء اكيد الدراسة مبالغ فيها كي يمددو الحضر والله اعلم
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10 - swissmor الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:31
خلع البشر باش يقبل يبقى مسجون وسط 4 حيطان ويقبل كلشي واخا يموت بالجوع
حيث إلى ما مات بالجوع غادي يموت بكورونا

سياسة الترهيب سياسة قديمة واستعملتها العديد من الديكتاتوريات والديمقراطيات
ترهيب الشعب حتى يتنازل عن حرياته مقابل أمنه

وكما قال أحدهم : الشعب الذي يضحي بحريته مقابل أمنه لا يستحق كلاهما
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-1
11 - الزغاري الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:32
جيبو لنا اولادنا للي فالخارج و خططو كيفما بغيتو
حسبي الله و نعم الوكيل
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5
12 - midou الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:33
هذه الدراسة مبالغ فيها.اعتبرت الانسان كنقط في الفضاء الرياضي والفيروسات كمعادلة يمكن تطبيقها على هذه النقط.
هذا لايمكن لان الأوبئة لاتعرف المنطق يمكن لها أن تتمحور وتكون اقل خطورة وتكون المعادلة 0 اصابة أو العكس. ويمكن أن يختفي تماما كالفيروسات السابقة
بدون سابق انظار.
ولقد بدأ تنخفض درجة فتكه باقتراب فصل الصيف
إذابدا يخضع لظروف المكان والزمان والحرارة.
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13 - حسن السويدي الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:34
العلم المختص في مثل هاتة الحالة هو علم الرياضيات الاحصائية, يعني بروفيسور في الرياضيات. وليس موظف يدخل البيانات للحاسوب و يعطية نتيجة مشكوك في صحتها.
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14 - بودنيب الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:34
نتمنى ان تكون هذه الدراسة سبب احالته على التقاعد لانه ملي درتي عقلي وهو على رأس المؤسسة تقول مكاين لي اعوضوا. السيد كبر كيرجف ومازال عض في المنصب
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15 - مغربي حر الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:37
هدا الرقم يبدو بدهيا ربما قد يصل الى 60 او 70 في المائة نضرا للمعطيات التي تدلي بها الحكومة التي عدد الصابين في اليوم يترواح مابين 90 و110 حالة هدا رغم الحجر الصحي فمابالك عند رفعه العدد سياتضعف 10 او 15 مرة في اليوم ,اولا لقد شهدنا خروقات عديدة رغم الحجر, المواطن المغربي لايهمه الا نفسه و هدا نلاحظه يوميا في سلوكتنا ننفعل لاتفه الاشياء ولانتقبل الاعتراف باخطئنا, ولانهتم رغم خطورة الموقف لاننا اصبحنا انانين نساء ورجال وهدا هو الواقع لايمكن تجاهله ونقول ان الامور بخير,ادا رفع الحجر ولم نتخد الاجرءات الازمة والجادة من طرف السلطات وخاصة المواطنين ونظافر الجهود وننسى ولو قليلا انانيتنا , فلن نخرج من هده المحنة,نسئل الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين.
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16 - Tecx الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:40
Angela Merkelba dit que le virus va atteindre 70% des allemands et personne n' a parlé
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17 - منصف الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:41
أظن أن العدد 17 مليون عدد صغير بالنسبة للمغرب. إذ ا رفع الحجر الصحي فسيصبح أربعين مليون. لأنه لدينا بعض الناس جهلاء عقليتهم كاينة موت واحدة و لكنه عندما يصاب يبدأ بالتسابق على العلاج. فمثلا أعيش في هولندا ليس هناك حجر صحي كلي وليس هناك كمامات إجبارية. و الاصابات قليلة بالمقارنة مع المغرب هاته الأيام. أرجو من الله أن يبعد عنا جميعا هذا البلاء. وأن يحفظ بلادنا. وأن يهدي شعبا للنور. و يرفع عنه الكرب
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18 - [email protected] الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:41
انا عبد الله الضعيف؛ أستاذ مادة الرياضيات ؛ و اصدق هذا التقرير لانه لكونه اعتمد على دراسة علمية بأخذ الاحتمال الأسوأ اذا رفع الحجر الصحي الكامل دفعة وااااحدة و دون استعمال التدابير الوقااااائية ؛
و في رأيي الطريقة التي اتبعوها بتقسيم الحالات او السيناريوهات الممكنة طريقة علمية؛
فلو خرج عالم و توقع عدد الاصابات في الصين و ايطاليا و اسبانيا و الولايات المتحدة الأمريكية لما تقبل تلك التوقعات جل المواطنين الذين لا تدخل الرياضيات ضمن تخصصهم
لذا ادعو كل من انتقد هذه التقارير بالتريت و الحلم لان العلم نور
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19 - عثمان الثلاثاء 19 ماي 2020 - 08:43
التقرير الذي تم اعتماده في العالم و هو تقرير المعهد الملكي في لندن الذي توقع للملكة المتحدة 510 ألف وفاة إن لم يكن هناك حجر، 250 ألف وفاة إن كان هناك إجراآت تباعد و وقاية، أو 20 ألف وفاة لو طبق حجر صحي صارم. هذا التقرير هو الذي أفزع الوزير الأول البريطاني و أفزع السلطات الأمريكية و دول أخرى. و قد تعرض التقرير لانتقادات شديدة من علماء أوبئة و رياضيات و إحصاء و لم تنشر تفاصيله يوما لتتم مراجعته. و قد بين الوقت أنه كان جد مبالغا فيه لدرجة لا تتصور. بل و قدم صاحبه الاستقالة من خلية الأزمة البريطانية بعد أن تم اكتشافه لخرق الحجر الصحي الذي دافع عنه بشراسة كي يلتقي بحبيبته و هي امرأة متزوجة ...
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