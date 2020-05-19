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الرئيسية | مجتمع | 20 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 6972 حالة بالمغرب

20 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 6972 حالة بالمغرب

20 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 6972 حالة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:00

أكدت وزارة الصحة رصد 20 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6972 حالة في المغرب.

وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 92367 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ليصير إجمالي الوفيات 193 حالة.

وتم التيقن أيضا من 132 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3890 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (51)

1 - خير ان شاء الله الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:11
اللهمّ لا تجعل لنا ذنباً إلا غفرته، ولا همّاً إلا فرجته، ولا دَيناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا عدوّاً إلا كفيته، ولا غائباً إلا رددته، ولا عاصياً إلا عصمته، ولا فاسداً إلا أصلحته، ولا ميّتاً إلا رحمته، ولا عيباً إلا سترته، ولا عسيراً إلا يسّرته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضاً، ولنا فيها صلاح إلّا أعنتنا على قضائها في يسر منك وعافية برحمتك يا أرحم الرّاحمين
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4
2 - التفاؤل الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:12
التفاؤل شيئ رائع

  خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .

  داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.

  قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.

  بقى_فدارك
  سننتصر_بإذن_الله
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4
3 - ما شفت الزنقة من 19 مارس الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:12
يا ربي ترفع علينا هاد الوبااااااا في هذه الليالي المباركة، فإنك على كل شيء قدير.
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2
4 - محمد برادة الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:13
الحمد لله بدأ عدد المصابين ينزل و عدد الدين تماتلوا للشفاء يتزايد .مؤشر ايجابي اااه يكمل
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0
5 - abdo الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:13
الحمد لله واللهم في القريب العاجل نرى أنه لم تسجل أي إصابة وأن نرى فقط عدد الذين تم شفائهم كليا وتعود الحياة كما كانت بإذن الله... اللهم إشفي مرضانا وارحم موتانا يارحيم إنك على كل شيئ قدير
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6 - العمراني الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:15
انشاء الله كاين تحسون في المغرب علينا بالتزام بيوتينا
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7 - abdousaid الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:15
يارب العالمين تفاجها علينا وتلطف بعبادك الضعفاء
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1
8 - حميد الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:15
الحمد لله على كل حال اللهم اجعلها بشرى خير نتمنى من الله أن نسمع في القريب العاجل صفر حالة
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9 - mostafa الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:15
الرجاء قليلا من التفاؤل :
132 متعافي مقابل 20 أصابة و للأسف وفاة.
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10 - عبدو الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:15
انا جد فرح للتمديد الذي اقرته الحكومة فهذا يعني بانها تخاف علينا، شكرا العثماني ولن نموت بالجوع فالخبز او اتاي يكفينا، واعتقد بانه اذا استمر الوضع فاشجعها على ان تقوم بتمديد اخر لمدة ثلاث اسابيع فصحة المواطن تاتي في اولى الاولويات والحمد لله، بالنسبة للذين ينتقدون العثماني فانا شخصيا وارتي سنصوت للعدالة والتنمية لانها ابانت عن حنكة سياسية في تدبير الازمة، فالحمدلله 800 درهم تكفينا.
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-3
11 - مغربي الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:15
الحمد لله بدأت الحالات تنخفض. ان شاء الله يختفي المرض قريبا. شكرا هسبريس
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12 - nagato الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:15
الحمد لله ارقام تبث بصيص من الامل في النفوس
نتمنى استقرار الحالات في ارقام صغيرة الى انعادمها بحول لله
و نتمنى الشفاء لجميع المصابين, الرحمة لجميع الموتى و الهداية و الصبر لباقي افراد المجتمع
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13 - ز....مغربية الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:15
عدد الاصابات مرهون بعدد التحاليل فطبعا اذا كان العدد المحلل ضعيف فعدد المصابين سيكون ضعيف وبهذا لانعرف هل نحن مع الخارجين من الوباء ام هو خيال فقط ،المرجو التكثير مت التحاليل واعلام الناس كم عدد التحاليل اجريت في اربعة وعشرين ساعة حتى يتبين للناس الامر ،
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14 - مغربية وأفتخر الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:15
والحمد لله والله يفرج أحسن خبر
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15 - عابر سبيل الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:16
الحمد لله الأمور تسير نحو الأحسن بإذن الله فمزيدا من الحيطة والحذر لكي نجتاز هذا المشكل إنشاء الله
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16 - عبد القادر الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:16
الله املاك الحمد راح ولات الحالات المرضى كتنقص.احلات الشيفاء كدزداد.يمكن القرابين اخرجوا من هدا الحجر الصحي إنشاء الله.
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17 - [email protected] الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:16
اللهم في هذه الأيام العصيبة انزل رحمتك علينا يارب واصرف عنا هذا الوباء فإنه لا يقدر على ذلك الا أنت
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18 - Rachid Agadir الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:16
الحمد لله . هده المرة بدات الامور تتحسن.
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19 - ام محمد امين و شيماء الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:17
الحمد لله اللهم اجعل حالات الشفاء في ارتفاع و حالات الوفيات في انعدام و حالات الإصابات في انخفاااض
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20 - فتيحة الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:17
صلي على حبيبك المصطفى بنية رفع الغمة ان شاء الله تعالى
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21 - محمد الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:18
الحمد لله. لكن يجب الحيطة و الحظر. لقد راينا الشعاع في آخر النفق لكن الدرب نحو الخلاص من الفايروس لازال طويلا
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22 - kamal الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:18
الحمد لله على المتشافين من هدا المرض ونسأل من المولى عز وجل بالشفاء العاجل لباقي المرضى عامة وأن يتغمد الله المتوفين ويرحمهم في هته الأيام المباركة يارب ويرحم جميع موتى المسلمين آميين
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23 - Hicham الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:18
Hamdullilah on voit une nette amélioration durant ces jours sacrés de Ramadan. Inchallah khair soyons positives.Merci
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24 - 1 4 3 الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:18
قريبا إن شاء الله سيكون:
* عدد الإصابات: 0
* عدد الوفيات: 0
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25 - samia الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:18
نتمناو بداية زوينة هاد التمديد التالت فالحجر الصحي وتتقلص عندنا الحالة الوبائية ونستطعو أنا نخرجو من هاد الدوامة بأقل أضىار ممكنة رغم أنا هاد الجائحة سببت أضرار كبيرة نفسية وإجتماعية صحية وإقتصادية وسياحية كل المجلات تضرر بزاف خاصنا هاد الأيام المضافة منبقاوش حاضيين شنو تزاد فالحالات بإذن الله غيكون خير خاصنا نقلبو على طرق وحلول كفاش نخرجو من هاد الوضع لي صعيب بزاف وخاصنا نزيدو القدام .الله يسر الأمور ويوقف معانا
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26 - خلدون الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:19
الحمد لله إذن يجب رفع الحجر مباشرة بعد عيد الفطر
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27 - احمد الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:19
ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة.
نسأل الله أن يردنا وجميع المسلمين الى الحق ردا جميلا. وأن يرحم ضعفنا وقلة حيلتنا. وأن يرفع عنا وعن جميع المسلمين هذا الوباء عاجلا غير آجل.
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28 - mustapha mus الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:19
الحمد لله اننا في الطريق الصحيح الثفاء لكل المرضى
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29 - مواطن من الرباط الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:19
هناك من يركز على نسبة الشفاء و ينسى أن الأعراض الجانبية ديال الفيروس غير معروفة، فيتعالى على الفيروس فيؤذي والديه الأبرياء فيكون هو من قتل والديه بنفسه، فيعيش باقي حياته مكتئب مضطرب عامر عقد نفسية عميقة إلى الأبد ، جلس ف داركم وما تخرج إلا للضرورة القصوى وأخذ جميع الإحتياطات
شكرآ هسبريس.
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30 - مغربي الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:19
اللهم لك الحمد، نستبشر خيرا.. إن شاء الله.
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31 - انوار الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:19
عندي الثقة الكاملة في المنهجية لي متبعاها الحكومة و الوزارة الوصية، الأرقام تتحدث. انا مع الحجر وا الا غنرجعو الى ما وراء، القادم أحسن
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32 - الحمد لله الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:20
اخر دعوانا الحمد لله
الله يخليها ديما في 20 حيث اذا مشات كورونا غادي نتوحشوها حيث راها الله يعمر لها الدار
دوزنا معاها ايام زوينة متتتعوظش ومنكروش خيرها
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33 - عماد لحريزي الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:20
عواشر مبروكة
سننتصر إنشاء الله على هذا الوباء
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34 - سعيد الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:20
الحمد لله الامور بخير و تبشر بالخير وكل هذا باذن الله تعالى وبالمجهود الجبار الذي تقوم به الأطر الطيبة و نتائج حالة الطوارئ بدأت تعطي ثمارها وكذلك وعي المغاربة ومزيدا من الحيطة والحذر حتى نخرج بأقل الخسائر الممكنة وجزاكم الله خيرا
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35 - احمد شششششش الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:21
لا تعني هده الأرقام شيء بدون تفاصيل ٠ ومن الأحسن ان لا يعلق عليها احد .
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36 - عبدالحق الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:21
يجب المغرب ان يفوز الاول على كورونا في افرقيا هنا الامتحان لكل الدوال العالم
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37 - محمد الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:23
عدد الحالات ينخفظ لما نعلن على تمديد الحجر الصحي و سوف يرتفع مع اقتراب الموعد 10 يونيو
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38 - sami الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:23
اللَّهُمَّ يَا مُحَوِّلَ الأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا وَحَالَ المُسْلِمِيِنَ مِنْ حَالٍ إِلَى أَحْسَنِ حَالٍ، اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِي الأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إثم، وَالغَنِيِمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ، وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ
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39 - mahmoud الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:25
اللهم ارفع عنا البلاء وعلى جميع المسلمين والمؤمنين
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40 - يمير الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:26
الحمد لله بوادر أمل تلوح في قادم الايام ان شاء الله ستنتهي مدة الحجر الصحي ونعود الى حياتنا الطبيعية
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41 - Belghiti الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:26
معقول وطبيعي، خلاف تقرير مندوبية التخطيط الذي نسي أو تناسى ما جاء في تقارير البروفيسور راوولت التي تنص على أن الوباء موسمي كالزكام وسينقضي مع ماي .
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42 - صوت الشعب الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:26
20 حالة فقط . الواقع أن الحكومة تريد إدلالنا و تعديبنا نفسيا بالحجز المنزلي
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43 - نوستالجي الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:27
الحد لله والشكر لله ، اللهم اجعل هذه الأرقام في تناقص مستمر إلى الصفر، واجعل المتعافين في تزايد واجعل الإقتصاد في تنامي يا ذا الجلال والإكرام.
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44 - ayoub الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:27
سؤال واحد محيرني وهو لمادا جهة الرباط سلا القنيطرة ليس لها تحديت كل يوم في عدد الاصابات كباقي الجهات علما ان اخر تحديت هو 13 ماي؟ شكرا هسبريس
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45 - مواطن الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:27
اذا لم يشمل الحجر الكل بما فيه الشركات و المصانع لن ينتهي بعد سنة الحكومة تفضل و تساعد اللوبيات على صحة المواطن. 800 درهم في الشهر تسمى تضامن مع المواطن مع العلم ان اخر مسؤل حكومي في بلادنا الموقرة يملئ خزان زوجتة او ابنته ب 800 درهم من الايصانص و يقولون أنهم يساعدون الفقراء لكي يلزمو منازلهم الله ياخذ فيهم الحق
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46 - ALI الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:28
تفاديا للاكتضاض يجب الترخيض بعودة بعض المهن الخدماتية على رأسها مهنة الحلاقة.
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47 - yahia الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:28
اللهم ارفع عنا هذا الوباء في هذه الايام المباركة
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48 - الحمد لله الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:30
الحمد لله انخفاض مهم في عدد الاصابات وارتفاع متزايد في حالات التعافي
ربما تسمح لنا الحكومة باحياء ليلة القدر في المساجد واقامة صلاة العيد في المصليات ان شاء الله
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49 - هند الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:31
الحمد لله نسبة الاصابات قلت غي مفهمناش على تزادت 3 اسابيع خصوصا فالمناطق للحالة ديالها مستقرة مدة طويلة هادي راه مبقيناش قادين نصبرو مرضنا وولادنا تعصبو والناس قطعتو قوتها مبقواش لقيين باش يصرفو .....
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50 - Said الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:32
رحم الله الفقيد والله يجيب الشفاء لجميع المرضى دمتم سالمين.
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51 - سعيد الثلاثاء 19 ماي 2020 - 10:33
الاخطر و سيلة لنقل كوفيد هي التنقلات عبر المدن يا عباد الله نرى ناس تاخد رخص م الجهات المسؤولة و تتنقل بكل حرية بحجة لا علاقة
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