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كُتّاب وآراء
20 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" إلى 6972 حالة بالمغرب
أكدت وزارة الصحة رصد 20 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ18 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 6972 حالة في المغرب.
وورد ضمن معطيات الوزارة أن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، قد بلغ 92367 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وتبعا للمصدر ذاته؛ تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، خلال الفترة الزمنية بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، ليصير إجمالي الوفيات 193 حالة.
وتم التيقن أيضا من 132 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها، وفق المعطيات الرسمية، وبذلك ارتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من الجائحة إلى 3890 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (51)
خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .
داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.
قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.
بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
132 متعافي مقابل 20 أصابة و للأسف وفاة.
نتمنى استقرار الحالات في ارقام صغيرة الى انعادمها بحول لله
و نتمنى الشفاء لجميع المصابين, الرحمة لجميع الموتى و الهداية و الصبر لباقي افراد المجتمع
* عدد الإصابات: 0
* عدد الوفيات: 0
نسأل الله أن يردنا وجميع المسلمين الى الحق ردا جميلا. وأن يرحم ضعفنا وقلة حيلتنا. وأن يرفع عنا وعن جميع المسلمين هذا الوباء عاجلا غير آجل.
شكرآ هسبريس.
الله يخليها ديما في 20 حيث اذا مشات كورونا غادي نتوحشوها حيث راها الله يعمر لها الدار
دوزنا معاها ايام زوينة متتتعوظش ومنكروش خيرها
سننتصر إنشاء الله على هذا الوباء
ربما تسمح لنا الحكومة باحياء ليلة القدر في المساجد واقامة صلاة العيد في المصليات ان شاء الله