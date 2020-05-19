كورونا في المغرب .. نسبة الشفاء من الفيروس تناهز 55,79 بالمائة

هسبريس من الرباط

أبرزت معطيات الوضع الوبائي في المغرب، بعد تحديثها صباح اليوم الثلاثاء من طرف وزارة الصحة، أن الحصيلة التراكمية للإصابات بـ"كورونا" وصلت 6972 بعد اكتشاف 20 حالة خلال 18 ساعة الماضية.

وزاد المصدر الرسمي نفسه أن عدد المتعافين من المرض قد بلغ 3890، بعد رصد 132 حالة شفاء جديدة، بينما تسجيل حالة وفاة بسبب الفيروس، بين الرابعة من بعد زوال أمس والعاشرة صباحا اليوم الثلاثاء، جعل مجموع الوفيات 193.

تحليل البيانات الرسمية على Covid.Hespress.Com يبرز أن نسبة التعافي من فيروس كورونا قد بلغت 55,79% في المغرب، بينما نسبة الفتك محددة في 2,77%.

كما يلوح أن عدد المصابين الذين يخضعون للعلاج من "كوفيد-19"، في مختلف المستشفيات بالمملكة، قد انخفض إلى 2889 حالة صباح اليوم؛ ما يمثل 41,44% من الإصابات التي سبق الإعلان عنها في المغرب.

جدير بالذكر أن الإصابات الـ20 المكتشفة خلال الساعات القليلة الماضية تهمّ 8 أشخاص في جهة مراكش آسفي و5 بالدار البيضاء سطات، و5 حالات أخرى في جهة طنجة بجانب إصابتين اثنتين على مستوى فاس مكناس.

وبناء على ذلك؛ تصير الحصيلة التراكمية 2081 إصابة بكورونا في جهة البيضاء و1289 بجهة مراكش، و971 في جهة مراكش و960 في فاس مكناس، و668 بجهة الرباط و586 في درعة تافيلالت.

كما وصل المجموع إلى 179 في جهة الشرق و112 بجهة بني ملال خنيفرة، و77 في جهة سوس و43 بكلميم وادي نون، و4 على صعيد جهة العيون الساقية الحمراء و2 في الداخلة وادي الذهب.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.