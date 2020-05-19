24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:39
|05:20
|12:29
|16:09
|19:29
|20:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يرفع تحاليل الكشف عن "كورونا" إلى 10 آلاف اختبار يومياً
- اقتصاد المعرفة..
- التعيينات الديبلوماسية وبأية معايير؟
- أفق كورونا.. ماذا عن الإنجاب؟
- العين بالعين والبادئ أظلم
- العثماني يعلن تمديد "الحجر الصحي" إلى غاية 10 يونيو في المغرب - (280)
- محكمة ابن سليمان تدين الفرنسي داهس قطيع الأغنام بشهر حبسا - (228)
- رئيس الحكومة يكشف أسباب تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أسابيع - (208)
- هذه خطة الحكومة لتخفيف تدابير "الحجر الصحي" بعد 10 يونيو - (131)
- العثماني: "بؤر الدار البيضاء خلْعاتني" .. والتهور في العيد "خطير" - (122)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
السجناء يصنعون 20 ألف كمامة يوميا في المغرب
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها أطلقت، بمعية عدد من القطاعات الوزارية، مشروعا لتصنيع الكمامات الطبية الواقية بوحدات إنتاجية داخل عدد من المؤسسات السجنية؛ وذلك انخراطا منها ومن نزلائها في المجهود الوطني لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19".
وأوردت المندوبية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن مائة من نزيلات ونزلاء 21 مؤسسة سجنية انخرطوا في هذه العملية التي انطلقت بتاريخ 05 ماي الجاري؛ وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ عشرين ألف كمامة واقية يوميا، في انتظار رفعها في المستقبل.
وتتم عملية الإنتاج، يقول البلاغ، وفقا للمعايير الصحية المعتمدة وطنيا، حيث تم استيفاء جميع الشروط المتطلبة من طرف القطاعات الوصية، كما خضعت جميع مراحل المشروع للمراقبة المعمول بها؛ وهو ما مكن من الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الوطنية، سواء في ما يخص المواد الأولية المستعملة أو في ما يتعلق بظروف وشروط الإنتاج.
وتهدف هذه العملية، حسب المندوبية العامة، إلى تحقيق هدف تأهيلي، حيث يروم هذا المشروع تأهيل السجناء للاندماج في المجتمع، من خلال إذكاء روح المواطنة لديهم وتمكينهم من مجموعة من القيم الإيجابية؛ كتحمل المسؤولية، والتآزر، والتعاون، والمساهمة في المجهودات المبذولة من لدن مختلف مكونات المجتمع المغربي من قطاعات حكومية وفعاليات مجتمعية للوقاية وللحد من انتشار هذا الوباء.
وهدف اجتماعي من خلال تمكين السجناء من تدبير مدة الاعتقال خلال فترة الحجر الصحي وفق مقاربة تحفيزية تنبني على تشغيلهم مقابل مكافآت وتعويضات مادية مشجعة، سيتم إيداعها بحساباتهم الشخصية المفتوحة لهم بالمؤسسات السجنية حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن هذه العملية تتم بتنسيق ودعم من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الشريكين الإستراتيجيين للمندوبية العامة في هذا المشروع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
انها مأساة اخرى تسجل في الزمن البءيس الذي طال كثيرا وبقيت ظروف السيبة الى الان
كل سجين قما بعمل تنقص من مدة سجنه مساهمة منه في إصلاح نفسه و خدمة المجتمع
السجين يجب ان لا يحرم فقط من حريته بل يجب ان يشارك في الانتاجية سواء داخل الورشات السجنية بشراكة مع الشركات او خارج السجن كتنظيف الشوارع وغرس الاشجار خارج المدن.
فمتلا سجين حكم بشهر او شهرين مادا يفيد الدولة او المجتمع حين حبسه لا شيئ يدهب يستريح ويجمع انفاسه من اجل حريمة اخرى .الحل هو الحكم عليه بالاشغال لفائدة الضالح العام .فطيلة مدة محكوميته يلزم بالحضور يوميا على تلساعة السابعة صباحا لاحدى الادارات التي سيتعامل معها ويبدا يالعمل حتى وقت محدد ويغادر لمنزله.ومن لم يلتزم ترفع العقوبة ويسجن.
اولا سنربح طاقات تساهم في تنمية المجتمع ونساهم في التخفيف من اكتضاض السجون والاهم اننا بعد سنوات سنجد المغرب متلا حين نقوم بعملية غرس الاشجار بلد غابوي بامتياز
فحين يحفر السجين متلا تلاتة حفر يوميا فقط للتشجير وكان لدينا متلا اربعة الاف سجين فحصيلة اليوم ستكون 12000 شجرة يوميا وتتكلف الجماعات فقط بالسقي .
راه خاصهم اتخلصو على هاد العمل لكيقومو به و بالخصوص الى كان هاد الكمامات غادي اتباعو في السوق