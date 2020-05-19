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الرئيسية | مجتمع | السجناء يصنعون 20 ألف كمامة يوميا في المغرب

السجناء يصنعون 20 ألف كمامة يوميا في المغرب

السجناء يصنعون 20 ألف كمامة يوميا في المغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 ماي 2020 - 13:05

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها أطلقت، بمعية عدد من القطاعات الوزارية، مشروعا لتصنيع الكمامات الطبية الواقية بوحدات إنتاجية داخل عدد من المؤسسات السجنية؛ وذلك انخراطا منها ومن نزلائها في المجهود الوطني لمواجهة انتشار فيروس "كوفيد-19".

وأوردت المندوبية في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن مائة من نزيلات ونزلاء 21 مؤسسة سجنية انخرطوا في هذه العملية التي انطلقت بتاريخ 05 ماي الجاري؛ وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ عشرين ألف كمامة واقية يوميا، في انتظار رفعها في المستقبل.

وتتم عملية الإنتاج، يقول البلاغ، وفقا للمعايير الصحية المعتمدة وطنيا، حيث تم استيفاء جميع الشروط المتطلبة من طرف القطاعات الوصية، كما خضعت جميع مراحل المشروع للمراقبة المعمول بها؛ وهو ما مكن من الحصول على شهادة المطابقة للمعايير الوطنية، سواء في ما يخص المواد الأولية المستعملة أو في ما يتعلق بظروف وشروط الإنتاج.

وتهدف هذه العملية، حسب المندوبية العامة، إلى تحقيق هدف تأهيلي، حيث يروم هذا المشروع تأهيل السجناء للاندماج في المجتمع، من خلال إذكاء روح المواطنة لديهم وتمكينهم من مجموعة من القيم الإيجابية؛ كتحمل المسؤولية، والتآزر، والتعاون، والمساهمة في المجهودات المبذولة من لدن مختلف مكونات المجتمع المغربي من قطاعات حكومية وفعاليات مجتمعية للوقاية وللحد من انتشار هذا الوباء.

وهدف اجتماعي من خلال تمكين السجناء من تدبير مدة الاعتقال خلال فترة الحجر الصحي وفق مقاربة تحفيزية تنبني على تشغيلهم مقابل مكافآت وتعويضات مادية مشجعة، سيتم إيداعها بحساباتهم الشخصية المفتوحة لهم بالمؤسسات السجنية حسب الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن هذه العملية تتم بتنسيق ودعم من وزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، الشريكين الإستراتيجيين للمندوبية العامة في هذا المشروع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - عنتاب بريك الثلاثاء 19 ماي 2020 - 13:21
ايام المعقول كانت ادارة السجون المقاول الرءيسي كما تركتها فرنسا من اجل تزويد القوات العمومية بمختلف الملابس والاحذية والادارات العمومية باغلب التجهيزات من مكاتب وخزانات وغيرها وهكذا كانت الدولة تربح الملايير من جهة ويتعلم الالاف من السجناء مختلف الحرف بالاضافة الى تقاضيهم اجر عند خروجهم للحياة العامة بحرفة مفيدة !!لكن جاء المفترسون بعد الاستقلال في زمن السيبة واستولىوا على جميع الصفقات بتواطء مع من بيدهم الامر وهكذا تم نهب الميزانيات الضخمة عبر الصفقات المشبوهة طيلة عشرات السنين وضاع السجناء في تعلم الحرف وضاع الشعب في ميزانياته !!
انها مأساة اخرى تسجل في الزمن البءيس الذي طال كثيرا وبقيت ظروف السيبة الى الان
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6
2 - عبد البر الثلاثاء 19 ماي 2020 - 13:21
احسن خبر سمعتو مزيان هاذ الشي .نتمنى كلشي يخدم هاذ البلاد او لعقوبة لعسكر لفي القشالي تاهما تستافد منهم الدولة في امور اخرى وتهلاو فيهم
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4
3 - حمزة بودلال الثلاثاء 19 ماي 2020 - 13:25
اين الموظف من بلاغ الجهة الوصية عليه حتى في زمن الجائحة منسي . كل القطاعات نالت حقها و زيادة من التعريف بمجهوداتها الا قطاع السجون القطاع الوحيد الذي حارب و يحارب في صمت .
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0
4 - charafi الثلاثاء 19 ماي 2020 - 13:32
صراحة انها فكرة جيدة لادماج السجناء ليساعد وطنهم في هذه المحنة.ونتمنى من الله ان يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله.
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5 - خالد سطاتي الثلاثاء 19 ماي 2020 - 13:32
لماذا الدولة لا تفكر بأن تجعل من السجن مجال صناعي لأن السجناء كل واحد له موهبة أو مهنة او تعليم عالي نفتح مجال السجن للإبداع والابتكار و ليس من أجل سلب الحرية بدون فائدة
كل سجين قما بعمل تنقص من مدة سجنه مساهمة منه في إصلاح نفسه و خدمة المجتمع
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5
6 - محمد لعيوني الثلاثاء 19 ماي 2020 - 13:33
ها المعقول. السجين كنت اقولها دائما يجب ان لا يكون عالة عاى المجتمع .في الشارع الجريمة وفي السجن الراحة والاكل والتطبيب. باستتناء بعض القضايا التي اعتبرها انا عادية متل اصدار شيك .والسب .
السجين يجب ان لا يحرم فقط من حريته بل يجب ان يشارك في الانتاجية سواء داخل الورشات السجنية بشراكة مع الشركات او خارج السجن كتنظيف الشوارع وغرس الاشجار خارج المدن.
فمتلا سجين حكم بشهر او شهرين مادا يفيد الدولة او المجتمع حين حبسه لا شيئ يدهب يستريح ويجمع انفاسه من اجل حريمة اخرى .الحل هو الحكم عليه بالاشغال لفائدة الضالح العام .فطيلة مدة محكوميته يلزم بالحضور يوميا على تلساعة السابعة صباحا لاحدى الادارات التي سيتعامل معها ويبدا يالعمل حتى وقت محدد ويغادر لمنزله.ومن لم يلتزم ترفع العقوبة ويسجن.
اولا سنربح طاقات تساهم في تنمية المجتمع ونساهم في التخفيف من اكتضاض السجون والاهم اننا بعد سنوات سنجد المغرب متلا حين نقوم بعملية غرس الاشجار بلد غابوي بامتياز
فحين يحفر السجين متلا تلاتة حفر يوميا فقط للتشجير وكان لدينا متلا اربعة الاف سجين فحصيلة اليوم ستكون 12000 شجرة يوميا وتتكلف الجماعات فقط بالسقي .
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7 - محمد الثلاثاء 19 ماي 2020 - 13:33
الله يرفع علينا هذا الوباء
راه خاصهم اتخلصو على هاد العمل لكيقومو به و بالخصوص الى كان هاد الكمامات غادي اتباعو في السوق
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8 - mostafa الثلاثاء 19 ماي 2020 - 13:36
تبارك الله عليكم هذه مبادرة زوينة باش السجين يقوم بإعادة الإدماج ديالو والاعتماد على نفسو ماشي غير الماكلة ونعاس حتى كيخرج صحيح ويقوم بالجرائم اكتر فاكتر ... دابا غادي اخرج مهم غادي يخد تجربة وتكون عندو وحد المهنة فاليد ديالو ويخد تجربة جديدة ....
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9 - زين العابدين الثلاثاء 19 ماي 2020 - 13:36
عمل جيد إدماج السجناء وتأهيلهم للكسب المعرفة وادماجهم في سوق العمل
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