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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 71 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7023 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 93344 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية واحدة، ليثبت عدد الوفيات في 193 حالة.
وتم تسجيل 143 حالة شفاء إضافية خلال الفترة الزمنية المذكورة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 3901 حالة في مختلف جهات المملكة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية