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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 71 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 71 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 71 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:10

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 71 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 7023 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة بناء على نتائج سلبية، عقب إجراء التحاليل المخصصة لرصد فيروس "كوفيد-19"، قد بلغ 93344 منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، في تصريحه الصحافي اليومي، أنه تم تسجيل حالة وفاة إضافية واحدة، ليثبت عدد الوفيات في 193 حالة.

وتم تسجيل 143 حالة شفاء إضافية خلال الفترة الزمنية المذكورة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى ما يعادل 3901 حالة في مختلف جهات المملكة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - جمال الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:16
الله يحد الباس ويشافي جميع المرضى يا رب.
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16
2 - Yazid الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:17
بؤر الدارالبيضاء التي لا تنتهي، يا رب تحفظنا
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20
3 - حكمة الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:17
حكمة صالحة لكل زمان ومكان :خطب عمرو بن العاص في الناس في زمن طاعون عمواس قائلاً: "أيها الناس، إن الوباء كالنار المشتعلة وأنتم وقودها فتفرقوا وتجبّلوا حتى لا تجد النار ما يشعلها فتنطفىء وحدها"
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46
4 - امال الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:18
اخواني اخواتي عجز العلم وعجز العلماء و لكن لدينا رب قادر مقتدر حي قيوم غفور رحيم توسلوا اليه .اكثروا من التدرع اليه في هذه الأيام المباركة الطيبة أواخر هذا الشهر العظيم شهر الغفران و الرحمة و العتق من النيران. فتقربوا اليه بالبكاء و التباكي و الدعاء والذكر والمناجاة والاستغفار حيث قال جل و علا "وما كان الله ليعذبهم و أنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون" باذن الله سوف نخرج من حلق الضيق إلى أوسع الطريق .
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38
5 - abdo الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:18
اللهم إشفي جميع المرضى وارحم موتانا إنك رحيم وارفع عنا هذا الوباء في هذا الشهر الفضيل ياأرحم الراحمين
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19
6 - عبد الله الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:18
ستفرج بإذن الله تلك هي ثقتي بربي فقط قل يارب
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18
7 - انوار الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:18
حالات الشفاء وصلت ضعف عدد المرضى في اليوم، سياسة الوزارة بدات تتعطي المفعول ديالها، شوية د الصبر و هدشي كامل ايحيد و ندوزو صيف معتبر بالماكلة و مهرجانات صيفية و ترجع الأمور لحالها
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-13
8 - aziz الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:19
المطلوب الآن العمل على تطبيق حظر التجوال الشامل وبصرامة أيام عيد الفطر مادام أنها أيام عطلة، وإغلاق جميع المحلات التجارية الصغرى والكبرى والاسواق والسويقات وغيرها...، وإنزال رجال السلطة من درك وشرطة وقوات مساعدة وكذا أفراد من قوات الجيش بكثافة في ربوع المملكة داخل المدن وخارجها، وذلك لتفادي تنقلات المواطنين بكثرة خلال هذه المناسبة وتجنب ظهور بؤر عائلية بسبب الزيارات لا تعد ولا تحصى تجعلنا نبحث عن المخالطين ومخالطي المخالطين حتى "يتخلطوا علينا العرارم" كما يقال !!! صحة الجميع أولا وأخيرا...... و نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء.
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18
9 - Casa الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:19
بعد الكرب فرج انشاء الله من هنا حتى العيد 0 حالة
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0
10 - سعيد الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:19
الاصابات في إنخفاض ملموس وحالات الشفاء في ارتفاع الحمدلله على كل حال الالتزام بالحجر الصحي والابتعاد وعدم الاختلاط يمكننا أن نساهم في الحد من انتشار هذا الوباء الفتاك ومزيدا من الحيطة والحذر حتى نخرج بأقل الخسائر الممكنة
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11 - ما شفت الزنقة من 20 مارس الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:19
الحمد لله نتمناو من ربي غدا يكون قل من هاد العدد حيد راه تقهرنا
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12 - amine الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:19
الحمدلله على كل حال٠ والله يهدي ناس كازا
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13 - مصطفى المذكوري الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:19
الحمد لله رغم ارتفاع عدد التحليلات المنحى في تنازل اللهم ارفع عنا غضبك ومقتك
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14 - saido الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:20
اللهم فرج عنا، اللهم ارفع الوباء، اللهم انك عفو تحب العفو فاعفوا عنا، ستفرج ان شاء الله، تفاءلو خيرا تجدوه.
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15 - وعزيز الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:20
البؤر في تزايد في العاصمة الاقتصادية ووزير الاقتصاد يعطي الإذن للمقاولات المغربية لإستئناف العمل..
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16 - مروان الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:20
أرقام مقبولة، مطلوب أن يتناقص العدد مع الوقت، متمنايتنا للمرضى بالتعافي سريعا والعودة إلى الحياة الطبيعية.
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17 - رجانا في الله الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:21
رجائنا في الله ان شاء الله سيرفع البلاء في هذه الايام المباركة وهذا ملحوظ بتدني عدد الحالات الجديدة اللهم نحن عبادك فارحمنا يا أرحم الراحمين المرجو لجميع المغاربة و المسلمين الدعاء في هذه الايام المباركة لرفع البلاء عن امة الاسلام فالدعاء مستجاب
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18 - ز....مغربية الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:22
الحمد لله على كل حال ،والله الشافي المعافي
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19 - ملاحظ منتبه الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:22
باقي ما محيد كورونا. مازال جالس معانا ما دام كورونا الحقيقي كاين فالدماغ الخاوي لي عامر غير بفيروسات كورونا الجهل-فقرية
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20 - driouch mohammed الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:22
اللهم ارفع عنا الوباء البلاء أمين يارب العالمين
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21 - مروان الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:22
صعب القضاء على الوباء خاص حلول بديلة للتعايش مع المرض مثل توفير الدواء و اعتماد جميع الخدمات عن بعد مع حرية التنقل للشركات و تكاثف الجهود لتعويض القطاعات المتضررة مثل الحافلات و الطاكسيات ....
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22 - الكرموسي المكلخ الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:22
الحمد لله دعاء المغاربة و التذرع لله سبحانه و تعالى لرفع الوباء بدأ الله يستجيب لدعواتنا لرفع هدا الوباء نطلب من المغاربة الدعاء و الإستغفار لله في هده الأيام العشرة المباركة من الشهر الفضيل لكي يرفع عنا هدا الوباء و يردنا إلى الطريق المستقيم إنه على كل شيئ قدير لأنه و لله الحمد رغم أرتفاع عدد التحاليل الإصابات بدأت في الإنخفاض لنتعاون جميعا في هاته الأيام العصيبة كي يخرج محمد اليوبي يوما و يقول تم تسجيل 0 حالة و تم شفاء جميع المرضى إنشاء الله و نعودو جميعا لحياتنا الطبيعية بدون معاصي و بدون ما يغضب الله سبحانه و تعالى
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23 - مواطن من الرباط الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:23
منذ 13 ماي، المسؤول على جهة الرباط سلا القنيطرة لا يستطيع ان يعطينا احصائيات الحالة الوباىية لكل مدينة على حدة. المرجو منه قليلا من المسؤولية... كفانا من اللامبالاة...
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24 - أستاذة الاجتماعيات الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:24
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لطفك ثم لطفك وبقوتك ورحمتك يا ربي ارفع عنا هذا البلاء فقد مللنا وتعبنا من الحياة معه،فهناك قلوب تئن في صمت ولا معيل لها بسبب هذا الوباء وتدعياته فارفعه عنا يا رحمان يا رحيم
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25 - الهواري الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:25
اللهم احفظ البلاد والعباد وانصر اميرنا محمد السادس تقبل الله الصيام والقيام شكرا هسبريس على المجهودات القيمة
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26 - القادم اسوء الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:25
و مزااال تشوفو مع رفع الحجر المقاولات را ستوردو المزيد من الكلور كين تعقبا لذلك ناس كتبرا مؤقتا ولكن شوفو المضاعفات من بعد على الجسد كي غتكون
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27 - احمد الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:25
كيف بقيتو الخوت عيتو ولا مازال صراحة انا عيت وهدا الحجر غدي يقهرنا معنويا و جسديا و ماديا الله يفا جيها على الدرويش وعلى الجميع لي قاد على شي خير يدروا والله يحفظكم اجمعين احبكم
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28 - ياسين الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:26
راه ماشي بين نهار وليلة نسمع صفر حالة راه داك شي بالتدريج وثانيا هدوك الي كيقولو خليونا نخرجو ولا نديرو مناعة القطيع اكيد منعدهمش علامن كيخافو و معندهمش والديهم كن عندهم ويخافو عليهم كن كاع ميقولو ديك الهدرة
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29 - لهلالي الرباط الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:27
حمدا لله ومزيدا من الصبر للوصول الى بر الأمان مع الحرص على الالتزام بالمحددات ، النظافة وتطهير اليدين والكمامة الواقية والجلوس بالمنزال والتباعد الاجتماع بين الاشخاص وسيجعل الله بعد العسر يسرا . ويخلف كل ما ضاع .
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30 - Adil الثلاثاء 19 ماي 2020 - 16:27
اللهم أبعد عنا الوباء في هذه العشاء الأواخر من رمضان
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