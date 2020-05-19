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الرئيسية | مجتمع | المغرب يطلق منصة المحرومين من "دعم كورونا"

المغرب يطلق منصة المحرومين من "دعم كورونا"

المغرب يطلق منصة المحرومين من "دعم كورونا"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 19 ماي 2020 - 22:10

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن منصة تلقي شكايات المواطنين العاملين في القطاع غير المهيكل، سواء الحاملون لبطاقة راميد أو غيرهم، تنطلق رسمياً يوم الخميس 21 ماي.

وكشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنه سيتم تخصيص رُكن خاص على مستوى البوابة www.tadamoncovid.ma من أجل تلقي هذه الشكايات، وسيتم البت فيها بشكل كامل بعد القيام بالتدقيق اللازم بين كل القطاعات الحكومية المعنية.

وأكد بنشعبون، في عرض أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن "المساعدات المالية تستهدف أرباب الأسر الذين فقدوا مدخولهم نتيجة تطبيق حالة الطوارئ الصحية"، وزاد: "تم استعمال بطائق راميد فقط كقاعدة للمعلومات من أجل تيسير عملية استهداف الأسر المستَحِقَّة للمساعدات".

المعطيات التي قدمها الوزير بنشعبون بينت أنه تم إلى حدود اليوم منح المساعدات المالية لفائدة 4 ملايين أسرة من أصل 4.3 ملايين أسرة مستحقة للدعم، مشيرا إلى أن نسبة الأسر التي توصلت بالمساعدات المالية في العالم القروي بلغت حوالي 37 في المائة.

وأشار بنشعبون إلى أنه جرى تخصيص غلاف مالي لهذه المساعدات بلغ 4.2 مليار درهم من صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) المحدث بتعليمات ملكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ismail الثلاثاء 19 ماي 2020 - 22:16
اتمنى ان يتم حل هذا المشكل في اقرب وقة
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2 - عزالدين لعيون الثلاثاء 19 ماي 2020 - 22:24
سيكون نفس الشيء لقد تم تسجيل طلبكم وستتم دراسته.
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3 - إبراهيم الثلاثاء 19 ماي 2020 - 22:30
هذا يعني أن الشكاية لي تعدبنا ودرناها فموقع شكاية وكل يوم كنطلو واش جاوبو عليها مبقات صالحا لوالو والله إتا عيينا إحسن عوانا
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4 - Hicham mellai الثلاثاء 19 ماي 2020 - 22:32
مبادرة جيدة الحمد لله تم تخفيف العباء عن الاسر المحتاجة في حين تم اقصاؤهم من القفة وشكرا لبعض اعوان السلطة اللذين هم ليسوا في المستوى المطلوب في هذه الظروف الصعبة يتصرفون كما يحلوا لهم
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5 - الله الغني الثلاثاء 19 ماي 2020 - 22:34
معندكم متعطيو الناس كتقطع قبل كورونا فينهم المطلقات و الارامل و الشباب العاطل حتى دوك لكانو كيتصظقو عليهم راهم مضرورين و على من عارهم.....الحبسة و قلت شي.....اللهم ارحم ضعف قوتي و قلة حيلتي و هواني على الناس.
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6 - متتبع الثلاثاء 19 ماي 2020 - 22:38
انتظر3 اشهرلتصلك 800 درهم لتعيش بها وانت وعائلتك!!! صدق من قال في بلادي ظلموني...
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