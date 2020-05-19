المغرب يطلق منصة المحرومين من "دعم كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن منصة تلقي شكايات المواطنين العاملين في القطاع غير المهيكل، سواء الحاملون لبطاقة راميد أو غيرهم، تنطلق رسمياً يوم الخميس 21 ماي.

وكشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أنه سيتم تخصيص رُكن خاص على مستوى البوابة www.tadamoncovid.ma من أجل تلقي هذه الشكايات، وسيتم البت فيها بشكل كامل بعد القيام بالتدقيق اللازم بين كل القطاعات الحكومية المعنية.

وأكد بنشعبون، في عرض أمام مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن "المساعدات المالية تستهدف أرباب الأسر الذين فقدوا مدخولهم نتيجة تطبيق حالة الطوارئ الصحية"، وزاد: "تم استعمال بطائق راميد فقط كقاعدة للمعلومات من أجل تيسير عملية استهداف الأسر المستَحِقَّة للمساعدات".

المعطيات التي قدمها الوزير بنشعبون بينت أنه تم إلى حدود اليوم منح المساعدات المالية لفائدة 4 ملايين أسرة من أصل 4.3 ملايين أسرة مستحقة للدعم، مشيرا إلى أن نسبة الأسر التي توصلت بالمساعدات المالية في العالم القروي بلغت حوالي 37 في المائة.

وأشار بنشعبون إلى أنه جرى تخصيص غلاف مالي لهذه المساعدات بلغ 4.2 مليار درهم من صندوق تدبير جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) المحدث بتعليمات ملكية.