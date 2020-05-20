24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:38
|05:20
|12:29
|16:09
|19:29
|20:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الحكومة تعد لقانون مالية تعديلي بمشاورات مع الأحزاب والنقابات
- بريطانيا تضيف فقدان حاستي الشم والتذوق لأعراض كورونا
- دراسة: انقراض أنواع عملاقة من الكنغر والتماسيح بسبب تغير المناخ
- أب مكلوم يناشد المحسنين
- بن الضاوية: انفراد العبد بعمله .. موقف عسير وزمن فصل خطير
البروفيسور الإبراهيمي: نعملُ على تطوير لقاح مغربي ضد كورونا (5.00)
المرابط ترفع راية المغرب في مسابقة دولية للقرآن الكريم بالإمارات (5.00)
- دراسة: 96 % من المغاربة يؤيدون إغلاق المساجد خشية "كورونا" - (146)
- المغرب يقترض لاقتناء صواريخ فرنسية متطورة - (145)
- المرابط ترفع راية المغرب في مسابقة دولية للقرآن الكريم بالإمارات - (102)
- العثماني: أفراد أسرتي عالقون بالخارج.. والجاهزية قبل قرار العودة - (95)
- بنشعبون: المغرب يخسر مليار درهم عن كل يوم بالحجر الصحي - (90)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مقترح قانون "استبدال الأدوية" يطرح مخاوف على صحة المواطنين
لم تتلقّ التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص بقَبول حسَن تقديم الفريق الاستقلالي مقترح قانون يعدّل منطوق مادة من مدونة الأدوية والصيدلة، ليسمح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج، بدواء آخر في حالة عدم توفر الدواء الموصوف بالصيدلية أو لدى الموزعين.
وقالت التنسيقية النّقابية إنّها تلقّت بـ"بالغ القلق" خبر إقدام الفريق النيابي لحزب الاستقلال على تقديم مقترح قانون لتغيير منطوق المادة 29 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وأضافت: "بصرف النظر عن أن توقيت هذا المقترح يتضارب ومتطلبات المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن (...) نأخذ علما بما أقدم عليه الفريق النيابي لأحد الأحزاب التي كنا نتوسم فيها الخير لدعم المبادرات الجادة، الهادفة إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية في زمن ما بعد وباء كوفيد – 19".
وقالت التنسيقية النّقابيّة إنّ "تجاهل حزب الاستقلال، عبر فريقه النيابي، جميعَ نقائص المنظومة الصحية الوطنية التي عرتها أزمة الجائحة، وإصراره على السباحة عكس التيار بتقديم مقترح قانون سيضرب المسمار الأخير في نعش الممارسة الطبية، يدل على قصر نظره، وعدم إلمامه بخبايا السوق الدوائية الوطنية"، وزادت: "بإصراره على تغطية شمس الاختلالات الهيكلية التي يعرفها القطاع الصيدلاني الوطني بغربال السماح باستبدال الوصفات الطبية، كمن يترك الداء يستفحل محاولا معالجة الأعراض".
التنسيقية زادت أن "الإغراق الممنهج للسوق الدوائي بعشرات الأدوية المتطابقة، والسماح بتسويق نفس المادة الصيدلانية تحت مسميات تجارية عديدة، دون أي فارق في السعر، ودون أي قيمة مضافة للمريض المغربي، هو السبب الرئيسي في عدم توفر جميع الأدوية برفوف الصيدليات؛ كما أنّ تسجيل انقطاع عدد من الأدوية مؤخرا بالسوق الوطنية لن يتم تجاوزه بالسماح للصيادلة باستبدال الأدوية بما أن النقص المسجل نقص مركزي ناتج عن اختيارات إستراتيجية لكبريات شركات صناعة الدواء، علما أنّ أغلبية الأدوية المفقودة حاليا لا بديل لها، ولن تحل هاته الإشكالية بالسماح للبعض بالاستبدال"، محذّرة من اندراج هذا "في سياق السعي الحثيث للبعض بغية توسيع هوامش الربح على حساب الصحة العامة".
وخطّأت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص "المنهجية التي اختارها الفريق النيابي الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بما أن الاختلالات العميقة المسجلة ببعض صيدليات المملكة، وعلى رأسها معضلة غياب الصيدلي وتركه الأمور تحت إدارة مساعديه، ستأتي في حال تبني مقترح القانون بعكس النتائج المأمولة، وستشكّل ضربا صارخا لمبدأ المنافسة المنصوص عليها دستوريا، خاصة في ظل تفشي بعض الممارسات غير القانونية التي يلجأ إليها البعض للرفع من هوامش الربح، التي يقوم بمقتضاها المصنعون بالبيع المباشر لبعض الصيدليات وفق تخفيضات كبيرة"؛ وهو ما سيجعل المريض المغربي "زبونا للمختبر الصيدلاني الذي يمارس أكبر نسبة تخفيض، مع ما يعنيه ذلك من تبضيع للصحة، وتبخيس للحق الدستوري في العلاج".
وذكرت التنسيقية بأنّ مع ما يعرفه السوق الدوائي من ممارسات غير أخلاقية، ومع غياب شبه تام لدراسات التكافؤ البيولوجيّ، سيكون الطبيب المغربي "غير مسؤول عن النتائج العلاجية للدواء المستبدل".
وعبّرت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص عن "استعدادها التام للجلوس مع ممثلي الفريق النيابي لحزب الاستقلال، بغية تسليط الضوء على الزوايا المظلمة من الملف"، مؤكّدة أن "مناضلاتها ومناضليها لم يتوانوا عن التواصل مع الصيادلة لإيجاد الحلول المثلى لكل حالة مرضية على حدة، في حالة انعدام الدواء الموصوف"، وناشدت في هذا السياق "جميع القوى الحية في البلاد التصدي بقوة لمقترح القانون هذا، انتصارا للصحة العامة وحفاظا على سلامة جميع المواطنين".
تجدر الإشارة إلى أنّ الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب تقدّم بمقترح قانون يضمن توفير المنتوج الدوائي الذي يكون في متناول جميع المواطنين أينما كانوا، وفي جميع الظروف العادية منها والاستثنائية، وتحدّث عن "ضرورة إعادة النظر في القانون "رقم 17.04" بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بما يمكن الصيادلة من استبدال دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي بآخر، يحتوي على نفس المكونات، وبنفس الجرعات، في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات...".
وتقدم بهذا المقترح نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، وباقي أعضاء الفريق، ويرد في مذكرته التّقديمية، وفق الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، أن "الأدوية تعتبر منتوجا أساسيا في المنظومة الصحية، ولا يمكن أن تقوم هذه المنظومة الصحية بالوظائف المنوطة بها على مستوى الوقاية والتطبيب والعلاج إلا بتوفر هذا المنتوج، وأن يكون في متناول المواطنين في أي وقت، وأينما كانوا، وفي جميع الظروف العادية منها والاستثنائية".
وذكر الفريق أنّ الممارسة أبانت عن مجموعة من "الصعوبات والإكراهات المطروحة أمام المرضى، عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدليات على الأدوية التي يصفها لهم الطبيب المختص، دون أن يكون لدى الصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية رغم الوضعية الاستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، بسبب مقتضيات بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال".
وربط الفريق الاستقلالي هذا المقترح "بشكل وثيق بالأمن الصحي للمواطنين وسلامتهم، في ظل التكامل التام بين الأطباء والصيادلة في هذا المجال، مع العلم أن المنظومة الصيدلية دعامة أساسية لنظيرتها الطبية وتعتبر شريكها الأساسي في المجال الصحي بكل مكوناته، خاصة أن المنظومة الصيدلية تغطي جميع التراب الوطني، وقريبة من المواطنين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
ما كاينة هذه حتى فشي دولة فالعالم الا عندنا الان. فعلا المغرب احسن بلد في العالم
ولهذا اقول للاستقلاليين, تكمشو فديوركم... !! و ماتنساوش الكمامات !
و خصوصا أننا كمواطنين عند انقطاع دواء معين نظل ندور حول الصيدليات من دون حدوى مع أن الدواء الجنيس موجود، فما المانع من ذلك؟
و أتساءل هل تنسيقية الأطباء لها الحق في التدخل بصرف الدواء التي هي تخصص صيدلي، أم تخصصها الممارسة الطبية التي تعرف مشاكل لا نهاية لها،
أما كان الأولى لهم تطوير الولوج الى الأطباء بدل التدخل في مجال آخر؟
أما الجهات التي يحق لها ابداء رأيها فهي جمعيات حماية المستهلك التي كانت ترى حيف تعويض التعاضديات الدواء على قاعدة أرخص دواء جنيس، و ذلك من دون أن يكون الحق للمواطن المطالبة بتغيير الدواء الى ذلك الدواء الذي على إساسه سيعوض.
و أتساءل هذه التنسيقية لم لم تتدخل حال هروب أطباء العيادات من مهامهم ثم خرجوا علينا بإمكانية الكشف عبر الأنترنيت حيث الشيء الوحيد الذي يمكن أم يمر هو مستحقات الطبيب المادية و لا يمكن قياس الضغظ الدموي عبر الأنترنيت و في النهاية تلك الوصفة لا يقبلها الصيدلي خصوصا ان كانت تحتوي على أدوية الأعصاب،
الحاصول يقول المثل مكة أدرى بشعابعا
وهدا القانون ممكن العمل به في حالة واحدة و هو سحب رخصة الصيدلية في أي حالة بيع ادوية من طرف المستخدم و ليس الصيدلي
ـ أولاً: الدواء الذي يكتبه الطبيب في الوصفة يأخذ عليه إمتيازات جِد مُهِمة من طرف الشركة المصنعة لهذا الدواء، و لِذلك إذا كان الصيدلي له الحق في تغيير الدواء المكتوب في الوصفة فالشركات ستُوجِّه إمتيازاتها الى الصيدلي بدل الطبيب.
ـ ثانيا: الصيدلي أدرى بالدواء من الطبيب و لِذلك يُمكن أن يستبدل الدواء بآخر له نفس الفعالية (يمتلك المعادلة الدوائية من طرف وزارة الصحة) و أرخص ثمناً
لِذلك ليس هناك داعٍ للاستخفاف بعقولنا و القول هناك خوف على المواطن
عندما أصرف الدواء من الصيدلية التابعة للمستشفى أطلب من الصيدلي أن يتصل بالطبيب الذي كتب لي الوصفه ليوافق على الدواء البديل، أما إذا صرفت الدواء من صيدلية ما فأطلب من الصيدلي تأكيد بأن تركيبة الدواء هي نفسها ولا تتعارض مع الأدوية الأخرى في الوصفة الطبيعة وبأن الجرعة هي ذاتها.
Le droit de substitution est partout dans le monde sauf au Maroc et quelques pays voisin .
Réveillez vous l
Le Prix et la Qualité ne sont en rien liés.