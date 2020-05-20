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الرئيسية | مجتمع | مقترح قانون "استبدال الأدوية" يطرح مخاوف على صحة المواطنين

مقترح قانون "استبدال الأدوية" يطرح مخاوف على صحة المواطنين

مقترح قانون "استبدال الأدوية" يطرح مخاوف على صحة المواطنين
هسبريس من الرباط
الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:00

لم تتلقّ التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص بقَبول حسَن تقديم الفريق الاستقلالي مقترح قانون يعدّل منطوق مادة من مدونة الأدوية والصيدلة، ليسمح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج، بدواء آخر في حالة عدم توفر الدواء الموصوف بالصيدلية أو لدى الموزعين.

وقالت التنسيقية النّقابية إنّها تلقّت بـ"بالغ القلق" خبر إقدام الفريق النيابي لحزب الاستقلال على تقديم مقترح قانون لتغيير منطوق المادة 29 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وأضافت: "بصرف النظر عن أن توقيت هذا المقترح يتضارب ومتطلبات المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن (...) نأخذ علما بما أقدم عليه الفريق النيابي لأحد الأحزاب التي كنا نتوسم فيها الخير لدعم المبادرات الجادة، الهادفة إلى النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية في زمن ما بعد وباء كوفيد – 19".

وقالت التنسيقية النّقابيّة إنّ "تجاهل حزب الاستقلال، عبر فريقه النيابي، جميعَ نقائص المنظومة الصحية الوطنية التي عرتها أزمة الجائحة، وإصراره على السباحة عكس التيار بتقديم مقترح قانون سيضرب المسمار الأخير في نعش الممارسة الطبية، يدل على قصر نظره، وعدم إلمامه بخبايا السوق الدوائية الوطنية"، وزادت: "بإصراره على تغطية شمس الاختلالات الهيكلية التي يعرفها القطاع الصيدلاني الوطني بغربال السماح باستبدال الوصفات الطبية، كمن يترك الداء يستفحل محاولا معالجة الأعراض".

التنسيقية زادت أن "الإغراق الممنهج للسوق الدوائي بعشرات الأدوية المتطابقة، والسماح بتسويق نفس المادة الصيدلانية تحت مسميات تجارية عديدة، دون أي فارق في السعر، ودون أي قيمة مضافة للمريض المغربي، هو السبب الرئيسي في عدم توفر جميع الأدوية برفوف الصيدليات؛ كما أنّ تسجيل انقطاع عدد من الأدوية مؤخرا بالسوق الوطنية لن يتم تجاوزه بالسماح للصيادلة باستبدال الأدوية بما أن النقص المسجل نقص مركزي ناتج عن اختيارات إستراتيجية لكبريات شركات صناعة الدواء، علما أنّ أغلبية الأدوية المفقودة حاليا لا بديل لها، ولن تحل هاته الإشكالية بالسماح للبعض بالاستبدال"، محذّرة من اندراج هذا "في سياق السعي الحثيث للبعض بغية توسيع هوامش الربح على حساب الصحة العامة".

وخطّأت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص "المنهجية التي اختارها الفريق النيابي الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بما أن الاختلالات العميقة المسجلة ببعض صيدليات المملكة، وعلى رأسها معضلة غياب الصيدلي وتركه الأمور تحت إدارة مساعديه، ستأتي في حال تبني مقترح القانون بعكس النتائج المأمولة، وستشكّل ضربا صارخا لمبدأ المنافسة المنصوص عليها دستوريا، خاصة في ظل تفشي بعض الممارسات غير القانونية التي يلجأ إليها البعض للرفع من هوامش الربح، التي يقوم بمقتضاها المصنعون بالبيع المباشر لبعض الصيدليات وفق تخفيضات كبيرة"؛ وهو ما سيجعل المريض المغربي "زبونا للمختبر الصيدلاني الذي يمارس أكبر نسبة تخفيض، مع ما يعنيه ذلك من تبضيع للصحة، وتبخيس للحق الدستوري في العلاج".

وذكرت التنسيقية بأنّ مع ما يعرفه السوق الدوائي من ممارسات غير أخلاقية، ومع غياب شبه تام لدراسات التكافؤ البيولوجيّ، سيكون الطبيب المغربي "غير مسؤول عن النتائج العلاجية للدواء المستبدل".

وعبّرت التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص عن "استعدادها التام للجلوس مع ممثلي الفريق النيابي لحزب الاستقلال، بغية تسليط الضوء على الزوايا المظلمة من الملف"، مؤكّدة أن "مناضلاتها ومناضليها لم يتوانوا عن التواصل مع الصيادلة لإيجاد الحلول المثلى لكل حالة مرضية على حدة، في حالة انعدام الدواء الموصوف"، وناشدت في هذا السياق "جميع القوى الحية في البلاد التصدي بقوة لمقترح القانون هذا، انتصارا للصحة العامة وحفاظا على سلامة جميع المواطنين".

تجدر الإشارة إلى أنّ الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب تقدّم بمقترح قانون يضمن توفير المنتوج الدوائي الذي يكون في متناول جميع المواطنين أينما كانوا، وفي جميع الظروف العادية منها والاستثنائية، وتحدّث عن "ضرورة إعادة النظر في القانون "رقم 17.04" بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بما يمكن الصيادلة من استبدال دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي بآخر، يحتوي على نفس المكونات، وبنفس الجرعات، في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات...".

وتقدم بهذا المقترح نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، وباقي أعضاء الفريق، ويرد في مذكرته التّقديمية، وفق الموقع الرسمي لحزب الاستقلال، أن "الأدوية تعتبر منتوجا أساسيا في المنظومة الصحية، ولا يمكن أن تقوم هذه المنظومة الصحية بالوظائف المنوطة بها على مستوى الوقاية والتطبيب والعلاج إلا بتوفر هذا المنتوج، وأن يكون في متناول المواطنين في أي وقت، وأينما كانوا، وفي جميع الظروف العادية منها والاستثنائية".

وذكر الفريق أنّ الممارسة أبانت عن مجموعة من "الصعوبات والإكراهات المطروحة أمام المرضى، عندما لا يستطيعون الحصول من الصيدليات على الأدوية التي يصفها لهم الطبيب المختص، دون أن يكون لدى الصيدلي الحق في تغيير الوصفة الدوائية رغم الوضعية الاستعجالية التي قد يتطلبها الوضع الصحي للمريض، بسبب مقتضيات بعض النصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال".

وربط الفريق الاستقلالي هذا المقترح "بشكل وثيق بالأمن الصحي للمواطنين وسلامتهم، في ظل التكامل التام بين الأطباء والصيادلة في هذا المجال، مع العلم أن المنظومة الصيدلية دعامة أساسية لنظيرتها الطبية وتعتبر شريكها الأساسي في المجال الصحي بكل مكوناته، خاصة أن المنظومة الصيدلية تغطي جميع التراب الوطني، وقريبة من المواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - adil الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:13
الهدف من معارضة الأطباء هو بكل أسف أنه بهذا القانون سيتم إبعاد المندوبين الصحيين عنهم. فهناك تجارة رابحة بين الأطباء و المندوبين.
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23
2 - العجب العجاب الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:13
صرحة تيقلها المتال المغربي . كيكترو كيخسرو. ديروا 4 احزاب فالمغرب وهنو سوق . كترت الحقائب متعرف شكون ولا معمن تحسب . متاهة حكومية بلا فائدة. بندم تيحب المنصب . ونتمنا يكون تعديل على المناصب العليا . بحدف الامتيازات . وهنالك سيضهر من يحب البلد من المنصب .سترى جلهم يتبرؤون من المسؤلية .
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4
3 - مواطن الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:14
القانون الذي يسمح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج، بدواء آخر في حالة عدم توفر الدواء الموصوف بالصيدلية أو لدى الموزعين.سيؤدي لا محالة الى عدة مشاكل ومن اهمها ان غالبية الصيادلة غير ملتزمين بالحضور الداءم في صيدلياتهم مما يفتح الباب للمستخدمين لاستبدال الدواء او اعطاء الدواء هامش الربح كبير او دواء مختبر معين الخ...
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11
4 - مهتم جدا الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:20
وعلى المريض اذا لم يجد الدواء الذي كتبه طبيبه في الوصفة واضطر الى بديل له ان يعود مرة اخرى الى عيادة الطبيب ليكتب له وصفة دواء أهرى طبقا للدواء البديل في السوق كي يتمكن هذا المريض / المواطن المسكين في نهاية الامر من دفع الوصفة الى الكنوبس الذي يشترط ان تكون الوصفة مطابقا للمقتنيات كي تتم الاستفادة من التعويض ، وفي النهاية ماغادي يكون لا تعويض ولا صحة .. ومراطون هذا باغيين يدخلوا فيه المواطن المسكين
ما كاينة هذه حتى فشي دولة فالعالم الا عندنا الان. فعلا المغرب احسن بلد في العالم
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10
5 - tintin الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:23
نظام معمول به في اغلبية دول العالم اللهم ان كان الاطباء سيفقدون امتيازات السفريات ٠
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24
6 - nabil الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:25
السلام عليكم. هذا المقترح خطير لانه كما تعلمون جل الصيادلة لا يتواجدون في صيدلياتهم و يتركون مستخدمين اغلبهم لا دراية حقيقية لهم بالادوية, وخصوصا ادوية القلب,الامرض المزمنة... فكيف لهذا المستخدم ان يغير الدواء ?
ولهذا اقول للاستقلاليين, تكمشو فديوركم... !! و ماتنساوش الكمامات !
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-6
7 - متتبع الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:26
اذا كان استبدال دواء بدواء جنيس له، و له نفس المادة الفعالة حيث أن الدوائين رخص لهما في المغرب فما التخوف في ذلك؟
و خصوصا أننا كمواطنين عند انقطاع دواء معين نظل ندور حول الصيدليات من دون حدوى مع أن الدواء الجنيس موجود، فما المانع من ذلك؟
و أتساءل هل تنسيقية الأطباء لها الحق في التدخل بصرف الدواء التي هي تخصص صيدلي، أم تخصصها الممارسة الطبية التي تعرف مشاكل لا نهاية لها،
أما كان الأولى لهم تطوير الولوج الى الأطباء بدل التدخل في مجال آخر؟
أما الجهات التي يحق لها ابداء رأيها فهي جمعيات حماية المستهلك التي كانت ترى حيف تعويض التعاضديات الدواء على قاعدة أرخص دواء جنيس، و ذلك من دون أن يكون الحق للمواطن المطالبة بتغيير الدواء الى ذلك الدواء الذي على إساسه سيعوض.
و أتساءل هذه التنسيقية لم لم تتدخل حال هروب أطباء العيادات من مهامهم ثم خرجوا علينا بإمكانية الكشف عبر الأنترنيت حيث الشيء الوحيد الذي يمكن أم يمر هو مستحقات الطبيب المادية و لا يمكن قياس الضغظ الدموي عبر الأنترنيت و في النهاية تلك الوصفة لا يقبلها الصيدلي خصوصا ان كانت تحتوي على أدوية الأعصاب،
الحاصول يقول المثل مكة أدرى بشعابعا
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18
8 - إطار صحي الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:27
الصراع هو صراع على على من يتحكم في المختبرات للحصول على أقصى ما يمكن من سفريات وأظرفة الأموال والهدايا التي تصل الى سيارات فاخرة. ولا أحد منكم يهتم بصحة المواطن. انتهى الكلام.
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9
9 - العربي الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:32
اغلب الصيدليات لا يتواجد بها الصيدلي صاحب الرخصة بل يوضف أشخاص اغلبهم لا تتجاوج شهادته الاعدادي
وهدا القانون ممكن العمل به في حالة واحدة و هو سحب رخصة الصيدلية في أي حالة بيع ادوية من طرف المستخدم و ليس الصيدلي
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-7
10 - Abde الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:34
أنا مبيقت تنفهم والو في بلادي الدول تتقلب وتتبحت عن لقاح لشعبها وهاد لبلاد من نهار بدأت كورونا وهاد الدولة والوزارات تتقلب غير على هادا قانون وهادا قانون وهادا قانون وسيرو الله اهديكم باراكا من السرقة ولفهاما الخاوية ولاكن ميعادنا الانتخابات القادمة
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-3
11 - %%%% الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:35
l autre jour le parti de warda nous a ramener don prodigieux 20 22 . et maintenant l istiqlal veux changer l ordonnance du médecin pour mettre n importe quoi et si ton médecin te prescrit un moins cher les pharmaciens te plomb la note par le plus cher .
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-4
12 - متتبع الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:43
لمذا داءما الفريق الاستقلالي وراء هذه المطالب، بكل بساطة لأن عددا كبيرا ممن ارسلو ابناءهم لشراء دپلومات الصيدلة في دول اوروبا الشرقية هم استقلاليين. والأن هم بصدد توفير ارضية قانونية للنهب باسم القانون و تحويل الصيدلية الي سوق ممتاز لبيع الادوية . لسنا في مستوا كافي من الوعي و العلم لتطبيق هذا القانون بل انه يهدد صحة المريض و يضرب عرض الحاءط الفيمة المضافة للطبيب المعالج الذي هو اول مسؤل علا صحة المريض.
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-6
13 - مواطن الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:43
غرض أطباء القطاع الخاص هو إستمرار إستفادتهم من ريع الأدوية غا كتمشي عندو كيكتبلك أدوية الشركات لكيتعامل معاها واخا تكون غالية فرضا عندك دواء X كيدير 200 درهم ممكن تلقا نفس عائلة داك الدواء دايرة 120 درهم بمسمى تجاري أخر و عندها نفس التـأثير الدوائي لذا خرجو ليها نيشان و متبقاوش تخباو مورا المريض و كولو حنا كنتعاملو مع شركات أدوية و مبغينا حد إزاحمنا فيها
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12
14 - Weld domaine الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:43
ليس هناك خوف للأطباء على صحة المواطن و لا هم يحزنون بل هو خوف على المصالح الشخصية، دعوني أشرح:
ـ أولاً: الدواء الذي يكتبه الطبيب في الوصفة يأخذ عليه إمتيازات جِد مُهِمة من طرف الشركة المصنعة لهذا الدواء، و لِذلك إذا كان الصيدلي له الحق في تغيير الدواء المكتوب في الوصفة فالشركات ستُوجِّه إمتيازاتها الى الصيدلي بدل الطبيب.
ـ ثانيا: الصيدلي أدرى بالدواء من الطبيب و لِذلك يُمكن أن يستبدل الدواء بآخر له نفس الفعالية (يمتلك المعادلة الدوائية من طرف وزارة الصحة) و أرخص ثمناً

لِذلك ليس هناك داعٍ للاستخفاف بعقولنا و القول هناك خوف على المواطن
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9
15 - محمد سعيد KSA الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:49
السلام عليكم
عندما أصرف الدواء من الصيدلية التابعة للمستشفى أطلب من الصيدلي أن يتصل بالطبيب الذي كتب لي الوصفه ليوافق على الدواء البديل، أما إذا صرفت الدواء من صيدلية ما فأطلب من الصيدلي تأكيد بأن تركيبة الدواء هي نفسها ولا تتعارض مع الأدوية الأخرى في الوصفة الطبيعة وبأن الجرعة هي ذاتها.
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7
16 - مراد الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:51
كيمهدوا للهيمنة وللاحتكار في مجال صناعة الادوية الوطنية ولما لا العالمية لجهات ما
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-4
17 - Réaliste الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:54
Bonjour ,le droit de substitution est l l'ennemi numéro 1 pour les médecins marocains .comme ils vont être privés de bcp de choses qu ils reçoivent des laboratoires de médicaments exemples les prises en charges pour les congés à l etranger billets d avions .hôtels 5 étoiles. Les grosses sommes d'argent pour chaque associations et pour chaque spécialité. Les echantillants les invitations partout au maroc comme à l'étranger. Faire du chantage aux laboratoires des médicaments. Profiter des délégués médicaux qui passe chez eux et à qui on demandes des cadeaux et aussi des sommes d argents et tout cela ne va pas laisser les médecins marocains seules au monde le droit au pharmaciens de changer juste le nom commerciale du médicament en rupture ou trop cher pour le malade sachant qu il s agit de la mrme molécule. Ce n est pas honnête de la part des médecins.
Le droit de substitution est partout dans le monde sauf au Maroc et quelques pays voisin .
Réveillez vous l
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4
18 - citoyen الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:54
le médicament générique est bio équivalent au princeps (même efficacité) ,il est toujours moins cher.
Le Prix et la Qualité ne sont en rien liés.
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3
19 - سليم الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:54
اظن أن تكوين الصيدلي الاكاديمي يسمح له بتبديل الأدوية والمقصود هنا ليس تبديل المادة الفعالة او درجة تركيزها بل فقط تبديل علامة تجارية بأخرى او بعلامة جنيسة لنفس المادة الفعالة وهذا الاجراء معمول به منذ سنوات في المانيا لأن هناك أدوية جنيسة لعلامات تجارية معروفة والصيدلي يعرض عليك البديل الأرخص حسب قدرتك الشرائية
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3
20 - محمد108 الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:55
هؤلاء الاستقلاليون يريدون ان يجعلوا من الاطباء و الصيادلة تجارا للخضر فقط اي اذا ذهبت الى السوق ولم تجد البطاطا الحمراء فاشتري البيضاء
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-2
21 - ياسين الأربعاء 20 ماي 2020 - 11:56
بالنسبة لهاد القانون راه فمصلحة المواطن ولكن ماشي في مصلحة لسماسرة الدواء فرنسا خدامة بيه وما عندهمش مشاكل هاد القانون خاصو يتدار
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3
22 - مصطفى الأربعاء 20 ماي 2020 - 12:07
ما لا يعلمه المواطن ان كل دواء عنده هامش من الربح، لذا اغلب الصيادلة يلتجؤون الى بيع الادوية التي فيها هامش كبير من الربح، بالنسبة ليه كلشي بحال بحال، خصو غي يطلع الروسيتة، المشكل الثاني هو ان اغلبية الصيدليات لم يعد يتواجد فيها الصيدلي بل مساعدوه،اللذين في غالبيتهم ليس لهم مستوى تعليمي كافي، ثالثا الدول اللتي تعطي للصيدلي الحق في تغيير دواء ما، تفرض على الصيدلي ان يكون متواجدا في صيدليته، و تعطي للطبيب الحق في طلب عدم تغيير وصفته و كيكتب فيها "non substituable" ، و المشكل الاخر، هو مشكل فعالية الادوية، الاغلبية يتبجح بان الصيادلة هم اهل الدواء، و لكن ما لا يعرفه العامة، ان الطبيب ملي كيكتب الدواء لشي مريض راه كيرجع عندو contrôle باش اعرف واش برا ولامبراش و مع الوقت كيعرف الدوايات اللي هي فعالة. في حالة تغيير الدواء من طرف الصيدلي و لم يعطي الدواء مفعوله و لم يُشف او اعطى اثار جانبية شكون يتحمل المسؤولية !؟
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-1
23 - جلال الوجدي الأربعاء 20 ماي 2020 - 12:07
ما هاده الجاءحة الاستقلالية أما كفتكم جاءحة كورونا . من أين جءتم بهادا الرأي اللذي ينم عن قلة الوعي و العلم بالدواء و ما هو مفيد و ما هو ضار بالمرضى و لا يعلم عدابهم إلا الله وحده. كل الأدوية اللتي تباع في الصيدليات المغربية أغلبها إن لم أقول جلها جينيريك تناولها كمن يصب الماء في الرمال لا فائدة منها إطلاقا. في الستينات و السبعينات و بداية الثمانينات كانت الأدوية المستوردة من الخارج فعالة و ذات منفعة. وتريدون قتل الأمة أم تريدون الربح السريع على حساب المرضى و الدكاترة و الصيادلة. أفكار الابالسة.
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-1
24 - Taibi الأربعاء 20 ماي 2020 - 12:11
القانون المنظم لمهنة الصيدلي يفرض على هذا الأخير الحضور المستر في الصيدلية ولا يسلم مفاتحها لأي كان ويجب عليه مراقبة بيع الأدوية للمرضى وتسليم الأدوية من المزودين شخصيا ومن باب غير الباب الخاص بالمرضى، الصيدليات في بعض الأحيان مسيرة فقط بأشخاص ذوي مستوى تعليمي جد بسيط ولا ذراية لهم بالمواد الصيدلية، وغالبا يخطؤون في تسليم الأدوية التي في الوصفة الطبية، تهور يؤدي ثمنه المواطن المريض، كفى تلاعبا بصحة المواطن.
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0
25 - citoyen الأربعاء 20 ماي 2020 - 12:15
Les médecins sont inquiets parce que cette loi c'est une loi anti-cadeaux. je trouve qu'elle est positive pour le citoyen puisque le médecin va pouvoir prescrire sur la base de la qualité non pas sur la base de la firme pharmaceutique qu'elle lui a offert plus de cadeaux. le citoyen va être libre d'acheter n'importe quel générique selon ses moyens. la loi va résoudre plein de problème pharmacoéconomique
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1
26 - ما دمت في المغرب فلا تستغرب الأربعاء 20 ماي 2020 - 12:17
صافي المرة القادمة سيقلول لنا أنه تقرر اعطاء شهدات للصيادلة تعادل شواهد الأطباء وغيوليو الصيادلة يديرو العمليات
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